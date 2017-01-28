Трамп и Мэй поговорили о России

Если мы сможем наладить отличные отношения с Россией, а также с Китаем и другими странами, то я только за. Это было бы колоссальным активом. Гарантий нет, но если бы это получилось, то стало бы плюсом, а не минусом. По Путину и России я пока ничего не говорю - будь то хорошее, плохое или никакое. Я этого человека пока не знаю. Надеюсь, у нас сложатся фантастические отношения. Это возможно, но возможно, что этого и не будет, посмотрим.

Россия должна в обязательном порядке выполнять условия Минских соглашений.