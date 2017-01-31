12:15 31 января

В Донецке отвергли обвинения Украины в применении запрещённого оружия

Глава Минобороны Украины обвинил ополченцев в применении при обстреле Авдеевки запрещенных минскими соглашениями видов оружия (калибром более 100 мм). Военное ведомство ДНР эти обвинения отвергло, передает РИА Новости.

В Донецке отвергли обвинения Украины в применении запрещённого оружия


По данным военного командования Донецкой республики, «только в первой половине дня (в воскресенье) украинские силовики выпустили по ДНР около 900 мин и снарядов». В понедельник обстрелу подверглась Макеевка. Один человек погиб, трое получили ранения. При этом в штабе АТО заявили, что ополченцы якобы первыми стали штурмовать их позиции в районе Авдеевки.


«Ночью было спокойнее, но сегодня утром опять началась активная фаза… Обстрелы враг ведет из запрещенных средств: в частности, это танки и артиллерия», – заявил Полторак.

В ДНР это заявление опровергли.

Подобное вооружение отведено, согласно минским соглашениям, и вооруженные силы Донецкой народной республики не ведут штурмовых и наступательных действий, только оборонительные,
сказал агентству представитель военного командования республики.

Использованы фотографии: Вячеслав Аброськин via Facebook
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Комментарии 30
  1. Чёрный Сегодня, 10:51
    Все высказывания главы ВСУ из разряда "каламбуров" и бредней сивой кобылы в лунную ночь. Видимо или с башкой у этого хенерала не все в порядке или горилку он запивает портвейном "Кавказ", а может еще и курит травку . laughing
    Чёрный
    1. cniza Сегодня, 10:53
      Как их только земля носит , неужели они надеются , что уйдут от ответственности.
      cniza
      1. bouncyhunter Сегодня, 10:59
        Полторак , видать , старается оправдать свою фамилию - полторачку сиводёра в одно лицо принял и вещает . laughing
        А по серьёзному - изо всех сил ВСУ и Нацбаты провоцируют Донбасс . И ничем хорошим для 404-ой это точно не закончится ...
        bouncyhunter
        1. Смог Сегодня, 11:26
          Полторак , видать , старается оправдать свою фамилию - полторачку сиводёра в одно лицо принял и вещает .

          А мне вот этого персонажа напомнил, с своим "знанием" сторон света fool lol
          Смог
      2. Балу Сегодня, 11:09
        Дело идет к какой-нибудь глобальной провокации, с целью спровоцировать вмешательство России, а потом на весь мир верещать о российской агрессии. В инете обсуждаются варианты: бандерлоги взорвут "грязную" бомбу... бандерлоги взорвут химическое предприятие на территории Донбасса, которая вызовет массовые потери среди мирного населения и обвинят ополченцев и т.д. Пока мы видим попытки выдавливания армии ЛДНР из серой зоны и прощупывания обороны ЛДНР. Трамп уже заявил, что бандерия не является приоритетной целью его внешней политики. остается ждать и надеяться. Воинской удачи армии ЛДНР. drinks hi
        Балу
        1. jonhr Сегодня, 11:52
          а вы почему с такими звёздами и всё оглядку на Трампа делаете?
          jonhr
          1. Ростов Папа Сегодня, 12:12
            Фрау очень беспокоит гибель зольдат, потери мирных жителей вообще пофигу..
            Канцлер Германии Ангела Меркель обеспокоена существующим ухудшением ситуации с безопасностью на востоке Украины и сопутствующими этому потерями в рядах военнослужащих Вооруженных сил Украины. "Мы узнали, что режима тишины нет, гибнут солдаты, и эта ситуация вызывает обеспокоенность", - заявила она на совместном с президентом Украины Петром Порошенко брифинге в Берлине в понедельник.
            Ростов Папа
      3. Ратник с пулеметом Сегодня, 11:09
        "держи вора!"- кричит вор
        Ратник с пулеметом
        1. Чёрный Сегодня, 11:16
          Странные вещи.... Неделю во всех укроСМИ в том числе и по ТВ рассказывали, как бравые ВСУ "отвоёвывают у боевиков территории", а получив ответку изошлись в воплях "А нас за шо?!"
          Чёрный
          1. Ратник с пулеметом Сегодня, 11:32
            так под своих амерзотных боссов убогие косить хотят,мол они исключительные и мы тоже рылом вышли,наша пальба правая,а все что в ответку летит неззя, для спецов по шизофрении сейчас эта страна просто клондайк для исследований.раздвоение всего и вся,как на уровне страны,так и на уровне отдельных личностей,так что разница в показаниях для них сейчас патологическая норма
            Ратник с пулеметом
      4. Александр романов Сегодня, 11:21
        Цитата: cniza
        , неужели они надеются , что уйдут от ответственности

