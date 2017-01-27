18:50 27 января

Россия рассчитывает на новые поставки истребителей МиГ-29 в Южную Америку

Россия надеется победить в колумбийском тендере на закупку истребителей, а также рассчитывает на новые поставки МиГ-29 в Перу, передает РИА Новости сообщение замглавы Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Анатолия Пунчука.



Уже полгода мы участвуем в тендере, объявленном Колумбией на закупку истребителей, мы предлагаем им МиГ-29. Кроме того, мы рассчитываем на то, что Перу закупит дополнительную партию истребителей МИГ-29 для своих ВВС,

- сказал Пунчук.

Чиновник подчеркнул, перуанские ВВС уже эксплуатируют МиГ-29 и «на основании опыта эксплуатации данных самолетов решают вопрос о закупке дополнительной партии».

Кроме того, коммерческие предложения о приобретении МиГ-29 поступили из Аргентины.

Аргентина направила коммерческие предложения о закупке в России более 15 истребителей МИГ-29, мы готовим соответствующий ответ

– добавил Пунчук.

Использованы фотографии: Антон Павлов/www.airforce.ru
10

Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

CtrlEnter
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
Комментарии 18
  1. Zaurbek Сегодня, 15:18
    А Колумбия будет кокаином рассчитываться?
    Zaurbek
    1. venik Сегодня, 15:23
      Цитата: Zaurbek
      А Колумбия будет кокаином рассчитываться?

      ====
      Увы! К сожалению - только "баксами"!!!
      venik
      1. bouncyhunter Сегодня, 16:29
        Радует то , что Южная Америка (многовековая вотчина Матрасии) продолжает сотрудничать с РФ ! good
        bouncyhunter
        1. Arh Сегодня, 17:37
          Если наши истребители купят , то покупая они будут знать что наши истребители лучшие !!!
          Arh
    2. болот Сегодня, 15:28
      Цитата: Zaurbek
      А Колумбия будет кокаином рассчитываться?

      У них кофе не дурное,кокаин-медицина,стоматология и травмолган.
      болот
      1. kapitan92 Сегодня, 15:39
        Смех смехом, а финансовое состояние корпорации "МИГ" оставляет желать лучшего. Контракт на поставку палубных в Индию почти выполнен, контракт на поставку палубных в ВМФ РФ выполнен.
        Тендер на создание большого беспилотника компания проиграла, Закупка истребителей МиГ-35 в госпрограмму вооружений пока так и не включена. Так что победа в тендерах на поставку МИГ 29 крайне необходима.Остается пожелать удачи.
        kapitan92
        1. nik13 Сегодня, 16:17
          еще остался Египет
          nik13
  2. Холуай Сегодня, 15:19
    В Аргентине отсутствуют боеспособные ВВС...что очень странно! Страна то региональная держава
    Холуай
    1. 210окв Сегодня, 15:27
      С его Вы решили что в Аргентине отсутствуют боеспособные ВВС?Свою боеспособность они показали Великобритании..Пару кораблей на дно отправили..Если думают покупать-значит ВВС есть!
      210окв
      1. Холуай Сегодня, 15:28
        а вы посмотрите их боевой состав... wink
        Холуай
        1. 210окв Сегодня, 15:39
          И что боевой состав?Более 170 различных самолетов.Да,полно устаревших и разномастных-раз нацелились на МИГи,значит будут перевооружаться.Кстати Аргентина не региональная держава-Бразилия скорее всего.
          Цитата: Холуай
          а вы посмотрите их боевой состав... wink
          210окв
    2. болот Сегодня, 15:30
      Цитата: Холуай
      В Аргентине отсутствуют боеспособные ВВС...что очень странно! Страна то региональная держава

      Соседи у них кто Чили,Бразилия и Пингвины.
      Хотя бритам подхезать не плохо бы было. laughing С передачей ПКР для Мигов.
      болот
      1. Холуай Сегодня, 15:32
        Вот Чили там походу самая мощная...
        Холуай
        1. болот Сегодня, 15:35
          Цитата: Холуай
          Вот Чили там походу самая мощная...

          Времен Пиночета,когда много было советников да офицеров с Германии.
          Им лучше карнавалы проводить,как раз "на носу".
          болот
          1. Холуай Сегодня, 15:36
            Ща ещё мощней стали, посмотрите на их Армию.У них в Регионе всё самое современное...

            Вы плохо знаете регион.Карнавалы не для Чили, там состав населения несколько другой...
            Холуай
            1. болот Сегодня, 15:43
              Цитата: Холуай
              Ща ещё мощней стали, посмотрите на их Армию.У них в Регионе всё самое современное...

              Каюсь,не отслеживаю в последние время ситуацию в том регионе.


              Цитата: Холуай
              Вы плохо знаете регион.Карнавалы не для Чили, там состав населения несколько другой.

              Карнавалы у них есть,все таки католики,правда не в тех масштабах как у соседей.в аккурат за неделю перед постом,в России в это время масленицу справляют.
              болот
  3. Олег Лавров Сегодня, 15:27
    И это правильно. На фоне разногласий Трампа с Мексикой.. да и вообще с южно-американским регионом, есть возможность забрать себе этот рынок сбыта. плюс к этому, заметь подходы с тыла... ))) что будет особенно "приятно" для запада! )))
    Олег Лавров
  4. samoletil18 Сегодня, 17:03
    Одно скажу, что было бы хорошо. Но конкуркенты не дремлют.
    samoletil18

Информация

Посетители, находящиеся в группе Гость, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
Картина дня