Россия рассчитывает на новые поставки истребителей МиГ-29 в Южную Америку

Уже полгода мы участвуем в тендере, объявленном Колумбией на закупку истребителей, мы предлагаем им МиГ-29. Кроме того, мы рассчитываем на то, что Перу закупит дополнительную партию истребителей МИГ-29 для своих ВВС,

Аргентина направила коммерческие предложения о закупке в России более 15 истребителей МИГ-29, мы готовим соответствующий ответ