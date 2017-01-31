14:45 31 января

В египетских аэропортах проводятся контрольные проверки безопасности перед восстановлением авиасообщения с РФ

Газета «Известия» со ссылкой на высокопоставленный источник в главном дипломатическом ведомстве пишет о скором возобновлении авиационного сообщения с Египтом. Если верить представленным данным, то полёты из российских аэропортов в аэропорты Египта возобновятся не позднее 9 февраля. При этом отмечается, что проведена большая работа на уровне служб безопасности в аэропортах Египта.

В египетских аэропортах проводятся контрольные проверки безопасности перед восстановлением авиасообщения с РФ


В публикации отмечается, что в каирской воздушной гавани уже всё готово к приёму лайнеров из Российской Федерации, а в аэропортах Хургады и Шарм-аль-Шейха проводятся дополнительные контрольные проверки. Министерство транспорта России планирует представить доклад по итогам таких проверок. Доклад коснётся вопросов, связанных с состоянием безопасности в египетских аэропортах. Сообщается, что уже сейчас для российских туристов в ряде египетских аэропортов оборудуются специальные терминалы.


Ранее источники в дипкорпусе РФ сообщали, что авиасообщения с Египтом может быть возобновлено до 23 февраля.

Авиаконтакты с Египтом были прекращены после трагедии с авиалайнером, выполнявшим рейс из Шарм-аль-Шейха в Санкт-Петербург 3 октября 2015 года. Лайнер А321, как сообщили представители следствия, был взорван террористами над Синайским полуостровом. Ответственность взяла на себя террористическая группировка «Исламское государство» (запрещена в России).

Использованы фотографии: Summerhotels.ru
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Комментарии 10
  1. cniza Сегодня, 12:42
    Ранее источники в дипкорпусе РФ сообщали, что авиасообщения с Египтом может быть возобновлено до 23 февраля.


    Нельзя нам туда пока возвращаться , там в очередь бармалеи стоят , что бы мстить России.
    cniza
    1. с-т Petrov Сегодня, 12:45
      там в очередь бармалеи стоят , что бы мстить России.


      Ну это не беда для наших туристов



      вспоминаю волосатого клоуна который путешествовал по востоку и набрел на позиции бармалеев в сирии)
      потом его родители плакали что МИД плохо работает и их волосатый хиппи сынок в плену у арабов

      Так в итоге вытащили. семья конечно спасибо врятли сказала. А этот волосатый клоун теперь поехал путешествовать по Афганистану.

      Так что врятли арабы будут беспокоить рядового русского туриста из какого нибудь Магадана - где он выживает 365 дней в году.

      Менталитет помноженный на курсы выживания длинною в жизнь

      с-т Petrov
    2. RussianRoulette Сегодня, 12:45
      Пусть возобновляют..на бумаге..дип.отношения, всё такое..вряд ли кто-то туда массово рванёт на отдых..
      RussianRoulette
      1. андрей юрьевич Сегодня, 13:21
        перед восстановлением авиасообщения с РФ
        опять найдутся желающие сыграть с судьбой в "русскую рулетку",чтож,кому жизнь скучна без приключений-вперёд...
        андрей юрьевич
  2. a.s.zzz888 Сегодня, 12:49
    Представляю состояние пассажиров, летишь и думаешь, а всё-ли сделали для безопасности в аэропортах Египта?
    a.s.zzz888
    1. с-т Petrov Сегодня, 12:50
      половина пассажиров думать перестала после дьютифри))
      с-т Petrov
      1. андрей юрьевич Сегодня, 13:23
        Цитата: с-т Petrov
        ОТМЕНА

        точно,они интересуются у стюардов и стюардесс:уважают ли они их... yes
        андрей юрьевич
  3. птс-м Сегодня, 12:56
    Я выбираю Россию и кормить бармалеев НЕ СОБИРАЮСЬ.Хай их комят: боши и всякая шелупень из гейсоюза.
    птс-м
  4. DPN Сегодня, 13:13
    Давно пора для тех кто не боится, Египет это возможность бедных Россиян побывать на тёплом море,в России такой возможности нет и наверное не будет. Пока наши правители не задрали доллар с 30 до 60 рублей. Я успел подлечить поясницу в Красном море за 14000 рублей с дорогой. Сейчас мне это даже и не снится не по карману.
    DPN
  5. Евгений РС Сегодня, 14:12
    Интересно, есть желающие преждевременно умереть?
    Члены клуба самоубийц.
    Евгений РС

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