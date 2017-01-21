21:47 21 января

В РАН считают маловероятным применение беспилотных самолётов в ближайшие десятилетия

До 2030 года массовое использование беспилотных самолетов маловероятно, считает академик РАН, гендиректор Государственного НИИ авиационных систем Сергей Желтов.

В РАН считают маловероятным применение беспилотных самолётов в ближайшие десятилетия


«Я вам могу твердо обещать, что самолеты без летчика раньше 2030-го, а может, и 2040 года летать не будут», – сказал ученый на заседании совета РАН.


«Тем не менее, тенденция развития военной и гражданской авиации свидетельствует об увеличении сложности авиационных комплексов и все большей их компьютеризации. Электронные системы при решении многих задач приходят на помощь летчику, но полностью заменить его пока не могут», – отметил он.

В свою очередь академик Евгений Федосов раскритиковал появляющиеся в СМИ сообщения о том, что самолеты 6-го поколения будут беспилотными, а авиация будет существовать без летчиков.

«Сегодня современный гражданский самолет, по сути, беспилотный. Все компьютеризовано. От взлета, полета до посадки все выполняется автоматически. Но, извините, летчик там сидит и даже двое – первый, второй пилоты. И заменить это невозможно. Потому что за спиной пилотов 300 пассажиров, и, не дай бог, какая-нибудь случайность – люди погибнут в катастрофе, а самолет превратим в летающее кладбище», – сказал он.

Федосов напомнил, что в США, где развитию беспилотной авиации уделяется особое внимание, отказались от «идеологии беспилотного истребителя».

«Потому что боевые операции настолько многофакторное явление, что появляются ситуации, которые невозможно прогнозировать. Нужен реальный человеческий разум, чтобы принять правильное тактическое решение», – пояснил он.

Именно поэтому говорят об искусстве воздушного боя. «Это именно искусство, а не технические приемы», – добавил академик.

«Часть операций, например сбор группы, целераспределение, могут быть доверены автоматике. Но собственно ведение боя, формирование решения, тактика воздушного боя – это удел пилота и человеческого разума», – сказал он.

Ученые отметили также опасность распространения электромагнитных вооружений.

«В мире ведутся разработки электромагнитного оружия, способного выводить из строя электронику ударных систем, в том числе авионику, и эту опасность нельзя недооценивать», – сказал президент РАН Владимир Фортов.

«Стандартное электромагнитное излучение ядерного взрыва хорошо известно и описано. Но сегодня у наших противников есть другие изделия (генераторы электромагнитного излучения). Там другие длительности и скорость нарастания. Они более опасны (чем электромагнитное излучение ядерного взрыва). Опасны с точки зрения механического действия», – отметил он.

При этом опасность нового оружия недооценивается, в т.ч. военными специалистами. «Когда разговариваешь со специалистами министерства обороны, видишь, что они читали учебники, которые опубликованы 20 лет назад», – сказал президент РАН.

Он сообщил, что сам в свое время принимал участие в ядерных экспериментах на Новой Земле, где, в частности, отрабатывались «технологии защиты электронных систем от факторов ядерного взрыва, в том числе "мягкого рентген-излучения"». Сегодня уровень компьютеризации боевых систем гораздо выше, и, значит, уязвимость этого оборудования от электромагнитных лучей также увеличилась, сказал Фортов, предложив военным провести специальные исследования «по оценке опасности электромагнитного излучения». Для этого, сообщил он, имеется «специальное оборудование, позволяющее кратковременно генерировать излучение, сопоставимое по мощности с Саяно-Шушенской ГЭС».

Использованы фотографии: http://solomatin.livejournal.com
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Комментарии 72
  1. НЕКСУС Сегодня, 10:24
    А как же работы по тяжелому БПЛА до 20 тонн то?Или его будут разрабатывать до 30 года ,исходя из заявлений этих ученых мужей? Работы по созданию такого БПЛА идут как у нас ,так и на западе и идут они в очень хорошей динамике. И такой тяжелый БПЛА по сути своей вполне может стать тем самым беспилотным истребителем,штурмовиком или бомбером.
    НЕКСУС
    1. 210окв Сегодня, 10:30
      Ох уж эти ученые..Когда то утверждали что цельнометаллический самолет не летает...Да еще как летает..
      210окв
      1. Либероид- Сегодня, 10:37
        Цитата: 210окв
        Ох уж эти ученые..Когда то утверждали что цельнометаллический самолет не летает...Да еще как летает..

        РЭБ еще никто не отменял и она тоже развивается...Роботы дело хорошее ,но пока это просто американская мечта поднял в воздух БПЛА тысячу и демократию устанавливать в странах Ливия ,Ирак и .д....)))) Пока русские живы этого не будет!
        Либероид-
        1. НЕКСУС Сегодня, 10:40
          Цитата: Либероид-
          РЭБ еще никто не отменял и она тоже развивается...

