13:14 15 января

Зажгли на Новый год

Зажгли на Новый год


Если-бы кто-то решил провести конкурс на самый эффектный и зажигательный новогодний фейерверк, то, пожалуй, главным претендентом на победу стало бы командование Люфтваффе, организовавшее утром 1 января 1945 года массированный авиаудар по англо-американским аэродромам в Бельгии, Голландии и Франции. Расчет был на то, что после бурного празднования союзники вряд ли сумеют сохранить бдительность и боеспособность. Однако этот расчет не оправдался.

К концу декабря 1944 года немецкое контрнаступление в Арденнах, начатое двумя неделями ранее, стало выдыхаться. Авиация союзников обладала подавляющим численным перевесом и полным господством в воздухе. Под ее непрерывными ударами танковые и мотопехотные части Вермахта были вынуждены сперва замедлить темп наступления, а потом и вовсе остановиться, так и не решив поставленных задач. Чтобы переломить ситуацию, требовалось хотя бы на время вывести из игры англо-американские воздушные силы. Для этого была срочно разработана операция под кодовым названием "Боденплатте" (в переводе - "фундамент" или "опорная плита"), в ходе которой намечалось уничтожить вражескую авиацию на аэродромах или, по крайней мере, нанести ей такой урон, который заставят английские и американские ВВС резко снизить свою активность.


К операции привлекли всё, что смогли наскрести на Западном фронте - 1035 самолетов, в том числе 835 истребителей-бомбардировщиков. К тому времени немецкая штурмовая авиация испытывала острую нехватку летных кадров. Чтобы собрать необходимое количество экипажей пришлось даже привлечь летчиков из эскадрилий ПВО, которых не учили бомбить, а также - инструкторов летных школ и недоучившихся курсантов, еще не прошедших штурманскую подготовку и не умевших ориентироваться на местности. Из них этих курсантов сформировали группы, которым было приказано следовать в строю за лидером и бросать бомбы по его команде.

Операция готовилась в строжайшей тайне и это сыграло с немцами злую шутку, так как о "Боденплатте" не были предупреждены расчеты германской зенитной артиллерии, прикрывавшие стартовые позиции ракет V-2 в Голландии. Когда на рассвете зенитчики увидели приближение воздушной армады, они приняли ее за вражескую и открыли ураганный огонь. В результате было сбито, по разным данным, от 17 до 35 "Мессершмиттов" и "Фокке-Вульфов", еще несколько десятков машин получили повреждения. В общем, с самого начала всё пошло наперекосяк. К исходу пятого года войны немецкий "орднунг" уже трещал и разваливался, допуская подобные промахи.

Некоторые группы так и не нашли своих целей, из-за чего три из семнадцати намеченных к атаке аэродромов остались невредимыми, а еще три получили лишь незначительные повреждения. Несколько эскадр вышли на цель с опозданием, позволив союзникам поднять в воздух истребители. Вести воздушные бои с подвешенными бомбами немцы не могли и им приходилось либо прорываться, очертя голову, как камикадзе, либо поспешно избавляться от боевой нагрузки, не выполнив задачу. Впрочем, и в этом случае у пилотов-недоучек почти не было шансов против "Мустангов", "Спитфайров" и "Темпестов". Многие участники налета из-за неопытности оторвались от своих групп и попросту заблудились, выработали горючее и совершили вынужденные посадки где придется, зачастую - на вражеской территории.

Все это вместе взятое привело к тому, что результаты "Боденплатте" оказались для немцев катастрофичными. Некоторые из участвовавших в нем эскадр потеряли до половины летного состава, а общий безвозвратный урон составлял 274 самолета и 213 летчиков, из которых 143 человека погибли, а 70 попали в плен. Таких потерь за один день и в одной операции германская авиация не имела еще ни разу за всю войну. Особенно болезненной была гибель целого ряда опытных пилотов, вроде майора Гюнтера Шпехта, имевшего на счету 34 воздушные победы, в том числе 11 сбитых "Летающих крепостей".

Союзники потеряли 305 самолетов различных типов, уничтоженных на земле, 15 истребителей, сбитых в воздушных боях, и еще шесть, разбившихся по техническим причинам, либо - из-за ошибок пилотирования. Это было менее трех процентов от общей численности англо-американских ВВС на Западноевропейском театре военных действий. Безвозвратные потери летного состава составляли всего 11 человек: девять англичан, один американец и один поляк. Таким образом, союзники потеряли больше техники - 326 машин против 274, но их потери в летных кадрах оказались в 25 раз меньше, чем у немцев. Такое соотношение означало, что операция "Боденплатте" потерпела полный крах, особенно, с учетом десятикратного численного перевеса ВВС антигитлеровской коалиции на Западном фронте.

В итоге, "Боденплатте" стала не опорной, а могильной плитой, накрывшей ударную авиацию Люфтваффе. Но прощальный салют получился впечатляющим.

