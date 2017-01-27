10:50 27 января

В Пентагоне призвали готовиться к "космическим войнам" с русскими и китайцами

На сайте Пентагона появилось сообщение от начальника так называемого Космического командования ВВС США Джона Хайтена, в котором тот заявляет, что необходимо «противодействовать угрозам, исходящим в отношении спутниковой группировки США». По утверждениям представителя Пентагона, Россия ведёт разработку средств для поражения спутников. Якобы речь идёт о разработках в сфере лазерных вооружений.



По заявлению Хайтена, помимо России такими разработками сегодня занимается и Китай. При этом глава «космического командования» отмечает, что подобные разработки велись и в СССР, в котором «преуспели в создании такого оружия в 80-е годы».

Хайтен в своём сообщении пишет:
Не в самом отдалённом будущем они (Россия и Китай) смогут применять такие средства. Нам нужно сделать всё, чтобы не дать им реализовать такие возможности. Лучший способ предотвратить войну – к ней приготовиться. И мы сделаем так, что все узнают, сколько хорошо мы готовы к войне (в космическом пространстве).

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По словам Хайтена, на сегодняшний день «угроза для американской орбитальной группировки высока».

Такие заявления от представителя Пентагона отсылают к эпохе начала реализации планов так называемых «звёздных войн». Как известно, тогда США потратили десятки миллиардов долларов, объявив об угрозе, исходящей от СССР. Сегодня средств может быть потрачено ещё больше, так как помимо России угрозой назван и Китай.

Использованы фотографии: https://www.defense.gov
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Комментарии 24
  1. Titsen Сегодня, 06:44
    Можно не готовиться - все космодвигатели возражают на доработку!

    В 2017 году отлетались....
    Titsen
    1. Зяблицев Сегодня, 06:53
      Судя по возрасту этого дядьки можно сделать вывод, что он жертва еще самого первого Королевского спутника! Услышав, будучи малышом, что над его Америкой летает безнаказанно русский аппарат и бипкает, наделал в штаны и расплакавшись, Джон, получил на всю жизнь серьезную психическую травму... laughing
      Зяблицев
      1. rotmistr60 Сегодня, 07:03
        Остроумно. Но там большинство таких, которые получили и психические и физические травмы по разным причинам, а сейчас пытаются реализовать свои фобии.
        rotmistr60
        1. Татьяна Сегодня, 08:36
          Для наглядного сравнения форумчанин BlackMokona уже постировал количество военных спутников у разных стран. Правда, при этом он не указал за какой год эта информация.
          Но всё равно получилось весьма примечательное зрелище!
          Плотность военных спутников США такова, что кажется: будто выстрели в них – и не промахнёшься! А сколько всё это стоит!!!
          Да уж! Американской военщине точно неймётся!!!
          Однако для России и Китая подобные заявления генералов Пентагона – это всё-таки не пустой звук! Об этом уже с озабоченностью заявил Шойгу, что к такой войне Россия должна готовиться.
          BlackMokona 24 января 2017 19:20
          Немного статистики по странам
          Татьяна
  2. sergo1914 Сегодня, 06:45
    Сфера лазерных вооружений? Световые мечи? Создаётся корпус джедаев? Где мастер Йода? Покажите!
    sergo1914
    1. Владыка Ситх Сегодня, 07:52
      Я не знаю, где этот зеленый сморщенный пенсионер, но от ситхов есть я... soldier
      Владыка Ситх
  3. Александр 3 Сегодня, 06:49
    Это наверно после выхода в прокат фильма Бондарчука.
    Александр 3
  4. rotmistr60 Сегодня, 07:07
    И мы сделаем так, что все узнают, сколько хорошо мы готовы к войне (в космическом пространстве).

    Странно. То плачутся, что не готовы к войне на земле, а тут замахнулись воевать в космическом пространстве. Пора определиться.
    rotmistr60
    1. Blondy Сегодня, 07:22
      Да какая разница, про что плакаться: готовы не готовы - лишь бы денег дали.
      Blondy
      1. PSih2097 Сегодня, 07:27
        Цитата: Blondy
        Да какая разница, про что плакаться: готовы не готовы - лишь бы денег дали.

