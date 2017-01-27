18:52 27 января

ВКС намерены полностью заменить все легкие истребители на МиГ-35

ВКС намерены полностью заменить парк легких истребителей новыми самолетами МиГ-35, передает РИА Новости заявление главкома ВКС Виктора Бондарева.

ВКС намерены полностью заменить все легкие истребители на МиГ-35


Мы будем брать эти самолеты, они нам нужны… Пройдет немного времени, и мы поменяем всю легкую истребительную авиацию именно на этот класс

– сказал главком на презентации МиГ-35.

Он сообщил, что сразу после завершения госиспытаний ВКС закажет первые 30 самолетов, всего же их потребуется не менее 170-ти.

По словам генерального конструктора ОАК Сергея Короткова, Миг-35 значительно превосходит возможности МиГ-29, «например, радиус боевого применения истребителя увеличился в два раза, в том числе за счет возможности замены кресла второго пилота на топливный бак».

Кабина самолета сконструирована таким образом, что может быть в короткие сроки переоборудована под одного летчика.

Как сообщили представители корпорации, МиГ-35 поступит на вооружение в 2018 г.


Использованы фотографии: РИА Новости. Владимир Астапкович
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Комментарии 43
  1. с-т Petrov Сегодня, 15:42
    хорошие цифры)

    видимо эпопея с 35-ым подходит к концу и уже маячит госзаказ.

    хорошие планы - надеюсь на их дальнейшее развитие уже в железе

    с-т Petrov
    1. hirurg Сегодня, 15:49
      Ми, это вам не фа...Нотный каламбур.)))
      hirurg
      1. Alex_Rarog Сегодня, 16:24
        У него маленько другая весовая категория...
        Alex_Rarog
        1. bouncyhunter Сегодня, 16:36
          А МиГ-29 подшаманят и в люди ? Например , в ту же Южную Америку ?
          bouncyhunter
          1. Arh Сегодня, 17:30
            Интересно МиГ-35 может делать такие же фигуры как Су-35 ???
            Arh
    2. seti Сегодня, 17:03
      Есть определенные сомнения в достоверности слов Бондарева. Уж слишком радужно.
      На сколько перевооружение затянется..есть ли на это средства..так ли нужно в сжатые сроки производить замену..А о других проектах не забыли ? Скорее всего его слова для ушей иностранных покупателей. Об этом говорит цифра первого заказа - 30 штук. Скорее всего МиГ-35 это на постепенную замену парка МиГ-29 что может затянутся лет на 10-12.
      seti
  2. Мар.Тира Сегодня, 15:43
    Цитата: с-т Petrov
    хорошие цифры)

    видимо эпопея с 35-ым подходит к концу и уже маячит госзаказ

    Весь вопрос,сколько времени надо на замену?С тем производством,что сейчас есть?И куда денут старые?
    Мар.Тира
    1. с-т Petrov Сегодня, 15:43
      какая разница? не задавать вопрос и не менять вообще?

      Пусть обновляют парк. Сделают за 5 лет - хорошо. Не успеют за 5 - тоже неплохо. главно отладить серию. И дать людям работу. А пилотам новые машины

      с-т Petrov
      1. Zaurbek Сегодня, 15:51
        Основную часть модернизируют, насколько можно.
        Zaurbek
    2. Raven2705 Сегодня, 16:03
      Мощности у Микояновцев в простое (возьмем тот же "Сокол" в Н.Новгороде...), а кадры пока еще есть. Были бы деньги, а наштампуют относительно быстро.
      Raven2705
      1. avt Сегодня, 16:18
        Цитата: Raven2705
        Мощности у Микояновцев в простое (возьмем тот же "Сокол" в Н.Новгороде...),

