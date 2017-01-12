Становление системы советской пропаганды в 1921-1940 гг.

Итак, всякого, кто слушает слова Мои сии и исполняет их, уподоблю мужу благоразумному, который построил дом свой на камне; и пошел дождь, и разлились реки, и подули ветры, и устремились на дом тот, и он не упал, потому что основан был на камне. А всякий, кто слушает сии слова Мои и не исполняет их, уподобится человеку безрассудному, который построил дом свой на песке; и пошел дождь, и разлились реки, и подули ветры, и налегли на дом тот; и он упал, и было падение его великое.

(Евангелие от Матфея 7:21-28)

Источники:

1.Грабельников А.А. Массовая информация в Росси: от первой газеты до информационного общества: дис…. д-ра ист. наук. М., 2001. С. 73.

2. Гурьев А. Как закалялся агитпроп: Система государственной идеологической обработки населения в первые годы НЭПа. // [СПб.] 2010 г. URL: http://guryevandrey.narod.ru/Agitprop/6chapter.htm

3. Митволь О.Л. Формирование и реализация информационной политики в СССР и Российской Федерации (1917-1999): дис…. д-ра ист. наук. М., 2004. С. 65.

4. О взаимоотношениях между парткомитетами и редакциями газет. Приложение к пункту №6 протокола №91 Заседания Оргбюро ЦК от 2.2.1923. // ГАПО (Государственный архив Пензенской области). Ф.36. Д.593. Л.12.

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20. Резолюция по докладу Пензенского П/Отдела печати Губкома ВКП(б). ГАПО. Ф.36.Оп.1.Д.1162.Л.176.

21.ГАПО. Ф.148.Оп.1.Д.291.Л.55, Л.58.

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