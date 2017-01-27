Пятое поколение "МиГа" и новые ракеты
МиГ-35 стал фактически основной темой дня. Обсуждение самолёта вызвано началом лётных испытаний и презентацией возможностей истребителя во время доклада президенту РФ Владимиру Путину. Сегодня же стало известно о том, что корпорация «МиГ» (на фоне деятельности корпорации «Сухой») намерена вести свой спектр работ по созданию многоцелевого истребителя пятого поколения.
Об этом сообщил прессе заместитель председателя правительства Дмитрий Рогозин:
На этом фоне приходят сообщения о тех вооружениях, которыми будут оснащаться российские истребители 5-го поколения. Сообщение гендиректора «НПО Машиностроения» Александра Леонова, касающееся этого вопроса, приводит РИА Новости:
Речь в первую очередь о высокой вероятности оснащения самолётов 5 поколения ракетами «БраМос». Эту ракету планируется использовать в качестве вооружения для совместно проектируемого с индийскими специалистами самолёта пятого поколения FGFA.
По своей сути, FGFA — это экспортный вариант T-50. Самолёт (FGFA) создаётся ОКБ им.Сухого и индийской компанией "Hindustan Aeronautics Ltd".
Между тем, в ходе презентации были представлены вооружения МиГ-35. Речь идёт об управляемых ракетах "воздух-воздух" (РВВ-АЕ, Р-27ЭР1, Р-27ЭТ1, Р-27Р1, Р-27Т1, Р-73Э), "воздух-земля"(Х-29Т(ТЕ), Х-29Л, Х-31А, Х-31П, Х-35, КАБ-500КР(ОД), КАБ-500Л), неуправляемых ракетах и авиабомбах. Во время презентации самолёта было заявлено, что он будет оснащаться и лазерными вооружениями.
Об этом сообщил прессе заместитель председателя правительства Дмитрий Рогозин:
Истребитель пятого поколения ПАК ФА сейчас находится на государственных испытаниях Корпорация "МиГ" также будет делать истребитель пятого поколения (легкий).
Фото РБК
На этом фоне приходят сообщения о тех вооружениях, которыми будут оснащаться российские истребители 5-го поколения. Сообщение гендиректора «НПО Машиностроения» Александра Леонова, касающееся этого вопроса, приводит РИА Новости:
Мы работаем над легкой версией ракеты. Она действительно должна быть по габаритам торпедного аппарата и по массе почти в полтора раза меньше. Конечно, мы её будем делать, прежде всего, под самолет пятого поколения.
Речь в первую очередь о высокой вероятности оснащения самолётов 5 поколения ракетами «БраМос». Эту ракету планируется использовать в качестве вооружения для совместно проектируемого с индийскими специалистами самолёта пятого поколения FGFA.
По своей сути, FGFA — это экспортный вариант T-50. Самолёт (FGFA) создаётся ОКБ им.Сухого и индийской компанией "Hindustan Aeronautics Ltd".
Между тем, в ходе презентации были представлены вооружения МиГ-35. Речь идёт об управляемых ракетах "воздух-воздух" (РВВ-АЕ, Р-27ЭР1, Р-27ЭТ1, Р-27Р1, Р-27Т1, Р-73Э), "воздух-земля"(Х-29Т(ТЕ), Х-29Л, Х-31А, Х-31П, Х-35, КАБ-500КР(ОД), КАБ-500Л), неуправляемых ракетах и авиабомбах. Во время презентации самолёта было заявлено, что он будет оснащаться и лазерными вооружениями.
Использованы фотографии: РБК