          Равно как и противодействие ему...извечный спор щита и меча.
          НЕКСУС
        2. 210окв Сегодня, 11:10
          Виталий,привет!Ну как же мы без тебя!Только я не понял..Американская мечта подняла тысячу БПЛА?...Я так понимаю что кроме мечты там есть и наука и производство.Да и защиту от РЭБ никто не отменял..
          Цитата: Либероид-
          Цитата: 210окв
          Ох уж эти ученые..Когда то утверждали что цельнометаллический самолет не летает...Да еще как летает..

          РЭБ еще никто не отменял и она тоже развивается...Роботы дело хорошее ,но пока это просто американская мечта поднял в воздух БПЛА тысячу и демократию устанавливать в странах Ливия ,Ирак и .д....)))) Пока русские живы этого не будет!
          210окв
    2. Изгоняющий либероидов Сегодня, 10:47
      НЕКСУС hi -судя по статье речь идет не о беспилотниках как таковых, а о возможности скажем т50 воевать без пилота в кабине.!
      Изгоняющий либероидов
      1. НЕКСУС Сегодня, 10:52
        Цитата: Изгоняющий либероидов
        НЕКСУС hi -судя по статье речь идет не о беспилотниках как таковых, а о возможности скажем т50 воевать без пилота в кабине.!

        А по сути своей такой БПЛА -это что? К тому же,есть программа создания беспилотного ударного ЛА на базе ЯК-130.
        Что до ПАК ФА,так на кой его делать беспилотным? Он не такой дешевый,чтобы легко мириться с потерями таких платформ.
        НЕКСУС
        1. Rus2012 Сегодня, 11:33
          Цитата: НЕКСУС
          Он не такой дешевый,чтобы легко мириться с потерями таких платформ.

          ...насчет БПЛА
          Их уже столько наклепали.
          Они уже часть рутинных функций на себя взяли -
          начиная от доставки почты-посылок (экспресс доставка лекарств на "последнюю милю", например), разведки, целеуказания... заканчивая ударными функциями.

          Так что процесс в этом не отменить, будут и другие задачи - парное сопровождение (например Т-50, а спереди БПЛА - вперед вынесенные "глаза и уши"), точечные удары по "ранее выявленным объектам и вновь вскрытым". БПЛА "в один конец", аки "волчьи стаии" ПКР...
          И етс и етс...
          Rus2012
    3. МВГ Сегодня, 11:52
      Тяжелый БПЛА до 20 тонн не робот. Его человек ведет, только дистанционно. там роботизированы некоторые элементы летного процесса, но управляет им человек, который и принимает необходимые решения.
      МВГ
    4. Серый брат Сегодня, 11:52
      Цитата: НЕКСУС
      А как же работы по тяжелому БПЛА до 20 тонн то?

      Речь идёт о полностью автоматических системах, а не о БПЛА. У БПЛА тоже есть пилот или оператор.
      Серый брат
      1. Асадулла Сегодня, 13:04
        Речь идёт о полностью автоматических системах, а не о БПЛА. У БПЛА тоже есть пилот или оператор.


        Такие борта,полностью роботизированные, не летать будут еще долго. Но если речь только об этом:

        «Я вам могу твердо обещать, что самолеты без летчика раньше 2030-го, а может, и 2040 года летать не будут», – сказал ученый на заседании совета РАН.


        То они уже летают. Первый полетел в 88-ом году.
        Асадулла
        1. Штык Сегодня, 14:03
          Цитата: Асадулла
          Первый полетел в 88-ом году.

          В 1918 году военные получили первый прототип беспилотника — Kettering Aerial Torpedo (Воздушная торпеда Кеттеринга), которое впоследствии получило сокращенное название Kettering Bug. Самолет был выполнен из дерева и папье-маше и оснащался 40-сильным четырехцилиндровым двигателем внутреннего сгорания. Эта силовая установка уже серийно производилась компанией Ford и продавалась по 40 долларов за штуку. Равномерность полета Kettering Bug обеспечивалась гироскопом и альтиметром.
          Штык
          1. Громобой Сегодня, 18:19
            Да брешет этот академик-профессор,что американцы отказались от беспилотного истребителя 6пкл!
            Они работают над беспилотной платформой которая сможет работать под управлением пилота на Ф-35 или большого самолёта управления,на нём будет вооружение и сенсоры,насколько Ф сможет выносить рубеж атаки и обнаружения во времени и в пространстве.Продвинутся американские учёные в ИИ и модернизация таких машин сделает их более самостоятельными и эффективными на поле боя.Об этом можно говорить только косвенно,так как самое ценное и скрываемое это ПО,гражданским "гуглам" достаётся не самое интересное,всё остальное жёстко секретится.
            Громобой
  2. Oldenburg Сегодня, 10:25
    Такое применимо,только если исключить постороннее вмешательство,через секретный код в управление самолётом.Так как произошло в Ростове,когда лайнер оказался под внешним управлением .
    Oldenburg
    1. Штык Сегодня, 16:42
      Цитата: Oldenburg
      .Так как произошло в Ростове,когда лайнер оказался под внешним управлением .

