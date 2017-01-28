12:04 28 января

Сирийские ВВС провели операцию по доставке в Дейр-эз-Зор боеприпасов

Сирийские военно-транспортные самолеты в пятницу успешно сбросили осажденному в городе Дейр-эз-Зор гарнизону боеприпасы и продовольствие, передает РИА Новости сообщение канала Аль-Маядин.



По данным телеканала, весь груз на парашютных платформах приземлился на территории, контролируемой сирийскими военными.


Агентство напоминает, что Дейр-эз-Зор и расположенная рядом авиабаза находятся в осаде уже более 3-х лет. Доставка туда продуктов и боеприпасов осуществляется только по воздуху – на земле все дороги заблокированы террористами.

Недавно сирийская авиация провела операцию по переброске на авиабазу подкрепления. С его помощью удалось отбросить боевиков от границ аэродрома. Поддержку с воздуха сирийским войскам в этом районе оказывают ВКС России. После массированных авиаударов по позициям группировки ИГ (запрещена в РФ) перешли в контратаку и подразделения, находящиеся в самом Дейр-эз-Зоре.

Использованы фотографии: http://www.tvc.ru
22

Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

CtrlEnter
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
Комментарии 22
  1. Изгоняющий либероидов Сегодня, 08:54
    Все как всегда-фотография не соответствует тексту!Хотя новость позитивная.
    Изгоняющий либероидов
    1. Наблюдатель 33 Сегодня, 08:58
      Цитата: Изгоняющий либероидов
      Все как всегда-фотография не соответствует тексту!Хотя новость позитивная.

      Да это всё мелочи (с фото). Главное, что бы осажденные выжили, и дождались таки победы. У них наверное каждый патрон, и каждая банка консервов на счету..? Если пролетели и попали куда надо, это успех.
      Наблюдатель 33
      1. Либероид- Сегодня, 09:02
        В течении 3-х лет в осаде стоят насмерть...Не зря мы за Сирию впряглись,боевой и стойкий народ..А чертей мы вместе додавим или мы не русские.!
        Либероид-
        1. AID.S Сегодня, 09:11
          Стойкие, когда бежать некуда, как под Пальмирой. Жить хотят.
          AID.S
          1. bouncyhunter Сегодня, 09:37
            Несладко в ДэЗ сирийским парням ... Напоминают Ленинградских блокадников . Но ведь держатся ! И помощь в виде продовольствия и боеприпасов жизненно необходима !
            bouncyhunter
          2. Либероид- Сегодня, 09:54
            Цитата: AID.S
            Стойкие, когда бежать некуда, как под Пальмирой. Жить хотят.

            Черный сарказм у вас...В Ираке и Ливии разбежались, а вот Сирия им не по зубам видать...Патриоты они своей многострадальной страны просто или это вам в голову не пришло? Патриотизм сейчас ,каленным железом выжигают и у нас в России и на сайте тоже..
            Сейчас у таких как вы один вопрос в головах: "А что мы с этого будем иметь..?" Обработка мозгов идет полным ходом...
            Либероид-
        2. Orionvit Сегодня, 09:34
          боевой и стойкий народ
          Не секрет, что в Сирийской армии определённый национальный состав, и в случае поражения, радикальные мусульмане вырежут некоторых под чистую. Хочешь не хочешь, а воевать надо,иначе смерть.
          Orionvit
        3. Наблюдатель 33 Сегодня, 09:50
          Цитата: Либероид-
          стойкий народ..

          Да, пожалуй... Они того стоят. Но это не нам решать, я смотрю на их детей, и понимаю- не зря.
          Цитата: AID.S
          Стойкие, когда бежать некуда, как под Пальмирой. Жить хотят.

