01:14 27 января

Президенту представляют доклад о начале лётных испытаний МиГ-35

Президент России Владимир Путин провёл видеоконференцию с представителями российской самолётостроительной корпорации «МиГ». В ходе видеоконференции верховному главнокомандующему ВС РФ был представлен доклад о начале лётных испытаний новейшего многоцелевого истребителя МиГ-35.

Президенту представляют доклад о начале лётных испытаний МиГ-35


Пресс-служба Кремля приводит заявление главы государства:
Прежде всего, хочу всех вас поздравить с важным событием – началом лётных испытаний нашего нового легкого истребителя МиГ-35. Разумеется, поздравляю конструкторов, инженеров, рабочих, летчиков – всех, кто участвовал и продолжает участвовать в этой серьёзной и важной работе, ставит на крыло новую машину.

Отмечу, что новейший многофункциональный истребитель «МиГ-35» обладает улучшенными лётно-техническими характеристиками, оснащен самым современным вооружением – вы знаете это лучше меня – готов и способен сопровождать сразу от 10 до 30 целей, работает не только по поверхности земли, но и по морю. Это действительно интересная, уникальная машина, можно сказать, «4++», приближается к пятому поколению.

Очень рассчитываю на то, что наша армия будет значительно усилена этой машиной, – наши Военно-воздушные силы, Военно-космические силы. Но этот самолет имеет и хороший экспортный потенциал, имею в виду, что более чем в 30 странах активно эксплуатируется другая машина – МиГ-29, и создана хорошая инфраструктура в этих странах для использования этого истребителя, есть подготовленные кадры. Но, разумеется, и промышленность, и все, что связано с эксплуатацией этих машин, – все должно быть готово для того, чтобы предложить нашим потенциальным партнерам максимальные необходимые в современном мире услуги по обслуживанию этой техники.


В ходе доклада президенту было заявлено об оснащении самолёта средствами лазерного вооружения.

Сегодня президент России высказался и по поводу результатов выполнения государственного оборонного заказа по итогам 2016 года. По словам главы государства, уровень реализации ГОЗ составил 98,8%. Такое заявление Владимир Путин сделал в ходе заседания ВПК.

