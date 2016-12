Военно-промышленный потенциал Ирана

Материал подготовил: Dekabrist

Первоисточники:

Зарубежное военное обозрение. 2016, №8, стр. 28-35

Зарубежное военное обозрение. 2016, №10, стр. 8-17

Военный потенциал Ирана. Маначинский А.Я. М.: Издатель Воробьев А.В. 2015

Скоро шесть лет, как в Сирии идет гражданская война - многосторонний вооружённый конфликт с иностранным вмешательством.Официально в этой войне правительству Асада, которого поддерживают Иран и Россия, противостоит довольно неоднородная оппозиция умеренного характера, чьи интересы отстаивают Турция, Саудовская Аравия и США. Однако существует и третий участник конфликта, самый опасный - экстремистское "Исламское государство", или ИГИЛ (организация запрещена в России и других странах). Они воюют против всех.Как чаще всего бывает, когда сталкиваются интересы нескольких держав, конфликт оказался затяжным, с очень большими жертвами. Пока нельзя говорить о более-менее ясных перспективах решения сирийской проблемы.Правительственные войска Башара Асада в настоящее время сильно ослаблены в ходе более чем четырехлетней гражданской войны. Мобилизационные (и особенно людские) ресурсы Дамаска близки к исчерпанию. Учитывая это, важной задачей в настоящее время для сокрушения ИГ и других формирований террористического характера является привлечение регулярных вооруженных сил Ирана и Ирака. Последние новости и заявления политиков позволяют экспертам говорить, что возможно формирование военно-политического блока с участием Ирана, Ирака и России в войне с запрещенной группировкой «Исламское государство». К формируемому военному блоку уже приписываются Китай и Турция.Насколько реально возникновение военного союза между Москвой, Тегераном, Багдадом и Анкарой – тема отдельного анализа, однако военный потенциал, вернее его составляющая – военная промышленность участников конфликта, представляет несомненный интерес. И если военная промышленность России, США, Китая постоянно находится в центре внимания и информации о ней достаточно много, то военная промышленность региональных игроков таким вниманием не пользуется.Самым серьезным претендентом на региональное лидерство, без сомнения, является Иран. В современных условиях Исламская Республика Иран (ИРИ), будучи мощной региональной державой, при проведении своей политики основывается на собственных представлениях об особенностях войн и принципах использования своих вооруженных сил, о направлениях военного строительства, выборе вероятных противников, союзников и т. д.Основы военно-доктринальных взглядов военно-политического руководства (ВПР) были заложены аятоллой Хомейни и его соратниками еще до исламской революции в Иране в 1979 году. Сразу же после захвата власти шиитскими клерикалами на базе "учения Хомейни" была сформулирована, а затем принята парламентом "Доктрина национальной безопасности Исламской Республики Иран".Определенные коррективы в военно-доктринальные взгляды были внесены руководством Ирана в августе 1988 года. Эти изменения отражали процессы, происходящие в стране и вокруг нее в связи с прекращением боевых действий на фронтах ирано-иракской войны, пересмотром иранскими властями под давлением объективных факторов некоторых военно-политических концепций. В дальнейшем, в ходе развития военного дела, военно-доктринальные взгляды дополняются некоторыми положениями, исходя из текущей военно-политической ситуации и оценки перспектив ее развития.В рамках учения Хомейни на базе его основополагающих концепций формулируются национальные (государственные) интересы Ирана, которые и являются руководящим началом в определении приоритетов и главных целей его политики.В соответствии с национальными интересами главная цель политики иранского руководства состоит в создании под эгидой ИРИ так называемой мировой исламской общины - уммы. Данное положение, суть которого официально закреплена в ст. 11 национальной конституции, носит долговременный характер.Возможность реализации этой цели во многом зависит от возможностей национальной военной промышленности.