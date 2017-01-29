09:44 29 января

Рогозин: российский ОПК готов принять на работу украинских авиаконструкторов

В России готовы принять авиаконструкторов из Украины и обеспечить постоянной работой, передает РИА Новости заявление вице-премьера Дмитрия Рогозина.

Рогозин: российский ОПК готов принять на работу украинских авиаконструкторов


Мы, конечно, рады и ждем переезда в Россию украинских авиаконструкторов, авиастроителей. Они не имеют сейчас никакой перспективы для себя для работы в Киеве и, в целом, на Украине. Мы наших коллег ожидаем, готовы обеспечить их самым необходимым, всей необходимой работой, перспективой, заработными платами для того, чтобы не умерла та идеология авиастроения, которая когда-то была воспитана Олегом Константиновичем Антоновым, как единая неотрывная часть общей школы авиастроения Советского Союза,
сказал Рогозин во время осмотра самолета Ил-112В на заводе ВАСО.


Издание напоминает, что авиационное ОКБ во главе с Олегом Антоновым было создано в Новосибирске в 1946 г. Начиная с 1952-го оно работает в Киеве. За годы своей деятельности ОКБ разработало более 100 гражданских, военно-транспортных и специализированных самолетов, в том числе «Руслан» и «Мрия».

В сентябре представитель «Антонова» Андрей Хаустов заявлял, что компания в 2016 г не выпустит ни одного самолета. Причиной этому, по его словам, является разрыв с Россией. Из-за этого на предприятие больше не поступают комплектующие.

Использованы фотографии: twitter.com/Rogozin
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Комментарии 31
  1. Mavrikiy Сегодня, 08:18
    Мы, конечно, рады и ждем переезда в Россию украинских авиаконструкторов,
    Я бы тоже порадовался. Построили бы им заводик и "пущай полетают".
    У нас свои закончились?
    Mavrikiy
    1. Татьяна Сегодня, 08:26
      Рогозин: российский ОПК готов принять на работу украинских авиаконструкторов

      И что будет? Всех подряд "майданутых" незалежных будем брать в Россию с Украины - без разбора?!
      Татьяна
      1. Владимирец Сегодня, 08:29
        Цитата: Mavrikiy
        У нас свои закончились?

        Цитата: Татьяна
        И что будет? Всех подряд майдановцев будем брать с Украины - без разбора?

        Чего то вы переполошились, вы оба авиаконструкторы? Такое ощущение, что прямых ваших конкурентов позвали. smile
        Владимирец
        1. Татьяна Сегодня, 08:48
          Во-первых, нефиг было последние 25 лет одних гуманитариев в России с первого класса готовить! Обделались прозападные гайдаровские рыночники-либералы со своими экономическими реформами в сфере промышленности и в образования! Теперь с миру по нитке собирать будем на гнилое текстильное полотно - так?!
          А во-вторых, как бы они нам заводы не повзрывали!! С них станется!
          Татьяна
          1. Владимирец Сегодня, 08:54
            Цитата: Татьяна
            Во-первых, нефиг было последние 25 лет одних гуманитариев в России с первого класса готовить! Обделались прозападные гайдаровские рыночники-либералы со своими экономическими реформами в сфере промышленности и в образования! Теперь с миру по нитке собирать будем на гнилое текстильное полотно - так?!

            Во-первых, сейчас уже ничего не поменять из сделанного за 25 лет "реформаторами", теперь можно и "с миру по нитке" пособирать, особенно, если есть действительно стоящие и дефицитные специалисты. yes
            Цитата: Татьяна
            Во-вторых, как бы они нам заводы не повзрывали!! С них станется!

