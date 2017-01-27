Россия рассчитывает на новые поставки истребителей МиГ-29 в Южную Америку
Россия надеется победить в колумбийском тендере на закупку истребителей, а также рассчитывает на новые поставки МиГ-29 в Перу, передает РИА Новости сообщение замглавы Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Анатолия Пунчука.
- сказал Пунчук.
Чиновник подчеркнул, перуанские ВВС уже эксплуатируют МиГ-29 и «на основании опыта эксплуатации данных самолетов решают вопрос о закупке дополнительной партии».
Кроме того, коммерческие предложения о приобретении МиГ-29 поступили из Аргентины.
– добавил Пунчук.
Уже полгода мы участвуем в тендере, объявленном Колумбией на закупку истребителей, мы предлагаем им МиГ-29. Кроме того, мы рассчитываем на то, что Перу закупит дополнительную партию истребителей МИГ-29 для своих ВВС,
- сказал Пунчук.
Чиновник подчеркнул, перуанские ВВС уже эксплуатируют МиГ-29 и «на основании опыта эксплуатации данных самолетов решают вопрос о закупке дополнительной партии».
Кроме того, коммерческие предложения о приобретении МиГ-29 поступили из Аргентины.
Аргентина направила коммерческие предложения о закупке в России более 15 истребителей МИГ-29, мы готовим соответствующий ответ
– добавил Пунчук.
Использованы фотографии: Антон Павлов/www.airforce.ru