В качестве первостепенного направления в области развития национальной военной промышленности на обозримую перспективу военно-политическое руководство (ВПР) страны определило формирование научной и производственной инфраструктуры, обладающей возможностями по серийному выпуску современных образцов ВВТ на основе собственных разработок с использованием зарубежных технологий.Строительство научно-производственной базы военной промышленности ведется в соответствии с уточненными годовыми планами в рамках государственной программы "Иран-1400", рассчитанной на период с 1997 по 2021 год. Вопросы оснащения национальных вооруженных сил современными образцами ВВТ находятся под постоянным контролем государства и решаются при его непосредственном участии.Централизованное управление предприятиями военной промышленности осуществляет министерство обороны и поддержки ВС - МОПВС (Ministry of Defense and Armed Forces Logistics - MODAFL) путем распределения государственных заказов на разработку и производство ВВТ.В рамках МОПВС все военные предприятия сведены в следующие отраслевые организации:- Организация ракетно-космической промышленности - ОРКП (Aerospace Industry Organization - AIO);- Организация авиационной промышленности - ОАП (Aviation Industry Organization - AIO);- Организация оборонной промышленности - ООП (Defence Industry Organization - DIO);- Организация судостроительной промышленности - ОСП (Marine Industry Organization - MIO);- Организация радиоэлектронной промышленности - ОРП (Iran Electronics Industries - IEI).В свою очередь, отраслевые организации объединяют отдельные компании, предприятия или промышленные группы (ПГ), в состав которых наряду с производственными входят ремонтные предприятия и научно-исследовательские организации (НИО). На базе последних в интересах конкретного вида ВС проводятся НИОКР по созданию новых образцов, модернизации имеющегося вооружения и освоению технологий ремонта зарубежной техники.Ракетно-космическая промышленность Ирана является ведущей отраслью военной промышленности, где сосредоточены значительные людские и финансовые ресурсы. Ее развитие определено в качестве одного из приоритетов ВПР в области обеспечения обороноспособности страны.В состав этой отрасли входят ряд предприятий и НИО, на которых налажен выпуск баллистических ракет средней дальности (БРСД), оперативно-тактических (OTP), тактических ракет, ЗУР, ПТУР и НУР. Выпускаемая ею продукция, как правило, является копией китайских, северокорейских или советских образцов.В настоящее время все предприятия, выполняющие работы по ракетной тематике, объединены в Организацию ракетно-космической промышленности Ирана - ОРКП. ОРКП осуществляет руководство и координацию научно-исследовательских организаций и производственных центров в области разработки, выпуска и технического сопровождения ракетного оружия и космической техники. К числу наиболее значимых предприятий отрасли следует отнести промышленные группы (ПГ) "Шахид Хеммат" и "Шахид Багери".ПГ "Шахид Хеммат" (Shahid Hemmat Industries Group - SHIG) проводит НИОКР и наладила серийное производство БРСД и OTP различного типа с жидкостными ракетными двигателями (ЖРД). Номенклатура выпускаемой ею продукции включает: БРСД "Шехаб-3" (Shahab-З) и "Шехаб-ЗМ/Гадр-1/-2" (Ghadr-l/-2); OTP "Шехаб-1" (Shahab-1), "Шехаб-2" (Shahab-2) и "Кайам-1" (Qiam-1).В качестве альтернативы ракетам с ЖРД Иран активно развивает программу строительства ракет с твердотопливными ракетными двигателями (ТТРД) с использованием преимущественно китайских и российских технологий. Ведущим в данной области является многопрофильное производственное предприятие ПГ "Шахид Багери" (Shahid Bagheri Industries Group - SBIG). На его мощностях налажен выпуск БРСД и OTP как по лицензии, так и собственной разработки, а также при участии иностранных специалистов производятся твердотопливные ракетные двигатели. Основная продукция предприятия - БРСД "Седжиль" (Sejil), OTP типа "Фатех" (Fateh), "Назеат" (Nazeat) и "Зелзал" (Zelzal), противокорабельные баллистические ракеты типа "Халидж Фарс" (Khalij-e Fars) и др.