Бывший главком НАТО призвал альянс к сотрудничеству с Россией

Борьба с наркоторговлей, терроризмом и пиратством, совместная деятельность в Арктике, контроль за распространением оружия, научное, торговое и дипломатическое сотрудничество — существует множество сфер для взаимодействия.

Если возникнет необходимость, мы окажем сопротивление, однако мы должны сотрудничать с Москвой при любой возможности.