Новейшие вертолеты ВМС Франции ржавеют
Как сообщает "Le Telegramme", летчики ВМС Франции впервые сели за штурвал вертолета NH90, известном как Caïman, производства компании Airbus в 2011 году. Указанный вертолет, призванный заменить Super Frelon, имеет большую нагрузку и дальность полета при типичной для данного типа функциональности (противолодочная борьба, перевозка войск, поисково-спасательные операции при помощи специальных средств, характеристики которых, однако, неизвестны). Применение современного оборудования дает ряд преимуществ. К примеру, вертолет может сам вернуться на базу без помощи летчика.
При этом вертолет стоимостью 40 млн. евро, предназначенный для действий на море, ржавеет. Комплектующие, которые используют для производства фюзеляжа и фонаря кабины, подвержены коррозии, что было обнаружено уже в ходе первых поставок и стала известна в 2015 году. По этому поводу «министр обороны выматерился после визита парламентской комиссии по обороне», подтвердила глава комиссии Патрися Адам. «Министр обороны Жан Ив Ле Дриан с нетерпением ожидает предложения от производителя. Это важная производственная программа, поскольку в ее рамках должны в течение 40 ближайших лет тяжелые боевые вертолеты должны поставляться заказчикам».
Компания Airbus Helicopters не спешит решить проблему с дефектным сплавом, что вызывает раздражение вооруженных сил. Однако их представители указывают, что «нет беспокойства относительно безопасности. Уровень контроля и проверки для получение разрешения к полетам очень высок». При этом из 18 поставленных ВМС Франции NH90 исправны только 45% спустя пять лет эксплуатации модели. «Проблема с коррозией еще более напрягающая, с учетом того, что у вертолета потрясающие летные данные», - считают летчики.
При этом вертолет стоимостью 40 млн. евро, предназначенный для действий на море, ржавеет. Комплектующие, которые используют для производства фюзеляжа и фонаря кабины, подвержены коррозии, что было обнаружено уже в ходе первых поставок и стала известна в 2015 году. По этому поводу «министр обороны выматерился после визита парламентской комиссии по обороне», подтвердила глава комиссии Патрися Адам. «Министр обороны Жан Ив Ле Дриан с нетерпением ожидает предложения от производителя. Это важная производственная программа, поскольку в ее рамках должны в течение 40 ближайших лет тяжелые боевые вертолеты должны поставляться заказчикам».
Компания Airbus Helicopters не спешит решить проблему с дефектным сплавом, что вызывает раздражение вооруженных сил. Однако их представители указывают, что «нет беспокойства относительно безопасности. Уровень контроля и проверки для получение разрешения к полетам очень высок». При этом из 18 поставленных ВМС Франции NH90 исправны только 45% спустя пять лет эксплуатации модели. «Проблема с коррозией еще более напрягающая, с учетом того, что у вертолета потрясающие летные данные», - считают летчики.