Структура оружейного комплекса корпорации «Росатом» будет усовершенствована
Президент РФ подписал указ о совершенствовании структуры ядерного оружейного комплекса (ЯОК) Росатома путем объединения ряда его предприятий, сообщает РИА Новости.
Согласно документу, это делается «в целях повышения эффективности использования потенциала отечественного ЯОК».
Оружейный комплекс Росатома обеспечивает реализацию государственной политики ядерного сдерживания, осуществляя свою деятельность во взаимодействии с предприятиями оборонной промышленности.
Сообщается, что «к производственному объединению "Маяк" (Озерск, Челябинская область) присоединяется предприятие "Базальт" (поселок Расково, Саратовская область)».
Кроме того, «к Российскому федеральному ядерному центру – Всероссийскому научно-исследовательскому институту экспериментальной физики (РФЯЦ-ВНИИЭФ, Саров, Нижегородская область) присоединяется Научно-исследовательский институт измерительных систем имени Седакова (НИИИС, Нижний Новгород), а к Российскому федеральному ядерному центру – Всероссийскому научно-исследовательскому институту технической физики (РФЯЦ-ВНИИТФ, Снежинск, Челябинская область) присоединяется Всероссийский электротехнический институт имени Ленина (ВЭИ, Москва) и Опытный завод ВЭИ».
Правительство РФ должно обеспечить эту реорганизацию в течение 2-х лет.
Агентство отмечает, что «ПО "Маяк" – первый промышленный объект отечественной атомной отрасли, был создан для наработки плутония по программе создания советского ядерного оружия». Сегодня предприятие выполняет госзаказ на производство компонентов современного ядерного оружия.
Предприятие «Базальт» обеспечивает предприятия атомной отрасли продукцией из стратегически важного металла бериллия.
«РФЯЦ-ВНИИЭФ – крупнейший в РФ научно-исследовательский институт, решающий сложные задачи оборонного, научного и народнохозяйственного значения. Основанный 9 апреля 1946 года, институт внес определяющий вклад в создание ядерного и термоядерного оружия в СССР и в ликвидацию атомной монополии США», – напоминает издание.
НИИИС занимается разработкой, изготовлением приборов и систем автоматики в интересах Росатома и МО РФ.
Завод ВЭИ создает высоковольтную технику, электротехническое оборудование, комплексные системы автоматизации, электронику различного назначения.
Согласно документу, это делается «в целях повышения эффективности использования потенциала отечественного ЯОК».
Оружейный комплекс Росатома обеспечивает реализацию государственной политики ядерного сдерживания, осуществляя свою деятельность во взаимодействии с предприятиями оборонной промышленности.
Сообщается, что «к производственному объединению "Маяк" (Озерск, Челябинская область) присоединяется предприятие "Базальт" (поселок Расково, Саратовская область)».
Кроме того, «к Российскому федеральному ядерному центру – Всероссийскому научно-исследовательскому институту экспериментальной физики (РФЯЦ-ВНИИЭФ, Саров, Нижегородская область) присоединяется Научно-исследовательский институт измерительных систем имени Седакова (НИИИС, Нижний Новгород), а к Российскому федеральному ядерному центру – Всероссийскому научно-исследовательскому институту технической физики (РФЯЦ-ВНИИТФ, Снежинск, Челябинская область) присоединяется Всероссийский электротехнический институт имени Ленина (ВЭИ, Москва) и Опытный завод ВЭИ».
Правительство РФ должно обеспечить эту реорганизацию в течение 2-х лет.
Агентство отмечает, что «ПО "Маяк" – первый промышленный объект отечественной атомной отрасли, был создан для наработки плутония по программе создания советского ядерного оружия». Сегодня предприятие выполняет госзаказ на производство компонентов современного ядерного оружия.
Предприятие «Базальт» обеспечивает предприятия атомной отрасли продукцией из стратегически важного металла бериллия.
«РФЯЦ-ВНИИЭФ – крупнейший в РФ научно-исследовательский институт, решающий сложные задачи оборонного, научного и народнохозяйственного значения. Основанный 9 апреля 1946 года, институт внес определяющий вклад в создание ядерного и термоядерного оружия в СССР и в ликвидацию атомной монополии США», – напоминает издание.
НИИИС занимается разработкой, изготовлением приборов и систем автоматики в интересах Росатома и МО РФ.
Завод ВЭИ создает высоковольтную технику, электротехническое оборудование, комплексные системы автоматизации, электронику различного назначения.
Использованы фотографии: http://gr-sily.ru