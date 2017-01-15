Зажгли на Новый год

Если-бы кто-то решил провести конкурс на самый эффектный и зажигательный новогодний фейерверк, то, пожалуй, главным претендентом на победу стало бы командование Люфтваффе, организовавшее утром 1 января 1945 года массированный авиаудар по англо-американским аэродромам в Бельгии, Голландии и Франции. Расчет был на то, что после бурного празднования союзники вряд ли сумеют сохранить бдительность и боеспособность. Однако этот расчет не оправдался.К концу декабря 1944 года немецкое контрнаступление в Арденнах, начатое двумя неделями ранее, стало выдыхаться. Авиация союзников обладала подавляющим численным перевесом и полным господством в воздухе. Под ее непрерывными ударами танковые и мотопехотные части Вермахта были вынуждены сперва замедлить темп наступления, а потом и вовсе остановиться, так и не решив поставленных задач. Чтобы переломить ситуацию, требовалось хотя бы на время вывести из игры англо-американские воздушные силы. Для этого была срочно разработана операция под кодовым названием "Боденплатте" (в переводе - "фундамент" или "опорная плита"), в ходе которой намечалось уничтожить вражескую авиацию на аэродромах или, по крайней мере, нанести ей такой урон, который заставят английские и американские ВВС резко снизить свою активность.К операции привлекли всё, что смогли наскрести на Западном фронте - 1035 самолетов, в том числе 835 истребителей-бомбардировщиков. К тому времени немецкая штурмовая авиация испытывала острую нехватку летных кадров. Чтобы собрать необходимое количество экипажей пришлось даже привлечь летчиков из эскадрилий ПВО, которых не учили бомбить, а также - инструкторов летных школ и недоучившихся курсантов, еще не прошедших штурманскую подготовку и не умевших ориентироваться на местности. Из них этих курсантов сформировали группы, которым было приказано следовать в строю за лидером и бросать бомбы по его команде.Операция готовилась в строжайшей тайне и это сыграло с немцами злую шутку, так как о "Боденплатте" не были предупреждены расчеты германской зенитной артиллерии, прикрывавшие стартовые позиции ракет V-2 в Голландии. Когда на рассвете зенитчики увидели приближение воздушной армады, они приняли ее за вражескую и открыли ураганный огонь. В результате было сбито, по разным данным, от 17 до 35 "Мессершмиттов" и "Фокке-Вульфов", еще несколько десятков машин получили повреждения. В общем, с самого начала всё пошло наперекосяк. К исходу пятого года войны немецкий "орднунг" уже трещал и разваливался, допуская подобные промахи.Некоторые группы так и не нашли своих целей, из-за чего три из семнадцати намеченных к атаке аэродромов остались невредимыми, а еще три получили лишь незначительные повреждения. Несколько эскадр вышли на цель с опозданием, позволив союзникам поднять в воздух истребители. Вести воздушные бои с подвешенными бомбами немцы не могли и им приходилось либо прорываться, очертя голову, как камикадзе, либо поспешно избавляться от боевой нагрузки, не выполнив задачу. Впрочем, и в этом случае у пилотов-недоучек почти не было шансов против "Мустангов", "Спитфайров" и "Темпестов". Многие участники налета из-за неопытности оторвались от своих групп и попросту заблудились, выработали горючее и совершили вынужденные посадки где придется, зачастую - на вражеской территории.Все это вместе взятое привело к тому, что результаты "Боденплатте" оказались для немцев катастрофичными. Некоторые из участвовавших в нем эскадр потеряли до половины летного состава, а общий безвозвратный урон составлял 274 самолета и 213 летчиков, из которых 143 человека погибли, а 70 попали в плен. Таких потерь за один день и в одной операции германская авиация не имела еще ни разу за всю войну. Особенно болезненной была гибель целого ряда опытных пилотов, вроде майора Гюнтера Шпехта, имевшего на счету 34 воздушные победы, в том числе 11 сбитых "Летающих крепостей".Союзники потеряли 305 самолетов различных типов, уничтоженных на земле, 15 истребителей, сбитых в воздушных боях, и еще шесть, разбившихся по техническим причинам, либо - из-за ошибок пилотирования. Это было менее трех процентов от общей численности англо-американских ВВС на Западноевропейском театре военных действий. Безвозвратные потери летного состава составляли всего 11 человек: девять англичан, один американец и один поляк. Таким образом, союзники потеряли больше техники - 326 машин против 274, но их потери в летных кадрах оказались в 25 раз меньше, чем у немцев. Такое соотношение означало, что операция "Боденплатте" потерпела полный крах, особенно, с учетом десятикратного численного перевеса ВВС антигитлеровской коалиции на Западном фронте.В итоге, "Боденплатте" стала не опорной, а могильной плитой, накрывшей ударную авиацию Люфтваффе. Но прощальный салют получился впечатляющим.Немецкие самолеты, принимавшие участие в операции "Боденплатте". Внизу - один из реактивных бомбардировщиков Арадо-234, нанесших утром 1 января 1945 года отвлекающий удар по городу Антверпен."Фокке-Вульфы" и "Мессершмитты" атакуют американский аэродром.Английские истребители-бомбардировщики "Тайфун", сгоревшие при штурмовке аэродрома "Эйдховен". Всего на этой авиабазе было уничтожено 26 "Тайфунов" и четыре истребителя "Спитфайр" в варианте фоторазведчика. Еще один "Спитфайр", успевший взлететь, погиб в воздушном бою с "Фокке-Вульфами". Атака "Эйдховена" - один из наиболее удачных для немцев эпизодов операции "Боденплатте". На большинстве других атакованных аэродромов потери союзников были гораздо меньше.Два из двенадцати американских "Тандерболтов", сожженных на аэродроме "Метц-Фрескати".Английский связной самолет Авро "Энсон", уничтоженный на аэродроме "Брюссель-Мельсброк".Далее - самолеты Люфтваффе, сбитые или совершившие вынужденные посадки на вражеской территории в ходе операции "Боденплатте".