12:02 28 января

Трамп и Мэй поговорили о России

Накануне бурно обсуждался вопрос появившейся в отдельных СМИ информации о подготовке администрацией США документа, предполагающего возможную отмену антироссийских санкций. Появившиеся в изданиях материалы прокомментировал президент США Дональд Трамп. Выступая в ходе совместной пресс-конференции с премьер-министром Британией Терезой Мэй Трамп заявил, что будет стремиться наладить "отличные отношения со всеми странами, но, к сожалению, не обязательно, что налаживание отношений непременно произойдёт".
Трампа цитирует РИА Новости:

Если мы сможем наладить отличные отношения с Россией, а также с Китаем и другими странами, то я только за. Это было бы колоссальным активом. Гарантий нет, но если бы это получилось, то стало бы плюсом, а не минусом. По Путину и России я пока ничего не говорю - будь то хорошее, плохое или никакое. Я этого человека пока не знаю. Надеюсь, у нас сложатся фантастические отношения. Это возможно, но возможно, что этого и не будет, посмотрим.





Далее Трамп заявил о возможности совместного противодействия против ИГ (запрещена в РФ), а также заявил, что часто в его карьере были случаи, когда он ожидал от того или иного человека многого, и ожидания не оправдывались, и когда он много не ожидал – отношения складывались весьма тесные и партнёрские.

На той же пресс-конференции глава правительства Британии Тереза Мэй заявила, что говорить о снятии санкций с РФ пока нельзя.

Мэй:
Россия должна в обязательном порядке выполнять условия Минских соглашений.


После этого Мэй посоветовала Трампу «сотрудничать с Россией, но остерегаться её (РФ)».

Ранее Мэй заявила, что в отношениях с Россией необходимо придерживаться рейгановского варианта «доверяй, но проверяй». По словам Мэй, с РФ нужно вести отношения «с позиции силы».

Напомним, что сегодня в 20:00 (мск) состоится телефонный разговор между Владимиром Путиным и Дональдом Трампом.

Использованы фотографии: @FoxNews
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Комментарии 48
  1. Изгоняющий либероидов Сегодня, 07:35
    Эту мэй надо игиловцам подарить fool Русофобка и типичная европрополитиканша-своих мыслей нету,что стадо (ес)решило,то и будет говорить и делать.А по трампу-"не верь рыжему"....Золотые слова!Главное,чтобы ему моча в бошку не стукнула,и он не отменил в этом году санкции.
    Изгоняющий либероидов
    1. Alex_Rarog Сегодня, 07:43
      Мне интересно как она собралась с нами с позиции силы говарить... смех да и только.
      Alex_Rarog
      1. Смог Сегодня, 08:05
        Цитата: Alex_Rarog
        Мне интересно как она собралась с нами с позиции силы говарить... смех да и только.

        Так фотку наверное свою ВВП подарит, без макияжу. laughing , страшилка картонная.
        Смог
        1. valent45 Сегодня, 09:12
          Господи, какие у них в политике страшные бабы!!!
          valent45
          1. bouncyhunter Сегодня, 09:22
            Мэй: Россия должна в обязательном порядке выполнять условия Минских соглашений.

            Ещё одна читать не умеет ! Кто-нибудь дайте ей пендаля чтобы проснулась и объясните что Россия , Германия и Франция - гаранты исполнения Минских соглашений , а не исполнители этих самых соглашений . Да заодно объясните разницу между гарантом и исполнителем . Только медленно - вдруг дойдёт ? laughing
            bouncyhunter
            1. Смог Сегодня, 10:13
              Ещё одна читать не умеет

              Паша, здорово!
              Так неточности перевода с мовы на англицкий сказываются. fellow
              Смог
              1. bouncyhunter Сегодня, 10:17
                Приветос , Костик ! Так пущай учит албанский , падонка ! wassat
                bouncyhunter
                1. Смог Сегодня, 10:37
                  Может Кличковский???? laughing
                  Смог
          2. yuriy55 Сегодня, 11:18
            Господи, какие у них в политике страшные бабы!!!


