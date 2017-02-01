11:48 01 февраля

Сеул просит Вашингтон разместить в Южной Корее стратегическое вооружение

Командующий Объединенным комитетом начальников штабов Республики Корея в телефонном разговоре со своим американским коллегой Джозефом Данфордом попросил рассмотреть возможность размещения на территории республики стратегических вооружений США, передает РИА Новости сообщение агентства Рёнхап.

Сеул просит Вашингтон разместить в Южной Корее стратегическое вооружение


«Размещение стратегических вооружений США необходимо для сдерживания стремительно развивающихся ракетной и ядерной программ КНДР. Просьба позвучала в виду намеченного на четверг и пятницу визита в Корею нового главы оборонного ведомства США Джеймса Мэттиса», – говорится в сообщении.


Ожидается, что в ходе визита «стороны подтвердят свою приверженность американо-корейскому военному союзу».

Ранее администрация США уже высказывалась за размещение в Южной Корее стратегического оружия для сдерживания КНДР. В начале прошлого года после проведенных в Северной Корее ядерных испытаний, Пентагон направил на полуостров стратегические бомбардировщики В-52, что вызвало возмущение в Пхеньяне.

Использованы фотографии: РИА Новости
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Комментарии 12
  1. Чёрный Сегодня, 08:44
    Ранее администрация США уже высказывалась за размещение в Южной Корее стратегического оружия для сдерживания КНДР.
    Какое нафиг КНДР. Основные цели КНР и РФ.
    Видимо нам и китайцам тоже нужно разместить ядерное оружие где-нибудь у берегов США против кокаиновых наркоторговцев)))))
    Чёрный
    1. cniza Сегодня, 08:47
      "Так сказать по просьбе трудящихся" - мы "добровольно" себя выставляем мишенью.
      cniza
      1. Чёрный Сегодня, 08:48
        Точно. smile только добровольно ли....какая может быть воля у американской колонии.
        Чёрный
    2. Orionvit Сегодня, 08:52
      Видимо нам и китайцам тоже нужно разместить ядерное оружие где-нибудь у берегов США против кокаиновых наркоторговцев)))))
      Было уже на Кубе. Не помните чем закончилось? Вони на весь мир было, до сих пор воняют про "карибский кризис" и агрессивных Русских.
      Orionvit
      1. Mavrikiy Сегодня, 10:49
        Цитата: Orionvit
        Видимо нам и китайцам тоже нужно разместить ядерное оружие где-нибудь у берегов США против кокаиновых наркоторговцев)))))
        Было уже на Кубе. Не помните чем закончилось? Вони на весь мир было, до сих пор воняют про "карибский кризис" и агрессивных Русских.

        Мне кажется, это Вы непомните. Закончилось выводом ядеркых ракет США из Турции.
        Mavrikiy
  2. a.s.zzz888 Сегодня, 09:02
    "Старые сказки о главном". Не хотят с миром жить.
    a.s.zzz888
  3. rotmistr60 Сегодня, 09:10
    попросил рассмотреть возможность размещения на территории республики стратегических вооружений США

    Еще один "дальновидный стратег" нашелся. Болезнь Восточной Европы передалась корейцам, которые так же как поляки, немцы, прибалты и др. не могут понять своей бестолковкой, что этим самым ставят под первый удар свою страну и население. Очевидно отголоски политики бывшей президентши по подсказке "колдуньи-провидицы".
    rotmistr60
  4. Stinger Сегодня, 09:39
    Разместят. Может за деньги. Торговлю никто не отменял. Мы вам, вы нам.
    Stinger
  5. AlexTires Сегодня, 10:37
    Я бы не удивился, если бы выяснилось, что руководство КНДР давным-давно подписало секретное соглашение с Западным миром: корейцы играют роль мировой страшилки, а Запад поддерживает негласно это самое руководство. Уж больно гладко выделяются триллионы долларов Пентагону и ВПК США для патриотического распила. И никому в голову не придёт, что выделяемые все эти десятилетия деньжища - нисколько не повлияли на безопасность в мире. Скорее - наоборот.
    AlexTires
  6. Evgen2x Сегодня, 10:43
    Мозг есть?? Мозга нет!! То есть Сеул хочет чтоб уж гарантировано по ним хренакнули, не северная так Россия, ибо ежели они там чего стратегического разместят, нам нужно будет вводить парочку новых целей!
    Evgen2x
  7. Сергей Ф Сегодня, 11:03
    Я вот прочитал и почему-то в меня закралось сомнение, а корейцам дурно не станет!
    Сергей Ф
  8. Machete Сегодня, 11:39
    боятся узкоглазые.
    без амеров южанам в войне с севером ловить нечего.
    Machete

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