Использованы фотографии: Википедия
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Комментарии 70
  1. Lyncher Вчера, 17:13
    Искренне надираюсь на будущий успех МИГа.
    Lyncher
    1. bouncyhunter Вчера, 18:21
      Юрий ! hi Без фанатизма ! laughing Завтра будем посмотреть .
      bouncyhunter
      1. Lyncher Вчера, 18:31
        Да я в целом о корпорации "МиГ", не хочется потерять часть нашей истории. hi
        Lyncher
        1. bouncyhunter Вчера, 18:33
          Не потеряем ! Погосяна чуток приземлили , поэтому МиГ будет жить ! good
          bouncyhunter
        2. Комментарий был удален.
      2. Касым Вчера, 19:21
        Я думаю, что заявление ВВП - это "бальзам на душу" МиГовцам.
        По цене. МиГ-35 заявляли 1млрд.(правда там что-то за доп.плату), Су-30СМ - 1,45 млрд.. Обслуживание и затраты на Су больше. И концепцию двух типов вроде не отменили. Пока до 5 поколения дойдет лет 15 пройдет+выпуск необходимого кол-ва (Т-50 вроде немного намечают в Кремле). Отсюда и думаю, что полком МиГ-35 не обойтись - лет 20 еще бы выпускать.
        Хотя кто знает, что там с производственным мощностями за это время произошло и сколько их в год можно выпускать? Эх, РК бы подсуетиться, да и себе отверточное производство развернуть - большего и не надо. Я считаю, что для нас это очень даже нужная машина. hi
        Касым
        1. KtoR Вчера, 19:42
          Вы слишком оптимистичны. Когда сдавали Як-130, то очень большие сотни!!!! полетов проводились практически на конвеере тремя машинами в ГЛИЦ. Но тогда было надо... В нашем случае в лучшем случае самолет пройдет летные испытания лет за пять. При этом на нем пропишутся далеко не все системы вооружения и прочие вкусняшки. Дальше налаживание мелкосерийного производства (техпроцесс, оснастра и прочее-прочее). Я к чему это говорю - к тому времени цена малой войсковой партии будет выше серийных Су-35С и Т-50. Я думаю, здесь замешены вопросы экспортных поставок и достаточно малых партий техники. Почему? Когда в декабре 2006 В.В.Путину показали два серийных самолета (бн 1 и 2 (второй был только планер)) и Президент спросил директора: осилят ли 8 самолетов в год!!Директор стал жаловаться на отсутствие кадров. Потому что при начале производства Су-34 на заводе-изготовителе были впервые после развала СССР организованы ПТУ (многие еще помнят что это такое). Как, что для налаживания серии хотя бы на полк - нужно десятилетие. Хотелось бы ошибаться... О производственной базе. После развала СССР Миговскую фирму сознательно вели к банкротству. Земля у метро Динамо оценивалась в 4млрд баксов. потеряны кадры, потеряны многие объекты авиационных доводческих баз - их у Мига просто не осталось за пределами завода. Конечно, если построен авиазавод - то кадры минимальные есть, но опытное производство - это не даже не мелкосерийное
          KtoR
          1. Касым Вчера, 20:14
            Это я понимаю. Но в ноябре - дек. было обсуждение контракта на МиГ-35 на сайте. Так там и была МиГовская цена - не я же устанавливаю.
            Машина не совсем новая. Планер с элементами композита доработали, движки также не новые. 2-3г. назад на сайте была статья про Фазатрон и пару МиГ-29, на которое они ставили новое БРЭО. Вот это и подлежит испытанию. Но надо полагать, что это время они просто так не сидели. Думаю, что 2-3 года на все испытания остались - не более.
            А как там с Соколом в Нижнем, вроде там МиГи также собирались? hi
            Касым
            1. KtoR Вчера, 20:17
              Извините, я с самолетами краешком связана - не знаю
              KtoR
              1. Касым Вчера, 20:25
                Добавлю тогда. В Сирии МиГ-29КР. Там надо полагать тоже много чего от МиГ-35 по БРЭО. Прицелы и т.д. hi
                Касым
                1. Касым Вчера, 20:36
                  Это понятно, что в Москве земля золотая. У нас в Алма-Ате бизнесмены тоже подсуетились. Земляк, который переехал, все охал по этому поводу. Но вот та обувная фабрика, которая канула в лета, ... сейчас новая появилась. Итальянское оборудование, 150 000 пар в год, сам Назарбаев щеголяет и рекламирует. Текстиль весь на юг переехал.. в Чимкенте развернули. Так что и у Вас все нормализуется - главное чтобы покупали, а МиГ-35 - "товар" не залежится, РК хотел до 92 машин заказать - покажите товар лицом, что называется. hi
                  Касым
                2. KtoR Вчера, 20:36
                  Хорошая идея - если их будут готовит для морской авиации (рынок палубной авиации в Азии только растет и наши моряки хотели бы иметь что-нибудь по-современее))). Только у самолетов морской авиации (названного Вами МиГ-29КР) и самолетов ФА разные задачи и цели
                  KtoR
                  1. Касым Вчера, 20:43
                    Да тот же самолет, только оборудован гаком для торможения, крылья складываются, да фюзеляж усилен - отличие от наземной версии, тяжелее на пол-тонны. Насколько знаю, Жука там нет.
                    А что он в Сирии делал - бомбил, да сопровождал, взлетал и садился только на плавучий аэродром?! Те же задачи. Су-33 - вот кто больше по воздуху, т.к. БРЭО мощнее. hi
                    Касым
            2. dauria Вчера, 21:19
              А как там с Соколом в Нижнем, вроде там МиГи также собирались?


              Никак, и МиГ -29 не делали на "Соколе" ( 21-й завод). Собирали МиГ-31, сейчас дорабатывают их в час по чайной ложке. А так- обычный дом престарелых с оборудованием конца 80-х. Как и большинство Горьковских заводов, когда-то серьёзных и даже уникальных.

