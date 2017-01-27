Пятое поколение "МиГа" и новые ракеты

Истребитель пятого поколения ПАК ФА сейчас находится на государственных испытаниях Корпорация "МиГ" также будет делать истребитель пятого поколения (легкий).

Фото РБК

Мы работаем над легкой версией ракеты. Она действительно должна быть по габаритам торпедного аппарата и по массе почти в полтора раза меньше. Конечно, мы её будем делать, прежде всего, под самолет пятого поколения.