            А ты думаешь почему у них "гомосятина" распространилась? lol
            yuriy55
    2. INVESTOR Сегодня, 08:09
      Англосаксы собрались языком о России почесать, полагаю что у Трампа зреет предложение к России, с тем, что раз сломить ее не удалось, ни санкциями,не тем более военными угрозами, будут предлагать войти в долю от мирового грабежа, так сказать принять в свою гопкопанию на младших ролях. Но Россия отвергнет, это не наша "тема".
      INVESTOR
      1. Greenwood Сегодня, 08:22
        Цитата: INVESTOR
        Но Россия отвергнет, это не наша "тема".
        Уверены? То-то наши министры и экономисты в высших эшелонах власти так молятся на повышение цен на нефть и снятие санкций. Не наша "тема" ага. Не "ваша" может быть, но вот "их" более чем.
        Greenwood
        1. Касым Сегодня, 09:04
          Трамп сказал еще, что приветствует Брексит, как подтверждение суверинитета бритов. Как-то так, хвалил за выход из ЕС. Короче, шок в старушке Европе гарантирован. Пресса сейчас изведется. А Киев, сливай воду, т.к. нечего, кроме ненужной русофобии дать не может - Трамп же хочет наладить отношения. hi
          Касым
  2. Зяблицев Сегодня, 07:36
    Англосаксонский междусобойчик...Интересно, Трамп потрогал Мэй за коленку? laughing
    Зяблицев
    1. Alex_Rarog Сегодня, 07:44
      Думаю эта бабушка не в его вкусе)))
      Alex_Rarog
    2. тол100в Сегодня, 07:50
      Цитата: Зяблицев
      Англосаксонский междусобойчик..

      ОППР - Организованно Посидели, Поп....ли, Разошлись. Да и вряд ли Трамп будет слушать Мэй, у него есть свои советчики и теневые руководители!
      тол100в
      1. Зяблицев Сегодня, 08:20
        Точно, партийно-политическая работа... laughing
        Зяблицев
    3. Комментарий был удален.
      1. обыватель Сегодня, 08:22
        Цитата: Titsen
        Уж больно она страшна!

        Если Трамп после своей красавицы жены посмотрит на это пугало, то он реальный извращенец.
        обыватель
        1. Greenwood Сегодня, 08:28

          Это точно, жена у него клёвая, есть вкус у мужика. feel
          Greenwood
          1. UralЧел Сегодня, 10:15
            Цитата: Greenwood

            Это точно, жена у него клёвая, есть вкус у мужика. feel

            моя лучше...чё в ней нашёл laughing
            UralЧел
    4. Greenwood Сегодня, 08:23
      Цитата: Зяблицев
      Трамп потрогал Мэй за коленку?
      Нафиг ему эта старуха? У него жена - бывшая модель.
      Greenwood
      1. Зяблицев Сегодня, 08:25
        Ну здесь не столько соблазнить, а сколько напомнить - кто Англию, е...и кормит, в современном мире! hi
        Зяблицев
        1. Никкола Мак Сегодня, 11:29
          После этого Мэй посоветовала Трампу «сотрудничать с Россией, но остерегаться её (РФ)».
          Ранее Мэй заявила, что в отношениях с Россией необходимо придерживаться рейгановского варианта «доверяй, но проверяй». По словам Мэй, с РФ нужно вести отношения «с позиции силы».

          Прошлое заявление Мэй было гораздо жестче.
          Надо же какая резкая смена позиций - смотришь, скоро за Трампом повторять начнёт (и возможно другие евролидеры).
          "Независимые политики" называются.
          Никкола Мак
        2. Heinrich Ruppert Сегодня, 11:41
          Цитата: Зяблицев
          Ну здесь не столько соблазнить, а сколько напомнить - кто Англию, е...и кормит, в современном мире!


