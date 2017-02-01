Сеул просит Вашингтон разместить в Южной Корее стратегическое вооружение
Командующий Объединенным комитетом начальников штабов Республики Корея в телефонном разговоре со своим американским коллегой Джозефом Данфордом попросил рассмотреть возможность размещения на территории республики стратегических вооружений США, передает РИА Новости сообщение агентства Рёнхап.
«Размещение стратегических вооружений США необходимо для сдерживания стремительно развивающихся ракетной и ядерной программ КНДР. Просьба позвучала в виду намеченного на четверг и пятницу визита в Корею нового главы оборонного ведомства США Джеймса Мэттиса», – говорится в сообщении.
Ожидается, что в ходе визита «стороны подтвердят свою приверженность американо-корейскому военному союзу».
Ранее администрация США уже высказывалась за размещение в Южной Корее стратегического оружия для сдерживания КНДР. В начале прошлого года после проведенных в Северной Корее ядерных испытаний, Пентагон направил на полуостров стратегические бомбардировщики В-52, что вызвало возмущение в Пхеньяне.
«Размещение стратегических вооружений США необходимо для сдерживания стремительно развивающихся ракетной и ядерной программ КНДР. Просьба позвучала в виду намеченного на четверг и пятницу визита в Корею нового главы оборонного ведомства США Джеймса Мэттиса», – говорится в сообщении.
Ожидается, что в ходе визита «стороны подтвердят свою приверженность американо-корейскому военному союзу».
Ранее администрация США уже высказывалась за размещение в Южной Корее стратегического оружия для сдерживания КНДР. В начале прошлого года после проведенных в Северной Корее ядерных испытаний, Пентагон направил на полуостров стратегические бомбардировщики В-52, что вызвало возмущение в Пхеньяне.
Использованы фотографии: РИА Новости