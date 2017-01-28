16:09 28 января

Структура оружейного комплекса корпорации «Росатом» будет усовершенствована

Президент РФ подписал указ о совершенствовании структуры ядерного оружейного комплекса (ЯОК) Росатома путем объединения ряда его предприятий, сообщает РИА Новости.

Структура оружейного комплекса корпорации «Росатом» будет усовершенствована


Согласно документу, это делается «в целях повышения эффективности использования потенциала отечественного ЯОК».


Оружейный комплекс Росатома обеспечивает реализацию государственной политики ядерного сдерживания, осуществляя свою деятельность во взаимодействии с предприятиями оборонной промышленности.

Сообщается, что «к производственному объединению "Маяк" (Озерск, Челябинская область) присоединяется предприятие "Базальт" (поселок Расково, Саратовская область)».

Кроме того, «к Российскому федеральному ядерному центру – Всероссийскому научно-исследовательскому институту экспериментальной физики (РФЯЦ-ВНИИЭФ, Саров, Нижегородская область) присоединяется Научно-исследовательский институт измерительных систем имени Седакова (НИИИС, Нижний Новгород), а к Российскому федеральному ядерному центру – Всероссийскому научно-исследовательскому институту технической физики (РФЯЦ-ВНИИТФ, Снежинск, Челябинская область) присоединяется Всероссийский электротехнический институт имени Ленина (ВЭИ, Москва) и Опытный завод ВЭИ».

Правительство РФ должно обеспечить эту реорганизацию в течение 2-х лет.

Агентство отмечает, что «ПО "Маяк" – первый промышленный объект отечественной атомной отрасли, был создан для наработки плутония по программе создания советского ядерного оружия». Сегодня предприятие выполняет госзаказ на производство компонентов современного ядерного оружия.

Предприятие «Базальт» обеспечивает предприятия атомной отрасли продукцией из стратегически важного металла бериллия.

«РФЯЦ-ВНИИЭФ – крупнейший в РФ научно-исследовательский институт, решающий сложные задачи оборонного, научного и народнохозяйственного значения. Основанный 9 апреля 1946 года, институт внес определяющий вклад в создание ядерного и термоядерного оружия в СССР и в ликвидацию атомной монополии США», – напоминает издание.

НИИИС занимается разработкой, изготовлением приборов и систем автоматики в интересах Росатома и МО РФ.

Завод ВЭИ создает высоковольтную технику, электротехническое оборудование, комплексные системы автоматизации, электронику различного назначения.

Использованы фотографии: http://gr-sily.ru
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Комментарии 19
  1. kapitan92 Сегодня, 13:01
    "......Правительство РФ должно обеспечить эту реорганизацию в течение 2-х лет".....
    Это меня больше всего и пугает. Если правительство во главе с "братом" Гаранта берется за реорганизацию - жди беды.
    kapitan92
    1. сибиралт Сегодня, 13:15
      Припой из драгметаллов уже разворован, теперь можно и реорганизовывать.
      сибиралт
      1. kapitan92 Сегодня, 13:27
        Цитата: сибиралт
        Припой из драгметаллов уже разворован, теперь можно и реорганизовывать.

        Любая реорганизация (слияние), это изменения штатного расписания организаций. Под эту "дудку" убирают прежде всего тех, кто не умеет лизать задницы и возрастом за 50. Реорганизация РЖД служит примером.
        Любая реорганизация подобных структур, под благими намерениями, является поводом поставить лояльных людей тем, кто эту реорганизацию проводит, в данном случае премьеру и его замам.
        "Росатом"- "денежный мешок" и никогда без финансирования не останется!
        kapitan92
        1. Удав КАА Сегодня, 15:56
          Цитата: kapitan92
          "Росатом"- "денежный мешок" и никогда без финансирования не останется!
          Ну, если и таким организациям не давать деньги, то о совершенствовании ЯО можно не заикаться!
          Но я, собственно, о другом.
          Если заметили, идет структуирование бюрократического аппарата организации. Наверное неправильно, когда 1/3 средств идет на содержание бумагоносителей по кабинетам и согласователей процесса...
          Дублирование функций уберут, генеральных с замами оставят по 1 на направление, а не по каждой ветке -- вот и будет "счастье"!
          P.S. Меня поразила новость бегущей строки: На зарплаты депутатов Думы планируется израсходовать 4 млрд руб.!!! Ну, блин, и дорогое же у нас законотворчество! Может, нужно скромнее быть "народным избранникам"? ИМХО.
          Удав КАА
      2. Штык Сегодня, 15:37
        Цитата: сибиралт
        Припой из драгметаллов уже разворован

