18:59 27 января

Пятое поколение "МиГа" и новые ракеты

МиГ-35 стал фактически основной темой дня. Обсуждение самолёта вызвано началом лётных испытаний и презентацией возможностей истребителя во время доклада президенту РФ Владимиру Путину. Сегодня же стало известно о том, что корпорация «МиГ» (на фоне деятельности корпорации «Сухой») намерена вести свой спектр работ по созданию многоцелевого истребителя пятого поколения.

Об этом сообщил прессе заместитель председателя правительства Дмитрий Рогозин:
Истребитель пятого поколения ПАК ФА сейчас находится на государственных испытаниях Корпорация "МиГ" также будет делать истребитель пятого поколения (легкий).


Пятое поколение "МиГа" и новые ракеты

Фото РБК


На этом фоне приходят сообщения о тех вооружениях, которыми будут оснащаться российские истребители 5-го поколения. Сообщение гендиректора «НПО Машиностроения» Александра Леонова, касающееся этого вопроса, приводит РИА Новости:

Мы работаем над легкой версией ракеты. Она действительно должна быть по габаритам торпедного аппарата и по массе почти в полтора раза меньше. Конечно, мы её будем делать, прежде всего, под самолет пятого поколения.


Речь в первую очередь о высокой вероятности оснащения самолётов 5 поколения ракетами «БраМос». Эту ракету планируется использовать в качестве вооружения для совместно проектируемого с индийскими специалистами самолёта пятого поколения FGFA.

По своей сути, FGFA — это экспортный вариант T-50. Самолёт (FGFA) создаётся ОКБ им.Сухого и индийской компанией "Hindustan Aeronautics Ltd".

Между тем, в ходе презентации были представлены вооружения МиГ-35. Речь идёт об управляемых ракетах "воздух-воздух" (РВВ-АЕ, Р-27ЭР1, Р-27ЭТ1, Р-27Р1, Р-27Т1, Р-73Э), "воздух-земля"(Х-29Т(ТЕ), Х-29Л, Х-31А, Х-31П, Х-35, КАБ-500КР(ОД), КАБ-500Л), неуправляемых ракетах и авиабомбах. Во время презентации самолёта было заявлено, что он будет оснащаться и лазерными вооружениями.

Использованы фотографии: РБК
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Комментарии 20
  1. Изгоняющий либероидов Сегодня, 17:34
    Только бы и легкий МИГ не превратили как ПАК ФА в долгострой!С нашими чинушами это проще простого.
    Изгоняющий либероидов
    1. bouncyhunter Сегодня, 17:45
      Только бы и легкий МИГ не превратили как ПАК ФА в долгострой!С нашими чинушами это проще простого.

      hi Эти кабинетные заседатели способны любой проект если не похоронить , то уж затянуть на неопределённый срок - точно !
      bouncyhunter
    2. igor.borov775 Сегодня, 17:49
      Как долго и тяжело шла эта система оружия. он нужен уже сейчас в Сирии . А ведь на этой машине впервые и система ЖУК испытывается. Это совсем другая машина всё новое даже планер
      igor.borov775
    3. НЕКСУС Сегодня, 18:36
      Цитата: Изгоняющий либероидов
      Только бы и легкий МИГ не превратили как ПАК ФА в долгострой!

      С какого перепугу ПАК ФА стал долгостроем? Вы хоть гляньте когда он начал разрабатываться ,и до чегодняшнего дня,с учетом того,что в этом году он пойдет в серию. А потом гляньте сколько выстругивали Раптор или тот же Ф-35. Не надо говорить абы что...
      НЕКСУС
  2. Bradley Сегодня, 17:36
    Пагасян не позволит, не выгодно ему.
    Bradley
    1. vovanpain Сегодня, 17:44
      Цитата: Bradley
      Пагасян не позволит, не выгодно ему.

      Почему Коллега,"Сухой"специализируется на тяжелых самолетах,"Миг"на легких,разве только за госфинарсирование будут бодаться. hi
      vovanpain
      1. Bradley Сегодня, 17:51
        Почему Коллега,"Сухой"специализируется на тяжелых самолетах,"Миг"на легких,разве только за госфинарсирование будут бодаться. hi

        Именно так, все из за денег.
        У нас еще программа ПАК-ФА есть, в стране кризис, денег мало. Просто чтобы где то приплыло, надо чтобы где то отплыло.
        Bradley
      2. vanek77 Сегодня, 18:01
        РСК ведет разработку своей машины за свои деньги, так что в этом вопросе все хорошо, да и МиГ-35 на 90% создан также на свои кровные, только АФАР вроде начали финансировать (и кстати, только с ней проблемы остались, надо было несколько лет назад не прекращать финансирование ее, уже давно бы допилили). Но на будущее скорее всего у нас будет вводится тендерная основа, так как отсутствие конкуренции уничтожает госбюджет (Дмитрий Рогозин вроде намекнул на это), или по крайней мере будут работать каждый в своей нише, как в старые добрые времена. Сирия показала, что МиГ-35 нам очень нужен, или мы разоримся в конфликтах подобным Сирии.
        vanek77
    2. НЕКСУС Сегодня, 18:37
      Цитата: Bradley
      Пагасян не позволит, не выгодно ему.

