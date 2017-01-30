07:31 30 января

Бывший главком НАТО призвал альянс к сотрудничеству с Россией

Как сообщает издание The Hill, бывший верховный главнокомандующий Объединёнными вооружёнными силами НАТО в Европе Джеймс Ставридис Ставридис заявил, что альянсу необходимо стремиться к сотрудничеству с Москвой.



Борьба с наркоторговлей, терроризмом и пиратством, совместная деятельность в Арктике, контроль за распространением оружия, научное, торговое и дипломатическое сотрудничество — существует множество сфер для взаимодействия.



При этом, с его точки зрения, союзники по НАТО должны "сохранять бдительность", так как российское руководство с высокой долей вероятности будет вести себя жестко по отношению к альянсу.
Если возникнет необходимость, мы окажем сопротивление, однако мы должны сотрудничать с Москвой при любой возможности.

— считает Д. Ставридис. По его мнению, новая администрация США будет руководствоваться именно этим принципом.

Д. Ставридис являлся фаворитом в процессе подбора кандидатов на должность государственного секретаря США, что позволяет рассматривать его как сторонника нового американского президента, но в итоге Дональд Трамп сделал ставку на главу Exxon Mobil Рекса Тиллерсона. После этого генерал заявил, что поддерживает кадровые решения Д. Трампа, так как Р. Тиллерсон и министр обороны США Джеймс Мэттис "не понаслышке знакомы с самыми проблемными регионами мира".


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Комментарии 9
  1. Мар.Тира Сегодня, 06:29
    25 лет Россия хотела мира.Но НАТО этого не хотело.Что же теперь то плакать?А если под сопротивлением он понимает захваты новых территорий,то получат по соплям.
    Мар.Тира
  2. Копчёный Сегодня, 06:36
    Это да, бывшие шишки западные любят такое заявлять т.к бывшие.
    Копчёный
  3. Владимирец Сегодня, 06:39
    "НАТО должны "сохранять бдительность", так как российское руководство с высокой долей вероятности будет вести себя жестко по отношению к альянсу."

    То есть России в разуме отказано? С чего бы это нам "вести себя жестко" по отношению к НАТО, если они собираются с нами честно сотрудничать? Или слово "честно" здесь лишнее? what
    Владимирец
  4. victorsh Сегодня, 06:40
    Вот почему, когда они у власти идет расширение НАТО?И только когда становятся"бывшими"ратуют за сближение с Россией.
    victorsh
  5. Изгоняющий либероидов Сегодня, 06:48
    Обередной б/у отметился-а где же раньше был этот ставридис мойвович скумбрияс -в банке с рыбными консервами парад принимал???
    Изгоняющий либероидов
  6. rotmistr60 Сегодня, 06:55
    Ставридис заявил, что альянсу необходимо стремиться к сотрудничеству с Москвой.

    Хорошо быть бывшим - можно громко сказать, что думаешь, а не что нужно в данный момент.
    , союзники по НАТО должны "сохранять бдительность", так как российское руководство с высокой долей вероятности будет вести себя жестко по отношению к альянсу.

    А вас что с хлебом-солью встречать? Тот кто лезет в окно чужой квартиры получает жесткий отпор.
    rotmistr60
  7. PValery53 Сегодня, 07:11
    Вот это да-а! У бывшего главкома НАТО Д.Ставридиса появилась вполне здравая мысль! - Оно и понятно: с должности-то уже "спрыгнул". Вильнул мыслью, прямо как ставрида в воде.
    PValery53
  8. Delink Сегодня, 07:15
    Пока на посту, будешь говорить то, что скажут! А потом хоть что говори, никто не обратит внимания!
    Delink
  9. a.s.zzz888 Сегодня, 07:18
    Как только "бывший", так сразу и начинают переобуваться в воздухе. laughing
    a.s.zzz888

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