        А что или кто им угрожает?
        Александр романов
    2. himRa Сегодня, 10:57
      Даже не стыкуется по официальным потерям

      himRa
      1. barclay Сегодня, 11:01
        Там никогда не стыкуется. Народу то надо как то "мозги пудрить"?
        barclay
    3. Владыка Ситх Сегодня, 11:14
      Врут конечно, мы применяем разрешенное оружие. Вот от меня смотрим кадры
      Владыка Ситх
      1. Александр романов Сегодня, 11:22
        Цитата: Владыка Ситх
        Вот от меня смотрим кад

        Прям как в 2014,бьют из прямо из Донецка
        Александр романов
        1. Владыка Ситх Сегодня, 11:38
          Только что три пакета ушло
          Владыка Ситх
          1. Александр романов Сегодня, 11:43
            Цитата: Владыка Ситх
            Только что три пакета ушло

            Владыка.можешь ,что то сказать по этому поводу?
            Александр романов
            1. Владыка Ситх Сегодня, 11:49
              Все верно с 4:50 начали наши и в 10 утра закончили, сейчас работает арта и реактивная артиллерия.
              Владыка Ситх
              1. Александр романов Сегодня, 11:56
                Цитата: Владыка Ситх
                Все верно с 4:50 начали наши и в 10 утра закончили, сейчас работает арта и реактивная артиллерия.

                Ясно,спасибо! Держи в курсе
                Александр романов
    4. Смог Сегодня, 11:18
      высказывания главы ВСУ из разряда "каламбуров" и бредней сивой кобылы в лунную ночь

      Так это же Степан Юго- Северный.
      Одного этого выражения (Юго-север) хватит что бы навсегда войти в аналы( не путать с анналами laughing ) истории. wassat .
      Смог
  2. barclay Сегодня, 10:52
    Я не понимаю, зачем оправдываться? Нужно давать достойный адекватный отпор из всех калибров, и не стесняться этого!
    barclay
    1. rotmistr60 Сегодня, 11:04
      Они и дают в рамках дозволенного и ВСУ несет потери, причем ощутимые. А разъяснять ситуацию СМИ необходимо. Иначе будет слышна только ложь Киева.
      rotmistr60
      1. barclay Сегодня, 11:13
        В ДНР это заявление опровергли.
        Подобное вооружение отведено, согласно минским соглашениям, и...
        Если со стороны нападающих было применено оружие, запрещенное соглашениями, то оправдания по поводу их отвода излишни .
        barclay
    2. Joker787 Сегодня, 11:12
      Нужно не поддаваться на провокации, иначе ЛДНРцы опустятся до уровня
      ...........................
      (нужное вписать)
      Joker787
  3. a.s.zzz888 Сегодня, 10:57
    Глава Минобороны Украины обвинил ополченцев в применении при обстреле Авдеевки запрещенных минскими соглашениями видов оружия (калибром более 100 мм).

    Ты глянь как они "придерживаются" минских договорённостей! laughing Ну прямо святые и обиженные, эти укронацики. wassat
    a.s.zzz888
  4. лысова Сегодня, 11:36
    Им бесполезно что то доказывать, да и нужно ли. Молча делать своё дело,мочить укров и пускай по сторонам повизгивают всякие "правдолюбцы"
    лысова
    1. a.s.zzz888 Сегодня, 11:47
      лысова Сегодня, 11:36
      Им бесполезно что то доказывать, да и нужно ли. Молча делать своё дело,мочить укров и пускай по сторонам повизгивают всякие "правдолюбцы"

      тем более "правдолюбцам" трохи не до укрокаклов, самим бы усидеть на стуле! laughing
      ]Фото - good
      a.s.zzz888
  5. Аналитик Сегодня, 11:58
    ...украинские силовики выпустили по ДНР около 900 мин и снарядов». В понедельник обстрелу подверглась Макеевка. Один человек погиб, трое получили ранения.

    Не подумайте что я кровожадный и жажду больших потерь, но на 900 снарядов 1 погибший и 3 раненых, это даже не укладывается в теорию вероятности.
    Или потери занижают или украинцы утилизируют боеприпасы в заранее согласованные квадраты. Ну или третий вариант, самая могучая армия еуропы, удерживающая "восточного агрессора" удивительно рукожопа и необучаема.
    Аналитик
    1. HAM Сегодня, 12:13
      Не сомневайтесь.Вчера я сам разговаривал с р.любителями из Макеевки(уважение этим людям,работающим в эфире и под обстрелами),палят по ним не разбираясь.Толи с испугу, толи с дури,а скорее чтобы больше разбить,сломать,напугать.(сам не съем-так надкушу).
      HAM
  6. Сергей Ф Сегодня, 12:13
    Обычная практика украинских нациков!
    Сначала нагадят, а потом ищут виноватых!
    Только вряд ли отмоются!
    Сергей Ф

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