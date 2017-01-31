12:13 31 января

Новейшие вертолеты ВМС Франции ржавеют

Как сообщает "Le Telegramme", летчики ВМС Франции впервые сели за штурвал вертолета NH90, известном как Caïman, производства компании Airbus в 2011 году. Указанный вертолет, призванный заменить Super Frelon, имеет большую нагрузку и дальность полета при типичной для данного типа функциональности (противолодочная борьба, перевозка войск, поисково-спасательные операции при помощи специальных средств, характеристики которых, однако, неизвестны). Применение современного оборудования дает ряд преимуществ. К примеру, вертолет может сам вернуться на базу без помощи летчика.



При этом вертолет стоимостью 40 млн. евро, предназначенный для действий на море, ржавеет. Комплектующие, которые используют для производства фюзеляжа и фонаря кабины, подвержены коррозии, что было обнаружено уже в ходе первых поставок и стала известна в 2015 году. По этому поводу «министр обороны выматерился после визита парламентской комиссии по обороне», подтвердила глава комиссии Патрися Адам. «Министр обороны Жан Ив Ле Дриан с нетерпением ожидает предложения от производителя. Это важная производственная программа, поскольку в ее рамках должны в течение 40 ближайших лет тяжелые боевые вертолеты должны поставляться заказчикам».


Компания Airbus Helicopters не спешит решить проблему с дефектным сплавом, что вызывает раздражение вооруженных сил. Однако их представители указывают, что «нет беспокойства относительно безопасности. Уровень контроля и проверки для получение разрешения к полетам очень высок». При этом из 18 поставленных ВМС Франции NH90 исправны только 45% спустя пять лет эксплуатации модели. «Проблема с коррозией еще более напрягающая, с учетом того, что у вертолета потрясающие летные данные», - считают летчики.


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Комментарии 21
  1. Чёрный Сегодня, 10:13
    ...видимо на них наши шпиёны напИсали wassat...у французиков входит в традицию кидать всех...в том числе и собственных военных
    Чёрный
    1. cniza Сегодня, 10:16
      Лично Путин , а если серьёзно то это колоссальный просчет проектировщиков .
      cniza
      1. Joker787 Сегодня, 11:16
        Я думаю, что это последствие "утечки мозгов" с автоваза lol
        Joker787
    2. bouncyhunter Сегодня, 10:16
      А фигли они думали - чуток довели сухопутную вертушку и - вуаля : палубная версия готова ? Нетушки . Наши сколько возились с Ка-52К ? То-то же !
      bouncyhunter
  2. avt Сегодня, 10:15
    Компания Airbus Helicopters не спешит решить проблему с дефектным сплавом, что вызывает раздражение вооруженных сил.
    Там уже напрочь забыли что есть электрохимическая коррозия ?? wassat Типа вообще отсутствует понятие материаловедения ?
    avt
    1. Alexey RA Сегодня, 10:53
      Цитата: avt
      Там уже напрочь забыли что есть электрохимическая коррозия ?? wassat Типа вообще отсутствует понятие материаловедения ?

      Вы не поверите...
      Например, при постройке литторальника "Independence" умудрились поставить водомёты из нержавеющей стали на алюминиевый корпус. Без катодной защиты, которую выкинули по соображениям экономии. laughing
      Alexey RA
  3. a.s.zzz888 Сегодня, 10:18
    Может им сурика подкинуть, для грунтовки? laughing
    a.s.zzz888
  4. Bronevick Сегодня, 10:19
    Да вы на Иван Грен гляньте.
    Bronevick
    1. Oznob Сегодня, 10:41
      У Ивана шкура толще, дольше гнить можно :Р.
      З.Ы. УАЗы на взморье через 10 лет уже в труху. Навеяло ...
      Oznob
    2. dvina71 Сегодня, 10:48
      Цитата: Bronevick
      Да вы на Иван Грен гляньте.

      Глянул.. При первичном осмотре выявилось полнейшее несходство с вертолетом..
      dvina71
  5. Горный стрелок Сегодня, 10:23
    Алюминиевые сплавы - далеко не все стойки к коррозии, особенно в условиях морского климата. Наш любимый Д 16 - корродирует только так. Прочностные свойства и коррозионная стойкость - часто противоречат друг другу. В результате производитель в подобной ситуации НИЧЕГО не может сделать. wassat
    Горный стрелок
    1. dvina71 Сегодня, 10:47
      Цитата: Горный стрелок
      В результате производитель в подобной ситуации НИЧЕГО не может сделать.

