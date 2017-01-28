Трамп и Мэй поговорили о России
Накануне бурно обсуждался вопрос появившейся в отдельных СМИ информации о подготовке администрацией США документа, предполагающего возможную отмену антироссийских санкций. Появившиеся в изданиях материалы прокомментировал президент США Дональд Трамп. Выступая в ходе совместной пресс-конференции с премьер-министром Британией Терезой Мэй Трамп заявил, что будет стремиться наладить "отличные отношения со всеми странами, но, к сожалению, не обязательно, что налаживание отношений непременно произойдёт".
Трампа цитирует РИА Новости:
Далее Трамп заявил о возможности совместного противодействия против ИГ (запрещена в РФ), а также заявил, что часто в его карьере были случаи, когда он ожидал от того или иного человека многого, и ожидания не оправдывались, и когда он много не ожидал – отношения складывались весьма тесные и партнёрские.
На той же пресс-конференции глава правительства Британии Тереза Мэй заявила, что говорить о снятии санкций с РФ пока нельзя.
Мэй:
После этого Мэй посоветовала Трампу «сотрудничать с Россией, но остерегаться её (РФ)».
Ранее Мэй заявила, что в отношениях с Россией необходимо придерживаться рейгановского варианта «доверяй, но проверяй». По словам Мэй, с РФ нужно вести отношения «с позиции силы».
Напомним, что сегодня в 20:00 (мск) состоится телефонный разговор между Владимиром Путиным и Дональдом Трампом.
Трампа цитирует РИА Новости:
Если мы сможем наладить отличные отношения с Россией, а также с Китаем и другими странами, то я только за. Это было бы колоссальным активом. Гарантий нет, но если бы это получилось, то стало бы плюсом, а не минусом. По Путину и России я пока ничего не говорю - будь то хорошее, плохое или никакое. Я этого человека пока не знаю. Надеюсь, у нас сложатся фантастические отношения. Это возможно, но возможно, что этого и не будет, посмотрим.
Далее Трамп заявил о возможности совместного противодействия против ИГ (запрещена в РФ), а также заявил, что часто в его карьере были случаи, когда он ожидал от того или иного человека многого, и ожидания не оправдывались, и когда он много не ожидал – отношения складывались весьма тесные и партнёрские.
На той же пресс-конференции глава правительства Британии Тереза Мэй заявила, что говорить о снятии санкций с РФ пока нельзя.
Мэй:
Россия должна в обязательном порядке выполнять условия Минских соглашений.
После этого Мэй посоветовала Трампу «сотрудничать с Россией, но остерегаться её (РФ)».
Ранее Мэй заявила, что в отношениях с Россией необходимо придерживаться рейгановского варианта «доверяй, но проверяй». По словам Мэй, с РФ нужно вести отношения «с позиции силы».
Напомним, что сегодня в 20:00 (мск) состоится телефонный разговор между Владимиром Путиным и Дональдом Трампом.
Использованы фотографии: @FoxNews