        Судя по всему и с учётом того что там же МиГ-31 модернизируют , появилось вот это
        Производство российского регионального турбовинтового самолета Ил-114 будет осуществляться в подмосковных Луховицах, на площадке РСК "МиГ" (входит в Объединенную авиастроительную корпорацию, ОАК). Такое заявление сделал президент ОАК Юрий Слюсарь на встрече с Владимиром Путиным, говорится на сайте президента. Завод будет выпускать минимум 12 машин в год. Судя по всему, речь идет об окончательной сборке.
        То есть на площадке , которую готовили под Супербюджет в Подмосковье , будет сборка Ил-114 , а ,,Сокол" освобождают от сборки Ил-114 подо что то другое .....
        avt
  3. Zaurbek Сегодня, 15:50
    19.09.2008
    Сообщений: 51,861





    Дмитрий Рогозин: КБ "МиГ" займется разработкой истребителей пятого поколения

    27 января 2017 г., AEX.RU – Конструкторское бюро "МиГ" займется разработкой истребителей пятого поколения, заявил в пятницу вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин на презентации МиГ-35. Об этом пишет РИА Новости.

    "Истребитель пятого поколения ПАК ФА сейчас находится на государственных испытаниях (разработчик – корпорация "Сухой"). Корпорация "МиГ" также будет делать истребитель пятого поколения (легкий)", — сказал Рогозин.

    В настоящий момент на вооружении ВС РФ имеются только истребители поколения 4++. Истребители пятого поколения сейчас пока есть только у армии единственной страны — США (самолеты F-22 и F-35).
    Zaurbek
    1. kenig1 Сегодня, 16:55
      Пора 6 поколение разрабатывать.
      kenig1
    2. Комментарий был удален.
  4. Мар.Тира Сегодня, 15:52
    Цитата: с-т Petrov
    какая разница? не задавать вопрос и не менять вообще?

    Пусть обновляют парк. Сделают за 5 лет - хорошо. Не успеют за 5 - тоже неплохо. главно отладить серию. И дать людям работу. А пилотам новые машины

    Да кто же спорит.Вон у нас СУ-34 выпускают,душа радуется.Но у нас ведь как?Пока президент ни пнёт,ни кто не шевелится.
    Мар.Тира
  5. kapitan281271 Сегодня, 15:55
    Масса приблизилась к 30т стоимость к Су-35 уверен на сайте есть люди способные на пальцах объяснить необходимость или наоборот данной машины какие такие плюсы по сравнению с Су-35 когда стоимость и массогабаритные характеристики между Су-27 и МиГ-29 разнились в двое было понятно, а сейчас? хотелось бы компетентные толкования мне любящему авиацию, но далеко не профессионалу услышать за ранее благодарен !
    kapitan281271
    1. donavi49 Сегодня, 16:05
      У МиГа точно не будет ОВТ - только обычная МК.
      У МиГа все еще неясно, что будет из РЛС. Если таки бомжвариант с щелевым Жуком - то будет эпик.
      donavi49
      1. vanek77 Сегодня, 16:31
        Наши военные хотели только АФАР, но на презентации не она. Наверное по этому такие сроки с испытанием машины. С АФАР, насколько я понял, у нас вообще проблемы есть, не только у МиГа. А ОВТ, это дополнительная опция, по желанию покупателя. Знаю одно АФАР однозначно будут допиливать, это требование наших военных, другими словами , руководства страны. В принципе по ходу испытаний могут происходить изменения (это прототипы), за те же два года могут допилить АФАР. Вообще сейчас на вооружение у нас принимаются истребители, которые будут проходить не одну модернизацию. Если Индия подпишется на МиГ-35, то думаю, мы увидим и АФАР и ОВТ. А так машина в воздухе ведет себя не кисло и без ОВТ, с ОВТ это будет зверь. Подтверждается и работа по пятому поколению. Главное что все пошло, президент дал отмашку, а это фактор наверное поважнее презентации истребителя, именно этого ждали иностранцы, лоббирование руководством страны.
        vanek77
      2. Одиссей Сегодня, 17:20
        Цитата: donavi49
        Если таки бомжвариант с щелевым Жуком - то будет эпик.

        В этом варианте эпопея с самолетом ,вообще,бессмысленна.Зачем принимать на вооружение изначально устаревший самолет.
        Одиссей
      3. Вояджер Сегодня, 17:41
        Цитата: donavi49
        У МиГа точно не будет ОВТ - только обычная МК.