            Во-вторых, сомнительной публики и у нас хватает. А вконец упоротой публики в этих кругах всё же поменьше, да и проверку провести никто не запрещает.
            Владимирец
            1. мордвин 3 Сегодня, 09:14
              Цитата: Владимирец
              Во-первых, сейчас уже ничего не поменять из сделанного за 25 лет

              А хоть что то меняется? Попытался погуглить, сколько у нас импортных летчиков - не получается. 404.
              мордвин 3
            2. винч Сегодня, 09:25
              А Вы думаете на украине за последние 25 лет для конструкторов и инженеров много сделано, для их проф. роста и развития? И советская школа и преемственность поколений бережно хранились? Тем , кто учился в СССР уже под 50 лет ( и если нормальные были года с 2014 в России), а упоротые манагеры воспитанные укропией здесь даром не нужны.
              винч
          2. Лелёк Сегодня, 09:43
            Цитата: Татьяна
            А во-вторых, как бы они нам заводы не повзрывали!!


            Ну Вы даёте. Считаю призыв Рогозина абсолютно правильным, хорошие специалисты в любой области науки и техники стране нужны. Это никаким образом не влияет на подготовку собственных кадров, что тоже очень актуально. Ну, а по поводу "повзрывали", у России достаточно квалифицированные спецслужбы на этот случай и тщательная проверка прибывающих не отменяется. yes
            Лелёк
      2. himRa Сегодня, 08:31
        Цитата: Татьяна
        Рогозин: российский ОПК готов принять на работу украинских авиаконструкторов

        И что будет? Всех подряд майдановцев будем брать с Украины - без разбора?

        Если в ,,шараге,, то можно и без разбора! Но разбор все равно будет со временем а пока пусть работают спецов в связи с возросшими объемами не хватает.. С Антоновым действительно проблема.
        himRa
        1. Комментарий был удален.
        2. bouncyhunter Сегодня, 09:20
          Рахим , приветствую ! hi А я вот взглянул на данную тему с другой стороны .
          В России готовы принять авиаконструкторов из Украины и обеспечить постоянной работой, передает РИА Новости заявление вице-премьера Дмитрия Рогозина.

          Банда Поросенки сейчас начнёт вонять на всю Галактику , что Россия "крадёт" у Нэзалэжной ценнейшие кадры (вместе с разработками , конечно) . Пойдёт писать губерния во все международные инстанции .
          bouncyhunter
      3. 210окв Сегодня, 08:38
        Хорошо.Пригласил.А без приглашения,как поедут?
        210окв
      4. Петр1 Сегодня, 09:00
        Цитата: Татьяна
        И что будет? Всех подряд "майданутых" незалежных будем брать в Россию с Украины - без разбора?!

        Цитата: Татьяна
        Я бы тоже порадовался. Построили бы им заводик и "пущай полетают".
        У нас свои закончились?

        Да как вы не понимаете, Украина это Россия и чем раньше государственность ее закончится, тем будет лучше для всех. Или вы на троллей все обижаетесь? Отворачивать нужно земли,назло буржуям.
        Петр1
        1. Татьяна Сегодня, 09:09
          Пётр I
          .............

          Вторая цитата у Вас не моя! Внимательнее делайте ссылки на авторов при цитировании!
          Татьяна
          1. Петр1 Сегодня, 09:12
            Цитата: Татьяна
            Вторая цитата у Вас не моя!

            Простите меня косорукого, это Mavrikiy сказал,но по сути одно и тоже.
            Петр1
            1. Татьяна Сегодня, 09:31
              Пётр I
              ....................

              Да ладно! Ничего страшного не произошло. Я и сама делаю описки.
              Татьяна
      5. dauria Сегодня, 09:42
        И что будет? Всех подряд "майданутых" незалежных будем брать в Россию с Украины - без разбора?!


        А они поедут ? Продадут квартиру в Киеве и купят в Воронеже ? Кстати, недавно они сдали самолет какому-то шейху. Конструкторы там конечно не как банкиры живут, но и у нас не как сыр в масле. Я не предполагаю, я это знаю.
        dauria
    2. himRa Сегодня, 08:36
      Цитата: Mavrikiy
      Построили бы им заводик и "пущай полетают".

      это как здесь?

