ВКС намерены полностью заменить все легкие истребители на МиГ-35

Мы будем брать эти самолеты, они нам нужны… Пройдет немного времени, и мы поменяем всю легкую истребительную авиацию именно на этот класс

ВКС намерены полностью заменить парк легких истребителей новыми самолетами МиГ-35, передает РИА Новости заявление главкома ВКС Виктора Бондарева.– сказал главком на презентации МиГ-35.Он сообщил, что сразу после завершения госиспытаний ВКС закажет первые 30 самолетов, всего же их потребуется не менее 170-ти.По словам генерального конструктора ОАК Сергея Короткова, Миг-35 значительно превосходит возможности МиГ-29, «например, радиус боевого применения истребителя увеличился в два раза, в том числе за счет возможности замены кресла второго пилота на топливный бак».Кабина самолета сконструирована таким образом, что может быть в короткие сроки переоборудована под одного летчика.Как сообщили представители корпорации, МиГ-35 поступит на вооружение в 2018 г.