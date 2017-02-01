С-500 станет основой войск ПВО

Дмитрий Рогозин сообщил о том, что идет разработка зенитной ракетной системы С-500, призванной стать основой единой национальной системы противовоздушной и противоракетной обороны.Как пояснил командир соединения противоракетной обороны Первой армии ПВО-ПРО Воздушно-космических сил генерал-майор Андрей Чебурин, "в настоящее время полным ходом идут работы по созданию единой национальной системы ПВО-ПРО 21 века. Эта система будет реализована с поставкой в войска новейшей зенитной ракетной системы дальнего действия С-500 и перспективных мобильных радиолокационных станций".Как ранее сообщал заместитель министра обороны РФ Юрий Борисов, работы по созданию новейшей ЗРС С-500 продолжаются. "Пока все идет по графику, в соответствии с контрактом на опытно-конструкторские работы, который мы заключили, а результаты - по завершению. Когда закончатся ОКР, проведут испытания, докажут все характеристики, тогда и примем".Перспективная ЗРС С-500 разработки АО "Концерн ВКО "Алмаз-Антей" является представителем нового поколения систем ПВО "земля-воздух" и представляет собой универсальный комплекс дальнего действия и высотного перехвата с повышенным потенциалом противоракетной обороны.