      Ну что за бред ???? Блин!!! Откуда вы это берете ???????? am Вот полный текст заключения экспертов МАК http://donday.ru/mak-nazval-oficialnuyu-prichinu-
      krusheniya-boinga-v-rostove-polnyy-tekst-zaklyuch
      eniya-ekspertov.html
      Штык
    2. Юрий из Волгограда Сегодня, 18:04
      Цитата: Oldenburg
      Такое применимо,только если исключить постороннее вмешательство,через секретный код в управление самолётом.Так как произошло в Ростове,когда лайнер оказался под внешним управлением .

      Что простите в Ростове?
      Вы зачем такую глупость вслух говорите?
      Умиляют меня такие профессора.
      Юрий из Волгограда
  3. Teberii Сегодня, 10:29
    У компьютера нет инстинкта самосохранения,пока эта проблема не решена,абсолютно беспилотный самолетов ни будет .
    Teberii
    1. НЕКСУС Сегодня, 10:33
      Цитата: Teberii
      У компьютера нет инстинкта самосохранения,пока эта проблема не решена,абсолютно беспилотный самолетов ни будет .

      У компьютера нет инстинкта самосохранения,но есть способность принимать рациональное решение. Что-то вроде третьего закона робототехники,вернее его первой части-
      Робот должен заботиться о своей безопасности
      НЕКСУС
      1. dvina71 Сегодня, 10:42
        Цитата: НЕКСУС
        У компьютера нет инстинкта самосохранения,но есть способность принимать рациональное решение

        Принимать? Серьезно?
        Подбирать, методом перебора.. вот и все что может компьютер.
        Что бы управлять машиной в бою нужен разум,инкстинты,чувства.. Что из этого есть у калькулятора?
        dvina71
        1. НЕКСУС Сегодня, 10:45
          Цитата: dvina71
          Подбирать, методом перебора.. вот и все что может компьютер.

          Вы упускаете такой момент ,как скорость принятия решения,которое у компьютера в миллионы раз быстрее,равно как и обработка информации. При этом компьютеру чужды такие понятия как сомнение,страх,неуверенность.
          НЕКСУС
          1. BlackMokona Сегодня, 10:55
            Вмешаюсь в ваш спор. США уже объявили, что их программа победила в тактическом бою \.
            Соответственно, разработчики программы Alpha поставили целью использовать ошибки пилотов противника, а они неизбежны в силу несовершенства человеческого тела, которое просто физически неспособно реагировать на события в реальном времени или близко к нему). Как пишут разработчики, ИИ может рассмотреть и скоординировать наиболее оптимальный тактический план и траектории манёвров в динамическом окружении в 250 раз быстрее, чем человек успеет моргнуть.

            Очевидно, что координация действий нескольких истребителей тоже осуществляется гораздо быстрее, если ими синхронно управляет одна компьютерная программа, а не несколько отдельных пилотов, ведущих переговоры по рации и пытающихся скоординировать свои действия.

            Программа Alpha уже неоднократно побеждала людей-пилотов, в том числе давая им фору в ракетном вооружении, скорости, манёвренности и сенсорах. Но здесь другое дело. Полковник Джин Ли не просто бывший профессиональный пилот (он заканчивал карьеру как управляющий воздушным боем — air battle manager, что в традиционном представлении пилотом не является), он один из лучших в мире специалистов именно по боям в компьютерных симуляторах. Полковник с 1980-х годов участвует в таких испытаниях, сражаясь с различными компьютерными программами, которые пытаются его победить.
            В военной области такая победа программы Alpha сродни шахматной победе компьютера Deep Blue над гроссмейстером.

            Сам Джин Ли тоже был впечатлён программой Alpha: «Я удивлён, насколько она осведомлена и как быстро реагирует, — сказал он. — Она как будто знала о моих намерениях и мгновенно реагировала на изменения курса и развёртывание ракет. Она знала, как отразить удар, и мгновенно переходила от защитных действия к нападению в случае необходимости».

            https://geektimes.ru/post/277864/
            BlackMokona
            1. dvina71 Сегодня, 11:18
              Цитата: BlackMokona
              США уже объявили, что их программа победила в тактическом бою \.

              Где она победила? В симуляторе?
              Да..это победа.. Арма в шоке..
              dvina71
              1. BlackMokona Сегодня, 11:25
                Военные симуляторы мягко сказать отличаются от компьютерных игрушек. На таких военные готовятся к реальным боям, проверяют тактики и оттачивают военное искусство. От них уже лишь шаг к реальным боевым действиям, причём шаг политический , а не технологический
                BlackMokona
                1. dvina71 Сегодня, 11:48
                  Цитата: BlackMokona
                  Военные симуляторы мягко сказать отличаются от компьютерных игрушек.

