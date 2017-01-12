Становление системы советской пропаганды в 1921-1940 гг.
Итак, всякого, кто слушает слова Мои сии и исполняет их, уподоблю мужу благоразумному, который построил дом свой на камне; и пошел дождь, и разлились реки, и подули ветры, и устремились на дом тот, и он не упал, потому что основан был на камне. А всякий, кто слушает сии слова Мои и не исполняет их, уподобится человеку безрассудному, который построил дом свой на песке; и пошел дождь, и разлились реки, и подули ветры, и налегли на дом тот; и он упал, и было падение его великое.
(Евангелие от Матфея 7:21-28)
(Евангелие от Матфея 7:21-28)
На страницах ВО то и дело вспыхивают дискуссии о роли и месте партийного руководства в жизни советского общества, а также о том, положительный характер оно имело или отрицательный. Идет также речь и о цензуре. Неплохо бы ее вернуть… Горячности в этой полемике бывает много, но знаний вот мало. В лучшем случае дискутирующие ссылаются на свой личный опыт и статьи в электронных СМИ. И для диспута на кухне или в курилке листопрокатного цеха этого достаточно. Но все-таки здесь, на этом сайте, желательны более весомые аргументы. В этой связи хочется представить материал Светланы Тимошиной, доцента Пензенского госуниверситета, которая в рамках своего исследования обработала массу информации: газеты «Правда» с 1921 по 1953 год, местные пензенские газеты, документы архива Государственного архива Пензенской области, то есть все то, что содержит массу интереснейших конкретных фактов и примеров.
В.О. Шпаковский
В начале 1920-х гг. в советском государстве была создана единая централизованная система партийных и подчиненных им государственных агитационно-пропагандистских органов, охватывающих все уровни управления. К 1921 г. многопартийная пресса была ликвидирована, вся сеть советских газет стала однопартийной. Она получила функции инструмента агитации и пропаганды социалистических ценностей, инструмента партийного контроля всех аспектов повседневной жизни населения [1]. Главной организационной чертой советского агитпропа стала жесткая централизация всей системы агитационно-пропагандистских органов. Анализируя стиль работы аппарата большевистской агитационно-пропагандистской системы, А.И. Гурьев в своей работе характеризует его как «военно-бюрократический» [2], отмечая при этом, что «в Советской России и затем в СССР коммунистическая партия полностью подчинила себе аппарат государства».
«Правда» на передовой
Несмотря на огромное количество учреждений, контролировавших, так или иначе, деятельность советской прессы, главенствующими структурами, направляющими работу советских СМИ, были именно партийные организации. Как отмечает О.Л. Митволь в своем исследовании [3], «в рамках 1922 г. ЦК РКП(б) в лице своих отделов решительно выдвинулся на главное место среди ведомств, руководивших работой СМИ».
В начале 1920-х гг. на заседаниях ЦК ВКП (б) были рассмотрены документы, четко регламентирующие отношения партийных органов и редакций газет [4]. Согласно этим документам, на местах деятельность газет контролировали краевые, губернские, а позднее, и областные комитеты ВКП (б). В Пензенской губернии деятельность местной прессы контролировалась Общим отделом, Агитпропотделом и Подотделом печати Пензенского губернского комитета ВКП(б).
Следует отметить, что информировались граждане как о событиях в стране, так и о жизни за рубежом, и вот последнее сталкивалось с определенными трудностями. Возникали вопросы «о чем писать» и «где брать информацию», но главное – «что писать?» Давать ли сравнительную информацию «у них – у нас» или ограничиться короткими информационными блоками, что «там все плохо». Как дозировать правду и откровенную ложь – задача, всегда встающая перед органами, занимающимися пропагандой. Помехой в этой работе была даже такая причина, как слабая организационная оформленность вышеназванных структур, что приводило к возникновению противоречий в деятельности центральных и местных партийных организаций: «Установлено, что многие местные комитеты не высылают своих печатных изданий в ЦК РКП (б). Особенно плохо обстоит дело с высылкой листовок, плакатов, газет и брошюр. Благодаря этому для Секретариата ЦК затрудняется возможность систематически давать на места инструктирующие указания и своевременно давать информацию на места» [5]. Трудности возникали также в организации деятельности уездных газет из-за недопонимания местным руководством роли газет в молодом советском обществе. Это хорошо видно из содержания документов того периода: «…Подписка на нашу губернскую газету «Трудовую Правду» партячеек и отдельных членов партии проходит чрезвычайно вяло. Подавляющее большинство партячеек как городских, так и в особенности сельских, не приняло никаких мер к проведению обязательной подписки или ограничились постановлением, оставшимися на бумаге» [6].