              Весело конечно. Раньше в будний день с 8-ми до 16-ти пустые улицы. Теперь в любое время народные гулянья. Чем миллион народу занимается, фиг знает. Наверное, продаем друг дружке китайскую продукцию.
              dauria
              1. Касым Вчера, 21:54
                Я не утверждал, но посмотрел по Вики. МиГ-29К и УБ, МиГ-35 - там указаны. А как с Вашей программой по модернизации - деньги вроде хорошие выделяли, они идут вместе с оборонзаказом, если не ошибаюсь?
                Если смотреть на этот вопрос со стороны коммерции, то "руки в ноги и вперед". Для своих 1 млрд., для других - 2, и покажите мне конкурента по критерию цена-качество!? Весь Мир знает МиГ, который бил западные машины - кто может такими преимуществами похвастаться - реклама что надо. Будут брать, как горячие пирожки - западные в два раза дороже, как минимум. КНР еще никому ничего не доказал, а РФ достаточно в Сирии своими самолетами доказал. А репутация денег стоит. hi
                Я порой Ваше правительство не понимаю - пока петух в одно место не клюнет - Вы же по золоту ходите и все есть у Вас, организовать только надо. Самолеты с пароходами будете строить в достойных кол-вах и будет России большое счастье - как там наверху этого понять не могут - нефть не нужна будет. Посмотришь на цены западных судов, так Россия же может ниже делать с прекрасной добавочной стоимостью. Тем более после девальвации... Но доходит по-моему. Ил-114, 76, МС(Як)-21, Суперджет и т.д.. Верфь вон новую решили за 5 млрд. строить, Хендэ верфь на ДВ построил. Станкостроительную компанию соображают. hi
                Про Таганрог мужики писали, что металлолом сплошной; а Бе-200 кто и как там собирал? Современное оборудование - дело наживное. Сколько раз изворачивались - здесь не извернетесь что ли.
                Касым
            3. albert Вчера, 22:31
              Цитата: Касым
              А как там с Соколом в Нижнем, вроде там МиГи также собирались

              Там сейчас занимаются модернизацией Миг-31.Но наверняка, ещё производственные мощности остались.
              albert
          2. Pirogov Вчера, 23:16
            Цитата: KtoR
            Вы слишком оптимистичны. Когда сдавали Як-130, то очень большие сотни!!!! полетов проводились практически на конвеере тремя машинами в ГЛИЦ. Но тогда было надо... В нашем случае в лучшем случае самолет пройдет летные испытания лет за пять

            А вы пессимистичны ! Будет Гос. заказ потихоньку завод восстановят !
            Pirogov
    2. APASUS Вчера, 19:29
      Цитата: Lyncher
      Искренне надираюсь на будущий успех МИГа.

      Лучше бы Путин привез твердый контракт на закупку Мигов для ВКС России ,после окончания испытания машин так на 100.Все же стоит учитывать перекос в сторону тяжелых истребителей в наших ВКС.
      APASUS
      1. Lyncher Вчера, 20:36
        Сто птичек сразу в данных реалиях бюджета врятли возможно даже если сильно захотеть, но постепенно думаю будут закупать партиями и к 2025-2027 сотню 35ток вполне возможно увидим.
        Российские ВВС получат 30 многоцелевых истребителей МиГ-35 в рамках Госпрограммы вооружения до 2020 года, заявил заместитель министра обороны РФ Юрий Борисов. Об этом сообщает РИА Новости.

        По словам Борисова, в данный момент заключен контракт на проведение опытно-конструкторских работ (ОКР) по самолету МиГ-35. «В рамках ОКРа должны быть поставлены первые два образца, и по завершении ОКРа мы (а, как правило, мы делаем это с упреждением) заключим контракт на серию. В госпрограмму вооружения они погружены, это 30 машин», — сказал Борисов.
        Lyncher
    3. немец1314 Вчера, 19:54
      Пью за успех МИГа и российского оружия!
      немец1314
  2. Громобой Вчера, 17:19
    В ходе доклада президенту было заявлено об оснащении самолёта средствами лазерного вооружения.
    Лазер на него поставили,отрадно! good
    Громобой
    1. тол100в Вчера, 17:47
      Цитата: Громобой
      Лазер на него поставили