                  Ага..и в симуляторы ты прям чувствешь как в голову тебе прилетает пуля? Ага..
                  Займись хоть..хардболом ..что ли.. Чтоб понять,чем жизнь от виртуальности отличается..
                  dvina71
                  1. BlackMokona Сегодня, 11:50
                    Компьютер не чувствует боли, ему положить, а для человеческих пилотов этот плюс в драке с машиной wink
                    BlackMokona
          2. dvina71 Сегодня, 11:00
            Цитата: НЕКСУС
            Вы упускаете такой момент ,как скорость принятия решения,которое у компьютера в миллионы раз быстрее

            Еще раз. КОмпьютер не принимает решения. Он выбирает подходящее из заданных условий,методом подбора.
            Может работать только в рамках заложенной программы.
            Реальность такова,что современный комп не может обеспечить рОботу гуманоиду возможности всех видов человеческих передвижений,особенно бега.
            ТАк что пока не будет разработан процессор на основе не двоичного кода ни о каком АИ говорить не приходится.
            dvina71
            1. BlackMokona Сегодня, 11:03
              Вы пропустили целую эпоху компьютерной индустрии, Нейронные сети, обучение, самообучение, нечёткая логика, генетические алгоритмы и тд и тд.
              Ну и видео 2011 года

              ТАк что пока не будет разработан процессор на основе не двоичного кода ни о каком АИ говорить не приходится.

              Гуглить нейроморфные процессоры.
              BlackMokona
              1. dvina71 Сегодня, 11:17
                Цитата: BlackMokona
                Гуглить нейроморфные процессоры.

                А вам срочно узнать чем бег отличается от бысторого шага.
                И вам про нейроморфный пройесс.. Выдержки
                В чипе Toshiba применяется аналог временного интервала и методы смешанной обработки сигналов (TDAMS). Они позволяют уменьшить размеры нейроморфного процессора. Арифметические операции вроде сложения эффективно выполняются в TDAMS при помощи задержки времени цифрового сигнала, передающего логический элемент как аналоговый сигнал. Используя эту технику, процессор для глубинного изучения конструируется всего из трех логических элементов и одноразрядной памяти с полностью пространственно развернутой архитектурой. .......
                Архитектура имеет сходство с мозгом человека: сила связи между нейронами – весовой коэффициент, который встроен в синапсы (процессоры). Синаптические связи между нейронами имеют различную силу. Эта сила связи определяется выходной сигнал. Таким образом, синапс выполняет своего рода обработку. Эта архитектура привлекательна для разработчиков, но у нее есть один существенный недостаток: ее массовое производство требует большого количества арифметических схем, которые быстро становятся слишком большими.

                А особенно мне понравилось про АРХИТЕКТУРУ человеческого мозга..
                ТАк и хочется спросит.-чего..чего?
                Итого.. процессор как понимал 0 и 1 так и понимает. И перевод слова процессор на русский - вычислитель. Все.. Как можно от калькулятора требовать разум?
                dvina71
                1. BlackMokona Сегодня, 11:21
                  Нет, у нейроморфных процессоров, не 0 и 1. А нелинейная функция.
                  BlackMokona
                  1. НЕКСУС Сегодня, 11:37
                    Цитата: BlackMokona
                    Нет, у нейроморфных процессоров, не 0 и 1. А нелинейная функция.

                    А на подходе квантовые компьютеры...
                    НЕКСУС
                  2. dvina71 Сегодня, 11:39
                    Цитата: BlackMokona
                    Нет, у нейроморфных процессоров, не 0 и 1. А нелинейная функция.

                    УГУ..
                    Особенности архитектуры процессора KnuPath

                    На кристалле каждого из процессора KnuPath располагаются 256 DSP-ядер, 64 программируемых модуля прямого доступа к памяти (DMA), интегрированный маршрутизатор L1, что в комплексе позволяет обеспечить вычислительную мощность одного процессора в 256 Гфлопс при полосе пропускания памяти 3.702 Гбит/сек.

                    DSP... вы в курсе что это такое? И где тут недискретность порылась?
                    dvina71
                    1. BlackMokona Сегодня, 11:44
                      В данный момент искусственные нейроны сделаны из стандартных элементов.

                      Естественно, стандартные элементы могут быть использованы и для обычных операций.
                      Однако, уже создан мемристор, который позволит резко сократить размер приведённой схемы до одного специального элемента.
                      BlackMokona
                      1. dvina71 Сегодня, 12:00
                        Цитата: BlackMokona
                        В данный момент искусственные нейроны сделаны из стандартных элементов.

                        И?
                        Есть у меня два вопоса..
                        1.Как то что вы тут пытаетесь донести..отменяет дискретность процессоров?
                        2. ЧТо вы знаете о работе человеческого мозга?
                        dvina71
                2. Станислав Сегодня, 13:23
                  Цитата: dvina71
                  Как можно от калькулятора требовать разум?
                  Ну где-то же он должен быть! Может там... request
                  Станислав
                3. 1Markus Сегодня, 19:40
                  Цитата: dvina71
                  Итого.. процессор как понимал 0 и 1 так и понимает. И перевод слова процессор на русский - вычислитель. Все.. Как можно от калькулятора требовать разум?

                  При чем здесь двоичный код? Вы если ничерта не понимаете в архитектуре то и рассуждать о чем не знаете не пытайтесь. Вам хоть знакомо понятие язык программирования высокого уровня, и вы отличаете его от асемблера?
                  1Markus
                  1. dvina71 Сегодня, 20:08
                    Цитата: 1Markus
                    При чем здесь двоичный код? Вы если ничерта не понимаете в архитектуре то и рассуждать о чем не знаете не пытайтесь. Вам хоть знакомо понятие язык программирования высокого уровня, и вы отличаете его от асемблера?

