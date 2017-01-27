Оттаявший украинский флот вышел на учения

В Одесской, Николаевской областях и в северо-западной части Черного моря продолжаются учения сил и войск военно-морских сил вооруженных сил Украины. К учениям привлечены корабли, катера и суда, летательные аппараты морской авиации, авто- и бронетехника. Участники маневров отрабатывают задачи по усилению охраны государственной границы — на угрожающих направлениях, а также важных государственных объектов, взятие под контроль основных транспортных коммуникаций, обеспечение противодиверсионной обороны и тому подобное.

Генштаб ВСУ сообщает о ходе военных учений на юге Украины. Речь идёт о маневрах военно-морских сил в Одесской и Николаевской областях. Учения начались после очередных публикаций мнения всевозможных украинских «экспертов» о том, что «Россия может вторгнуться с моря». РИА Новости приводит текст сообщения украинского командования:В пресс-службе Генштаба ВСУ отметили, что одной из целей проводимых учений является «демонстрация боевых возможностей подразделений военно-морских сил». Украинские военнослужащие «демонстрируют», как умеют поражать корабли «противника» и осуществлять постановку минных заграждений.Учения проводятся и на суше. В них участие принимают военнослужащие подразделений морской пехоты ВМСУ.Военные учения начались после того, как украинский флот «оттаял» в Одесском порту, в котором в течение почти недели был затёрт льдами. В ледяном плену в Одессе находилась и главная гордость ВМСУ – «Гетьман Сагайдачный».На фоне проводимых учений ВСУ на юге Украины поступают сообщения из Донбасса, где украинская сторона снова подвергла массированному обстрелу территории ЛНР и ДНР. В частности, были применены средства реактивной артиллерии. По словам представителя командования армией ДНР полковника Басурина, ВСУ выпустили по территории республики 40 снарядов из РСЗО «Град».