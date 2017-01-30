Операция спецназа США в Йемене

В ходе успешно проведенной спецоперации против штаба "Аль-Каиды на Аравийском полуострове" храбрые американские войска уничтожили около 14 боевиков и захватили важные разведданные, которые будут помогать США в деле предотвращения терактов против своих граждан и людей всего мира.

Как стало известно РИА Новости , в субботу по санкции Дональда Трампа американский спецназ при участии беспилотников и вертолетов проводил первую при новом президенте полномасштабную операцию по ликвидации боевиков, связанных с террористической организацией "Аль-Каида". По её итогам было уничтожено 14 террористов и получена "информация, которая, скорее всего, дает представление о подготовке терактов в будущем". Один военнослужащий США погиб, трое получили ранения. Сообщалось о "жесткой посадки" воздушного судна рядом с местом операции. В результате инцидента воздушное судно "утратило возможность летать и было намеренно разрушено на месте".— указано в заявлении президента.Франс Пресс приводит собственные данные: погибли 16 мирных жителей, уничтожен 41 боевик.В Йемене с 2014 года продолжается вооруженный конфликт, в котором с одной стороны участвуют повстанцы-хуситы из шиитского движения "Ансар Алла" и лояльная экс-президенту Али Абдалле Салеху часть армии, а с другой — правительственные войска и ополчение, лояльные президенту Абд Раббу Мансуру Хади. Правительство с воздуха и на земле получает поддержку арабской коалиции во главе с Саудовской Аравией.