                    Вы я вижу спец по архитетурам..
                    Маши́нный код (платфо́рменно-ориенти́рованный код), маши́нный язы́к — система команд (набор кодов операций) конкретной вычислительной машины, которая интерпретируется непосредственно процессором или микропрограммами этой вычислительной машины.[1]

                    Компьютерная программа, записанная на машинном языке, состоит из машинных инструкций, каждая из которых представлена в машинном коде в виде т. н. опкода — двоичного кода отдельной операции из системы команд машины.

                    В настоящее время в мире существует несколько сотен реально используемых языков программирования. Для каждого есть своя область применения.

                    Любой алгоритм, как мы знаем, есть последовательность предписаний, выполнив которые можно за конечное число шагов перейти от исходных данных к результату. В зависимости от степени детализации предписаний обычно определяется уровень языка программирования — чем меньше детализация, тем выше уровень языка.

                    По этому критерию можно выделить следующие уровни языков программирования:

                    машинные;

                    машинно-оpиентиpованные (ассемблеры);

                    машинно-независимые (языки высокого уровня).

                    Машинные языки и машинно-ориентированные языки — это языки низкого уровня, требующие указания мелких деталей процесса обработки данных. Языки же высокого уровня имитируют естественные языки, используя некоторые слова разговорного языка и общепринятые математические символы. Эти языки более удобны для человека.

                    Просвещайтесь.
                    dvina71
                    1. свой1970 Сегодня, 21:12
                      а видео жуткое вообще-то -если что, сильно на человека похоже.....
                      Наливание как с похмелья правда-неуверенно,шустрости нет....
                      с учетом того что прошло с 2011 года уже пять лет и сейчас может быть все гораздо продвинутие - реально как-то жутко стало......
                      свой1970
          3. МВГ Сегодня, 11:54
            Иногда сомнение, страх и неуверенность влияют самым непосредственным образом на выбор единственно верного решения.
            МВГ
        2. dauria Сегодня, 13:27
          Что бы управлять машиной в бою нужен разум,инкстинты,чувства.. Что из этого есть у калькулятора?


          Что принципиально нельзя сделать ? Инстинкт- совокупность рефлексов. Рефлекс- биологическая программа, отобранная эволюцией. Рефлекторное кольцо- цепь датчик-нервная система- обратная связь.Старая РЛС "Рельеф" и полет с огибанием Су-24 чем не пример ?
          Совместная работа биохимической системы регулирования и нервной- аналог комплексирования в технике ( например , в навигации ДИСС и инерциальные системы . ) Даже аналог "чувств" привести можно- при увеличении температуры граф . процессора он снижает частоту работы( плохо себя чувствует). Ваш разум- всего лишь программа высокого уровня , тоже появившаяся в результате естественного отбора в конкурирующих стадах мартышек. Именно стадный образ, обмен информации словами и обработка на уровне слов сделало нас разумными. Кстати, у макак есть набор слов, в каждом стаде -свой. Некоторые "слова" совпадают.

          Так что в ВВС может и не через 10 лет, а вот разумно "поговорить" с роботом скоро сможете. Надеюсь, мозги у робота не будут забиты водкой, наркотой или религией. Хотя и ему надо будет создавать электронный аналог "совести" и психологической защиты - набор типового поведения в обществе и ( если робот отклоняется от них)- нарастающие "муки совести в виде дополнительных колец или коэффициентов в общей программе. И тогда роботы научатся врать. laughing
          Примерно так. Мы все только лишь неплохие машины , слепленные природой. Аналог сделать можно. И даже лучше.
          dauria
          1. dvina71 Сегодня, 14:31
            Цитата: dauria
            вот разумно "поговорить" с роботом скоро сможете.

            Разумно..врядли.
            И вообще.. человек имеет слишком раздутое самомнение..
            Считает что как то серьезно влияет на климат.. Производя энергии в год менее 1% солнечной энергии,абсорбируемой Землёй ЗА СУТКИ!!!
            И еще в добавок считает ,что взрывом на поверхности сотни термоядерных зарядов сможет разрушить Землю.. Максимум это приведет к вымиранию человека как вида,а планета Земля останется.
            Ну а уж считать,что может воссоздать человеческий разум,имея лишь поверхностные знания о нем..может только человек... Да..и используя при этом дискретные устройства. Это тоже..так по человечески..
            dvina71
            1. dauria Сегодня, 15:48
              Ну а уж считать,что может воссоздать человеческий разум,имея лишь поверхностные знания о нем..может только человек... Да..и используя при этом дискретные устройства


