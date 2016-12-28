14:26 28 декабря

NYT заявляет о якобы признании РУСАДА "системы допинга" в российском спорте

Американская пресса заявляет о том, что Российское антидопинговое агентство якобы признало существование в РФ «системы допинга». На страницах The New York Times приводится интервью исполняющей обязанности главы РУСАДА Анны Анцелиович, которая, как утверждает американская газета, заявила об «институциональном заговоре». Якобы эта самая Анцелиович утверждает, что «отдельные институты в России занимались распространением запрещённых препаратов среди спортсменов».

NYT заявляет о якобы признании РУСАДА "системы допинга" в российском спорте


При этом NYT пишет, что и.о. главы Российского антидопингового агентства исключила вовлечённость в «эту систему» высшего руководства страны.


То, что The New York Times называет «признанием» РУСАДА, на деле вытекает из заявлений президента РФ Владимира Путина, сделанных в ходе большой пресс-конференции по итогам года. Напомним, что Владимир Путин тогда отметил, что распространением «всякой дряни» в России занимался г-н Родченков, на тот момент находившийся в должности главы РУСАДА. Путин напомнил, что Родченков без каких-либо особых проблем доставал запрещённые ВАДА препараты на Западе, затем реализовывал их российским спортсменам и их тренерам, а тем, кто отказывался от приобретения, угрожал «санкциями». Путин напомнил, что после вскрывшейся информации Родченков бежал на Запад, откуда и начал осуществлять свои «разоблачения».

Президент России дал понять, что не исключает заказной характер действий Родченкова в интересах иностранных государств.

В то же время NYT приводит заявление главы независимой общественной антидопинговой комиссии ОКР Виталия Смирнова:
С моей точки зрения как бывшего министра спорта, президента Олимпийского комитета, мы допустили много ошибок. Мы должны найти причины, по которым молодые спортсмены принимают допинг, почему они на него соглашаются.


Собираются ли на Западе находить причины, по которым их спортсменов превращают в «астматиков», и почему они на это соглашаются, - NYT не сообщает...

Использованы фотографии: Спорт-Экспресс
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Комментарии 26
  1. Dimontius Сегодня, 11:02
    Пока выступает гарила Уильямс, а Шарапова отбывает наказание, считаю применение допинга в стране обоснованным. Ибо нет смысла быть честными,если весь мир нагло врет.
    Dimontius
    1. ВСЗМК Сегодня, 11:06
      Цитата: Dimontius
      читаю применение допинга в стране обоснованным

