13:05 29 января

ВКС РФ: испытания новой противоракеты начнутся в ближайшие 2-3 года

В ближайшие 2-3 года на полигоне Сары-Шаган начнутся испытания новейшей противоракеты, передает РИА Новости сообщение начальника отделения боевых алгоритмов и программ соединения ПРО ВКС России полковника Ильгара Тагиева.



Ежегодно на полигоне Сары-Шаган проходят 1-2 испытательных пуска стоящих на вооружении противоракет для подтверждения их тактико-технических характеристик. В течение ближайших двух-трех лет там же будут проводиться испытания противоракеты нового поколения, которая создается в России,
сказал Тагиев в эфире «Эхо Москвы».


По его словам, «количество пусков на Сары-Шагане в ближайшие годы увеличится в несколько раз, в том числе, за счет испытаний нового изделия».

Тагиев отметил, что российские средства перехвата, которые уже стоят на вооружении, являются одними из лучших в мире.

«Достаточно сказать, что скорость её (противоракеты) полета составляет не менее 3 км/сек, что превышает скорость пули в несколько раз», – добавил полковник.

Использованы фотографии: https://www.youtube.com/
11

Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

CtrlEnter
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
Комментарии 13
  1. 210окв Сегодня, 12:05
    Я так понимаю что это будет "Нудоль"?И еще.Какого ляда выкладывать информацию в эфире вражеского радио?
    210окв
    1. bouncyhunter Сегодня, 12:11
      Цитата: 210окв
      Я так понимаю что это будет "Нудоль"?И еще.Какого ляда выкладывать информацию в эфире вражеского радио?

      Ну это ж очевидно - припугнуть и заставить сдать анализы прямо в штаны ! wink
      bouncyhunter
      1. Громобой Сегодня, 12:37
        Цитата: 210окв
        Какого ляда выкладывать информацию в эфире вражеского радио?

        Это совместный проект "Эха" с телеканалом "Звезда".
        Громобой
  2. himRa Сегодня, 12:06
    Радует что Россия и Казахстан действуют в одной связке!
    himRa
    1. rasputin17 Сегодня, 12:14
      У казахстана нет другого пути! И эту дружбу еще осознал и всячески начал развивать Абылкайыр-хан! Он разгромив джунгар понял что без дружбы с Россией ему не устоять в одиночку против орд захватчиков идущих в казахские земли! Сейчас время иное но все старые проблемы остальсь! Пусть нет джунгар но есть другие захватчики и НАН понимает актуальность слов Великих Ханов казахов и их заветы потомкам!
      rasputin17
      1. AID.S Сегодня, 12:28
        Цитата: rasputin17
        У казахстана нет другого пути!

        У Казахстана свой путь.Слава богу, что мы идем вместе.
        AID.S
      2. himRa Сегодня, 12:34
        Цитата: rasputin17
        Пусть нет джунгар но есть другие захватчики и НАН понимает актуальность слов Великих Ханов казахов и их заветы потомкам!

        И Китай который был регулярно бит теперь опасен и очень опасен.
        Рад за Вас что знаете свою историю много друзей среди казахов.
        -всю ночь пили с русскими водку за какого то алдабая laughing
        himRa
    2. dorz Сегодня, 12:33
      Цитата: himRa
      Радует что Россия и Казахстан действуют в одной связке!

      Просто над Казахстаном нет натовских спутников шпионов.
      dorz
      1. Alex_Tug Сегодня, 12:56
        dorz
        Просто над Казахстаном нет натовских спутников шпионов.

        В этом уверен? Они летают по круговой и скользящей орбите. И на Казахстаном пролетают.
        Alex_Tug
  3. Горный стрелок Сегодня, 12:19
    Ракеты самые что ни на есть гиперзвуковые (8-9М!). И хорошо, что эти ракеты - для защиты, а не для нападения. Но как же быстро должны работать системы наведения. Просто очень. И точно. Насколько помню, там расчёт на ПРЯМОЕ попадание. Боеголовка не предусмотрена. Да на таких скоростях сближения стандартная задержка взрывателя со стандартной погрешностью - не годится.
    Горный стрелок
    1. dauria Сегодня, 12:55
      Но как же быстро должны работать системы наведения.


      Тоже задумался...Не представляю даже тип ГСН такой ракеты.Ведь даже "обычная" средняя ракета "воздух-воздух" типа Р-23Р не управлялась на последнем участке в 300 метров ( просто летела как болванка в точку упреждения) - слишком сильно "гуляет" отраженный сигнал . Может, радиокомандное наведение ? А все расчеты по данным наземных средств ?.
      dauria
    2. gridasov Сегодня, 13:01
      Может ли одна ракета и другая противоракета , построенные на одних и тех же физических принципах летать с кардинально разными параметрами. Не Могут ! Поэтому сказки придуманы для деточек , а взрослые люди понимают , что для полета на 8-9 Махах нужны принципиально новые и принципы полета и оборудование их организовывающих. А вообще нужно внимательно работать с информацией и знать на какой секунде у американцев эти ракеты саморазрушаются и при каком Махе.
      gridasov
  4. Изгоняющий либероидов Сегодня, 12:52
    Ахренить!!!То один приказы приказывает через соцсети теперь оффицеальным рупором властей стала либероидная радиостанция . fool Дальше что???
    Изгоняющий либероидов

Информация

Посетители, находящиеся в группе Гость, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
Картина дня