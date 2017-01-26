Президенту представляют доклад о начале лётных испытаний МиГ-35

Прежде всего, хочу всех вас поздравить с важным событием – началом лётных испытаний нашего нового легкого истребителя МиГ-35. Разумеется, поздравляю конструкторов, инженеров, рабочих, летчиков – всех, кто участвовал и продолжает участвовать в этой серьёзной и важной работе, ставит на крыло новую машину.



Отмечу, что новейший многофункциональный истребитель «МиГ-35» обладает улучшенными лётно-техническими характеристиками, оснащен самым современным вооружением – вы знаете это лучше меня – готов и способен сопровождать сразу от 10 до 30 целей, работает не только по поверхности земли, но и по морю. Это действительно интересная, уникальная машина, можно сказать, «4++», приближается к пятому поколению.



Очень рассчитываю на то, что наша армия будет значительно усилена этой машиной, – наши Военно-воздушные силы, Военно-космические силы. Но этот самолет имеет и хороший экспортный потенциал, имею в виду, что более чем в 30 странах активно эксплуатируется другая машина – МиГ-29, и создана хорошая инфраструктура в этих странах для использования этого истребителя, есть подготовленные кадры. Но, разумеется, и промышленность, и все, что связано с эксплуатацией этих машин, – все должно быть готово для того, чтобы предложить нашим потенциальным партнерам максимальные необходимые в современном мире услуги по обслуживанию этой техники.

Президент России Владимир Путин провёл видеоконференцию с представителями российской самолётостроительной корпорации «МиГ». В ходе видеоконференции верховному главнокомандующему ВС РФ был представлен доклад о начале лётных испытаний новейшего многоцелевого истребителя МиГ-35.Пресс-служба Кремля приводит заявление главы государства:В ходе доклада президенту было заявлено об оснащении самолёта средствами лазерного вооружения.Сегодня президент России высказался и по поводу результатов выполнения государственного оборонного заказа по итогам 2016 года. По словам главы государства, уровень реализации ГОЗ составил 98,8%. Такое заявление Владимир Путин сделал в ходе заседания ВПК.