      Погосян причем? Он уже давно не главный.
      НЕКСУС
    3. Самаритянин Сегодня, 18:43
      Вы затерялись ... Погосян руководит МАИ...
      И знаешь, всё больше хочется чтобы Погосян вернулся...
      [media=https://youtu.be/3onwr51HUBo]
      Самаритянин
  3. samoletil18 Сегодня, 17:40
    А зачем нам БраМос? Или индусам уже как себе делаем? Причем здесь FGFA?
    Журнабола к ответу!
    samoletil18
    1. НЕКСУС Сегодня, 18:44
      Цитата: samoletil18
      А зачем нам БраМос?

      А разнообразие номенклатуры ракет ,когда-нибудь мешало? При этом эта ракета называется БрахМос правильно,то есть Брахмапутра и Москва реки...Ее разрабатывают индусы с нашими спецами.
      Цитата: samoletil18
      Или индусам уже как себе делаем?

      Индусы перенесли производство ПКР к себе на территорию,при этом привлекли наших спецов. Брахмос создавался на основе Яхонта(Оникса)...и что вас тут смущает?
      Цитата: samoletil18
      Причем здесь FGFA?

      Программа ПАК ФА изначально финансировалась индусами.И вложили они,если мне не изменяет память более 5 миллиардов долларов в проект с условием,что после появления серийного ПАК ФА,им мы сделаем двухместный Т-50,который идет под наименованием FGFA. Пак Фа-это совместный проект РФ и Индии.В одиночку бы Россия его бы не потянула...
      НЕКСУС
  4. birs Сегодня, 17:43
    Вряд ли Россия потянет два типа самолетов пятого поколения, слишком дорогое удовольствие. Лучше бы стелс-беспилотники Мигу отдали, чем больше и тяжелее, тем лучше.
    birs
    1. igor.borov775 Сегодня, 18:01
      Не скажи не скажи. Тяжёлые машины быстрей страну разорят. Посмотри на Европу и задай себе вопрос почему тяжёлых мизерное количество.Лёгкие машины для завоевания господства .Им валить всё,что летит.А тяжелые для работы далеко от линии боёв в глубине территории противника уничтожать инфраструктуру.
      igor.borov775
    2. НЕКСУС Сегодня, 18:47
      Цитата: birs
      Вряд ли Россия потянет два типа самолетов пятого поколения

      Потянет. ЛФИ 5 поколения нам необходим не меньше,чем тяжелый ПАК ФА.
      Цитата: birs
      Лучше бы стелс-беспилотники Мигу отдали, чем больше и тяжелее, тем лучше.

      КБ МИГ и так работает над разработкой тяжелого ударного БПЛА до 20 тонн вместе с Сухим...БПЛА до 5 тонн разрабатывает,если мне не изменяет склероз Сокол.
      НЕКСУС
  5. костя андреев Сегодня, 17:48
    это конечно здорово. только откуда деньги брать будем? у нас и так благодаря санкциям которые не действуют, уровень жизни просел! Рассказывать про деньги от продаж МиГов не надо, на ниокр их не хватит
    Я не только конкретно про МИГ, а вообще
    У меня такое чувство возникает, что Россия как СССР включились в гонку вооружения, результат может быть таким же? будем запускать ракеты в космос, а за колбасой ездить в Москву!
    костя андреев
    1. samoletil18 Сегодня, 18:03
      Беда... crying
      Что интересно, я в магазине стал искать курицу, которая синяя, как советская (и всем советую, как врач). Вы поезжайте в глубинку, там люди тоже колбасы не видят, как при СССР. На натуральном хозяйстве выживают.
      Средняя зарплата в стране вроде как и ничего, только у большинства возможности жить богато нет, а нищенствовать у любого. При СССР нищенствовать было сложно: не дали бы, так просто тунеядствовать. Смотрю телек про ту жизнь, и удивляюсь, чего это в аэропортах было не протолкнуться, приём на работу, а не поиск, образование и здравоохранение в любом уголке страны, а жизнь за пределами областного центра была чем-то даже привлекательней. Гонка вооружений - это оправдалка для гайдаров с ясиными. Доказательств не предоставлено, только бла-бла-бла. hi
      samoletil18
      1. болот Сегодня, 18:23
        Цитата: samoletil18
        Что интересно, я в магазине стал искать курицу, которая синяя, как советская (и всем советую, как врач).

        Синяя это кура что своей смертью померла?Просто кровь не спустили-не кошерно и халяльно. laughing
        у самого частный дом,куры под 5 кг,очищенные.Просто по весне цыплят на птицефабрике покупаю а те "мутанты" американской породы. Да еще яйца без петуха несут.50 себе и 100 в Аул за 300 км от меня.
        болот
  6. Monster_Fat Сегодня, 17:50
    А в это время.....неожиданно в Китае http://www.rbc.ru/politics/01/11/2016/581847089a7
    9474bc4a2a1dc
    tongue
    Monster_Fat
  7. andrewkor Сегодня, 18:58
    В своё время США создали лёгкий Ф-16 и тяжёлый Ф-15 с единым двигателем.При ихней склонности к "распилам"военного бюджета надо признать,что это было очень рациональное решение.Наше же самолёты аналогичного класса с разными моторами.Аналогия с танками .одновременно состояли на вооружении три схожих по ТТД танка: Т-64,Т-72,Т-80 с разными движками.Только сверх богатая страна могла себе этакое позволить!!!
    andrewkor

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