      Ну да? Чтоб Шарапова стала как Уильямс?
      ВСЗМК
      1. Dimontius Сегодня, 11:14
        Это выбор каждого спортсмена. Они отдаются спорту полностью. К тому же никакая барбитура не поможет,если руки кривые,что в теннисе,что в биатлоне. Выносливость в не равных условиях не развить до такого уровня. Мы попались - мы проиграли.
        Dimontius
        1. Махмут Сегодня, 13:20
          Помню в 1979 году пришёл на стадион, а тренировку отменили из-за соревнований. И вот прохожу мимо лавочек, где располагались участники соревнований, а там всё заплёвано какими то пилюлями голубого цвета (как яйца дрозда). Так я впервые узнал о существовании такого понятия как допинг. Тренеры заставляли принимать свой молодняк эту дрянь, а те втихаря сплёвывали. Так что система была налажена уже тогда.
          Махмут
    2. Зяблицев Сегодня, 11:18
      Понятно, что слишком все политизировано, но предпосылку к существующим жестким наездам, я считаю,создал своим провальным руководством Мутко! 2018 год - я не верю, что у нас будет сборная по футболу, в том числе и из-за бездарности вышеупомянутого высокопоставленного чиновника!
      Зяблицев
      1. bouncyhunter Сегодня, 11:24
        Жень , привет ! drinks hi Согласен с тобой . Рыба гниёт с головы ! При его полном попустительстве начался весь этот бардак с допингом , родченковым и ему подобными . am А дальше - мыши , крысы , Петросян , пошло-поехало !!! laughing
        bouncyhunter
        1. Зяблицев Сегодня, 11:27
          Паша! drinks
          Все верно... Складывается впечатление, что он ни в чем не разбирается, но во все лезет и его никто послать не может в следствии конкретной крыши в лице ВВП! laughing
          Зяблицев
        2. BecmepH Сегодня, 13:27
          предпосылку к существующим жестким наездам, я считаю,создал своим провальным руководством Мутко!
          Рыба гниёт с головы
          Так это (мутко) не голова. Это-калоотрезной мускул. Тьфу.... простите меня уважаемые форумчане. Ну, не удержался...
          BecmepH
      2. свой1970 Сегодня, 11:27
        Мутко! 2018 год - я не верю, что у нас будет сборная по футболу, в том числе и из-за бездарности вышеупомянутого высокопоставленного чиновника!-Мутко лично будет мешать попадать по воротам или тренировки срывать будет или витамины есть за них???
        Если НЕТ команды мотивированной на победу(так как могли мотивировать в СССР!)-победы ждать бестолку, и Мутко не самая главная причина проигрыша будет...Ну не идет у нас футбол,не идет...
        свой1970
        1. Зяблицев Сегодня, 11:34
          Это уже следствие бестолковой многолетней политики в нашем спорте вообще и футболе конкретно! hi
          Зяблицев
        2. BecmepH Сегодня, 13:34
          Мутко лично будет мешать попадать по воротам или тренировки срывать будет или витамины есть за них???
          Поинтересуйтесь ранней деятельностью этого... Что он творил с футболом и футболистами в своё время. Как он деньгами ворочил... А не при нём играет самая возростная сборная? Что, у нас нет молодёжи? Я как-то наблюдал в перерыве на стадионе, как пацанята (юные "Амкаровцы") мячом забавлялись... Березуцким, Игнашевичам и прочим "лучшим" такое не снилось. Куда потом эти юные таланты пропадают? А такие "мутки" не дадут им ходу, если делиться не будут... И станут играть те, кто поделился...
          BecmepH
  2. svp67 Сегодня, 11:05
    Якобы эта самая Анцелиович утверждает, что «отдельные институты в России занимались распространением запрещённых препаратов среди спортсменов».
    И так понимаю, что в качестве доказательств от США снова "слово джентльмена".
    Честно очень бы хотелось ПОСЛУШАТЬ, что же на самом деле сказала Анцелиович
    svp67
    1. bouncyhunter Сегодня, 11:20
      И так понимаю, что в качестве доказательств от США снова "слово джентльмена".
      Честно очень бы хотелось ПОСЛУШАТЬ, что же на самом деле сказала Анцелиович

      У США с доказательствами одна отмазка : " Доказательства есть , но они секретные и мы вам их не покажем" . lol А по поводу слов Анцелиович ... Матрасы великие мастера выдерать нужные слова из контекста и интерпретировать их так , как нужно им . hi
      bouncyhunter
      1. svp67 Сегодня, 11:30
        hi
        Цитата: bouncyhunter
        У США с доказательствами одна отмазка : " Доказательства есть , но они секретные и мы вам их не покажем" .

        Ну вот ту Вы не совсем правы, они так же приводят в качестве доказательств аргументы:
        - мы думаем
        - мы уверены
        - мы знаем
        Цитата: bouncyhunter
        Матрасы великие мастера выдерать нужные слова из контекста и интерпретировать их так , как нужно им

        Вот потому я и хочу услышать ПЕРВОИСТОЧНИК.
        svp67
        1. bouncyhunter Сегодня, 11:36
          Ну вот ту Вы не совсем правы, они так же приводят в качестве доказательств аргументы:
          - мы думаем
          - мы уверены
          - мы знаем

          Это да , этот момент я упустил , каюсь ! hi Они вообще любят всякие обтекаемые формулировки , не несущие особой конкретики . Типа :
          " Вы слишком квадратно смотрите на вопрос , надо круглее"
          или :
          " В данном вопросе если посмотреть сверху , то снизу окажется что сбоку ничего не видно"
          bouncyhunter
  3. Altona Сегодня, 11:05
    Смирнов же сделал оговорку, что другие страны пользуются широкими правами в применении допинга вполне легально, таких прав у России нет. Все факты Fancy Bears преставили и WADA их не оспорила. Так что "институциональные основы" применения допинга скорее всего у Запада. И Путин на это тоже указал.
    Altona
  4. Siniy Сегодня, 11:07
    У нас половина спортсменов сидит на дешевом допинге
    Siniy
  5. Юстас Сегодня, 11:12
    Странно, что госпожа Анцелиович до сих пор не на скамье подсудимых.
    Юстас
  6. rotmistr60 Сегодня, 11:13
    Пока запад не отработал (в пользу своих спортсменов и для дискредитации нашей страны) полностью антидопинговый скандал эта бодяга будет продолжаться еще долго с вовлечением все новых российских спортсменов.
    rotmistr60
  7. кеп Сегодня, 11:13
    "исполняющей обязанности главы РУСАДА Анны Анцелиович,"