Газета «Правда». №74. 1 апреля 1925 г.
Отсутствие скоординированной работы между центральными партийными органами и местными организациями РКП(б) оказывало влияние на проведение политики информирования населения Пензенской губернии о событиях за рубежом. Местное руководство, судя по архивным документам, не придавало такого значения информации о зарубежной жизни, как ЦК ВКП (б). Например, Зав.Отделом Агитпропаганды Пензенского Губкома ВКП(б) выслал 17.08.1921 года в Нижне-Ломовский Уком циркуляр, регулирующий деятельность газеты «Голос Бедняка», в котором говорилось следующее: «Редакции следует в первую очередь привлечь к сотрудничеству в газете агрономов и специалистов-хозяйственников и добиться максимального участия в газете местного крестьянского населения. Последнее вполне может быть достигнуто, если редакция вместо сообщений об отдыхе Черчилля в Париже (№15) будет печатать хозяйственные указания крестьянам по борьбе с засухой, по животноводству и т.д.» [7]. Наверное, это было правильное замечание для газеты «Голос Бедняка» и правильное замечание в целом. Однако, с другой стороны, игнорировать иностранные новости тоже было нельзя. Это важная часть воспитания масс.
Следующей причиной плохой организации информирования населения о жизни за рубежом была слабо развитая сеть СМИ в начале 1920-х гг. В Пензенской губернии издательство газет находилось в трудном положении из-за нехватки квалифицированных кадров и недостатка оборудования и финансирования, поэтому до большей части населения губернии, жившей тогда в сельской местности, газеты почти не доходили. Данный факт отражался в отчетной документации подотдела печати Пензенского Губкома РКП(б) [8]. Нехватка газет в сельской местности остро ощущалась на протяжении всего периода 1920-х годов. Например, в части Доклада об итогах партпросвещения по Рузаевскому уезду 1927-1928 учебного года, характеризующей деятельность газетного кружка, говорилось следующее: «…Снижало качество работы кружка и отсутствие достаточного качества газеты, зачастую на кружок приходились одна-две газеты, да и то местная – «Завод и Пашня», в Нижне-Ломовском уезде в газетном кружке «отсутствуют газеты». Следовательно, на первых этапах становления советского государства в осуществлении политики информировании граждан о жизни за рубежом информирующую функцию выполняли, в основном, не СМИ, а сами партийные работники, выезжавшие с лекциями в деревню и на предприятия.
Третьим фактором, определявшим характер мероприятий по информированию о зарубежных событиях на местах, являлся низкий уровень грамотности среди населения губернии на фоне неблагоприятного положения в экономике [9]. В 1921 г. в Чембарском уезде Пензенской области разворачивалась такая ситуация: «Агитотделом констатировано, что, несмотря на то, что из местного Отделения Центропечати газеты рассылаются по всему уезду почтой – газеты до деревни не доходят. Попадая в волиспокомы, они тотчас расходятся по карманам курящих совершенно непрочитанными» [10]. В 1926 г. в отчете о печати содержались следующие данные о грамотности населения Пензенской губернии: «Грамотность особенно среди нацмешьшинств еще укладывается в 10-12%, а то и меньше. Остальная масса Пензенских деревень абсолютно безграмотная». Здесь необходимо также сказать о том, что неграмотные встречались и среди членов партии даже спустя 10 лет. Например, в 1936 г. в письме Секретаря Пензенского Горкома ВКП(б) Руденко в Отдел партпропаганды и агитации Крайкома ВКП(б) были приведены такие цифры: «Пензенский Горком ВКП(б) сообщает, что в нашей организации учтено неграмотных и малограмотных коммунистов 549 человек, из них: членов ВКП(б) – 357 и кандидатов 192 чел. Окончивших ликбез 128 человек, учились в сельских школах 256 человек и занимались самообразованием 165 человек. Среди самоучек имеется 30 коммунистов (без завода им. Фрунзе) совершенно неграмотных, т.е. читают по складам, не знают таблицы умножения и не умеют бегло писать… Список неграмотных коммунистов прилагается» [11]. Далее был приложен список с фамилиями. Говоря о низком уровне грамотности населения Пензенской губернии, следует отметить тот факт, что наш регион не был в те годы исключением. Как отмечает А.А. Грабельников в своей работе, большая часть населения страны была неграмотной. Характеризуя роль печати в первые послереволюционные годы, он приводит следующие данные: «По сравнению с таким развитыми странами Европы, как Швеция или Дания, где практически все население было грамотным, а в Швейцарии и Германии неграмотность составляла 1-2%, Россия выглядела очень отсталой: до революции более 70% населения, не считая детей до 9-летнего возраста, было неграмотным» [12].