      Только вопрос - какой?
      тол100в
      1. sandroart Вчера, 18:00
        лазер будет такой
        sandroart
        1. venik Вчера, 18:48
          Цитата: sandroart
          лазер будет такой

          ====
          Ага! Путин вам ЛИЧНО доложил, какой именно лазер там стоять будет!!!!!
          venik
  3. Хубун Вчера, 17:20
    желающих получить его уже немало , только в серию еще не пустили ведь
    Хубун
  4. Дмитрий Потапов Вчера, 17:23
    Макейн,посмотри какая бензоколонка!
    Дмитрий Потапов
  5. макс702 Вчера, 17:24
    Две причины по производству МИГ-35, это прежде всего экспорт , и неспособность СУхого нарастить выпуск своих самолетов( за неимением гербовой пишем на такой)... ВСЕ... Более ни для чего данный самолет не нужен.
    макс702
    1. Raven2705 Вчера, 17:39
      Не согласен с Вами коллега.
      МиГ-35, как известно, глубокая модернизация 29ки. А платформа МиГа 29 далеко не исчерпана. Как и Су-27(30,35) у МиГ-29 (35) еще есть задел для усовершенствования. И спектр задач для его применения весьма широк и, что немаловажно, стоимость приобретения и эксплуатации куда ниже чем у Сушек.
      И,кстати, не хотите вспомнить рабочих лошадок МиГ-21, МиГ-23(27)
      Raven2705
      1. тол100в Вчера, 18:05
        Цитата: Raven2705
        Не согласен с Вами коллега.

        Миг еще свое не сказал! Есть "Ту" ,есть "Ил", есть "Су", но есть и МиГ! А были и ПО, и Пе, и Як, и ЛаГГ !И не нужно забывать Мясищева и Лозино-Лозинского и еще целую плеяду выдающихся инженеров и конструкторов, не попавших на страницы газет, и справедливой человеческой памяти!
        тол100в
      2. Zaurbek Вчера, 20:29
        Ввиду размера нашей электроники, главная проблема МиГ-35 именоо дальнейшая модернизация. В отличии от Сухого... но , верим, надеемся...
        Zaurbek
    2. stas Вчера, 17:43
      Макс, как тот Жираф большой ему виднее, главное крикнуть из кустов.
      Миг-35 это движение вперёд и это главное.
      stas
    3. НЕКСУС Вчера, 17:48
      Цитата: макс702
      Две причины по производству МИГ-35, это прежде всего экспорт , и неспособность СУхого нарастить выпуск своих самолетов

      Вы назвали две причины...но не назвали третьей,не менее значимой.МИГ-35 как и СУ-35 -это переходные машины. На них отрабатывают технологии и узлы,которые потом ставят на истребители 5 поколения. Так вот,появление МИГ-35 -это та самая отработка узлов и агрегатов,которые пойдут на ЛФИ 5 поколения.
      НЕКСУС
      1. Sivasa Вчера, 18:00
        Машина 5-го поколения с разной степенью успешности испытывается. В проектах гос. программы вооружений 2025 данных о ещё одной модели 5-го поколения нет. Вся тема МиГ 35 сейчас, это надежда на экспорт и желание спасти прославленное имя. Ну и необходимость конкуренции с Сухим не отменяется.
        Sivasa
        1. НЕКСУС Вчера, 18:04
          Цитата: Sivasa
          В проектах гос. программы вооружений 2025 данных о ещё одной модели 5-го поколения нет.