              1 .
              любое устройство "дискретно", хотя бы потому, что элементарный заряд электрона не делим . Ну, или ( если в дебри квантовой физики лезть) порция энергии- времени.
              2.
              Любая пара ( мужчина и женщина) запросто "воссоздает" эту "уникальную" конструкцию за 9 месяцев, а потом семья и общество "загружает" в эту ЭВМ "верхние" программы ( при условии , что прошивка BIOS нормальна laughing ) И получается то, что мы называем разумным человеком. Первую часть можно повторить в компаниях Интел и Американ Мегатрендс, остальное ( обучение)- их куча, начиная с майкрософт. Ну, сначала габариты и мощность может будут великоваты, и выйдет дураком, но писать комменты на ВО сможет, чем чёрт не шутит. wink
              dauria
              1. свой1970 Сегодня, 21:15
                Ну, сначала габариты и мощность может будут великоваты, и выйдет дураком, но писать комменты на ВО сможет, - иногда возникает ощущение-что уже давным-давно созданы,обкатаны,и пишут иногда даже неплохие комментарии...
                свой1970
  4. Александр 3 Сегодня, 10:32
    С пилотом надёжней,а вот выстрел из электромагнитной пушки и любой самолёт становится кирпичём это уже интереснее.
    Александр 3
    1. Громобой Сегодня, 18:31
      Чтобы обеспечить требуемую мощность "выстрел" сровняется с ценой ядерного боеприпаса,иначе всё поглотит время ,а главное пространство.Вообщем,это выстрел из пушки по воробьям в чистом виде.Там пространство нехило мощность съедает.
      Громобой
  5. sa-ag Сегодня, 10:41
    "...До 2030 года массовое использование беспилотных самолетов маловероятно, считает академик РАН, гендиректор Государственного НИИ авиационных систем Сергей Желтов."



    и это все управляется в одного компьютера
    sa-ag
  6. Изгоняющий либероидов Сегодня, 10:52
    Только вот часто жизнь вносит свои коррективы,если мы просто не обучим тот же т50 не просто летать, но и воевать без экипажа в кабине,то,отстанем в этом плане навсегда.Даже обычный штурмовик обязан уметь воевать автономно, как будто в кабине нет никого,упровлятся он будет как своим компом, так и с земли по закрытом и защищенному каналу.
    Изгоняющий либероидов
  7. Холуай Сегодня, 11:01
    Видимо Академик ненастоящий...
    Холуай
    1. Штык Сегодня, 14:13
      Цитата: Холуай
      Видимо Академик ненастоящий...

      wassat
      Штык
  8. Monster_Fat Сегодня, 11:10
    В том хранилище мощей и питомнике новоиспеченных академиков- последователей идей господина Прокопенко с РЕН-ТВ, не возникают никакие другие идеи связанные с предвидением мирового полета мысли и инженерных достижений окромя тех, которые не требуют больших затрат на мыслительную деятельность и основываются на их "опыте" 70-50 летней давности... Во всем мире говорят о том, что будущее - уже рядом и оно за роботизированными комплексами и их появление на поле боя произойдет в ближайшие 10-15 лет, а наши, типа "академики" утверждают, что этого не может быть так, как "вот в их молодости" этого не было... Типа нечего обсуждать "фантастику" ...и лучше, вот, построить часовню во дворе РАН-это больше поможет развитию нашей науки... сделает его более стремительным. lol
    Monster_Fat
    1. Лопатов Сегодня, 12:21
      Весь мир, весь мир...
      Весь мир орал, что будущее за телевизионными ГСН. Потом случилась первая иракская. И весь мир решил, что будущее уже за ИК ГСН. Потом оказалось, что они больно дороги. И весь мир полез пихать полуактивные лазерные ГСН куда только можно...

      Конкретно по авиации: молдавский экипаж роняет швейцарский самолёт. Оказывается, что простое включение автопилота могло его спасти. И весь мир решает, что необходим курс на автоматический самолёт, который летает сам, а лётчики только надзирают, а не рулят. Практики самостоятельного, "ручного" управления у пилотов становится всё меньше....
      И тут внезапно дятлы-технари во время обслуживания самолёта заливают датчик тангажаи водой. И в полёте они успешно замерзают.. Компутер, зависнув от несоответствия данных, получаемых от разных источников, обрубается, "Рулите сами". А экипаж попросту не понял, что произошло. Результат- сваливание и катастрофа. И весь мир, угадайте с одного раза, правильно, решает, что лётной практики у экипажей должно быть больше...

      Короче, весь мир мотыляет, как коричневую субстанцию в проруби. В зависимости от текущей моды. Так что ссылаться на "весь мир", вернее на разработчиков автоматизированных систем управления, которым надо всё больше денег, право слово, не стоит...
      Лопатов
  9. AlexDS Сегодня, 11:18
    Статья непонятная. Пестрит:
    - ученый на заседании совета РАН
    - добавил академик
    - сказал он
    - пояснил он
    И в тексте проскакивает: "президент РАН Владимир Фортов".
    Если это прогноз и интервью Фортова, то так и надо писать.
    Теперь по сути проблемы:
    Управление БПЛА никогда не предполагал полностью автоматизированный боевой интеллектуальный комплекс. БПЛА - это автоматизированный (отдельные функции) комплекс, управляемый человеком. Более того БПЛА может и должен управляться не одним человеком (проблем с их размещением нет). Это штурман, пилот, оператор воздушной обстановки и управления оружием, .... Сочувствую РАН, в том что такие комментарии дает Президент и не специалист в данных проблемах.
    P.S.
    Что касается искусственного интеллекта и полностью самостоятельного робота - БПЛА то, думаю этого не будет и в 2040 году и даже в этом веке.
    AlexDS
  10. кедр Сегодня, 11:22
    Цитата: sa-ag
    "...До 2030 года массовое использование беспилотных самолетов маловероятно, считает академик РАН, гендиректор Государственного НИИ авиационных систем Сергей Желтов."