          А также под Британской короной находятся Канада, Австралия и ещё куча територий. Так же все офшоры, через которые уводились все чёрные и серые бабки. Американцы в прошлом году начали Британские офшоры прикрывать, (Панама и прочие). Так сейчас помчалась туда договариватся как бабки делить.
          Heinrich Ruppert
    5. Hariton Laptev Сегодня, 08:26
      фу фу фу как можно. посмотрите на Меланию и на Мэй выбор очевиден.
      Hariton Laptev
  3. диванный но умный генерал Сегодня, 07:36
    ну первая встреча родственных народов как же..даже не родственных а представителей одного народа...а заявление этой клуши ничего нового за последние 1000 лет
    диванный но умный генерал
    1. Джонни Сегодня, 07:40
      Давай Трамп, поговори с Володей в джунглях мировой цивилизации. Пора этих бандерлогов пришпандорить
      Джонни
      1. диванный но умный генерал Сегодня, 07:43
        через год увидим..пока рано
        диванный но умный генерал
      2. Смог Сегодня, 09:19
        Джонни!
        Ну уж если Володя то тогда - Дони. lol Вам ли это, Джонни, не знать.
        Будьте последовательны в своих изречениях smile
        Смог
  4. Мар.Тира Сегодня, 07:58
    Цитата: Alex_Rarog
    Мне интересно как она собралась с нами с позиции силы говарить... смех да и только.

    Надеюсь Трампа не интересует её наставление. А это ответ нашего МИД Захаровой в стихах:Сотрудничай, но берегись», — премьер предупредила.

    Насколько знаем мы, холодная война давно уже почила.
    Мар.Тира
  5. iliitchitch Сегодня, 08:02
    Тереза , однако . Мать тереза . Чего квакаем , вбить костыль и смотреть ? Любимое английское занятие . Ники два был кузеном англичанам , а вот Темнейший - нет . Поймают они топор , ай , поймают .
    iliitchitch
  6. фа2998 Сегодня, 08:14
    Европа(и отдельно Великобриты) увидели первые шаги Трампа,что они не расходятся с предвыборными обещаниями и устремились за океан-образумить американца.Ну думаю он сам себе на уме,и будет проводить свою политику.А без США остальные действия Европы бессмысленны.И Европа сама поменяет свою политику,действия.Подождем полгода. hi
    фа2998
  7. Vadim12 Сегодня, 08:15
    Британия будет вести разговор с Россией с позиции СИЛЫ. Эта чушка что-то путает.
    Vadim12
  8. sl22277 Сегодня, 08:17
    Фраза:«доверяй, но проверяй»,в полной мере относится и к Британии и США. Нельзя создать доверительную атмосферу, которая является непременным условием построения равноправных и взаимовыгодных отношений, на ненависти, которая каждый день тоннами выливается в сторону нашей страны не только от всяких журналистов, но и вполне официальных лиц.И норм международного права Россия придерживаемся, а там не сказано, что можно воспитывать и обучать боевиков, чтобы потом с их помощью свергать неугодные режимы.
    sl22277
  9. Наблюдатель 33 Сегодня, 08:25
    "Россия должна в обязательном порядке выполнять условия Минских соглашений."
    Она их тупо не читала наверное? Там ничего не сказано о том, что "должна" Россия...
    Д...ра. Иди...тка в климаксе. Кухарка у руля...
    Дональд молодец, отличный комментарий для политика. Никому, ничего, не пообещал.
    Вот вам разница. Топим политкорректность, и заявляем: Есть грамотные "белые" люди, есть обезьяны (не морфологически, по восприятию и делам), а есть кухарки, которые д...ры, не потому, что д...ры, а потому что бабы. yes
    Наблюдатель 33
  10. Stinger Сегодня, 08:31
    По словам Мэй, с РФ нужно вести отношения «с позиции силы».

