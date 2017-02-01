11:49 01 февраля

С-500 станет основой войск ПВО

Дмитрий Рогозин сообщил о том, что идет разработка зенитной ракетной системы С-500, призванной стать основой единой национальной системы противовоздушной и противоракетной обороны.



Как пояснил командир соединения противоракетной обороны Первой армии ПВО-ПРО Воздушно-космических сил генерал-майор Андрей Чебурин, "в настоящее время полным ходом идут работы по созданию единой национальной системы ПВО-ПРО 21 века. Эта система будет реализована с поставкой в войска новейшей зенитной ракетной системы дальнего действия С-500 и перспективных мобильных радиолокационных станций".

Как ранее сообщал заместитель министра обороны РФ Юрий Борисов, работы по созданию новейшей ЗРС С-500 продолжаются. "Пока все идет по графику, в соответствии с контрактом на опытно-конструкторские работы, который мы заключили, а результаты - по завершению. Когда закончатся ОКР, проведут испытания, докажут все характеристики, тогда и примем".

Перспективная ЗРС С-500 разработки АО "Концерн ВКО "Алмаз-Антей" является представителем нового поколения систем ПВО "земля-воздух" и представляет собой универсальный комплекс дальнего действия и высотного перехвата с повышенным потенциалом противоракетной обороны.



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Комментарии 18
  1. cniza Сегодня, 09:06
    Эта система будет реализована с поставкой в войска новейшей зенитной ракетной системы дальнего действия С-500 и перспективных мобильных радиолокационных станций".


    Об этом говорится много и в разных источниках , вы сделайте молча и мы все будем вам благодарны.
    cniza
    1. трактористъ Сегодня, 09:15
      а реклама? Мы ж с кЕтаем взасос дружим, нада цену набивать! Не пристало нам Родиной торговать! (особенно задешево)
      трактористъ
      1. cniza Сегодня, 09:25
        От такой дружбы могут быть проблемы , особенно по данным Китая о наличии у них боеголовок и фактического их количества , по данным объективного контроля и они расходятся в разы.
        cniza
        1. _Владислав_ Сегодня, 09:44
          Эта система будет реализована с поставкой в войска новейшей зенитной ракетной системы дальнего действия С-500 и перспективных мобильных радиолокационных станций".

          Слабовата конечно, по высоте поражения. До 100 км - то есть это ни разу не ПРО. У США посильней будет.

