В РАН считают маловероятным применение беспилотных самолётов в ближайшие десятилетия

До 2030 года массовое использование беспилотных самолетов маловероятно, считает академик РАН, гендиректор Государственного НИИ авиационных систем Сергей Желтов.«Я вам могу твердо обещать, что самолеты без летчика раньше 2030-го, а может, и 2040 года летать не будут», – сказал ученый на заседании совета РАН.«Тем не менее, тенденция развития военной и гражданской авиации свидетельствует об увеличении сложности авиационных комплексов и все большей их компьютеризации. Электронные системы при решении многих задач приходят на помощь летчику, но полностью заменить его пока не могут», – отметил он.В свою очередь академик Евгений Федосов раскритиковал появляющиеся в СМИ сообщения о том, что самолеты 6-го поколения будут беспилотными, а авиация будет существовать без летчиков.«Сегодня современный гражданский самолет, по сути, беспилотный. Все компьютеризовано. От взлета, полета до посадки все выполняется автоматически. Но, извините, летчик там сидит и даже двое – первый, второй пилоты. И заменить это невозможно. Потому что за спиной пилотов 300 пассажиров, и, не дай бог, какая-нибудь случайность – люди погибнут в катастрофе, а самолет превратим в летающее кладбище», – сказал он.Федосов напомнил, что в США, где развитию беспилотной авиации уделяется особое внимание, отказались от «идеологии беспилотного истребителя».«Потому что боевые операции настолько многофакторное явление, что появляются ситуации, которые невозможно прогнозировать. Нужен реальный человеческий разум, чтобы принять правильное тактическое решение», – пояснил он.Именно поэтому говорят об искусстве воздушного боя. «Это именно искусство, а не технические приемы», – добавил академик.«Часть операций, например сбор группы, целераспределение, могут быть доверены автоматике. Но собственно ведение боя, формирование решения, тактика воздушного боя – это удел пилота и человеческого разума», – сказал он.Ученые отметили также опасность распространения электромагнитных вооружений.«В мире ведутся разработки электромагнитного оружия, способного выводить из строя электронику ударных систем, в том числе авионику, и эту опасность нельзя недооценивать», – сказал президент РАН Владимир Фортов.«Стандартное электромагнитное излучение ядерного взрыва хорошо известно и описано. Но сегодня у наших противников есть другие изделия (генераторы электромагнитного излучения). Там другие длительности и скорость нарастания. Они более опасны (чем электромагнитное излучение ядерного взрыва). Опасны с точки зрения механического действия», – отметил он.При этом опасность нового оружия недооценивается, в т.ч. военными специалистами. «Когда разговариваешь со специалистами министерства обороны, видишь, что они читали учебники, которые опубликованы 20 лет назад», – сказал президент РАН.Он сообщил, что сам в свое время принимал участие в ядерных экспериментах на Новой Земле, где, в частности, отрабатывались «технологии защиты электронных систем от факторов ядерного взрыва, в том числе "мягкого рентген-излучения"». Сегодня уровень компьютеризации боевых систем гораздо выше, и, значит, уязвимость этого оборудования от электромагнитных лучей также увеличилась, сказал Фортов, предложив военным провести специальные исследования «по оценке опасности электромагнитного излучения». Для этого, сообщил он, имеется «специальное оборудование, позволяющее кратковременно генерировать излучение, сопоставимое по мощности с Саяно-Шушенской ГЭС».