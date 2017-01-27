18:58 27 января

Оттаявший украинский флот вышел на учения

Генштаб ВСУ сообщает о ходе военных учений на юге Украины. Речь идёт о маневрах военно-морских сил в Одесской и Николаевской областях. Учения начались после очередных публикаций мнения всевозможных украинских «экспертов» о том, что «Россия может вторгнуться с моря».

РИА Новости приводит текст сообщения украинского командования:
В Одесской, Николаевской областях и в северо-западной части Черного моря продолжаются учения сил и войск военно-морских сил вооруженных сил Украины. К учениям привлечены корабли, катера и суда, летательные аппараты морской авиации, авто- и бронетехника. Участники маневров отрабатывают задачи по усилению охраны государственной границы — на угрожающих направлениях, а также важных государственных объектов, взятие под контроль основных транспортных коммуникаций, обеспечение противодиверсионной обороны и тому подобное.


В пресс-службе Генштаба ВСУ отметили, что одной из целей проводимых учений является «демонстрация боевых возможностей подразделений военно-морских сил». Украинские военнослужащие «демонстрируют», как умеют поражать корабли «противника» и осуществлять постановку минных заграждений.


Учения проводятся и на суше. В них участие принимают военнослужащие подразделений морской пехоты ВМСУ.

Оттаявший украинский флот вышел на учения


Военные учения начались после того, как украинский флот «оттаял» в Одесском порту, в котором в течение почти недели был затёрт льдами. В ледяном плену в Одессе находилась и главная гордость ВМСУ – «Гетьман Сагайдачный».

На фоне проводимых учений ВСУ на юге Украины поступают сообщения из Донбасса, где украинская сторона снова подвергла массированному обстрелу территории ЛНР и ДНР. В частности, были применены средства реактивной артиллерии. По словам представителя командования армией ДНР полковника Басурина, ВСУ выпустили по территории республики 40 снарядов из РСЗО «Град».

Использованы фотографии: http://www.mil.gov.ua
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Комментарии 16
  1. RUSIVAN Сегодня, 18:12
    Оттаявший украинский флот вышел на учения
    Конечно нужно быстрее проводить учения,пока снова не замерз...
    RUSIVAN
    1. bouncyhunter Сегодня, 18:16
      Потешный флот во главе с "Сайгаком Дачным" показывает всем как они готовы к "российской ахрессии с моря" ? Смотрите остатки своих ВМФ не потопите , спьяну напоровшись на льдины ! wassat
      bouncyhunter
      1. cniza Сегодня, 18:33
        Паша привет , это даже не потешный - это бывший флот и если их не остановить , то они натворят бед сами себе и мирным гражданам , им лучше быть замороженными.
        cniza
      2. vovanpain Сегодня, 18:40
        В пресс-службе Генштаба ВСУ отметили, что одной из целей проводимых учений является «демонстрация боевых возможностей подразделений военно-морских сил».

        Ну ну да,нигде такого невстретишь могучего флота. fellow 13 адмиралов на 10 кораблей. wink Уже боимся. laughing
        vovanpain
    2. антивирус Сегодня, 18:18
      Пусть попрыгают -поймут , что реально тяжело и дорого содержать Армию и Флот.
      Будут понимать мощь Рос Армии. и Флота.
      Ии перестанут болтать о парадах на Красной площади
      антивирус
      1. тол100в Сегодня, 18:29
        Цитата: антивирус
        перестанут болтать о парадах на Красной площади

        К торжественному "параду"- проводу под конвоем укро-нацистских преступников по Красной Площади ВСЕ ГОТОВО! И даже поливальные машины для смыва пыли от этой нечести!
        тол100в
      2. PBF Сегодня, 18:52
        что реально тяжело и дорого содержать Армию и Флот.
        Так они в кредит, как обычно.
        PBF
  2. Наблюдатель 33 Сегодня, 18:13
    Воинственные, непуганные иди...ты . Ну чесслово, расхерачить чель..?
    Наблюдатель 33
    1. bouncyhunter Сегодня, 18:19
      Олег ! hi Конечно , непуганные ! Кому охота их пугать - сами пукнут и тут же с криками "зрада !" теряют сознание ... lol
      bouncyhunter
      1. Наблюдатель 33 Сегодня, 18:29
        Цитата: bouncyhunter
        Олег ! Конечно , непуганные !

        Так им бы не доводить, до реального страху... Нет, лезут туда, уверенно. И добровольно...
        Наблюдатель 33
      2. Safer Сегодня, 18:39
        Все это весьма занятно. Но сдается мне, что такие демонстрации им во вред. Если уж совсем спятить и представить, что мы будем высаживаться с берега черного моря (да и вообще высаживаться), то господа из ВСУ дадут деру ещё во время арт. подготовки.
        Safer
  3. Изгоняющий либероидов Сегодня, 18:16
    Главная гордость флота-суда,точнее ,некоторое количество суден больничных временно изъято у "хххерояв ато"для провидения сих учений lol
    Изгоняющий либероидов
  4. Александр 3 Сегодня, 18:19
    То Россия с моря вторгнется,то с воздуха а не подумали о том что Россия и из под земли нападёт? Что делать будут бандерлоги?Россия спит и думает как же напасть на самую лучшую армию мира ..Бандерлоги специально вморозили в лёд свой лучший в мире флот ,что бы русские не угнали или не потопили.У бандерлогов даже миномёты летают.Кто осмелится напасть на такое войско.
    Александр 3
  5. iliitchitch Сегодня, 18:34
    А как же им хочется , чтобы мы им по мусалам ввалили . И заорать "Караул , грабют . " А вот хрен вам , болезные , не дождётесь .
    iliitchitch
  6. Мар.Тира Сегодня, 18:38
    Цитата: bouncyhunter
    Потешный флот во главе с "Сайгаком Дачным" показывает всем как они готовы к "российской ахрессии с моря" ? Смотрите остатки своих ВМФ не потопите , спьяну напоровшись на льдины ! wassat

    До сих пор удивляюсь,как он ещё держится на плаву?Трехкратный запас прочности ещё Советских конструкторов "Буревестника" даёт о себе знать.Зря его отдали украм.Ждёт его бесславный конец.
    Мар.Тира
  7. Горный стрелок Сегодня, 18:42
    Как правильно сказать про укропские флот? Вымерз? И поплыл чего то там показывать. Пусть себе поплавает, пока...когда надо будет, справно потонет...Эх, скакунцы, скакунцы. Весьмирснами, боюсь, скоро кончится. wassat
    Горный стрелок

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