Использование твердотопливного двигателя вместо жидкостного свидетельствует о значительном прогрессе в области технологий ракетостроения, что позволяет Ирану значительно повысить боеготовность вооруженных сил за счет сокращения времени, требуемого для подготовки ракеты к пуску, а также улучшить эксплуатационные характеристики ракет, такие как безопасность и простота обслуживания.Несмотря на финансовые трудности и технологическое отставание в ракетно-космической промышленности, ВПР Ирана удалось создать достаточно развитую научную инфраструктуру. Помимо НИО, входящих непосредственно в состав промышленных групп, ОРКП располагает большим числом самостоятельных научно-исследовательских и опытно-конструкторских центров, где разрабатываются новые образцы ракетного оружия.Для проведения испытательных пусков БР и ракет других типов, а также для проведения стрельб из артиллерийских систем используются два полигона, расположенные в городах Кум и Семнан.В целом ИРИ удалось развить ракетную промышленность страны до уровня одной из наиболее крупных и современных на Ближнем Востоке. Ее дальнейшее развитие во многом зависит от получения зарубежных технологий. В перспективе руководство ОРКП планирует комплексно решать технические проблемы, связанные с разработкой новых образцов ракетного вооружения, путем активизации военно-технического сотрудничества с Китаем, КНДР и Индией.Авиационная промышленность Ирана на современном этапе имеет достаточно развитую научно-техническую базу для поддержания необходимого уровня боеспособности национальных ВВС. В состав этой отрасли входят предприятия, специализирующиеся главным образом на продлении ресурса авиационной техники (AT), ранее поставленной западными производителями, и доработке ее в соответствии с потребностями вооруженных сил.Основу авиационной промышленности составляет Организация авиационной промышленности - ОАП, куда входит ряд компаний, отдельных предприятий и научно-исследовательских центров. Ведущими компаниями в структуре ОАП являются:- "Иран эркрафт мэньюфэкчеринг индастриз" (Iran Aircraft Manufacturing Industries - LAMI, аббревиатура на фарси - HESA);- "Иран геликоптер саппорт энд риньювал компани" (Iran Helicopter Support & Renewal Company - IHSRC, аббревиатура на фарси - PANHA);- "Иран эркрафт индастриз" (Iran Aircraft Industries - LAO, аббревиатура на фарси - SAHA)."Иран эркрафт мэньюфэкчеринг индастриз" - это крупнейший в стране производитель AT. В настоящее время на ее мощностях налажен выпуск учебно-тренировочных самолетов (УТС), БЛА и авиационных двигателей. Кроме того, силами компании была модернизирована часть имеющегося парка истребителей F-5E/F "Тайгер-2" американского производства, которые получили название "Азарахш" (Azarahsh). Самолет отличается новым хвостовым оперением, двигателями российского производства, новой РЛС и увеличенной длиной фюзеляжа.Результатом дальнейшей модернизации F-SE/A стало переоборудование нескольких машин в варианты под названием "Саеге". При этом иранские специалисты позиционируют указанные модели самолетов как образцы собственного производства, хотя информация о выпуске именно таких машин отсутствует.Также "Иран эркрафт мэньюфэкчеринг индастриз" активно развивает производство многоцелевых БЛА семейства "Абабиль" (Ababil) и ударных БЛА "Каррар" (Karrar).Наряду с разработкой и производством самолетов серьезное внимание ОАП уделяет развитию вертолетной техники. Основным профильным предприятием является "Иран геликоптер саппорт энд риньювал компани", которая выполняет работы по техническому обслуживанию и ремонту более десяти типов вертолетов зарубежного производства, состоящих на вооружении ВС Ирана. Она располагает цехами по обслуживанию двигателей, трансмиссий, радиоэлектронного оборудования, навигационной аппаратуры и гироскопов, а также по сборке корпусов вертолетов.