    и это все управляется в одного компьютера


    Скоро в небе будет не протолкнуться... от роботов, а на земле от аватаров. Интересно, кто президентов выбирать будет? И каких?
    кедр
  11. JustMe Сегодня, 11:35
    ..Дико опасно иметь таких ученых..

    Над чем они могли бы поразмять свои мозги..
    Вот по уровню квалификации мы - специалисты- часто соответствуем западным стандартам ( ..я сам работал в НИИ..), а вот по результатам работы - результаты работы такого НИИ примерно напоминают работу кишечника, забитого глистами...

    ..Какое тут можно было бы порекомендовать лечение ?...
    JustMe
  12. дядя Мурзик Сегодня, 11:58
    еще лет десять назад читал что в мире к 2015г будет 50 % беспилотных авто в мире!что то до сих пор не вижу! belay
    дядя Мурзик
  13. Оператор Сегодня, 12:11
    "Но сегодня у наших противников есть другие изделия (генераторы электромагнитного излучения). Там другие длительности и скорость нарастания. Они более опасны (чем электромагнитное излучение ядерного взрыва). Опасны с точки зрения механического действия», - и это президент академии по фамилии Фортов.

    Шалава, блин.
    Оператор
  14. digiwhite Сегодня, 12:17
    Цитата: dvina71

    ТАк что пока не будет разработан процессор на основе не двоичного кода ни о каком АИ говорить не приходится.


    Что за бред вы тут несете? Какая связь между способом представления информации и реализацией алгоритмов искусственного интеллекта?

    Как вы думаете, в КК "Буран" бортовая электроника какой способ кодирования использовала? А кто, или вернее, что посадило "Буран" на ВПП?
    digiwhite
    1. dvina71 Сегодня, 14:22
      Цитата: digiwhite
      Что за бред вы тут несете?

      Ну раз вы несете не бред.. Тогда что по вашему разум..или интеллект...?И как в двоичном коде это можно записать?
      Управление Бураном - набор стандартных команд.
      Речь так то идет о замене человека компьютером в бою.
      dvina71
  15. демотиватор Сегодня, 12:41
    А что в РАН думают о том, когда в России будут создаваться свои собственные современные самолёты гражданской авиации. Не обязательно беспилотные. Пусть даже с пилотами. А то всё "Боинги" да "Эйрбасы" на наших авиалиниях. А где наши, родные, российские?
    демотиватор
  16. digiwhite Сегодня, 12:51
    Цитата: демотиватор
    А что в РАН думают о том, когда в России будут создаваться свои собственные современные самолёты гражданской авиации. Не обязательно беспилотные. Пусть даже с пилотами. А то всё "Боинги" да "Эйрбасы" на наших авиалиниях. А где наши, родные, российские?


    Делают. МС-21, SSJ-100, Ил-114. Ил-96 возрождают. Вообще, судя по всему, у нас больше проблем с двигателями, чем с автоматикой.
    digiwhite
  17. BlackMokona Сегодня, 13:04
    dvina71,
    Цитата: dvina71
    Цитата: BlackMokona
    В данный момент искусственные нейроны сделаны из стандартных элементов.

    И?
    Есть у меня два вопоса..
    1.Как то что вы тут пытаетесь донести..отменяет дискретность процессоров?
    2. ЧТо вы знаете о работе человеческого мозга?

    1.Тем, что нейроморфные чипы не дискретны.
    2.Читал множество книг по нейрофизиологии, психологии и тд.
    BlackMokona
    1. dvina71 Сегодня, 14:23
      Цитата: BlackMokona
      1.Тем, что нейроморфные чипы не дискретны.

      Я вам уже привел описание нейроморфного чипа. Он дискретный.
      dvina71
      1. BlackMokona Сегодня, 16:16
        Прочитайте как работают нейронные сети.
        BlackMokona
        1. dvina71 Сегодня, 17:17
          Цитата: BlackMokona
          Прочитайте как работают нейронные сети.

