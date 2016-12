NYT заявляет о якобы признании РУСАДА "системы допинга" в российском спорте

С моей точки зрения как бывшего министра спорта, президента Олимпийского комитета, мы допустили много ошибок. Мы должны найти причины, по которым молодые спортсмены принимают допинг, почему они на него соглашаются.

Американская пресса заявляет о том, что Российское антидопинговое агентство якобы признало существование в РФ «системы допинга». На страницах The New York Times приводится интервью исполняющей обязанности главы РУСАДА Анны Анцелиович, которая, как утверждает американская газета, заявила об «институциональном заговоре». Якобы эта самая Анцелиович утверждает, что «отдельные институты в России занимались распространением запрещённых препаратов среди спортсменов».При этом NYT пишет, что и.о. главы Российского антидопингового агентства исключила вовлечённость в «эту систему» высшего руководства страны.То, что The New York Times называет «признанием» РУСАДА, на деле вытекает из заявлений президента РФ Владимира Путина, сделанных в ходе большой пресс-конференции по итогам года. Напомним, что Владимир Путин тогда отметил, что распространением «всякой дряни» в России занимался г-н Родченков, на тот момент находившийся в должности главы РУСАДА. Путин напомнил, что Родченков без каких-либо особых проблем доставал запрещённые ВАДА препараты на Западе, затем реализовывал их российским спортсменам и их тренерам, а тем, кто отказывался от приобретения, угрожал «санкциями». Путин напомнил, что после вскрывшейся информации Родченков бежал на Запад, откуда и начал осуществлять свои «разоблачения».Президент России дал понять, что не исключает заказной характер действий Родченкова в интересах иностранных государств.В то же время NYT приводит заявление главы независимой общественной антидопинговой комиссии ОКР Виталия Смирнова:Собираются ли на Западе находить причины, по которым их спортсменов превращают в «астматиков», и почему они на это соглашаются, - NYT не сообщает...