15:27 30 января

В украинском ОПК планируют наладить производство БМП на платформе «Оплота»

Украинские оборонщики могут начать производство тяжелой БМП, разработанной на основе танка «Оплот», сообщает Военный информатор со ссылкой на Defence Blog.

Известно, что проект перспективной боевой машины носит рабочее название «Берсерк» (в древнегерманской мифологии – непобедимый и нечувствительный к ранениям воин, сражавшийся с дикой неистовой силой).

«Тяжелая боевая машина пехоты «Берсерк» проектируется на базе платформы основного боевого танка Оплот, что представляется как весьма удачное решение для унификации парка боевых машин Вооружённых сил Украины в будущем», – говорится в материале.


БМП будет иметь дополнительную боковую броню и броню носовой части. Кроме того, по данным ресурса, днище боевой машины усилят дополнительной противоминной защитой.

Сообщается, что «Берсерк» оснастят «абсолютно новыми системами защиты:

- многослойной комбинированной стационарной броней с элементами композиционных материалов;

- динамической броней;

- комплексами активной защиты».

Благодаря новой системе наблюдения и разведки, экипаж машины будет иметь 360-градусный обзор поля боя.

В украинском ОПК планируют наладить производство БМП на платформе «Оплота»

Использованы фотографии: defence-blog.com
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Комментарии 35
  1. Вояджер Сегодня, 14:10
    Из костей то может и соберут пару прототипов, как оплоты, а на какие деньги-то производить вознамерились?

    Уже даже имена присваивают технике пафосные на западный манер))
    Вояджер
    1. hirurg Сегодня, 14:11
      Тирекс мы уже увидели! А теперь Бер.сер. ужас!)))
      hirurg
      1. 210окв Сегодня, 14:19
        Так в графиеском редакторе рисуется то угодно.Хоть "Звезда смерти"у Лукаса..Тайваньский комп вам в помощь,создатели бронеармад укропитекии... fool
        Цитата: hirurg
        Тирекс мы уже увидели! А теперь Бер.сер. ужас!)))
        210окв
        1. bouncyhunter Сегодня, 14:29
          Скакуасы ждут в феврале очередной транш , вот и активизировались - вдруг да и на эту вундервафлю выклянчат и распилят . Наивные великоукры ...
          bouncyhunter
        2. Ростов Папа Сегодня, 15:11
          экипаж машины будет иметь 360-градусный обзор поля боя.
          Опять домофон тайский установят, или дверные глазки по периметру насверлят для экономии ???
          Ростов Папа
          1. Dekabrist Сегодня, 15:23
            Или лопатки левые в ракетный двигатель, чтоб носитель упал, или рации китайские под видом отечественных. Как говорится, в чужом глазу...
            Dekabrist
      2. major071 Сегодня, 14:21
        Какие страшные названья...
        Какие чудные машины...
        Но жаль. У них одно призванье
        Быть лишь рисунком на картине
        wink drinks
        major071
      3. НЕКСУС Сегодня, 14:27
        Цитата: hirurg
        Тирекс мы уже увидели! А теперь Бер.сер. ужас!)))

        Хохлы все обезьяничают...Тирекс был,теперь пытаются создать что-то типа Т-15 или Терминатора...
        НЕКСУС
    2. игорка357 Сегодня, 14:14
      Успокойтесь уважаемый,славяне сейчас убивают славян на Донбасе,и скажу я вам очень удачно!Так что ёрничать не стоит,руководству бы подумать как все это остановить,и извести бандерию под корень!Кто бы,что не говорил,а Украинцы-Русские братья,и в Великую Отечественную мы вместе воевали,за исключением той самой бандерии...а это очень не вся Украина!!!
      игорка357
      1. Вояджер Сегодня, 14:17
        Вы всерьез полагаете, что между нами остались братские узы после всего этого? Часть украинцев то может и осталась братской, малая. Преимущественно на Донбассе. Остальные либо как раз убивают своих и наших, либо сидят задницами на диванах и тупо смотрят, да наблюдают за всем этим светопредставлением. Повторяю: большинство украинцев просто сидят и на всё это смотрят, жрут конфетки, либо поддакивая, либо просто наплевав. Какие они братья?
        Я то спокоен, а вот как вы собрались изводить бандерию с таким подходом мне не очень понятно.
        Вояджер
        1. НЕКСУС Сегодня, 14:41
          Цитата: Вояджер
          Вы всерьез полагаете, что между нами остались братские узы после всего этого?