      Так уж и ничего?
      алюминий и его сплавы становятся анодами в гальванических ячейках с большинством металлов, и алюминий корродирует как говорят жертвенно и защищает от коррозии другой металл гальванической пары.

      Только магний и цинк, включая и оцинкованную сталь, являются более анодными и поэтому, сами подвергаясь коррозии, защищают от нее алюминий.
      dvina71
      1. DimerVladimer Сегодня, 10:58
        Цитата: dvina71
        олько магний и цинк, включая и оцинкованную сталь, являются более анодными и поэтому, сами подвергаясь коррозии, защищают от нее алюминий.

        Если же вертолет был изначально построен из сплава разновидности АМГ (алюминий магниевого сплава) - то как морской он будет гнить, не смотря на покрытия или хим.гальванику.
        DimerVladimer
  6. Masya Masya Сегодня, 10:24
    При этом вертолет стоимостью 40 млн. евро, предназначенный для действий на море, ржавеет.

    Вот тут РЖА на меня и напала... laughing
    Masya Masya
  7. rotmistr60 Сегодня, 10:29
    вертолет стоимостью 40 млн. евро, предназначенный для действий на море, ржавеет

    Зато демократии и толерантности хоть отбавляй. Президент с рейтингом в 4% грозится Трампу жестко ответить и научить "как родину любить". А вы - вертолеты ржавеют. Не до них сейчас.
    rotmistr60
  8. DimerVladimer Сегодня, 10:55
    И в советском авиастроении были такие ляпы, когда сгнивали за 5 лет серии летающих лодок - сплав АМГ очень легкий и прочный, но весьма подвержен коррозии.
    Морская авиация требует не просто мер по защите антикоррозионными покрытиями (это только частично решает проблему), но и постройки из специальных коррозионно стойких сплавов.

    В данном контексте, французский производитель явно пытался к нуждам флота адаптировать "сухопутную" машину.
    С результатом на лице...
    DimerVladimer
    1. sub307 Сегодня, 11:05
      Да не машина - сухопутная, а применяемые в её производстве сплавы не удовлетворяют условиям эксплуатации.
      sub307
      1. DimerVladimer Сегодня, 11:19
        Цитата: sub307
        Да не машина - сухопутная, а применяемые в её производстве сплавы не удовлетворяют условиям эксплуатации


        У нас поэтому и говорят "сухопутная" (из соотвествующих материалов, и "морская" из соответствующих сплавов.
        Кстати адаптация сухопутной "Булавы" к морскому базированию - настолько затянулась, поскольку сухопутное КБ, не имело опыта конструирования для специальных условий.
        Сплавы типа АМГ рассыпаются в труху за 5-7 лет при 100% влажности и температуре 30-50 град - низачто не поверил бы - если бы сам не видел, что происходит с обечайками стыковочных колец.
        DimerVladimer
        1. Parsec Сегодня, 11:37
          Наблюдал. Более того, стальной уголок 100*100 при таких же условиях и 270 солнечных днях в году за семь лет превращается в кружево на океанском ветру.
          Parsec
  9. DimerVladimer Сегодня, 11:13
    "полёты на Бе-10 были приостановлены. Но не только из-за катастроф. При осмотрах обнаружили массовое появление трещин на деталях планёра, выполненных из сплава Ал-8. Применение этого высокопрочного материала повышало технологичность при постройке самолётов, и Ал-8 был широко представлен в силовых элементах конструкции Бе-10.

    Специалисты головного центра авиационного материаловедения ВИАМ рекомендовали использовать Ал-8 для изготовления деталей, к которым предъявлялись повышенные требования к прочности и коррозионной стойкости в условиях контакта с морской водой. Но со временем выяснилось, что не была выявлена склонность сплава к межкристаллической коррозии и коррозионному растрескиванию в условиях циклических суточных изменений температуры. Элегантные летающие лодки начали просто разваливаться..."
    Советские конструкторы тоже опыт не сразу накапливали - работа такая, все новое проверять.

    Но после этого косяка, все "морские КБ" получили данные, о наличии в сплавах ал/мг межкристаллической коррозии. Мы такие данные знали еще студентами и как пример, наши профессора приводили именно с Бе-10.
    DimerVladimer
  10. Berkut24 Сегодня, 12:08
    "Компания Airbus Helicopters не спешит решить проблему с дефектным сплавом, что вызывает раздражение вооруженных сил. "
    Заменить корпус и всё. Делов-то... Или производитель чего-то не понимает?
    Berkut24

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