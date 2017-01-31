В египетских аэропортах проводятся контрольные проверки безопасности перед восстановлением авиасообщения с РФ
Газета «Известия» со ссылкой на высокопоставленный источник в главном дипломатическом ведомстве пишет о скором возобновлении авиационного сообщения с Египтом. Если верить представленным данным, то полёты из российских аэропортов в аэропорты Египта возобновятся не позднее 9 февраля. При этом отмечается, что проведена большая работа на уровне служб безопасности в аэропортах Египта.
В публикации отмечается, что в каирской воздушной гавани уже всё готово к приёму лайнеров из Российской Федерации, а в аэропортах Хургады и Шарм-аль-Шейха проводятся дополнительные контрольные проверки. Министерство транспорта России планирует представить доклад по итогам таких проверок. Доклад коснётся вопросов, связанных с состоянием безопасности в египетских аэропортах. Сообщается, что уже сейчас для российских туристов в ряде египетских аэропортов оборудуются специальные терминалы.
Ранее источники в дипкорпусе РФ сообщали, что авиасообщения с Египтом может быть возобновлено до 23 февраля.
Авиаконтакты с Египтом были прекращены после трагедии с авиалайнером, выполнявшим рейс из Шарм-аль-Шейха в Санкт-Петербург 3 октября 2015 года. Лайнер А321, как сообщили представители следствия, был взорван террористами над Синайским полуостровом. Ответственность взяла на себя террористическая группировка «Исламское государство» (запрещена в России).
В публикации отмечается, что в каирской воздушной гавани уже всё готово к приёму лайнеров из Российской Федерации, а в аэропортах Хургады и Шарм-аль-Шейха проводятся дополнительные контрольные проверки. Министерство транспорта России планирует представить доклад по итогам таких проверок. Доклад коснётся вопросов, связанных с состоянием безопасности в египетских аэропортах. Сообщается, что уже сейчас для российских туристов в ряде египетских аэропортов оборудуются специальные терминалы.
Ранее источники в дипкорпусе РФ сообщали, что авиасообщения с Египтом может быть возобновлено до 23 февраля.
Авиаконтакты с Египтом были прекращены после трагедии с авиалайнером, выполнявшим рейс из Шарм-аль-Шейха в Санкт-Петербург 3 октября 2015 года. Лайнер А321, как сообщили представители следствия, был взорван террористами над Синайским полуостровом. Ответственность взяла на себя террористическая группировка «Исламское государство» (запрещена в России).
Использованы фотографии: Summerhotels.ru