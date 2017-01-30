Бывший главком НАТО призвал альянс к сотрудничеству с Россией
Как сообщает издание The Hill, бывший верховный главнокомандующий Объединёнными вооружёнными силами НАТО в Европе Джеймс Ставридис Ставридис заявил, что альянсу необходимо стремиться к сотрудничеству с Москвой.
При этом, с его точки зрения, союзники по НАТО должны "сохранять бдительность", так как российское руководство с высокой долей вероятности будет вести себя жестко по отношению к альянсу.
— считает Д. Ставридис. По его мнению, новая администрация США будет руководствоваться именно этим принципом.
Д. Ставридис являлся фаворитом в процессе подбора кандидатов на должность государственного секретаря США, что позволяет рассматривать его как сторонника нового американского президента, но в итоге Дональд Трамп сделал ставку на главу Exxon Mobil Рекса Тиллерсона. После этого генерал заявил, что поддерживает кадровые решения Д. Трампа, так как Р. Тиллерсон и министр обороны США Джеймс Мэттис "не понаслышке знакомы с самыми проблемными регионами мира".
Борьба с наркоторговлей, терроризмом и пиратством, совместная деятельность в Арктике, контроль за распространением оружия, научное, торговое и дипломатическое сотрудничество — существует множество сфер для взаимодействия.
При этом, с его точки зрения, союзники по НАТО должны "сохранять бдительность", так как российское руководство с высокой долей вероятности будет вести себя жестко по отношению к альянсу.
Если возникнет необходимость, мы окажем сопротивление, однако мы должны сотрудничать с Москвой при любой возможности.
— считает Д. Ставридис. По его мнению, новая администрация США будет руководствоваться именно этим принципом.
Д. Ставридис являлся фаворитом в процессе подбора кандидатов на должность государственного секретаря США, что позволяет рассматривать его как сторонника нового американского президента, но в итоге Дональд Трамп сделал ставку на главу Exxon Mobil Рекса Тиллерсона. После этого генерал заявил, что поддерживает кадровые решения Д. Трампа, так как Р. Тиллерсон и министр обороны США Джеймс Мэттис "не понаслышке знакомы с самыми проблемными регионами мира".