    С этой позиции наглосаксы говорят со всеми и не собираются её менять. Сила есть - ума не надо. Но придётся всё же задуматься, напрячь выпрямившуюся за годы тренировок мозговую извилину. Наглосаксонская эпоха закончилась.
    Stinger
  11. Либероид- Сегодня, 08:54
    Россию уже ничем не запугаешь ,так что с нами лучше разговаривать на равных и по честному...Для переговоров мы всегда открыты! И если кто желает подраться, тоже самое..))))
    Либероид-
  12. antikilller55 Сегодня, 08:58
    Советы давать не мешки ворочить, а вообще всю жизнь советчиков посылали на .... yes
    antikilller55
  13. мичман Сегодня, 09:02
    Англия всегда вела разговор не с позиции силы, а с позиции коварства и подлости. Еще у Пугачева были найдены наставления на английском языке о ведении боевых действий. Были также и советники, которые во время смылись. Кто наставлял Наполеона на Россию? Кто пытался захватить Крым? Кто пытался захватить Соловки? Чьим агентом был колчак?
    Отношения наши должны быть только деловые. Честь имею.
    мичман
  14. BOB044 Сегодня, 09:13
    Тоже нашлась Маргарет Тэтчер. fool
    BOB044
  15. webdog Сегодня, 09:17
    Британия объяснила Трампу, что сша как подчинялось Британии так и подчиняется, а если он против, то закончит как Кеннеди...
    webdog
  16. Мишка на севере Сегодня, 09:19
    Суворов:"...англичанка гадит!"
    Мишка на севере
  17. koshmarik Сегодня, 09:25
    Удивительно, несмотря на то что между Англией и Россией явных контров и заморочек нет, территориальных претензий тоже, воевали вместе, гибли в морских конвоях, и вдруг такая паталогическая ненависть, начиначя с Чемберлена и Черчиля и кончая Кэмероном и Мэй. и, что самое интересное, выгоды для Англии абсолютно никакой - ни политической, ни экономической, ни военной - просто ради интереса. Вот уж действительно, если Бог решил кого-то наказать, он лишает его разума.
    koshmarik
    1. UralЧел Сегодня, 10:13
      Цитата: koshmarik
      Бог решил кого-то наказать, он лишает его разума

      лишить того что нет - невозможно
      UralЧел
  18. UralЧел Сегодня, 10:11
    Россия должна в обязательном порядке выполнять условия Минских соглашений.
    -----------
    дура...а мы то каким боком...выполнять...ты баба пирогов обамовских обожралась...иди в сортир сходи
    UralЧел
  19. weksha50 Сегодня, 11:19
    "Россия должна в обязательном порядке выполнять условия Минских соглашений"...

    Всё жду - когда же они вспомнят о Германии и Франции... И скажут, что ОНИ не выполняют Минские договоренности... Очевидно, не дождусь - от слова "никогда"...

    "Мэй заявила, что в отношениях с Россией необходимо придерживаться рейгановского варианта «доверяй, но проверяй». По словам Мэй, с РФ нужно вести отношения «с позиции силы»...

    Плохо изучала физику в школе... Тем более, постулаты своего соотечественника... "Сила действия равна силе противодействия", что в данном случае и происходит...
    weksha50
  20. rotmistr60 Сегодня, 11:20
    Информация уже не первая на эту тему и, как я понял, не последняя. Будем ждать следующую и комментировать в очередной раз.
    rotmistr60
  21. viktor. Сегодня, 11:21
    Так хочется назвать эту МЭЙ чисто по нашему но нельзя, тёлка не хорошего поведения laughing
    viktor.
  22. Ныробский Сегодня, 11:40
    Короче, ничего нового эта британская мышь не сказала, по сравнению с Трампом, который демонстрирует готовность к диалогу и поиску путей решения проблем. Будем посмотреть, что будет происходить дальше....
    Ныробский

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