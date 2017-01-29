ВКС РФ: испытания новой противоракеты начнутся в ближайшие 2-3 года

Ежегодно на полигоне Сары-Шаган проходят 1-2 испытательных пуска стоящих на вооружении противоракет для подтверждения их тактико-технических характеристик. В течение ближайших двух-трех лет там же будут проводиться испытания противоракеты нового поколения, которая создается в России,

В ближайшие 2-3 года на полигоне Сары-Шаган начнутся испытания новейшей противоракеты, передает РИА Новости сообщение начальника отделения боевых алгоритмов и программ соединения ПРО ВКС России полковника Ильгара Тагиева.сказал Тагиев в эфире «Эхо Москвы».По его словам, «количество пусков на Сары-Шагане в ближайшие годы увеличится в несколько раз, в том числе, за счет испытаний нового изделия».Тагиев отметил, что российские средства перехвата, которые уже стоят на вооружении, являются одними из лучших в мире.«Достаточно сказать, что скорость её (противоракеты) полета составляет не менее 3 км/сек, что превышает скорость пули в несколько раз», – добавил полковник.