        Откуда данные?
        Вояджер
    2. vanek77 Сегодня, 16:33
      Су-35 стоит 90 млн. зелени, МиГ-35 в два раза дешевле. Вы о чем?
      vanek77
      1. болот Сегодня, 17:04
        Цитата: vanek77
        Су-35 стоит 90 млн. зелени, МиГ-35 в два раза дешевле. Вы о чем?

        Для инозаказчиков. Для себя и стран ОДКБ в районе 30-35 лямов убитых енотов.
        Цитата: vanek77
        МиГ-35 в два раза дешевле.

        Реальной цены еще нет.
        болот
    3. samoletil18 Сегодня, 16:50
      Если на этапе испытаний цена равна серийному, то в серии будет в половину меньше. За счет объема производства, за счет постоянной работы технологов, за счет увеличения объёмов комплектующих по номенклатуре, а не по инд. заказу и т.д.
      Хороший пример Т-34. За годы войны цену снизили втрое, причем получилось Т-34-85. А сейчас за распилом проследят, и уже заметный эффект будет.
      samoletil18
    4. vanek77 Сегодня, 17:36
      Вы берете массу максимально загруженного борта, но и в этом случае вы перегибаете. Отталкиваться надо от сухого веса машины, или пустой снаряженной. В нашем случае, это 11-ть тонн МиГ-35 и если я не ошибаюсь 19 тонн Су-35. Дальше идет стандартная нагрузка, соответственно 17,5,17-8 тонн МиГ и 25 тонн Су-35. А дальше уже идет максимальная нагрузка и если у МиГа она возросла то это плюс а не минус. Тот же "Рафаль" пустой снаряженный весит 9-ть тонн, а с максимальной загрузкой приближается к тяжам. Это как раз указывает на преимущество истребителя, так как "Рафик" являясь легким истребителем, спокойно работает в нише тяжей, но у легких намного дешевле боевой вылет. К тому же МиГ может ремонтироваться прямо в поле, менять движок, консоли крыла, кили, у тяжелых машин с этим намного сложнее.
      vanek77
  6. Alexey RA Сегодня, 15:56
    По словам генерального конструктора ОАК Сергея Короткова, Миг-35 значительно превосходит возможности МиГ-29, «например, радиус боевого применения истребителя увеличился в два раза, в том числе за счет возможности замены кресла второго пилота на топливный бак».

    То есть, МиГ-35 стал истребителем завоевания господства в воздухе над дальним приводом? smile
    Alexey RA
    1. болот Сегодня, 16:02
      Цитата: Alexey RA
      То есть, МиГ-35 стал истребителем завоевания господства в воздухе над дальним приводом?

      С демаскирующим выхлопом на до форсажных скоростях?
      болот
      1. samoletil18 Сегодня, 17:52
        Если в стране потенциальном импортере у власти будут "зеленые", то просто беда crying .
        Выхлоп или инверсионный след, для наблюдателя за воздухом непринципиально. А для хорошей РЛС, что Fulcrum, что Молния, просто, объект наблюдения.
        Я так думаю (с)
        samoletil18
        1. болот Сегодня, 17:58
          Цитата: samoletil18
          Выхлоп или инверсионный след, для наблюдателя за воздухом непринципиально. А для хорошей РЛС, что Fulcrum, что Молния, просто, объект наблюдения

          Не Инверсионный след который образуется на высотах свыше 8000 м. А про сажу ,не догоревшее топливо говорю.Это прекрасный след для расчетов с ПЗРК.Даже в пасмурную погоду при низкой облачности видно.А 29/35 это фронтовой истребитель бомбадировщик.По следу те кто на Сушке спокойно в заднюю полусферу заходят smile
          болот
          1. igor.borov775 Сегодня, 18:09
            На 35 совсем другие двигуны будут .
            igor.borov775
            1. болот Сегодня, 18:11
              Цитата: igor.borov775
              На 35 совсем другие двигуны будут .

