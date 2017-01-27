ВКС намерены полностью заменить все легкие истребители на МиГ-35
ВКС намерены полностью заменить парк легких истребителей новыми самолетами МиГ-35, передает РИА Новости заявление главкома ВКС Виктора Бондарева.
– сказал главком на презентации МиГ-35.
Он сообщил, что сразу после завершения госиспытаний ВКС закажет первые 30 самолетов, всего же их потребуется не менее 170-ти.
По словам генерального конструктора ОАК Сергея Короткова, Миг-35 значительно превосходит возможности МиГ-29, «например, радиус боевого применения истребителя увеличился в два раза, в том числе за счет возможности замены кресла второго пилота на топливный бак».
Кабина самолета сконструирована таким образом, что может быть в короткие сроки переоборудована под одного летчика.
Как сообщили представители корпорации, МиГ-35 поступит на вооружение в 2018 г.
Мы будем брать эти самолеты, они нам нужны… Пройдет немного времени, и мы поменяем всю легкую истребительную авиацию именно на этот класс
– сказал главком на презентации МиГ-35.
Он сообщил, что сразу после завершения госиспытаний ВКС закажет первые 30 самолетов, всего же их потребуется не менее 170-ти.
По словам генерального конструктора ОАК Сергея Короткова, Миг-35 значительно превосходит возможности МиГ-29, «например, радиус боевого применения истребителя увеличился в два раза, в том числе за счет возможности замены кресла второго пилота на топливный бак».
Кабина самолета сконструирована таким образом, что может быть в короткие сроки переоборудована под одного летчика.
Как сообщили представители корпорации, МиГ-35 поступит на вооружение в 2018 г.
Использованы фотографии: РИА Новости. Владимир Астапкович