          КБ МИГ в инициативном порядке разрабатывает ЛФИ 5 поколения ,о чем его представители не раз заявляли.
          Концепцию истребительной пары еще никто не отменял. Сейчас у нас есть предсерийный ПАК ФА-тяжелый МФИ...а вот ЛФИ 5 поколения нет. Но если не говорят на всех углах о работах над ним,еще не значит,что такая платформа не разрабатывается.
          НЕКСУС
          1. Sivasa Вчера, 18:42
            Причём здесь "говорят на всех углах"? Самолёта нет в гос.программе вооружений, значит военные не считают его необходимым. И почему Вы решили что конкурс на ЛФИ 5 ( если таковой будет) выиграет именно МиГ? Пока что фирма Сухого выглядит явно сильнее.
            Sivasa
            1. НЕКСУС Вчера, 18:47
              Цитата: Sivasa
              Самолёта нет в гос.программе вооружений

              Я вам скажу,что и МИГ-35 какое-то время назад не был в гос программе вооружений. Если КБ разрабатывает новую боевую платформу в инициативном порядке,значит считают,что МО оценит конечный результат. Историю разработки того же Т-90 гляньте.
              Цитата: Sivasa
              И почему Вы решили что конкурс на ЛФИ 5 ( если таковой будет) выиграет именно МиГ? Пока что фирма Сухого выглядит явно сильнее.

              Потоиу что специализация КБ Сухого это тяжелые истребители по большей части,а микояновцы занимали нишу легких. При этом,я что-то не слышал,чтоб какое-то КБ разрабатывало ЛФИ поколения 5 ,кроме заявленной разработки микояновцев.
              НЕКСУС
              1. новичок Вчера, 20:04
                НЕКСУС, понимаете ли, как бы это помягче(имею одну жёлтую), все это прекрасно понимают и знают, но никто об этом новорить не хочет, а именно: концепция лёгкого фи это дешевизна самой машины и дешевизна часа эксплуатации. это рабочая лашадка, которая первой встречает агрессора. не дай боже,но, при потере таких машин их относительно легче восстановить. НО, это не значит, что сей боец не должен быть нафаршерован. смотрите: миг35 со всем фаршем как и су35 вдвое дешевле. да и не понимаю, гоаорят радиус у мига маленький, а зачем ему больший радиус? я понимаю что огромная страно, но позвольте, радиус в 1000км(только представьте этот огромный“ломтик“ бд), для рабочей лошадки очень и очень прилично.
                новичок
              2. KtoR Вчера, 20:15
                Хочу добавить: Индия очень хотела бы поучаствовать финансово в такой программе (на достаточно большую сумму) разработки комплекса и получить самолет. Но... Им предложили токА Т50. Таким образом, ЛФИ - это объект далекого будущего, как дальний комплекс перехвата - планируют к 2030
                KtoR
            2. Вояджер Вчера, 19:09
              Причем здесь Сухой, разве они делали заявления о работе над легким истребителем?
              Вояджер
              1. КП8789 Вчера, 19:31
                Цитата: Вояджер
                Причем здесь Сухой, разве они делали заявления о работе над легким истребителем?

                Погосян хотел делать лёгкий истребитель.
                http://paralay.com/s56.html
                КП8789
        2. stas Вчера, 19:04
          Ну не надо так врать, неужели ты допущен к секретам перевооружения армии России до 2025 года.
          stas
        3. cherkas.oe Вчера, 20:47
          Цитата: Sivasa
          Вся тема МиГ 35 сейчас, это надежда на экспорт и желание спасти прославленное имя. Ну и необходимость конкуренции с Сухим не отменяется.

          Все верно, я когда увидел видео, расстроился и понял, что весь сыр бор - вся это пром акция с участием президента, в пользу будущих продаж 35-го. Сам самолет не выглядит с иголочки т.е с конвейера, обшивка в районе центроплана и кабины помята перегрузками, а значит этот образец перепилен, из какого то серийного 29, а не собран с нуля. Сопел с ОВТ, я тоже не увидел. В общем, все как то победному куцевато и стыдливо.
          cherkas.oe
          1. iliitchitch Вчера, 22:21
            Цитата: cherkas.oe
            В общем, все как то победному куцевато и стыдливо.


            И эта хреновина летает почему-то . Яд печёнки не давит , а ? Вот откуда столько каззлов развелось .
            iliitchitch
    4. venik Вчера, 18:58
      Цитата: макс702
      Две причины по производству МИГ-35, это прежде всего экспорт , и неспособность СУхого нарастить выпуск своих самолетов( за неимением гербовой пишем на такой)... ВСЕ... Более ни для чего данный самолет не нужен.