              Какие? простой вопрос.
              болот
              1. samoletil18 Сегодня, 18:17
                Цитата: болот
                Цитата: igor.borov775
                На 35 совсем другие двигуны будут .

                Какие? простой вопрос.

                Присоединяюсь.
                samoletil18
          2. Комментарий был удален.
  7. Изгоняющий либероидов Сегодня, 16:09
    А какие это истребители по современной класификации из тех что на вооружении от носятся к классу легких? ??
    Изгоняющий либероидов
  8. Raven2705 Сегодня, 16:11
    Цитата: болот
    Цитата: Alexey RA
    То есть, МиГ-35 стал истребителем завоевания господства в воздухе над дальним приводом?

    С демаскирующим выхлопом на до форсажных скоростях?


    С Миг 29А/С наверно путаете...
    Raven2705
    1. болот Сегодня, 17:06
      Цитата: Raven2705
      С Миг 29А/С наверно путаете...

      Думаю ни чего не изменилось.Хотя слышал про попытки уменьшения черного шлейфа .
      болот
  9. Леонид Хар Сегодня, 16:12
    Красота. Восстановлению Мига можно только порадоваться. Пусть наша армия будет чуть сильнее, маневреннее и прирастает крутыми Мигами.
    Леонид Хар
  10. Alexey-74 Сегодня, 16:25
    Прекрасные планы, хорошие перспективы, но самое главное - это отличная боевая машина своего класса.. Успехов Миг!!!
    Alexey-74
  11. Oriental Express Сегодня, 16:46
    Нет смысла списывать недавно поступившие на вооружение ВКС РФ МиГ-29СМТ
    Oriental Express
    1. samoletil18 Сегодня, 16:56
      Спишут. Лет через 20-40. yes
      samoletil18
      1. Oriental Express Сегодня, 17:00
        Так они уже зачем то списали Су-30К,оставив на вооружении древние Су-27,не смотря на то,что Су-30К имели возможность дозаправки в воздухе и могли быть более полезными ВКС РФ чем советские раритеты.
        Oriental Express
        1. Одиссей Сегодня, 17:18
          Цитата: Oriental Express
          Так они уже зачем то списали Су-30К

          Су-30К это экспортный вариант Су-30,они были отданы Индией ,это самолеты для продажи.
          Су-30 чистый,кстати,тоже Советский раритет.Серийное производство должно было начаться в 1992 году..Но он просто не успел пойти в войска из-за развала экономики.
          Су-27 сейчас меняют более современными чем Су-30 вариантами модернизации Су-27.
          Одиссей
  12. BOB044 Сегодня, 17:06

    Бондарев: планируем поменять все легкие истребители на МиГ-35
    Хорошая весть.
    BOB044
  13. Одиссей Сегодня, 17:11
    Учитывая то,что в строю всего 34 СМТ в Курском полку и 16 старых Миг-29 в Эребуни,фраза заменить все легкие истребители звучит двусмысленно.
    Хотя в целом логика Мин обороны с этой презентацией понятна.Идея в том,чтобы повторить фокус с Су-30МКИ и за счет экспортного контракта довести самолет до ума заодно получив средства для развития производства.
    Главное,чтобы в собственные ВВС самолет пошел с АФАР ,а не с щелевкой.
    Одиссей
  14. VladimS Сегодня, 17:21
    Цитата: seti
    Есть определенные сомнения в достоверности слов Бондарева. Уж слишком радужно.

    Ну как же не усомнится. Излюбленная поза всех, персонажей во всем сомневающихся и ищущих второе дно...
    Кто то, где то говорил что заменят все и рАзом?? Начнутся поступления в войска, а там, соразмерно возможностям и необходимости, по моменту.
    Уж слишком радужно.

    И где там "слишком"?
    Или вы радугу не терпете?
    VladimS
    1. ватник Сегодня, 18:45
      Журналисты smile
      На авиазаводе в Подмосковье представили истребитель МиГ-35

      ватник

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