          Все жить хотят. Да, побежали, да ранее от израильтян побежали. Наши тоже бежали от немца по началу, пока совсем плохо не стало... Это не значит, что они трусы, просто что бы побеждать учиться надо.
          Наблюдатель 33
        4. ватник Сегодня, 11:28
          Цитата: Либероид-
          В течении 3-х лет в осаде стоят насмерть...Не зря мы за Сирию впряглись,боевой и стойкий народ

          Вы совершенно правы ребятам которые обороняют город - памятник ставить надо.
          Хотя конечно надо признать не все они - "гении войны"
          Три дня в Деер-Эз-Зооре

          ватник
        5. одинокий Сегодня, 11:56
          стойким помощь не понадобился бы извне.Всю эту проблему можно было решить в самом начале.Но сирийцы оказались настолько стойкими,что пришлось вмешатся и России,и Ирану,и Турции,в общем ,кому только не лень.
          одинокий
    2. 210окв Сегодня, 10:15
      Почему не соответствует?Не видите грузовой платформы в кузове,или летчики транспортника все же "не сирийцы"
      Цитата: Изгоняющий либероидов
      Все как всегда-фотография не соответствует тексту!Хотя новость позитивная.
      210окв
  2. Громобой Сегодня, 08:59
    В 522-ой эскадрилье числятся Ил-76,но летают самолёты с нашей регистрацией.Интересно чьи там экипажи.
    Громобой
    1. DEZINTO Сегодня, 09:01
      Интересно чьи там экипажи.


      ИЛ - 76 ! Серьёзно? Возникает вопрос? Прям шесть человек сирийцев сейчас посадили управлять и пустили в свободный полёт )))))))

      Удачи и спокойной работы ребятам.! wink
      DEZINTO
      1. rudolff Сегодня, 09:33
        У них и свои Ил-76 есть. Вроде 3 машины в 522-й эскадрилье под Дамаском.
        rudolff
      2. Orionvit Сегодня, 09:42
        Хоть флаги Сирийские нарисовали и бортовые номера на латыне подрисовали. С виду не придерёшься. Так же как на всех Российских ИЛ-76, ещё со времён Союза, была символика Аэрофлота, но все знали, что борты военные.
        Orionvit
        1. Ksi-14 Сегодня, 10:02
          ни палите кантору машем и улыбаемся wassat
          Ksi-14
    2. Jovanni Сегодня, 10:08
      В 522-ой эскадрилье числятся Ил-76,но летают самолёты с нашей регистрацией.Интересно чьи там экипажи.


      Ибн Иванов и Али Петров... Удачи ребятам!
      Jovanni
    3. Громобой Сегодня, 10:45
      Для обороняющихся эти подарки--- жизнь.
      Громобой
  3. Комментарий был удален.
  4. Ksi-14 Сегодня, 10:07
    это как на донбасе (артелиристы экстра класса вдруг появились) вдруг откуда не возмись в сирии появились летчики снайперы по скидыванию грузов. Северный ветер страшная сила soldier
    Ksi-14
    1. ватник Сегодня, 11:34
      Цитата: Ksi-14
      это как на донбасе (артелиристы экстра класса вдруг появились)

      Вообще то они в ДНР и ЛНР и были ведь многие так называемые - "шахтёры" служили в армии да и военных пенсионеров в большинстве бывших офицеров жило в то время на Донбассе не так и мало.
      ватник
    2. Либероид- Сегодня, 11:38
      Цитата: Ksi-14
      это как на донбасе (артелиристы экстра класса вдруг появились) вдруг откуда не возмись в сирии появились летчики снайперы по скидыванию грузов. Северный ветер страшная сила soldier

      Нас русских лучше не злить...! Из ветерка ,можем превратиться в ураган... Сметем всех на ..!
      Либероид-
      1. одинокий Сегодня, 12:01
        Сметете,охотно верю.Но среди этих ребят ,которые сделают,тебя не будет Виталий.Есть люди,которые делают дела,а есть люди ,которые урякают,как ты.
        одинокий

Информация

Посетители, находящиеся в группе Гость, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
Картина дня