Кроме ремонта вертолетной техники специалисты компании прилагают значительные усилия по ее модернизации на базе имеющегося парка AT зарубежного производства. Так, вертолет "Панха 2091" (PANHA 2091) создан на базе американского Белл АН-1 "Супер Кобра". Вертолеты Белл 205 и 206 взяты за основу при создании двух модификаций - "Панха Шабавиз 2-75" (PANHA Shabaviz 2-75) и "Панха Шабавиз 2061" (PANHA Shabaviz 2061) соответственно.На долю компании "Иран эркрафт индастриз" приходится наибольший объем выполняемых в авиационной отрасли работ по ремонту, модернизации и техническому обслуживанию самолетов и вертолетов, в том числе истребителей F-5 "Тайгер-2", F-4 "Фантом", F-14 "Томкэт", а также военно-транспортных самолетов F-27 и С-130.Таким образом, несмотря на предпринимаемые меры по развитию авиационной промышленности, она в настоящее время не в состоянии полностью обеспечить потребности национальных ВС и ограничивается в основном переоборудованием, модернизацией и ремонтом имеющейся иностранной AT. Создание собственных образцов, предполагающее переделку имеющихся зарубежных летательных аппаратов, затруднено в связи с невозможностью обеспечения полного цикла производства.Исходя из этого, проводятся мероприятия по модернизации и переоснащению предприятий, повышению научного потенциала профильных НИО за счет активного привлечения иностранных специалистов, а также приобретения за рубежом технологий военного и двойного назначения, современного оборудования, высококачественного сырья и материалов.Бронетанковая промышленность представлена предприятиями, входящими в состав Организации оборонной промышленности и занятыми преимущественно переоборудованием, модернизацией и ремонтом бронетанковой техники. Выпускаемая продукция собственного производства является главным образом аналогом китайских, советских или британских образцов.Основные предприятия, специализирующие в данной области, входят в состав ПГ "Викл энд эквипмэнт индастриал груп" (Vehicle and Equipment Industrial Group). На первоначальном этапе развития этой отрасли главной задачей группы было создание необходимых мощностей для проведения ремонта зарубежных образцов бронетанковой техники, находящихся на вооружении национальных ВС. Впоследствии в состав ПГ вошел ряд производственных предприятий и НИО, что значительно расширило возможности бронетанковой отрасли. В настоящее время предприятия ПГ обладают возможностями по лицензионному производству некоторых образцов, модернизации, а также по выпуску компонентов бронетанковой техники.Так, на предприятии "Шахид Колахдуз" (Shahid Kolah-Dooz Industrial Complex) налажено производство основных боевых танков "Зульфикар" (Zulfiqar), разработанных в конце 1990-х годов на базе советского Т-72С и американских М48 и М60. Кроме того, там выпускают легкие танки "Тусан" (Tosan), БМП "Бораг" (Boragh) и БТР "Рахш" (Rakhsh).НИОКР в области создания бронетанковой техники (БТТ) проводят специалисты исследовательского института (Research Institute) при ПГ "Викл энд эквипмэнт индастриал груп". Современная научно-техническая база института позволяет разрабатывать образцы БТТ и различных систем, в частности систем управления огнем.На нынешнем этапе бронетанковая промышленность не способна обеспечить потребности ВС Ирана в полном объеме и представлена в основном предприятиями по ремонту и модернизации уже существующих образцов бронетанковой техники. Номенклатура образцов собственного производства крайне ограниченна и включает главным образом адаптированные версии зарубежных разработок.Дальнейшее развитие в области разработки и выпуска собственной бронетанковой техники возможно только при активном использовании зарубежных технологий, наличии необходимого квалифицированного персонала и наращивании научно-технической базы.Артиллерийско-стрелковая промышленность представлена рядом предприятий по производству пусковых установок РСЗО, самоходных и буксируемых орудий полевой и зенитной артиллерии, минометов, гранатометов и другого стрелкового оружия, входящих в состав Организации оборонной промышленности.К наиболее крупным производителям артиллерийско-стрелкового вооружения относятся предприятия ПГ "Хадид" (HADID Industrial Complex), располагающей цехами обычного и высокоточного литья, термообработки и обработки тяжелых заготовок. На ее мощностях налажен выпуск орудий большого, среднего и малого калибров, самоходных артиллерийских установок, минометов и стрелкового оружия.