Несмотря на то, что Пензенским Горкомом ВКП(б) были проведены мероприятия по ликвидации безграмотности среди рядового населения и коммунистов, число неграмотных уменьшалось не так быстро, как хотелось бы. По материалам доклада «О ходе ликвидации неграмотности и малограмотности коммунистов по г. Пензе на 20 января 1937 года» посещаемость в группах по ликвидации безграмотности среди неграмотных и малограмотных коммунистов составляла 65% [13], «что говорит за недостаточное внимание со стороны ряда партийных организаций к обучению коммунистов и слабый контроль со стороны Райкомов над работой школ». Здесь следует отметить, что свой отпечаток на уровень образования населения наложило тяжелое экономическое и санитарно-эпидемиологическое положение, сложившееся в Пензенском регионе в первой половине 1930-х гг. Об этом красноречиво свидетельствует тематика кампаний, проводимых Пензенским Горкомом ВКП (б) и горсоветом. В 1934 г. при помощи местной газеты «Рабочая Пенза» Пензенский горком ВКП(б) обнародовал постановление о проведении с 10-го февраля по 1-е марта кампании «За чистую квартиру, хату, за чистый двор», мероприятия которой говорят об ужасающей санитарно-эпидемиологической обстановке в г. Пензе: «…4. В течение двухдекадника произвести сплошную помывку всех гр-н города и села, возложить персональную ответственность за помывку в городе на председателей ЖАКТ-в, домоуполномоченных, комендантов зданий, в селе – на председателей с/с., предс.правл. колхозов и бригадиров; в совхозах и колхозах на директоров и зав.участками…7. Для лиц, подлежащих обязательной острижке - таковую производить в банях бесплатно…9…На линии (ж.д.) выслать подвижные бани с камерой для обработки пассажиров, вокзальных помещений, а также прилегающих сел…11. Провести генеральную уборку всех мест общественного пользования, а также советских и хозяйственных учреждений, учреждений на всей территории города и села» [14].
Невысокий уровень грамотности населения неизбежно оказывал влияние на содержательную часть мероприятий по информированию о граждан на местах. В частности, в 1936 году в программы месячных курсов колхозных парторгов было включено «изучение географической карты с целью ориентировать колхозных парторгов со странами света, государственными границами и крупнейшими городами как СССР, так и капиталистических стран, дать краткие географические политические и географические сведения о важнейших странах, чтобы парторг, пользуясь газетой, яснее представлял себе географической расположение стран, государств, народов и городов, о которых он читает в газете. К этому нужно добавить, что при изучении карты в качестве дополнительных занятий следует поставить один-два доклада по международному положению».
В связи со сложившейся непростой ситуацией в системе СМИ Агитпропотдел ЦК РКП(б) призывал к более решительным действиям на местах: «Необходимо усилить, укрепить и всячески поддержать Управление периодической печати ГПП (Роста). Местные парткомы должны выделить для работы в местной печати, для руководства отделениями Роста партийно-выдержанных и политически подготовленных работников. Такой могущественный аппарат, как радио, телеграфная и телефонная связь между органами печати и информации, должен быть всецело использован партией» [15].