          _Владислав_
          1. просто экспл Сегодня, 10:35
            вот именно что С-500 это ЗРК , а ПРК , то есть ПВО , с элементами ПРО . а не ПРО . которая аэродинамические и даже аэробаллистические цели достать не может из за ограничений нижнего порога по высоте .
            и емнип обещали что у С-500 макс высота будет 185 км .
            просто экспл
            1. Mavrikiy Сегодня, 10:54
              С-300, С-400, С-500 это хорошо. ВВС США это 5 тысяч самолетов и 5 тыс на складах. Нам нужно 10 000 "С" - успеем?
              Mavrikiy
          2. Вояджер Сегодня, 10:45
            С-500 не станет основной в противоракетной обороне, но хорошим дополнением к другим имеющимся у нас средствам для этих целей.
            Вояджер
          3. voyaka uh Сегодня, 11:28
            Есть два момента.
            Боеголовку МБР можно гарантированно уничтожить только
            прямым попаданием на встречном или поперечном курсе.
            Боеголовка МБР практически "бронирована" для защиты от перегрева
            в атмосфере. Взрыв боевой части ракеты ПРО рядом - слону дробина.
            Вопрос: создан ли в России "кинетичский киллер". Аппарат, способный маневрировать
            и таранить боеголовки МБР.
            Второй момент - высота перехвата. Рассчитать перехват легче всего в открытом космосе,
            а не на спуске.
            voyaka uh
    2. Vita VKO Сегодня, 11:32
      Пора менять всю концепцию системы зенитно-ракетного прикрытия районов и объектов.
      Во первых, система разведки и целеуказания должна быть комбинирована (активная и пассивная) рассредоточена и объединятся на уровне АСУ.
      Во вторых, ракеты не должны быть жестко привязаны к своей СНР, пусковые должны двигаться или быть надежно укрыты, а после получения координат цели на борт выполнять задачи самостоятельно.
      Следующее, средства поражения необходимо создавать с различными вариантами наведения и большим разнообразием ракет. С расчетом того, что сетецентирическая система управления АСУ сама выберет оптимальные варианты поражения целей. (это функция частично реализована в С-400 и вероятно в С-500)
      И самое главное, система с самого начала должна строится на единых технических принципах с системами разведки, комплексами РЭБ и электромагнитного поражения. Иначе просто не возможно обеспечить электромагнитную совместимость и защиту ЗРК от самонаводящегося ВТО.
      Vita VKO
  2. a.s.zzz888 Сегодня, 09:16
    Заявлений по этому поводу и ранее было много. Ждём-с.
    a.s.zzz888
    1. просто экспл Сегодня, 10:38
      но С-400 идут войска бодрыми темпами .
      просто экспл
  3. rotmistr60 Сегодня, 09:22
    "Нам бы день простоять, да ночь продержаться" ("Мальчиш-кибальчиш") Надеюсь, что и сделать успеют и на боевое дежурство поставить. А у "друзей и партнеров" тогда и "боевой" пыл поубавится.
    rotmistr60
  4. Горный стрелок Сегодня, 09:29
    Эти системами с элементами искусственного интеллекта на основе нейросетей. Тут настоящий прорыв. Не надо торопить разработчиков. Главное, аппаратное решение чипов для нейросетей доступно нашим заводам- производителям чипов. Плюс новые топлива для твердотопливных ракет с повышенной энергетикой. Зря что ли, "Верба" с габаритами "Иглы" досягаемость по высоте имеет 4.5 км! На километр больше! Плюс радиолокационные системы, которые теннисный мячик на орбите способны разглядеть. ТТХ таких систем будут засекречены ещё долго, но "просачивается" информация.
    Горный стрелок
    1. НЕКСУС Сегодня, 09:49
      Цитата: Горный стрелок
      ТТХ таких систем будут засекречены ещё долго, но "просачивается" информация.

      Тут торопиться нельзя,верно...но и медлить ,смерти подобно. И надо понимать,что помимо Прометея,разрабатывается еще и такая система как Нудоль А-235. И эти две системы,как я понимаю ,в вопросе мониторинга ближнего космоса в частности и будут обеспечивать прочность рубежей наших на дальних подступах. Ну и нельзя забывать,что эти системы затачивают под перехват гиперскоростных целей.
      При этом и ближний рубеж то укрепить необходимо комплексом С-350.
      НЕКСУС
    2. voyaka uh Сегодня, 11:20
      "Эти системами с элементами искусственного интеллекта на основе нейросетей"///

      Я как-то не понял. Если офицеру-оператору в мозг вживить электроды и подключить
      их к компьютору СУО, то получится система с элементами искусственного интеллекта
      на основе нейросетей этого офицера. Технически это возможно. Но, может, Вы имели
      в виду что-то другое?
      voyaka uh
  5. perepilka Сегодня, 09:41
    Я придумал как экономить на производстве ЗРК, надо название девальвировать, начиная с двухсотки. Убрать два нолика. во всех текстах при наборе будут фигурировать ЗРК-2,3,4,5. "Неву" и "Двину" оставить в прежнем виде. wassat
    perepilka
  6. snifer Сегодня, 10:00
    Рогозин балабол
    snifer
  7. Вояджер Сегодня, 10:52
    Кому инфографика слишком мелкая для чтения вот размер побольше: http://radikal.ru/big/mialuq0osaehf
    Вояджер

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