      ====
      Уважаемый, а можно вопрос? А на хе...ра российской армии БТРы, если есть БМП??? Но почему то производят и те и другие.....
      Просто задачи разные и, соответственно - разная техника!!!
      venik
  6. Чёрный Полковник Вчера, 17:28
    В ходе доклада президенту было заявлено об оснащении самолёта средствами лазерного вооружения.
    А вот с этого момента по-подробнее!
    Чёрный Полковник
    1. VadimSt Вчера, 17:32
      Эта информация, только для "Красных Полковников" (шутка).
      VadimSt
    2. venik Вчера, 19:01
      Цитата: Чёрный Полковник
      В ходе доклада президенту было заявлено об оснащении самолёта средствами лазерного вооружения.
      А вот с этого момента по-подробнее!

      ====
      Этим вопросом также очень интересуется "товарищ Андропов из Москвы"!! (Пардон - отстал от жизни - "Господин Бортников - и тоже из Москвы!")
      venik
      1. KtoR Вчера, 20:10
        Все достаточно просто, имелось в виду лазерные системы наведения (подсветки) воздушных целей, которые в будущем будут входить в состав вооружения самолета. Просто так по-звучнее звучит)))
        KtoR
  7. Bronevick Вчера, 17:41
    Серийный поставки в 2019г. К тому времени на флоте сдадут Иван Грен.
    Bronevick
    1. lis-ik Вчера, 19:03
      Цитата: Bronevick
      Серийный поставки в 2019г. К тому времени на флоте сдадут Иван Грен.

      Хорошая шутка, оценил. Есть ещё вариант, что не будет ни того, ни другого.
      lis-ik
    2. KtoR Вчера, 20:06
      тоже посмеялась. Один тип самолета - для одного корабля - это круто, американцы умрут от зависти
      KtoR
  8. iliitchitch Вчера, 17:47
    России этот самолёт не нужен . Нам хватит семейки СУ-27, уж разнесёт врага , так разнесёт , мы под забором прикуп не ищем , не там родились . Но всё-таки хороши змеи мигари , сорок пятый ждём , высотный перехватчик , уж ждём так ждём . Жизненно необходимо 4.3мах нам , чтоб угомонить потенциальных челов . А это как экспортный вариант для бедных , почему и нет . Ну , хорошо , полк вооружим , раз надо для экспорта . Так понимаю , очередь стоит на 35-й. Спокойней , ребята , это не сосиськи продают .
    iliitchitch
    1. venik Вчера, 19:08
      Цитата: iliitchitch
      России этот самолёт не нужен . Нам хватит семейки СУ-27