Постепенно в процессе становления партийной системы противоречия между центральными и местными органами ВКП (б) в деятельности по информированию о событиях за рубежом были устранены. Пензенский Губком ВКП(б) четко следовал циркулярам, поступавшим из ЦК ВКП(б). В 1930-х годах работа по информированию о зарубежных событиях систематически проводилась в сельской местности, для селькомов Пензенским Горкомом ВКП(б) выписывалась газета «Рабочая Пенза», являвшаяся органом Горкома ВКП(б). Здесь следует сказать о том, что процесс информирования населения о жизни за рубежом был в высшей степени политизирован, и освещение фактов, касающихся зарубежных событий, порой не имело ничего общего с реальностью, так как основная задача местных партийных работников заключалась не в том, чтобы сообщить достоверные факты, а, выполняя указания сверху, отразить точку зрения руководства страны на то или иное событие за границей. Примером этому может служить секретный циркуляр [16] за подписью Секретаря ЦК РКП(б) В. Молотова от 9 октября 1923 г., где давалась оценка событиям, происходившим в то время в Германии: «В настоящее время уже совершенно выяснилось, что пролетарский переворот в Германии не только неизбежен, но уже совершенно близок – надвинулся вплотную… Завоевание фашизмом широких слоев мелкой буржуазии чрезвычайно затруднено правильной тактикой Германской Компартии. Для советской Германии союз с нами, пользующийся огромной популярностью среди широких масс германского народа, будет единственным шансом на спасение. А с другой стороны, только Советская Германия в состоянии обеспечить возможность для СССР сопротивления грядущему натиску международного фашизма и быстрейшему разрешению стоящих перед нами экономических проблем. Этим определяется наша позиция в отношении к германской революции».
Газета «Трудовая правда». №235. 11 октября 1928 г.
Далее в этом документе приводились подробные указания, регламентирующие деятельность местных партийных органов в процессе информирования населения событиях в Германии: «Центральный комитет считает необходимым: 1. Концентрировать внимание самых широких рабочих и крестьянских масс на германской революции. 2. Заблаговременно разоблачить происки наших внешних и внутренних врагов, связывающих поражение революционной Германии с новым военным походом против рабочих и крестьян советских республик, с полным разгромом и расчленением нашей страны. 3. Закрепить в сознании каждого рабочего, крестьянина и красноармейца непоколебимую уверенность в том, что война, которую готовятся навязать нам иностранные империалисты и, прежде всего, правящие классы Польши (как видите, главной ударной силой империализма тогда считалась Польша, как будто бы она и впрямь имела силы напасть на СССР – В.О.), будет войной оборонительной за сохранение земли в руках крестьян, фабрик в руках рабочих, за само существование рабоче-крестьянской власти.
Агитпропкомпания в связи с международным положением должна вестись широко и систематически. С этой целью Центральный Комитет предлагает Вам: 1. Внести в порядок дня всех партсобраний (общих, районных, ячеек и т.д.) вопрос о международном положении, освещая каждый этап и поворот в событиях, стоящих теперь в центре международной жизни. 2. Регулярно собирать совещания ответственных работников (партийных, советских, военных, хозяйственных) для информации и обсуждения вопросов, связанных с международным положением. 3. Немедленно организовать поездки губернских работников по уездам и уездных по волостям с докладами о международном положении на партсобраниях, дабы сосредоточить внимание всей партии на германской революции. 4. Обратить особое внимание на постановку агитации и пропаганды среди рабоче-крестьянской и в частности учащейся молодежи. Секретари Губкомов РКП обязываются держать в курсе происходящих событий Бюро Губкомов РКСМ. 5. Принять все меры к широкому освещению вопроса в печати, руководствуясь статьями, печатаемыми в «Правде» и присылаемыми из Прессбюро Ц.К. 6. Организовать митинги на предприятиях, чтобы перед широчайшими массами рабочего класса со всей полнотой осветить современное международное положение и призвать пролетариат к бдительности. Использовать делегатские собрания работниц. 7. Особое внимание обратить на освещение вопроса о международном положении среди масс крестьянства. Широким крестьянским собраниям о германской революции и грозящей войне всюду должны предшествовать собрания партячеек, там, где таковые имеются. 8. Докладчиков… самым внимательным образом инструктировать в духе общепартийной линии, намеченной последним партсовещанием и указаний настоящего циркуляра. В нашей пропаганде… мы не можем аппелировать (так в тексте – В.Ш.) только к интернационалистическим чувствам. Мы должны аппелировать к кровным хозяйственным и политическим интересам….»
