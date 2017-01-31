14:47 31 января

Успешные действия армии САР в районе Эль-Баба

Сирийское военное командование сообщает о проведении успешной операции против боевиков ИГИЛ (запрещено в РФ) в районе населённого пункта Эль-Баб на севере провинции Алеппо. Террористы, которые фактически зажаты в полукольцо (с юга и юго-запада – армией САР, а севера и северо-востока подразделениями турецких войск и так называемой «свободной сирийской армией), попытались атаковать позиции ВС САР, однако получили существенный отпор.

В результате контрудара, осуществлённого ВС САР в районе Аль-Сафаа, уничтожены десятки террористов. Информационные портал AMN публикует фотографии сирийских военных на позициях, которые ранее принадлежали игиловцам (18+).

Успешные действия армии САР в районе Эль-Баба



Приходят сообщения и о боях в районе Дейр-эз-Зора. Серия авиаударов самолётами ВКС РФ по террористам ИГИЛ принесла важный результат. Боевики лишились возможности дальнейшего продвижения. Однако становится известно о том, что несколько групп иностранных наёмников из состава ИГИЛ ранее смогли закрепиться на окраинах Дейр-эз-Зора - в развалинах городских построек. При этом сирийская армия, которая фактически осаждена в городе, всеми силами пытается восстановить коридор по направлению к аэродрому. Коридор несколько дней назад был перерезан игиловцами.

Публикуется видео боёв в районе Дейр-эз-Зора между правительственными войсками Сирийской Арабской Республики и боевиками так называемого "Исламского государства".


Использованы фотографии: https://www.almasdarnews.com
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Комментарии 3
  1. 210окв Сегодня, 14:33
    Осаду Дейр-Зора необходимо снимать любыми средствами..В Генштабе надеюсь понимают что в случае падения города всех оставшихся там попросту вырежут..
    210окв
    1. Сергей Ф Сегодня, 14:40
      Полагаю, что в ГШ сидят люди, которые уже приобрели опыт войны не на бумагах, а на деле.
      Сергей Ф
  2. Сергей Ф Сегодня, 14:38
    Замечательно!
    Любая, даже самая маленькая победа над ИГИЛ - это большая победа всех, кто искренне борется с террористами!
    Сергей Ф

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