В Пентагоне призвали готовиться к "космическим войнам" с русскими и китайцами

Не в самом отдалённом будущем они (Россия и Китай) смогут применять такие средства. Нам нужно сделать всё, чтобы не дать им реализовать такие возможности. Лучший способ предотвратить войну – к ней приготовиться. И мы сделаем так, что все узнают, сколько хорошо мы готовы к войне (в космическом пространстве).

На сайте Пентагона появилось сообщение от начальника так называемого Космического командования ВВС США Джона Хайтена, в котором тот заявляет, что необходимо «противодействовать угрозам, исходящим в отношении спутниковой группировки США». По утверждениям представителя Пентагона, Россия ведёт разработку средств для поражения спутников. Якобы речь идёт о разработках в сфере лазерных вооружений.По заявлению Хайтена, помимо России такими разработками сегодня занимается и Китай. При этом глава «космического командования» отмечает, что подобные разработки велись и в СССР, в котором «преуспели в создании такого оружия в 80-е годы».Хайтен в своём сообщении пишет:По словам Хайтена, на сегодняшний день «угроза для американской орбитальной группировки высока».Такие заявления от представителя Пентагона отсылают к эпохе начала реализации планов так называемых «звёздных войн». Как известно, тогда США потратили десятки миллиардов долларов, объявив об угрозе, исходящей от СССР. Сегодня средств может быть потрачено ещё больше, так как помимо России угрозой назван и Китай.