      ====
      См. комментарий выше (А на хе...ра российской армии БТРы, если есть БМП??? Но почему то производят и те и другие.....)
      venik
      1. KtoR Вчера, 20:05
        Бедненький Веник, наверное ты написал смешную фразу (по твоим мыслям). Тогда отвечу тебе в тему: почему на вооружении мотострелковых бригад имеется только один тип автомата)))
        KtoR
        1. fzr1000 Вчера, 20:50
          Ну вы тоже военного летчика с мотострелком не сравнивайте в плане стоимости подготовки и сроков, а так же по стоимости используемого оружия.
          fzr1000
        2. iliitchitch Вчера, 21:14
          Ну вот как можно Себя , любимого , веником обозвать ? Моя татарин не понимат. Застрелится мне из одного типа автомата . Да вообще , про высотный перехватчик я писал , и тут , ёлы-палы , какхлы вползли , как всегда не в тему . Ильично я не хочу вас СЛЫШАТЬ и ВИДЕТЬ , понимаете , а ? Вот есть у вас территория , сидите там и ногу себе сосите , что твой коала на эвкалипте . Какого болта к нам-то ?
          iliitchitch
  9. igor.borov775 Вчера, 17:49
    Да слишком долго ждали легкую систеиу оружия. Очень нужна была в Сирии. Нужно в боевых условиях еще боты выявить они всегда есть. Сколько выявили в Сирии только создатели нового оружия знают. Высокого и чистого неба.Там есть уникальная система первая у нас ЖУК
    и говорят классная
    igor.borov775
    1. Sivasa Вчера, 18:03
      Чем бы помог МиГ 35 в Сирии? Какие уникальные качества получила бы наша группировка?
      Sivasa
      1. Касым Вчера, 18:48
        МиГ-35 мог бы заменить весь авиапарк истребителей в Сирии. Они ведь сопровождением занимаются. Но и по земле он лучше сработает. При полном радиолокационном контроле над воздушным пространством Сирии и МиГ-29 справился бы. И при этом топлива раза в два сэкономил.
        Я по телику вижу, как Ту-22 сбрасывают 12 АБ ФАБ-250. Два МиГ-29 это бы сделало. Единственное, что высота сброса другая. Но думаю, что на МиГ-35 есть что-то типа Гефеста СВП-24, чтобы высоту поднять. Он ведь все-таки легкий (фронтовой) с возможностями работы по поверхности.
        Посмотрите на площадь Сирии. 180 000 кв. км.. Это приблизительно квадрат со стороной в 450 км.. А радиус действия даже МиГ-29 500 км, у МиГ-35 750км.- так что радиуса хватит. hi
        Единственное преимущество у Су это дальнобойные ракеты в-в.
        Касым
        1. KtoR Вчера, 19:52
          Уважаемый Касым, они сбрасывают по 12 ФАБ, потому что летят издали и летному составу нужна боевая практика. А летом - авиабаза подошла к своему пределу по взлет-посадкам самолетов. Да и многое другое. Например , Су-34 в перегруз может взять 12 тонн - на какой-нибудь фотографии из Сирии есть такая нагрузка? нет. Радиус действия это тоже переменная составляющая - она зависит от высоты полета и скорости полета (конечно, и аэродинамическое сопротивление нагрузок на подвеске и прочее-прочее. Но Су-34 имеет существенное преимущество - прицельный комплекс с помощью которого и ФАБы (неуправляемые) неплохо кладет в цель. А сделает ли это МиГ новый еще вопрос. Просто по результатам первых летных образцов самолет получается тяжелее проектного - поставщики подводят, конструкцию надо делать более прочной, системы занимают большие объемы и имеют большую массу. Так было с Су-34 - он не вышел на ряд первоначальных параметров (в частности, по скорости). И даже новые движки М1 пока не рассматриваются на нем в серии - не доходит он даже с ними до нужных характеристик (видимо и не дойдет в ближайшем будущем). Так же и у Т-50 - улучшается прочность и расте-растет масса, следовательно падают летные характеристики. Не принципиально, но падают. Также, к сожалению, будет и с МиГом...
          KtoR
          1. Касым Вчера, 20:18
            Дружище, на вопрос выше смотрите. Я отметил лишь то, что было бы гораздо дешевле, используя МиГ-35, который мог бы все решить и без Сушек в Сирии. А обучение это дело другое. hi
            Касым
            1. Zaurbek Вчера, 20:34
              Вы забыли, что МиГ-35 как истребитель имеет преимущества перед Сухими -30/35 в работе по земле (поиск и уничтожение целей) с большей автономностью. в виду наличия 2го ОЛС. У Сухих, пока у нас не появятся подвесные контейнеры с оптикой, делать этого не могут. А как Истребитель, с поправкой на вес и дальность он равноценен...
              Zaurbek
              1. Касым Вчера, 20:58
