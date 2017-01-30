В украинском ОПК планируют наладить производство БМП на платформе «Оплота»
Украинские оборонщики могут начать производство тяжелой БМП, разработанной на основе танка «Оплот», сообщает Военный информатор со ссылкой на Defence Blog.
Известно, что проект перспективной боевой машины носит рабочее название «Берсерк» (в древнегерманской мифологии – непобедимый и нечувствительный к ранениям воин, сражавшийся с дикой неистовой силой).
«Тяжелая боевая машина пехоты «Берсерк» проектируется на базе платформы основного боевого танка Оплот, что представляется как весьма удачное решение для унификации парка боевых машин Вооружённых сил Украины в будущем», – говорится в материале.
БМП будет иметь дополнительную боковую броню и броню носовой части. Кроме того, по данным ресурса, днище боевой машины усилят дополнительной противоминной защитой.
Сообщается, что «Берсерк» оснастят «абсолютно новыми системами защиты:
- многослойной комбинированной стационарной броней с элементами композиционных материалов;
- динамической броней;
- комплексами активной защиты».
Благодаря новой системе наблюдения и разведки, экипаж машины будет иметь 360-градусный обзор поля боя.
Известно, что проект перспективной боевой машины носит рабочее название «Берсерк» (в древнегерманской мифологии – непобедимый и нечувствительный к ранениям воин, сражавшийся с дикой неистовой силой).
«Тяжелая боевая машина пехоты «Берсерк» проектируется на базе платформы основного боевого танка Оплот, что представляется как весьма удачное решение для унификации парка боевых машин Вооружённых сил Украины в будущем», – говорится в материале.
БМП будет иметь дополнительную боковую броню и броню носовой части. Кроме того, по данным ресурса, днище боевой машины усилят дополнительной противоминной защитой.
Сообщается, что «Берсерк» оснастят «абсолютно новыми системами защиты:
- многослойной комбинированной стационарной броней с элементами композиционных материалов;
- динамической броней;
- комплексами активной защиты».
Благодаря новой системе наблюдения и разведки, экипаж машины будет иметь 360-градусный обзор поля боя.
Использованы фотографии: defence-blog.com