Таким образом, можно сделать вывод о том, что даже в самый демократичный для прессы период 1921-1928-х гг. советские газеты уже были несвободны в освещении зарубежной действительности. Буквально с первых лет существования советского государства СМИ в информировании о зарубежных событиях были вынуждены выполнять решения руководства партии.
В 1920-х гг. в проведении политики информирования граждан страны о жизни за рубежом газеты играли роль связующего звена между партийными органами и рядовым населением. Из редакции газеты «Трудовая Правда» под грифом «Секретно» в Пензенский Губком ВКП(б) высылались сводки о настроениях среди граждан. Судя по содержанию информационных сводок, составленных Пензенским Губкомом ВКП(б), в 1927 году среди рабочих ходили слухи о предстоящей войне: «Рабочими Текстильной фабрики им. Кутузова (Б-Демьян.уезд) распространяются слухи о приближении войны, так, например, один рабочий в разговоре сказал: “что уже иностранные державы наметили в СССР президентом Керенского”» [17]. Откуда вот он такое узнал и зачем об этом рассказывал?
На митингах рабочие и колхозники, проявляя интерес к событиям за пределами СССР, задавали вопросы, касающиеся зарубежной жизни. Например, в сентябре 1939 г. жителей Лунинского района волновали такие вопросы как: «Почему польский народ не пожелал присоединиться к Советскому Союзу в 1917 г.?», «Переход государственной границы Красной Армией не вызовет ли войну между СССР и Германией?», «Возможно ли объединение между Германией, Англией и Францией для борьбы с СССР?», «Освободит ли Германия занятые города, принадлежащие Западной Белоруссии и Украине?». Интересен тот факт, что в ходе таких мероприятий действительно создавалась атмосфера диалога представителей партийных структур и рядового населения. В отчеты о проведении агитационных мероприятий попадали не только положительные отклики на внешнеполитические события, но и отрицательные высказывания граждан. Например, по поводу событий в Польше в 1939 г. граждане открыто выражали свое мнение: «Сторож Лунинского Пенькозавода, старик беспартийный, Князев Кузьма Михайлович в беседе с ним пропагандиста тов. Пахалина: “Оно хорошо, что дело обходится без больших жертв при защите Западной Белоруссии и Украины, но ведь это опять на нашу шею ведь, они нищие и им много надо помогать”… Колхозник колхоза им.Ленина Мерлинского с/совета Доронин Максим, который на митинге в выступлениях сказал: “Ведь война нужна капиталистам, в войне наживаются капиталисты, а рабочий класс бедняет, так зачем же мы затеваем войну?”» [18].
Газета «Рабочая Пенза». №138. 16 июня 1937 г.
Вопросы о международном положении регулярно включались в повестки уездных партийных конференций дней съездов работниц и крестьянок, рассматривались на занятиях в школах политграмоты и кружках сети партпросвещения, входили в список общих задач работы местных пропгрупп, обсуждались во время кампаний по популяризации Международного Женского Коммунистического дня, среди призывников в Красную Армию освещались даже во время кампаний по реализации билетов Всесоюзной лотереи Осоавиахима, фигурировали в планах работы парткабинетов края в 1930-е гг.
Большое внимание уделялось и распространению информации о событиях за рубежом и среди молодежи. На пленумах, проводившихся ГК ВЛКСМ, разрабатывались стратегии и выдвигались предложения о работе по информированию населения о международных событиях: «…надо будет такое дело практиковать – не доклад вообще о международном положении, а может ли быть с Англией война, или так: не о положении в Китае, а почему Гоминдан раскололся на правый и левый…».