Зажгли на Новый год


Немецкие самолеты, принимавшие участие в операции "Боденплатте". Внизу - один из реактивных бомбардировщиков Арадо-234, нанесших утром 1 января 1945 года отвлекающий удар по городу Антверпен.

Зажгли на Новый год


"Фокке-Вульфы" и "Мессершмитты" атакуют американский аэродром.

Зажгли на Новый год


Зажгли на Новый год


Английские истребители-бомбардировщики "Тайфун", сгоревшие при штурмовке аэродрома "Эйдховен". Всего на этой авиабазе было уничтожено 26 "Тайфунов" и четыре истребителя "Спитфайр" в варианте фоторазведчика. Еще один "Спитфайр", успевший взлететь, погиб в воздушном бою с "Фокке-Вульфами". Атака "Эйдховена" - один из наиболее удачных для немцев эпизодов операции "Боденплатте". На большинстве других атакованных аэродромов потери союзников были гораздо меньше.

Зажгли на Новый год


Два из двенадцати американских "Тандерболтов", сожженных на аэродроме "Метц-Фрескати".

Зажгли на Новый год


Английский связной самолет Авро "Энсон", уничтоженный на аэродроме "Брюссель-Мельсброк".
Далее - самолеты Люфтваффе, сбитые или совершившие вынужденные посадки на вражеской территории в ходе операции "Боденплатте".

Зажгли на Новый год


Зажгли на Новый год


Зажгли на Новый год
Автор: Вячеслав Кондратьев
Первоисточник: http://vikond65.livejournal.com/578343.html


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Комментарии 9
  1. Тот же ЛЕХА Сегодня, 06:21
    Интересная статья...плюс автору.
    Слабая организация и разведка привела к плачевному результату...подготовка велась наспех...конечно результат был предсказуем...но в этом плане немцы были не одиноки...такие же провалы были и у нас и у союзников.
    В прочем немцам уже некуда было деваться либо пан либо пропал...итог известен.
    Тот же ЛЕХА
  2. Бригадир Сегодня, 07:54
    Если бы Сталин не помог нашим "союзничкам" в Арденнах, отвлекая на нас огромные силы немцев, то англам с амерами там был бы полный кобздец!
    Наивным был товарищ Сталин, когда откликнулся тогда на призыв о помощи избиваемых немцами "союзничков", и отвлечении значительных сил немцев на русских солдат...
    Ой, каким наивным...
    Бригадир
    1. Razvedka_Boem Сегодня, 08:57
      Наивным был товарищ Сталин

      Как хорошо критиковать, уже после всего, имея на руках различную, уже рассекреченную информацию.
      Razvedka_Boem
      1. Котище Сегодня, 12:43
        Хватит хаять И.Сталина! Нам легко спустя 3/4 века делать выводы и прогнозы минувших дней. А каково тогда в 1941-1945......? Мое мнение Сталин союзникам с оглядкой, но верил. И в вину это ему ставить нельзя, минимум некорректно.
        Котище
    2. veteran66 Сегодня, 13:10
      Цитата: Бригадир
      Если бы Сталин не помог нашим "союзничкам" в Арденнах, отвлекая на нас огромные силы немцев, то англам с амерами там был бы полный кобздец!

      особенно что эта помощь оказывалась уже после того как немчура выдохлась. Сколько уж можно тиражировать этот бред о помощи?
      veteran66
  3. parusnik Сегодня, 08:43
    о "Боденплатте" не были предупреждены расчеты германской зенитной артиллерии, прикрывавшие стартовые позиции ракет V-2 в Голландии.
    ..Зенитные расчеты были предупреждены, но вид большого количества летящих буквально над головами в неурочное время самолетов вызвал смятение, в силу чего было сбито много немецких самолетов. На северном участке под Антверпеном несколько групп были встречены ожесточенным зенитным огнем, там артиллерия ПВО была размещена для защиты города от ракет "Фау-1"....а виной послужил туман , который буквально окутал аэродромы, что вызвало задержки вылетов и сбило весь график...
    parusnik
    1. антивирус Сегодня, 12:30
      гладко было на бумагу. да забыли про овраги.
      41 г РККА мало кто хочет оправдывать, а 45г -надо вывернутся и свалить все на погоду( Наполеон, Гитлер и кто еще не учли "-35гр")
      Туман Ормузском проливе и в Антарктиде( будет ли там война?)-- не было у "хероев" боеготовых экипажей и чё? папуасы виноваты, а Вермахт и Гитлер?
      антивирус
  4. V.ic Сегодня, 09:43
    Жест отчаянья, вдобавок плохо подготовленный.
    При двух налётах в июне 1944 года на Полтаву и Миргород у гансов результаты были лучше, да и зенитчики РККА тогда не сбили ни одного немецкого самолёта из числа участвовавших в налётах.
    V.ic
  5. andrewkor Сегодня, 10:45
    Так им и надо -фашистам проклятым!Бьются в агонии!
    andrewkor

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