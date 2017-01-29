Рогозин: российский ОПК готов принять на работу украинских авиаконструкторов

Мы, конечно, рады и ждем переезда в Россию украинских авиаконструкторов, авиастроителей. Они не имеют сейчас никакой перспективы для себя для работы в Киеве и, в целом, на Украине. Мы наших коллег ожидаем, готовы обеспечить их самым необходимым, всей необходимой работой, перспективой, заработными платами для того, чтобы не умерла та идеология авиастроения, которая когда-то была воспитана Олегом Константиновичем Антоновым, как единая неотрывная часть общей школы авиастроения Советского Союза,

В России готовы принять авиаконструкторов из Украины и обеспечить постоянной работой, передает РИА Новости заявление вице-премьера Дмитрия Рогозина.сказал Рогозин во время осмотра самолета Ил-112В на заводе ВАСО.Издание напоминает, что авиационное ОКБ во главе с Олегом Антоновым было создано в Новосибирске в 1946 г. Начиная с 1952-го оно работает в Киеве. За годы своей деятельности ОКБ разработало более 100 гражданских, военно-транспортных и специализированных самолетов, в том числе «Руслан» и «Мрия».В сентябре представитель «Антонова» Андрей Хаустов заявлял, что компания в 2016 г не выпустит ни одного самолета. Причиной этому, по его словам, является разрыв с Россией. Из-за этого на предприятие больше не поступают комплектующие.