Но в большей степени Пензенский Губком ВКП(б) в работе с местными газетами уделял основное внимание событиям на местах, а также вопросам положения печати, распространения газет среди рабочих и крестьян, работы среди рабкоров и селькоров, работы подотдела печати, следуя циркулярным указаниям и ЦК РКП(б). Это можно увидеть из содержания резолюций и планов работы подотдела печати Пензенского Губкома ВКП(б): «…1. Признать работу п/отдела печати Пензенского губкома удовлетворительной и в основном правильной. Предложить п/отделу печати в дальнейшем обратить особое внимание на идеологическое руководство губернской и уездной печати и на усиление контроля за правильным и более активным проведением ею политической линии партии…4. Признать необходимым: а) усилить в «Трудовой Правде» освещение вопросов деревни, в частности конкретное разъяснение постановления XIV съезда партии по вопросам политики в деревне. б) усилить в газете освещение работы советов и участие рабоче-крестьянских масс в советском строительстве» [19].
В 1930-х гг. в работе Пензенского горкома ВКП(б) сохранялась та же тенденция, то есть партийная организация призывала газеты делать акцент на освещение местных событий, не увлекаясь описанием международных событий. В отчете от 22 мая 1937 г. о работе «районной и низовой печати» говорилось следующее: «…“Рабочая Пенза” мало уделяет письмам рабселькоров и газета, как правило, заполняется Тассовским материалом и материалами сотрудников редакции». Причем основным критерием выбора каких-либо рекомендаций к действию местной прессы были, как и при информировании о зарубежных событиях, решения партийных съездов.
Из-за плохо развитой сети радиовещания [20] в начале 1930-х гг. население сельской местности узнавало о событиях, происходивших за границей, в основном из газет и в ходе различных политических кампаний, проводимых представителями партии. Однако позднее в конце 1930-х гг. наряду с газетным материалом в информировании населения о событиях за рубежом свою роль начало играть и радио. Необходимо отметить, что в информировании о фактах зарубежной действительности здесь действовал тот же алгоритм, то есть сначала информация о событиях за пределами СССР обрабатывалась партийным руководством, а потом уже преподносилась в нужном свете колхозникам и рабочим. Примером этому может послужить документ Поимского РК ВКП(б) «О проделанной работе по разъяснению речи тов. Молотова, переданной по радио 17 сентября 1939 года», высланный Отделу пропаганды и агитации Обкома ВКП(б): 1. Райкомом ВКП(б) 18/IX-39г. в 5 часов вечера в парткабинете проведено совещание со всем партактивом, присутствовало 67 человек парткомсомольского актива. Весь Райпартактив получил на руки отпечатанные листовки с речью тов. Молотова, переданной по радио, после чего все выехали в колхозы для проведения митингов и собраний. 2. 18 сентября с.г. в 7 часов вечера проведен митинг в Райцентре, в здании Райкино. Присутствовало 350 человек, на митинге заслушана речь главы советского правительства тов. Молотова, переданная 17/IX-по радио и вопрос о международных событиях, на митинге, как и на совещании Райпартактива принята резолюция, одобряющая внешнюю политику нашего правительства и решении правительства о взятии под защиту народов Западной Украины и Белоруссии, проживающих в Польше».
В 1939 г. Указом Президиума ВС СССР от 4 февраля Тамбовская обл. разделена на Тамбовскую и Пензенскую области, в марте был организован Пензенский Обком ВКП(б).
Тематика лекций и семинаров о международных событиях, проводимых в районах области в 1939 г., конкретизировалась, а именно, стали освещаться вопросы германо-советских отношений, «Японская агрессия на Дальнем Востоке», военные действия в Польше, Китае, события Второй Мировой войны.