          Вот я именно так и полагаю.Более того,я в этом уверен.

          Цитата: Вояджер
          Повторяю: большинство украинцев просто сидят и на всё это смотрят, жрут конфетки, либо поддакивая, либо просто наплевав.

          Вам напомнить ,как росы себя вели до Александра Невского,или может во времена Минина и Пожарского? Тоже либо сидели по избам,либо грызли друг другу глотки. В нашей истории таких примеров масса. А потом приходит один лидер и обьединяет славян под своими знаменами,и тогда начинается раздача люлей супостату. Это особенность наша такая...не зря есть такая поговорка-РУССКИЙ ДОЛГО ЗАПРЯГАЕТ,НО БЫСТРО ЕДЕТ.
          Нет пока такого лидера на славянской земле,который бы обьяденил все три России. ВВП пытается это сделать,но я думаю,он это дело передаст приемнику.
          НЕКСУС
      2. 210окв Сегодня, 14:24
        Конечно не стоит...Надеяться..На то,то наше руководство наплюет на минский сговор и воздаст должное бандерии..Миротворцы блин!Многие конечно считают что в Кремле продумывают на сто ходов вперед..Может это и так,но,во всяком случае надеяться на прозрение внутри украинского сегодняшнего сброда(ничем другим этих "славян" я не могу назвать)бесполезно hi
        Цитата: игорка357
        Успокойтесь уважаемый,славяне сейчас убивают славян на Донбасе,и скажу я вам очень удачно!Так что ёрничать не стоит,руководству бы подумать как все это остановить,и извести бандерию под корень!Кто бы,что не говорил,а Украинцы-Русские братья,и в Великую Отечественную мы вместе воевали,за исключением той самой бандерии...а это очень не вся Украина!!!
        210окв
        1. просто экспл Сегодня, 15:03
          а Вы думаете что в Кремле действуют руководствуясь "орел-решка" ? или просто как в голову стукнуло .
          во ВСЕХ странах просчитают ходы , другое дело что не всегда получается просчитать ходы противника . но в целом у нас просчитывают хорошо . иначе Крым был бы сейчас не наш . а американцы проспали и Крым и ввод и "вывод" наших в/из Сирию
          просто экспл
  2. g1v2 Сегодня, 14:10
    Чего , у них еще корпуса от т80 остались, что ли? Из чего пилить то будут?
    g1v2
    1. игорка357 Сегодня, 14:15
      Пилить-пилить...а вы парням на Донбасе это щас расскажите recourse ,ситуация там отнюдь не радостная!
      игорка357
      1. g1v2 Сегодня, 14:35
        Обычная ситуация . Война , однако. И какое отношение имеет эта поделка к ситуации там? За 3 года хоть раз Оплот там засветился? Дорого это слишком для ВСУ - такие вундервафли для себя заказывать.
        g1v2
      2. просто экспл Сегодня, 15:04
        Вы сейчас всепросральческими постами себе репу набиваете ?
        или грант отрабатываете ?
        просто экспл
  3. krokodil25 Сегодня, 14:13
    Вылетает аромата т15.Сначало бы оплоты
    в свою армир поставили укропитеки блин fool
    krokodil25
  4. Наблюдатель 33 Сегодня, 14:13
    А, что тайский контракт уже выполнили? laughing
    Наблюдатель 33
    1. игорка357 Сегодня, 14:18
      Тайский контракт они завалили вообще сразу и давно,и сейчас сволочи за Донбасс серьезно взялись..не заметили что маловато новостей то победных?
      игорка357
      1. Наблюдатель 33 Сегодня, 14:24
        Цитата: игорка357
        и сейчас сволочи за Донбасс серьезно взялись..