        Можно подробней, про разворованный припой ? hi
        Штык
    2. evge-malyshev Сегодня, 14:19
      А кто является "братом" Гаранта?
      evge-malyshev
      1. kapitan92 Сегодня, 14:21
        А кто глава правительства? hi
        kapitan92
    3. Асадулла Сегодня, 15:17
      . Если правительство во главе с "братом" Гаранта берется за реорганизацию - жди беды.


      Ну и каких бед вы дождались? Неужели тех, что ежедневно перечисляет в эфире "Радио Свобода"?
      Асадулла
      1. kapitan92 Сегодня, 16:05
        Цитата: Асадулла
        Ну и каких бед вы дождались? Н

        Коррупция, безответственность, разбазаривание (разворовывание). бюджета и т.д. набор богат.
        Цитата: Асадулла
        Неужели тех, что ежедневно перечисляет в эфире "Радио Свобода"?

        Я не слушаю это радио, чего и Вам не советую делать.
        kapitan92
  2. cniza Сегодня, 13:01
    Оружейный комплекс Росатома обеспечивает реализацию государственной политики ядерного сдерживания, осуществляя свою деятельность во взаимодействии с предприятиями оборонной промышленности.


    Непонятно в чем новость , эта задача прописана изначально и о структурах принято не распространятся.
    cniza
    1. 79807420129 Сегодня, 13:04
      Цитата: cniza
      Непонятно в чем новость , эта задача прописана изначально и о структурах принято не распространятся.

      Как зачем,сейчас начнется request вой,как всё у нас плохо,все прапало.клиент уезжает,гипс снимают. fellow
      79807420129
      1. cniza Сегодня, 13:19
        Ну наши ли...ты воют по любому поводу , а здесь скажут Россия угрожает миру.
        cniza
        1. bouncyhunter Сегодня, 13:28
          Витя , ну а как ты хотел ? На вытьё Цорос отслюнил ? Отслюнил ! Извольте отработать !
          bouncyhunter
  3. Bradley Сегодня, 13:07
    Мне одному лого "Росатома" напоминает лого "Cinebench"?
    Bradley
    1. evge-malyshev Сегодня, 14:29
      Цитата: Bradley
      Мне одному лого "Росатома" напоминает лого "Cinebench"?

      Похоже, что ДА.
      evge-malyshev
  4. Изгоняющий либероидов Сегодня, 13:24
    Главное чтобы в результате этого слияния некоторые из компаний не были просто поглощены, а их активы не утекли за бугор или по карманам "слиятилей"!
    Изгоняющий либероидов
  5. Svetlana Сегодня, 13:32
    Цитата: cniza
    в чем новость

    - Предприятие «Базальт» обеспечивает предприятия атомной отрасли продукцией из стратегически важного металла бериллия.
    - НИИИС занимается разработкой, изготовлением приборов и систем автоматики в интересах Росатома и МО РФ.
    - Завод ВЭИ создает высоковольтную технику, электротехническое оборудование, комплексные системы автоматизации, электронику различного назначения.
    Т.е. их объединение с ВНИИЭФ и ВНИИТФ создано для применения автоматической высоковольтной техники из бериллия в ядерном и термоядерном оружии.
    Svetlana
  6. лысова Сегодня, 15:37
    Сперва глушили - теперь восстанавливаем. У р.Течи до сих пор можно "обогреться". По идее нужно , как с казино. Объединения эти к чёрту на кулички, понятно дорого. Челябинцы поймут.
    лысова
  7. iliitchitch Сегодня, 15:44
    Предприятие "Базальт" обеспечивает предприятие . А РФЯЦ-ВНИИЭФ вообще пощекотало . Дикари безграмотные , по-рюсски пишите . Троечники .
    iliitchitch

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