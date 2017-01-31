В Донецке отвергли обвинения Украины в применении запрещённого оружия
Глава Минобороны Украины обвинил ополченцев в применении при обстреле Авдеевки запрещенных минскими соглашениями видов оружия (калибром более 100 мм). Военное ведомство ДНР эти обвинения отвергло, передает РИА Новости.
По данным военного командования Донецкой республики, «только в первой половине дня (в воскресенье) украинские силовики выпустили по ДНР около 900 мин и снарядов». В понедельник обстрелу подверглась Макеевка. Один человек погиб, трое получили ранения. При этом в штабе АТО заявили, что ополченцы якобы первыми стали штурмовать их позиции в районе Авдеевки.
«Ночью было спокойнее, но сегодня утром опять началась активная фаза… Обстрелы враг ведет из запрещенных средств: в частности, это танки и артиллерия», – заявил Полторак.
В ДНР это заявление опровергли.
По данным военного командования Донецкой республики, «только в первой половине дня (в воскресенье) украинские силовики выпустили по ДНР около 900 мин и снарядов». В понедельник обстрелу подверглась Макеевка. Один человек погиб, трое получили ранения. При этом в штабе АТО заявили, что ополченцы якобы первыми стали штурмовать их позиции в районе Авдеевки.
«Ночью было спокойнее, но сегодня утром опять началась активная фаза… Обстрелы враг ведет из запрещенных средств: в частности, это танки и артиллерия», – заявил Полторак.
В ДНР это заявление опровергли.
Подобное вооружение отведено, согласно минским соглашениям, и вооруженные силы Донецкой народной республики не ведут штурмовых и наступательных действий, только оборонительные,сказал агентству представитель военного командования республики.
Использованы фотографии: Вячеслав Аброськин via Facebook