Пензенский Обком ВКП(б) предпринимал меры по повышению профессионализма журналистских кадров. Например, в 1940 г., согласно постановлению бюро Обкома ВКП(б) с 9 по 13 сентября, была проведена экскурсия 10 работников районных газет в Москву на ВСХВ, где они прослушали лекции работников газеты «Правда», а также ознакомились с работой комбината «Правда» [21]. Профессионализм их после всего этого, конечно же, повысился очень сильно…
Итак, к началу 1940-х гг. система информирования советских граждан о жизни за рубежом полностью оформилась и приобрела следующую схему: ЦК ВКП (б) рассылал на места директивы о проведении разъяснительных кампаний по поводу того или иного события в международной жизни, крайкомы и обкомы ВКП(б) на основе этих директив давали указания в районы, райкомы ВКП(б) в свою очередь организовывали агитмероприятия и осуществляли контроль за прессой, исходя из содержания указаний вышестоящих инстанций. Отправной точкой в ходе организации деятельности по информированию населения о жизни за рубежом были решения партийных съездов и пленумов, директивы ЦК ВКП(б). В Пензенском регионе в 1921-1940-х гг. основную работу по руководству СМИ выполняли Губком и Горком ВКП(б). Бюро Пензенского Обкома ВКП(б) заслушивало на своих заседаниях отчеты о работе районных и областных газет. Все мероприятия, касающиеся освещения событий в стране и за рубежом, партийные организации проводили с точки зрения очередного съезда партии. Вопросам международного положения уделялось должное внимание во время проведения политических кампаний (например, посвященных изучению «Краткого курса ВКП(б), организованных Отделами агитации и пропаганды Пензенского Обкома ВКП(б) и Райкомов ВКП(б). При этом необходимо отметить, что информация о зарубежной жизни подавалась не просто в виде сухого изложения фактов, она преподносилась сотрудниками Отделов агитации и пропаганды с точки зрения политических решений ЦК ВКП(б). События зарубежной действительности всячески «разъяснялись» рядовым гражданам в свете директив и постановлений ЦК [22].
Интересно, что наряду с обычными газетами уже в 20-е годы ХХ века выходили и фотогазеты, которые можно было рассматривать и представлявшие собой весьма информативный источник для тогдашних малограмотных людей. Фотогазета «Трудовая правда». №7. 1-15 февраля 1928 г.
Итак, проанализировав деятельность партийных организации Пензенского региона по информированию населения о жизни за рубежом в 1920-1940-х гг., можно сделать следующие выводы:
- на первых этапах становления советского государства в осуществлении политики информировании граждан о жизни за рубежом – то есть при подаче сравнительной информации, информирующую функцию выполняли, в основном, не сами СМИ, а партийные работники, выезжавшие с лекциями в деревню и на предприятия, так как, во-первых, население в подавляющем большинстве было неграмотным, и газетные статьи людям были недоступны, во-вторых, из-за того, что в начале своего становления сеть газет оказалась в состоянии кризиса и не могла качественно выполнять функцию информирования.
- даже в самый демократичный для прессы период 1921-1928-х гг. советские газеты уже были несвободны в освещении зарубежной действительности. Буквально с первых лет существования советского государства СМИ в информировании о зарубежных событиях были вынуждены руководствоваться решениями руководства партии. То есть наблюдался рост критической массы недостоверной информации. Нельзя было давать и противоречивую информацию. А то в одном номере «Правды» Тухачевский был родом из крестьян, а через три месяца, после ареста – стал сыном помещика!
- в информировании о фактах зарубежной действительности структурами ВКП (б) был выработан следующий алгоритм: сначала информация о событиях за пределами СССР обрабатывалась партийным руководством, а потом уже преподносилась в нужном свете колхозникам и рабочим, то есть, получить достоверную сравнительную информацию его гражданам было практически невозможно. В принципе в охранительных целях это было даже неплохо. Нет сравнения – нет «дурных мыслей». Но плохо было то, что утверждалось, например, что «мировая революция близка», но почему-то она все никак не происходила, что в США голод, но революция там тоже никак не начиналась, что «фашизм в Германии помогает делу пролетарской революции» (!), но только и там она опять-таки не начиналась. В то же время многие советские граждане и оказывались на Западе, и контактировали с западными специалистами, и видели там совершенно другое, естественно, это информация тоже расходилась, хотя и через узкие слои населения. Тем не менее, все это медленно, но верно подрывало доверие масс к информации советских СМИ. К чему все это привело в итоге общеизвестно.
Источники:
1.Грабельников А.А. Массовая информация в Росси: от первой газеты до информационного общества: дис…. д-ра ист. наук. М., 2001. С. 73.
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Автор: Светлана Тимошина