        Да заметил конечно. Но это ведь уже было, при чем дважды. Итог один и тот же. Тут однако задача наших- проще не придумаешь, на пероворы по "Минску-3", не ездить...
        Все и решиться, естественным путем.
        Наблюдатель 33
  5. Горный стрелок Сегодня, 14:15
    Ну да, благо, металлолома на хранении у них было много, не весь еще распилили.
    Я бы рекомендовал ВО больше не поднимать тему ВПК Майдании. Как говорится, о покойном либо хорошо, либо ничего wassat
    Горный стрелок
    1. игорка357 Сегодня, 14:24
      О покойном belay ?Да еще не очень покойном,не забывайте,у хохлов славянская кровь в жилах..пусть даже плохих хохлов...бандеровских!Неужели не понятно,Русский-Украинец-Белорус это один народ..одна кровь,наши пращуры вместе бились,вместе говорили на одном языке,вместе один кусок мяса обгладывали!Нам надо не убивать их физически,нам нужно убивать заразу в их головах,в их мыслях!Покойный майдан блин,знаете...в Киеве то люди не плохо очень живут,и я это не через десятые рты знаю...к большому моегм сожалению!
      игорка357
      1. bk316 Сегодня, 14:44
        Неужели не понятно,Русский-Украинец-Белорус это один народ.

        Да перестаньте нас агитировать. Хотите убивать у кого-то что-то в голове? А что Вы тогда здесь делаете, Вам на цензор.
        bk316
      2. НЕКСУС Сегодня, 14:50
        Цитата: игорка357
        Да еще не очень покойном,не забывайте,у хохлов славянская кровь в жилах..пусть даже плохих хохлов...бандеровских!Неужели не понятно,Русский-Украинец-Белорус это один народ..одна кровь,наши пращуры вместе бились,вместе говорили на одном языке,вместе один кусок мяса обгладывали!

        Объединение трех Россий ,если корректно так выразиться предопределено...порознь нас задавят и поставят в стойло. Всегда было так,когда Россия объединена ,было и процветание и победы и величие. А на сегодняшний день,Большая Русь в гордом одиночестве. И это время,после распада СССР ,можно смело называть временем смуты и междоусобиц,что было не раз на нашей земле.
        Одно я знаю совершенно точно,нужен человек,как и раньше в истории было,который бы объединил три России. И я убежден,такой человек появится.
        НЕКСУС
  6. Герман 4223 Сегодня, 14:22
    Зделают на базе оплота,а это какая база овощная или туристическая?Должно быть хорошая часто про неё пишут
    Герман 4223
  7. Громобой Сегодня, 14:24
    «Берсерк»
    Снарядам "Антивикинг" стальные короба не страшны.Да и сколько их будет,в единичном экземплярчике опять?Стволы видать кончаются...
    Громобой
  8. Стройбат запаса Сегодня, 14:25
    Пойду тоже картинку пострашнее нарисую, скажу, что скоро сварганю Плазменную пушку планетарного калибра. А вдруХ кто за картинку денег даст... Да побольше
    Стройбат запаса
  9. parusnik Сегодня, 14:27
    Известно, что проект перспективной боевой машины носит рабочее название «Берсерк» (в древнегерманской мифологии – непобедимый и нечувствительный к ранениям воин, сражавшийся с дикой неистовой силой).
    ..Тут наверное, изюминка в том, чем заправлять будут...Судя по названию, отваром из мухоморов...Как этим заправят, машина превратится в непобедимую и нечувствительную к попаданиям осколков,пуль.снарядов,ракет..
    parusnik
  10. Копчёный Сегодня, 14:28
    А им подходит кстати. Берсерки они кажется мухоморов наедались, для озверения, а после боя их отходняк в виде поноса мучил. Вот ВСУ как раз в тему будет.
    Копчёный
  11. Изгоняющий либероидов Сегодня, 14:30
    Следующая поделка будет двухфюзеляжный огнедышащий самолет"цербер"?
    Изгоняющий либероидов
  12. Incvizitor Сегодня, 14:48
    А как же "навозовец" на базе контейнера?
    Incvizitor
  13. Ш.О.К. Сегодня, 15:03
    Мягко говоря и грубо выражаясь-ХРЕНОВО ЭТО ВСЁ.Мы им даём ВРЁМЯ,а это главное.Назад не отыграешь.
    Ш.О.К.
  14. БАБА ШУРА Сегодня, 15:20
    А я и не знал, что это по Украински написано, тю. Це ж мова метрополии.
    БАБА ШУРА
  15. Redactor Сегодня, 15:26
    все равно они программеров @world of tanks@ не переплюнут... хотя конкуренцию составить в рисовании смогут
    Redactor

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