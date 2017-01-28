Сирийские ВВС провели операцию по доставке в Дейр-эз-Зор боеприпасов
Сирийские военно-транспортные самолеты в пятницу успешно сбросили осажденному в городе Дейр-эз-Зор гарнизону боеприпасы и продовольствие, передает РИА Новости сообщение канала Аль-Маядин.
По данным телеканала, весь груз на парашютных платформах приземлился на территории, контролируемой сирийскими военными.
Агентство напоминает, что Дейр-эз-Зор и расположенная рядом авиабаза находятся в осаде уже более 3-х лет. Доставка туда продуктов и боеприпасов осуществляется только по воздуху – на земле все дороги заблокированы террористами.
Недавно сирийская авиация провела операцию по переброске на авиабазу подкрепления. С его помощью удалось отбросить боевиков от границ аэродрома. Поддержку с воздуха сирийским войскам в этом районе оказывают ВКС России. После массированных авиаударов по позициям группировки ИГ (запрещена в РФ) перешли в контратаку и подразделения, находящиеся в самом Дейр-эз-Зоре.
По данным телеканала, весь груз на парашютных платформах приземлился на территории, контролируемой сирийскими военными.
Агентство напоминает, что Дейр-эз-Зор и расположенная рядом авиабаза находятся в осаде уже более 3-х лет. Доставка туда продуктов и боеприпасов осуществляется только по воздуху – на земле все дороги заблокированы террористами.
Недавно сирийская авиация провела операцию по переброске на авиабазу подкрепления. С его помощью удалось отбросить боевиков от границ аэродрома. Поддержку с воздуха сирийским войскам в этом районе оказывают ВКС России. После массированных авиаударов по позициям группировки ИГ (запрещена в РФ) перешли в контратаку и подразделения, находящиеся в самом Дейр-эз-Зоре.
Использованы фотографии: http://www.tvc.ru