    Откуда мы знаем, может она уже в штатах?
    кеп
  8. амурец Сегодня, 11:19
    Собираются ли на Западе находить причины, по которым их спортсменов превращают в «астматиков», и почему они на это соглашаются, - NYT не сообщает...

    Кому это надо?. США и остальные попавшиеся на допинге "астматики" и прочие вне подозрений, как жена Цезаря.
    амурец
  9. 1536 Сегодня, 11:30
    Всякие медикаментозные препараты, купирующие те или иные заболевания или недостатки, в спорте должны быть запрещены. Спорсмен! Это же должен быть здоровый, совершенный человек, выдерживающий нагрузки как физические, так и психические. И пусть спортсменов такого уровня будет раз два и обчелся, но на это будет приятно смотреть, будет к чему стремиться. А сейчас? Половина спортсменов сборных даже визуально, по антропометрическим параметрам, не подходят для выполнения тех или иных упражнений или дисциплин. Но, ничего, бегают, прыгают. Коньки, правда, отбрасывают иногда, но это так - издержки производства.
    Поэтому надо пересмотреть всю систему попадания людей в спорт высших достижений. В Норвегии в сборную страны набрали астматиков, в США - мутантов, Китайцы только что ноги не бинтуют (по старой традиции) своим гимнасткам и т.д. и т.п. И что, это спорт? Стало противно смотреть спортивные трансляции. Комментаторы рассказывают какие-то не связанные с соревнованиями истории про спортсменов, выдают свои инсинуации за "журналистское право" говорить то, что они думают. Спортсмены принимают лекарства от... астмы и бегут лыжную гонку на 50 км. Прикольно! Это как в фильмах с Ван-Дамом, кто кому больше зубов выбьет на экране или хребтов сломает. Этого и ждем. Только со спортом это не имеет ничего общего. Это рабская эксплуатация молодых людей, которые становятся гладиаторами на потеху плебсу и патрициям.
    И если уж менять всю систему, так надо прежде всего говорить об этом. В противном случае российский спорт займет подчиненное положение в системе мирового спорта, а ярлыки на выступления в соревнованиях будем получать в Вашингтоне или в Лондоне. Но таким, по всей видимости, его и хотят видеть в правительстве.
    1536
    1. Severomor Сегодня, 12:11
      Цитата: 1536
      Всякие медикаментозные препараты, купирующие те или иные заболевания или недостатки, в спорте должны быть запрещены. Спорсмен! Это же должен быть здоровый, совершенный человек, выдерживающий нагрузки как физические, так и психические.

      Тогда уж правильней - физкультурник.
      В большой спорт от "мастера спорта" и выше по некоторым вида спорта вход без допинга запрещён.
      Severomor
  10. jetfors_84 Сегодня, 11:36
    Якобы эта самая Анцелиович утверждает, что «отдельные институты в России занимались распространением запрещённых препаратов среди спортсменов».


    Такие доказательства в стиле "отдельные спортсмены", отдельные руководители спорта". Что там ещё? А да "отдельные личности" и прочее "отдельно" просто умиляют.
    А русаада существует? И кто пользуется их услугами ,если пробы у наших спортсменов брали другие? Чем они сейчас занимаются, это "отдельная независимая организация"?
    jetfors_84
  11. jetfors_84 Сегодня, 11:41
    И почему реплика Смиронова
    С моей точки зрения как бывшего министра спорта, президента Олимпийского комитета, мы допустили много ошибок.


    Сразу связывается с применением допинга. Нарушения, ошибки могут быть разные. Это как говорил кролик из того мультфильма о Винни-пухе "Я бывают разные!" Может спортсмен оказался не там где задекларировал, а нам сразу таблетки шьют.
    jetfors_84
  12. avg-mgn Сегодня, 12:09
    До чего же эти господа бестолковые. Вот, например, если я скажу: "Родченков кo3ел", у него, что рога вырастут?
    avg-mgn

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