          Пи чем тут нейронные сети? Основа вашего проца - математический вычислитель. какие вы приблуды к нему не пристроите это ничего не меняет.. Да..проц становится быстрее. Масса ненужных операций отсекается еще до формирования команды на исполнение.часть команд исполняется без процессора ,но это просто улучшения,а не революция.Все равно процессор понимает только - позитив-негатив.Все.
          Такими средствами не запрограммировать страх,любовь,ненависть..и проч и проч..
          Компьютер тупо будет исполнять в рамках параметров заданных программой.
          копьютер не сделает этого:

          только потому,что собаку он пожалеет больше себя. Исключительно только в рамках заложенной программы.
          dvina71
          1. свой1970 Сегодня, 21:24
            Со словами российского и советского философа Т. И. Ойзермана: «Только существо, обладающее разумом, может быть неразумным. Животные не совершают неразумных действий».Компьютер в этой ситуации тоже животное -не более того,он не способен на не логичные действия.
            свой1970
  18. мичман Сегодня, 13:27
    Уважаемый Евгений Александрович, мы проработали вместе по созданию нашей авиации несколько десятилетий. За рубежом уже БПЛА Х-47 планируется для выполнения определенных задач (бомбометание, ракетный обстрел, разведка, поставка боезапаса и др.). Вы знаете характеристики нашего тяжелого БПЛА. я не называю его шифр. Нам только необходимо ускорить создание систем, обеспечивающих его полеты. Ведь Х-47 садится в автоматическом режиме.. Честь имею.
    мичман
  19. служивый. Сегодня, 14:51
    Американский ас вообще то уже проиграл бой искуственному интелекту http://inosmi.ru/science/20160720/237262458.html
    физические возможности человека в современных самолётах тоже на пределе.будущее за беспилотной авиацией.увы. то что безнадёга у нас с ней РАН признавать этот факт как бы неохота...потому и подобные заявления...
    служивый.
    1. dvina71 Сегодня, 15:51
      Цитата: служивый.
      Американский ас вообще то уже проиграл бой искуственному интелекту

      ДА.да.. я в ВОт тоже..нагибаю..))) Какое это имеет отношение в реальной жизни?
      dvina71
  20. Metlik Сегодня, 15:10
    Интересно, что думают академики о перегрузках в современных истребителях, которые уже не может перенести летчик. О скоростях, при которых плавятся материалы остекления кабины. Обещать, что беспилотные самолеты не появятся, при современном темпе развития технологий, можно лишь умышленно саботируя исследования и только в собственной стране.
    Metlik
    1. dvina71 Сегодня, 15:50
      Цитата: Metlik
      что думают академики о перегрузках в современных истребителях

      А что думаете вы о том,что комп ни на процент не отступит от норм которые он должен соблюдать,а человек всегда в таких ситуация действует нестандартно. И человек ,управляя самолетом. превысив порог перегрузки уйдет от ракеты,а комп..соблюдя все инструкции эту ракету получит в хвост.
      dvina71
      1. служивый. Сегодня, 15:55
        человек если превысит перегрузку или убьёт самолёт или загубит себя! На том же Т-50 летчик уже подошёл к пределу по перегрузке! он просто не сможет реализовать тот потенциал который заложен в самолёте,компу на первых порах возможно будет помогать оператор...но уже не лётчик.
        служивый.
    2. digiwhite Сегодня, 21:41
      Цитата: Metlik
      Интересно, что думают академики о перегрузках в современных истребителях, которые уже не может перенести летчик. О скоростях, при которых плавятся материалы остекления кабины. Обещать, что беспилотные самолеты не появятся, при современном темпе развития технологий, можно лишь умышленно саботируя исследования и только в собственной стране.


      Вообще были какие-то заметки про испытания воздействия перегрузок на человека, находящегося внутри жидкости. Не помню деталей, но шла речь о том, что в таком состоянии перегрузки то ли не ощущаются, то ли многократно снижаются.
      digiwhite
  21. digiwhite Сегодня, 21:38
    Цитата: dvina71
    Цитата: digiwhite
    Что за бред вы тут несете?

    Ну раз вы несете не бред.. Тогда что по вашему разум..или интеллект...?И как в двоичном коде это можно записать?


    С точки зрения физиологии человека, не более чем набор синапсов между нейронами. Нейроны образуют цепочки, через которые бегут синапсы. Цепочки могут рваться или появляться - это приобретенный опыт, воспоминания, мыслительный процесс.

    Как это ни странно, один из способов реализации ИИ - это нейронные сети, алгоритм работы которых похож на реальную работу мозга, но, конечно, упрощенную. Поэтому, чтобы такой ИИ заработал, его нужно обучить. И обучить корректно, иначе он будет ошибаться.

    Записать алгоритм работы ИИ в двоичном виде - задача проще некуда, т.к. в двоичном коде давно уже никто не пишет (разве что для собственного удовольствия). Сложно реализовать и отладить алгоритм. Реализация пишется на языке программирования высокого уровня, который подается на вход транслятора или компилятора. Тот уже в свою очередь после ряда проверок и анализа исходного кода транслирует его в двоичный код, понятный целевому процессору.

    Цитата: dvina71

    Управление Бураном - набор стандартных команд.

    Это только от части так. Но почему-то для Бурано ПО было написано на языке Пролог.

    Цитата: dvina71

    Речь так то идет о замене человека компьютером в бою.

    Вряд ли можно будет заменить человека на 100%. Как я говорил выше, ИИ надо сначало обучить. Да и в дальнейшем необходимо будет контролировать и корректировать полученный ИИ опыт.
    digiwhite

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