        Сегодня из США пришло...
        Трамп собирается потребовать вернуть ВСЕ ДЕНЬГИ,выделенные Украине
        PSih2097
        1. rasputin17 Сегодня, 07:42
          Цитата: PSih2097

          Сегодня из США пришло...
          Трамп собирается потребовать вернуть ВСЕ ДЕНЬГИ,выделенные Украине


          Вот это номер!!! А ему разве не говорил его предшественник что руина в плане денег полный ниппель туда финансы дуй а обратно толстый ноль! Он же должен понимать эти финансовые риски! request Да и ского там что брать? Если только укропитеков как негров вывозить на плантации!!
          rasputin17
          1. ML-334 Сегодня, 08:06
            Как раз он то заберёт-деньги этой шоблы в западных банках.
            ML-334
        2. Лелёк Сегодня, 09:30
          Цитата: PSih2097
          Трамп собирается потребовать вернуть ВСЕ ДЕНЬГИ,выделенные Украине


          И что он "имеет" под "все"? $5 лярдов, потраченных на майдан или $45 лярдов вливаний от МВФ и по прямым авансированиям от Госдепа и стран-партнёров США? Напрасный труд, сэры и сэрухи, Руина прощает вам свои долги. bully
          Лелёк
    2. Orionvit Сегодня, 08:38
      Так давно уже доказано, что все эти лазеры-мазеры, это тупиковая ветвь развития (по крайней мере на сегодняшний день).
      подобные разработки велись и в СССР, в котором «преуспели в создании такого оружия в 80-е годы
      Ну велись, ну сделали, а куда приткнуть его не известно, поскольку эффективны они только в космосе, а до этого ох как далеко. Американцы забыли, сколько млрд. они вгрохали в свой последний бесполезный лазер на боинге? Пусть для начала человека в космос запустят, и не на Российских двигателях, а потом замахиваются на "звёздные войны". А пока что, вся их сила только в печатном станке ФРС.
      Orionvit
  5. МПК105 Сегодня, 07:21
    Лучший способ предотвратить войну-к ней подготовиться.
    Что не так он сказал?По-моему-всё в кассу.Нашему Генштабу процитировать не помешает лишний раз.
    МПК105
  6. Изгоняющий либероидов Сегодня, 07:23
    Еще одна безмозглая говорящая голова! fool Такое уже и не лечется -степень запущения безумия сверххроническая fool
    Изгоняющий либероидов
  7. a.s.zzz888 Сегодня, 07:31
    По заявлению Хайтена, помимо России такими разработками сегодня занимается и Китай.


    Опять скелеты из шкафа достают?
    a.s.zzz888
  8. valent45 Сегодня, 07:33
    Опять мечты о звёздных войнах! Опять бабло начать пилить!
    valent45
  9. rasputin17 Сегодня, 07:47
    Вот уж точно на ошибках учиться не хотят! Помниться при Рэйгане уже обожглись на СОИ влупив в эту бесполезную инициативу триллион, начав госдолг теперь видно решили округлить его на пару тройку триллионов еще!! wink
    rasputin17
  10. Балу Сегодня, 08:15
    По утверждениям представителя Пентагона, Россия ведёт разработку средств для поражения спутников.

    Русские медленно запрягают, но любят быструю езду. Раз разрабатывают, значить создадут, тем более, что кроме лазерных технологий есть и другие. Пусть читает Бисмарка медленно и вдумчиво.
    А в это время на Марсе:
    Балу
  11. Jovanni Сегодня, 08:21
    В Пентагоне призвали готовиться к "космическим войнам" с русскими и китайцами



    Шо, опять?!
    Jovanni
  12. Лелёк Сегодня, 09:21
    (И мы сделаем так, что все узнают, сколько хорошо мы готовы к войне (в космическом пространстве)

    Главное операцию назвать покрасочней и позаковыристей, тогда все перепугаются и прекратят свою деятельность. Господи, как предсказуемы американцы, из года в год один и тот же мотив с преобладанием басов и барабанов. bully
    Лелёк
  13. IrbenWolf Сегодня, 09:49
    При этом глава «космического командования» отмечает, что подобные разработки велись и в СССР, в котором «преуспели в создании такого оружия в 80-е годы».


    Никто не мог предлоложить, что поведясь на рейгановские "звездные войны" и угробив СССР 30 лет назад, его (СССР) реакция на этот блеф пригодится в будущем.
    IrbenWolf
  14. sabakina Сегодня, 10:03
    Цитата: Titsen
    Можно не готовиться - все космодвигатели возражают на доработку!

    Если я Вас правильно понял коллега, космодвигатели возражают против своей доработки? Типа, мы и без неё нормально летаем. Во вторых, причём тут космодвигатели, если
    По утверждениям представителя Пентагона, Россия ведёт разработку средств для поражения спутников. Якобы речь идёт о разработках в сфере лазерных вооружений.
    sabakina

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