      Реальность же такова что
      а-русскоязычные
      б-хороших спецов не хватает и быстро подготовить не получается нужно как минимум 5-10 лет
      в- объемы резко возросли
      himRa
  2. изя топ Сегодня, 08:18
    скакуны объявили перемогу fellow
    изя топ
    1. himRa Сегодня, 08:55
      Генеральный конструктор авиакомплекса «Антонов» (Украина) Дмитрий Кива переехал из Киева в Баку, где займется созданием азербайджанской авиационной промышленности.

      Они сами своих разгоняют молчали б уже!
      «Да, я принял такое решение. Оно совершенно обдуманно. Надеюсь, мне удастся реализовать авиационные проекты в интересах Азербайджана», — сообщил Кива RNS.

      Отвечая на вопрос о таком решении, Кива сказал: «Мою должность в АНТК "Антонов" просто упразднили... По моим сведениям, сделано это было по указанию "высокого начальства". Так что другого выхода у меня просто не было».
      himRa
  3. Изгоняющий либероидов Сегодня, 08:24
    Вот пускай они к нам приезжают сразу с оборудованием того предприятия на котором работали..
    Изгоняющий либероидов
  4. Громобой Сегодня, 08:31
    В Самару их,ведь своих мало,авиазавод загибается,нормального заказа от МО нет,ремонты превращают некогда завод-гигант в заштатный АРЗ.Вот на российско-украинский выпуск Ана и была надежда,Ил тоже ушёл мимо.
    Громобой
  5. ibn.shamai Сегодня, 08:43
    Нормальный ход! Оставим укропию без спецов. Пусть селюки западенцы-патриоты им самолёты строят!
    ibn.shamai
  6. Либероид- Сегодня, 08:59
    Кого нужно и что нужно,по моему уже давно у нас....Одни свинопасы остались и скакуны!
    Либероид-
  7. Старый26 Сегодня, 09:06
    Вообще первые комментарии очень интересны. Не было приглашения - все как один на ВО подхватывали идею о переезде консоркторов-самолетостроителей и конструкторов- ракетчиков в Россию. Появилось официально озвученное приглашение - сразу комменты типа "нафиг они нужны". Вы бы ребята определились бы в своих воззренияз
    Старый26
  8. Ретвизан 8 Сегодня, 09:09
    Лично я считаю, нормальное, адекватное предложение.
    Думаю хорошими специалистам брезговать это жлобство.
    Пусть действительно приезжают и работают на благо нашей с вами Родины!
    Утверждать, что все на Украине
    Ретвизан 8
  9. skarl Сегодня, 09:13
    Ну и Че заныли сразу....Во всем мире это нормальная практика, приглашать на работу лучших специалистов, от этого государство только выиграет...А насчет "повзрывают" и т.д. Так посмотрите, Че в самой России творится... На Украине это фашисты а в России это называется либералы они и без помощи хохлов спят и видят Россию в ногах у матрасников...
    skarl
  10. Ретвизан 8 Сегодня, 09:15
    Лично я считаю, нормальное, адекватное предложение.
    Думаю хорошими специалистам брезговать это жлобство.
    Пусть действительно приезжают и работают на благо нашей с вами Родины!
    Утверждать, что все на Украине сплошь и рядом оголтелые и анти Российски настроены глупо, там полно нормальных и одекватных людей,
    Ретвизан 8
  11. Жорж Милославский Сегодня, 09:20
    Все верно! Нормальный, прагматичный подход. Остались еще в Украине подготовленные кадры для авиационной промышленности. Не нужны им - нам пригодятся.
    Жорж Милославский
  12. Serzh_R Сегодня, 09:21
    Мы, конечно, рады и ждем переезда в Россию украинских авиаконструкторов, авиастроителей.

    Людей нужно отделять от политики.
    Пусть переезжают вместе с производством и выпускают русскую версию "АН" - "РУШАН". :)
    Serzh_R
  13. Боромир Сегодня, 09:31
    Хорошее начало!
    Боромир
  14. prior Сегодня, 09:37
    А почему только авиаконструкторов ?!

    Есть Южмаш, есть Запорож-Сичь, Харьковский тракторный и далее по списку.....
    А сколько замечательных мест есть в Сибири, Забайкалье, Дальнем Востоке и на Камчатке....!!!!!
    prior

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