Промышленная группа "Фаджр" (Fajr) занимается производством ручных и станковых противотанковых гранатометов "Саеге" (Saegheh), "Надер" (Nader) и "Нафез" (Nafez), разработанных на базе советских образцов.Продукция артиллерийско-стрелковой промышленности отвечает современным требованиям и полностью удовлетворяет потребности ВС Ирана в основных видах стрелкового вооружения. В перспективе намечено освоить производство новейших видов артиллерийского вооружения.Боеприпасная промышленность представлена рядом производственных предприятий, входящих в состав ООП. Ведущие позиции в ней занимает "Амунишн энд мителаджи индастриз груп" (Ammunition & Metallurgy Industries Group - AMIG), которая включает более десяти предприятий.Так, на заводах компании "Шахид Сайад Ширази" и производственного комплекса по выпуску боеприпасов изготавливают артиллерийские снаряды и патроны для стрелкового оружия. Кроме того, построены несколько производственных линий по изготовлению 324- и 533-мм торпед и морских мин.Еще одним крупным предприятием такого же профиля является ПГ "Пар-чин-6" (Parchin-б), занимающаяся производством боеприпасов собственной разработки для гранатометов типа РДГ. На ее же мощностях налажен выпуск порохов различного вида, взрывчатых веществ, электродетонаторов.Вопросами снаряжения боеприпасов активно занимаются специалисты "Исфаханской химической производственной группы" (Isfahan Chemical Industries).В целом эта отрасль способна удовлетворять потребности ВС страны. В перспективе предполагается расширять ассортимент производимой ею продукции и обеспечить выпуск боеприпасов для всех имеющихся и принимаемых на вооружение образцов ВВТ.Судостроительная промышленность Ирана длительное время не входила в число приоритетных отраслей ВПК. Однако в последние годы руководство страны вынуждено уделять особое внимание модернизации и развитию военно-морской составляющей национальных вооруженных сил. Это связано, прежде всего, с повышением значимости обеспечения охраны территориальных вод и морского побережья в акваториях Каспийского моря, Персидского и Оманского заливов, а также контроля над судоходством в Ормузском проливе.Основой отрасли является Организация судостроительной промышленности (ОСП), куда входит ряд ПГ и научно-исследовательских центров, на которых налажен выпуск образцов военно-морской техники, а также проводятся ремонт и модернизация уже состоящих на вооружении надводных и подводных кораблей. К числу наиболее значимых предприятий, работающих под руководством ОСП, относятся "Шахид Дарвиши", "Шахид Джулаи" и "Шахид Тамджиди".Предприятия ПГ "Шахид Дарвиши" (Shahid Darvishi) специализируются на разработке и производстве сверхмалых, малых и средних дизельных подводных лодок, а также занимаются ремонтом и модернизацией российских подводных лодок проекта 877ЭКМ, состоящих на вооружении ВМС Ирана. В процессе создания подводных лодок специалистами группы широко применяются зарубежные опыт и технологии, а также необходимые производственное оборудование и материалы.Так, северокорейская сверхмалая подводная лодка (СМПЛ) проекта "Иуго" (Yugo), в проектировании и строительстве которой техническую поддержку оказывали специалисты КНДР, послужила основой создания серии СМПЛ типа "Гадир" (Al-Ghadir).Наряду с постройкой подводных лодок ИРИ уделяет значительное внимание производству других технологически сложных образцов военно-морской техники. Так, на судостроительных верфях ПГ "Шахид Тамджиди" (Shahid Tamjidi Industries) и "Шахид Джулаи" (Shahid Julaei Industries) ведется строительство фрегатов с управляемым ракетным оружием (УРО) типа "Моудж" (Moudge) при содействии китайских и индийских специалистов.На производственных мощностях "Шахид Джулаи" реализуются также проекты по строительству боевых катеров, наиболее значимым из которых является ракетный катер типа "Сина" (Sina). В состав ПГ входит научно-исследовательский и проектный институт, который проводит НИОКР в области создания современных надводных и подводных кораблей.