                Он и по другим параметрам лучше работает по земле (легче по весу - легче доворачивать на цель при не совсем хорошем заходе для сброса простых бомб и НУРСов). Я просто не стал обострять внимание, что для этого он в принципе и создавался - поддержка сухопутным войскам. У Су уклон на перехват воздушной цели. Дальнобойные ракеты. Вообще-то работать НУРСами и простыми АБ это не для Су, хоть и может. hi
                Касым
                1. Zaurbek Вчера, 21:03
                  Если посмотреть на работу Су-30МКИ с французкими контейнерами, то они делают не нужными Су-34..и делают парк истребителей универсальнее и менее затратным.
                  Zaurbek
                  1. Касым Вчера, 22:13
                    Тут такое дело, на мой взгляд. От задачи. Надо навалять по земле всем, чем возможно. Подвесил эти контейнера и вперед. Замечательная вещь. Но вот контейнер при воздушных операциях - лишняя аэродинамическая нагрузка и вес.
                    А Су-34. Его еще многому надо научить, чтобы заменить Су-24. В Сирию не зря же притащили - летчики писали, что он может летать с огибанием рельефа местности, чего 34 не делает. Но считаю, что специализированый нужен. У него все это должно быть внутри. Ему на пределе летать не надо - ресурсы более долговечны - машина будет дольше служить. И в унификации РФ видит в первую очередь экономию средств - платформа одна, а специализация расширяется. Ведь в Су-34 главное это начинка, которая заточена на удары по поверхности. Вот интересно, из-за измененной носовой части туда можно больше по диаметру РЛС воткнуть!? hi
                    Касым
        2. Sivasa Вчера, 22:06
          Вы обратили внимание, сколько вообще наземных истребителей в Сирии. По той информации что доступна, от 4 до 6. А перед тем как Путин начал с Эрдаганом снова в засос лобзаться, были возможны разные варианты с чем там придётся столкнуться. Вот и отправляли самые сильные машины. Самые сильные бомбардировщики и самые сильные истребители. А полёты Ту-22, согласен, это отдельная история.
          Sivasa
          1. Касым Сегодня, 00:57
            Если внимательно присмотреться, то РФ там всю авиацию обкатала. Например, Су-25 выводили, теперь вернули - что-то наверняка доработали и вернули. Думаю, СВП-24 воткнули.
            С другой стороны. Бессмысленно все это затевать, если не думать о производственных мощностях. А в Кремле ни д.ураки сидят. Под ПВО два новых завода. Поэтому обязательно, что надо восстановят. У Вас есть главное - научная и инженерная школа. Научных школ вообще-то только три в мире: англ. и франц., кроме РФ. Так что первоначальные условия есть, а тут еще ... сколько в мире авиаКБ!? И сколько в РФ?
            Полеты, не смотря на то, что изнашивается сильно ресурсы машин, которых итак мало, говорят о том, что РФ получает хорошо подготовленные кадры, причем во всех направлениях. Причем, как видно по ротации, народу обучается ни мало. А зачем, если машин не будет? Значит, исходя из всего, Кремль занимается производственными мощностями - по крайней мере было бы нелогично этого не делать. hi
            По МиГ-29КР наверняка что-то после боевого примнения выводы сделают. Главное на мой взгляд. Многочисленности ВВС добиться без легкого истребителя очень сложно. И не в последнюю роль - затраты по эксплуатации, здесь МиГ почти в два раза меньше топлива потребляет. Армия - не корпорация, которая деньги зарабатывает - поэтому для наших кошельков лучше иметь больше легких. Ф-16 - самый многочисленный в ВВС США и НАТО. hi
            Касым
  10. Просто человек Вчера, 18:10
    Потерять направление, школу авиационного строительства, хоть в военной , хоть в гражданской области проще простого. Восстановить очень сложно, создать с нуля почти невозможно. Все-таки что лучше, хранить деньги в американских бумагах а американских банках , или выделить их, например миллиардов 40, на строительство нового авиапарка, военного и гражданского. И деньги будут крутиться на Родине, и продукция создаваться и будет развиваться технология и промышленность.
    Просто человек
  11. Изгоняющий либероидов Вчера, 18:27
    Новейшего ро сравнению с ПАК-ДА? Этот самолет мучили дюжину раз то прикрывая тему,то заново за него берясь! Самолету надо орден дать-"за победу над чиновниками"!
    Изгоняющий либероидов
  12. ротмистр Вчера, 18:50
    Удачи Вам мужики(коллективу ), пусть сопутствует Вам удача.
    ротмистр
  13. Вояджер Вчера, 19:13
    В любой отрасли желательна здоровая конкуренция. Надеюсь прийдут те времена когда производители Миг и Су будут "бодаться" между собой, кто лучше. Только так прогресс будет разворачиваться на полную катушку для обоих.
    Вояджер

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