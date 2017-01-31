Успешные действия армии САР в районе Эль-Баба
Сирийское военное командование сообщает о проведении успешной операции против боевиков ИГИЛ (запрещено в РФ) в районе населённого пункта Эль-Баб на севере провинции Алеппо. Террористы, которые фактически зажаты в полукольцо (с юга и юго-запада – армией САР, а севера и северо-востока подразделениями турецких войск и так называемой «свободной сирийской армией), попытались атаковать позиции ВС САР, однако получили существенный отпор.
В результате контрудара, осуществлённого ВС САР в районе Аль-Сафаа, уничтожены десятки террористов. Информационные портал AMN публикует фотографии сирийских военных на позициях, которые ранее принадлежали игиловцам (18+).
Приходят сообщения и о боях в районе Дейр-эз-Зора. Серия авиаударов самолётами ВКС РФ по террористам ИГИЛ принесла важный результат. Боевики лишились возможности дальнейшего продвижения. Однако становится известно о том, что несколько групп иностранных наёмников из состава ИГИЛ ранее смогли закрепиться на окраинах Дейр-эз-Зора - в развалинах городских построек. При этом сирийская армия, которая фактически осаждена в городе, всеми силами пытается восстановить коридор по направлению к аэродрому. Коридор несколько дней назад был перерезан игиловцами.
Публикуется видео боёв в районе Дейр-эз-Зора между правительственными войсками Сирийской Арабской Республики и боевиками так называемого "Исламского государства".
В результате контрудара, осуществлённого ВС САР в районе Аль-Сафаа, уничтожены десятки террористов. Информационные портал AMN публикует фотографии сирийских военных на позициях, которые ранее принадлежали игиловцам (18+).
Приходят сообщения и о боях в районе Дейр-эз-Зора. Серия авиаударов самолётами ВКС РФ по террористам ИГИЛ принесла важный результат. Боевики лишились возможности дальнейшего продвижения. Однако становится известно о том, что несколько групп иностранных наёмников из состава ИГИЛ ранее смогли закрепиться на окраинах Дейр-эз-Зора - в развалинах городских построек. При этом сирийская армия, которая фактически осаждена в городе, всеми силами пытается восстановить коридор по направлению к аэродрому. Коридор несколько дней назад был перерезан игиловцами.
Публикуется видео боёв в районе Дейр-эз-Зора между правительственными войсками Сирийской Арабской Республики и боевиками так называемого "Исламского государства".
Использованы фотографии: https://www.almasdarnews.com