В настоящее время судостроительная промышленность Ирана находится на этапе формирования и частично может удовлетворить потребности ВМС страны. Большая часть выпускаемой на предприятиях военно-морской техники - это копии зарубежных образцов. Вместе с тем строительство таких кораблей, как фрегаты УРО и ДЭПЛ, свидетельствует о положительных тенденциях в отрасли и соответствует планам ВПР республики. Однако ее дальнейшее развитие напрямую зависит от получения иностранных технологий и своевременного финансирования.Радиоэлектронная промышленность представлена Организацией радиоэлектронной промышленности (ОРП), деятельность которой направлена на разработку и производство систем связи военного назначения, электронных систем управления оружием, систем безопасности, информационных систем и другого радиоэлектронного оборудования.В состав отрасли входят более 20 компаний. К числу наиболее значимых можно отнести предприятия компаний "Иран коммъюникейшнз индастриз" и "Шираз электроник индастриз"."Иран коммъюникейшнз индастриз" (Iran Communications Industries - ICI) является ведущим производителем оборудования для систем связи. На предприятии задействовано около 100 производственных линий, выпускается более 80 наименований продукции военного назначения (ПВН). Номенклатура ПВН включает переносные радиостанции КВ-, УКВ- и СВЧ- диапазонов, телекоммуникационные системы и системы сбора и обработки информации. Разработкой новых образцов техники и вопросами научно-технического обеспечения производства занимается собственный научно-исследовательский центр."Шираз электроник индастриз" (Shiraz Electronic Industries - SEI) специализируется на разработке и выпуске электронного оборудования военного и гражданского назначения. Компания насчитывает 50 производственных линий, оснащенных современным оборудованием. Мощности предприятия позволяют заниматься разработкой и производством бортовых систем "свой - чужой", средств навигации, РЭБ и радиолокации, управления и автоматизации, электронных систем управления оружием, приборов ночного видения, РЛС и другого радиоэлектронного оборудования.В рамках ОРП особое внимание уделяется постоянному повышению качественного уровня НИОКР в интересах внедрения передовых технологий в процесс производства в соответствии с действующими международными стандартами. Основной объем работ возложен на научно-исследовательские организации, крупнейшей из которых является "Иран электроникс ресёрч сентер" (Iran Electronics Research Center - IERC). Возможности центра позволяют использовать современные технологии для разработки и создания систем связи, радиолокации, микропроцессоров, оптоэлектроники, антенн и другого радиоэлектронного оборудования.Организация радиоэлектронной промышленности практически полностью обеспечивает потребности страны в средствах связи и телекоммуникаций. При этом в процессе разработки технических средств военного назначения основное внимание уделяется вопросам создания надежной связи, способной в условиях быстро меняющейся обстановки и массированного применения противником средств радиоэлектронного подавления обеспечить успешное решение задач по оперативному и мобилизационному развертыванию ВС, а также устойчивое управление войсками в ходе ведения боевых действий.На современном этапе военная промышленность Ирана способна удовлетворить потребности национальных ВС в артиллерийско-стрелковом вооружении, боеприпасах, взрывчатых веществах, радиоэлектронном оборудовании, а также в некоторых типах военно-морской техники. Ведутся активные работы в области ракетостроения и самолетостроения, осваивается производство бронетанковой техники, проводится ремонт и модернизация практически всех образцов ВВТ, состоящих на вооружении национальных ВС.В обозримой перспективе темпы развития военной промышленности ИРИ будут напрямую зависеть от масштабов финансирования программ разработки и производства ВВТ, определяемых уровнем экономики страны, а также возможностями получения доступа к зарубежным технологиям.