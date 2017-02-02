09:07 02 февраля

Истребитель ВВС США атаковал персонал авиабазы

Как сообщает РИА Новости, в ходе учений, проходивших на территории полигона в штате Нью-Мексико, во вторник вечером истребитель F-16 военно-воздушных сил США по ошибке выпустил ракету типа «воздух-земля». По сообщению пресс-службы авиабазы ВВС США Холломан в результате инцидента один военнослужащий погиб и еще один получил ранения.
Двух пострадавших сотрудников наземных служб доставили в больницу, где один из них скончался. Второму оказали медицинскую помощь, после чего отпустили домой. Военные занимаются расследованием произошедшего.



ТТХ F-16:


Год принятия на вооружение 1976
Размах крыла, м 9,45
Длина самолета со штангой ПВД, м 15,03
Высота самолета, м 5,09
Площадь крыла, кв.м 27,87
Угол стреловидности по передней кромке, ° 40
Масса пустого самолета, кг — F-16A 7365
Масса пустого самолета, кг — F-16В 7655
Масса пустого самолета, кг — F-16C с ТРДД F100-PW-220 8275
Масса пустого самолета, кг — F-16D с ТРДД F110-GE-100 8855
Масса топлива, кг — F-16A/C 3105
Масса топлива, кг — F-16B/D 2565
Масса топлива, кг — в подвесных баках 3065
Взлетная масса, кг — расчетная с полным запасом топлива (F-16A/B) 11113
Взлетная масса, кг — расчетная с полным запасом топлива (F-16C/D) 11839
Взлетная масса, кг — максимальная с внешней нагрузкой (F-16A/B) 16057
Взлетная масса, кг — максимальная с внешней нагрузкой (F-16C) 19190
Тип двигателя — F-16A/B/C/D 1ТРДДФ Пратт-Уитни F100-PW-200
Тип двигателя — F-16C/D (партии 50/52) 1ТРДДФ Пратт-Уитни F-100-PW-229 или Дженерал Электрик F110-GE-129
Максимальная тяга форсированная/нефорсированная — F100-200 106,0/65,3 кН (10810/6655 кгс)
Максимальная тяга форсированная/нефорсированная — F100-229 129,4/79,2 кН (13200/8075 кгс)
Максимальная тяга форсированная/нефорсированная — F100-129 129,0/75,6 кН (13155/7710 кгс)
Максимальная скорость, М — у земли 1,2
Максимальная скорость, М – на высоте 12200 м > 2,0
Посадочная скорость, км/ч 226
Практический потолок, м 15240
Практическая дальность, км 1315
Перегоночная дальность, км 3890
Максимальная эксплуатационная перегрузка 9


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Комментарии 19
  1. Тот же ЛЕХА Сегодня, 06:40
    Последователь МАККЕЙНА наверно управлял самолетом.
    Маккейн в свое время тоже ошибочно запустил ракету по своим.
    А вообще такая ошибка пилота крайне удивительна...
    я понимаю можно промахнуться по учебной цели но попасть при этом в свою базу это ...понимаете ли нонсенс... belay
    Тот же ЛЕХА
    1. Александр романов Сегодня, 07:11
      Цитата: Тот же ЛЕХА
      А вообще такая ошибка пилота крайне удивительна...

      Если эта ошибка была с криком Аллах Акбар,то ничего удивительного.
      Александр романов
    2. Safer Сегодня, 07:14
      Скорее всего был отключен учебный режим. Есть в F-16 такая штука. Хотя это тоже, вероятно, далеко-далеко от правды. Знать бы ещё чем он шарахнул, не для построений теорий с пивом на диване, а так, для общего развития. А то СМИ понапишут, а там в итоге не ракета, а бомба была свободно падающая и не специально, а отвалилась.
      Safer
    3. роман66 Сегодня, 07:14
      мы то думали, они сирийцев по злобе бомбят, а они просто дятлы бестолковые, нельзя им за руль, еще на права не сдали
      роман66
    4. Jovanni Сегодня, 07:18
      Цитата: Тот же ЛЕХА
      Последователь МАККЕЙНА наверно управлял самолетом.
      Маккейн в свое время тоже ошибочно запустил ракету по своим.


      Преемственность, - хорошая штука! Ждем теперь когда потомки дедушки Маккейна какой-нибудь авианосец запалят. Ну, свой, разумеется...
      Jovanni
    5. кеп Сегодня, 07:22
      Цитата: Тот же ЛЕХА
      А вообще такая ошибка пилота крайне удивительна...
      я понимаю можно промахнуться по учебной цели но попасть при этом в свою базу это ...понимаете ли нонсенс... belay


      Легализовали марихуану,результат не заставил себя ждать. laughing
      кеп
  2. kervin78 Сегодня, 06:42
    А как связанны с этой новостью такие подробные ттх?Тупо что бы набрать текст?
    kervin78
    1. Azim77 Сегодня, 07:20
      Представляю, как бы звучала такая новость про автоаварию:
      "Вчера, на Кутузовском проспекте женщину сбила автомашина марки Bentley Continental GT. От полученных травм женщина скончалась на месте.
      На всех дорогах мира нет другого такого автомобиля, который мог бы передать дух свободного путешествия по жизни лучше, чем это делает Bentley Continental GT. Новая спортивная модель оснащена ещё более мощным двигателем W12 с двумя турбонагнетателями (мощность двигателя выросла до 590 л. с. по сравнению с 575 л. с.), а благодаря инновационной системе частичного отключения цилиндров, созданной для более продуктивной работы двигателя, уровень вредных выбросов уменьшился более, чем когда-либо в истории марки."
      Azim77
  3. Баракуда Сегодня, 06:48
    Хакнули прошивку ракеты-самолета smile Или мозги пилота заодно. Догадайтесь кто ? request
    На крайняк версия - кондицинер, установленный недавно на базе, вошел в непонятный режим работы.
    Баракуда
  4. Познающий Сегодня, 06:51
    Ох, "работают" американцы по принципу- бей своих, что-бы после потешались, хотя пострадавших немножко, малую толику жаль feel ... Россию слушать им необходимо, без условностей.
    Познающий
  5. Мар.Тира Сегодня, 06:51
    Цитата: Тот же ЛЕХА
    Последователь МАККЕЙНА наверно управлял самолетом.
    Маккейн в свое время тоже ошибочно запустил ракету по своим.
    А вообще такая ошибка пилота крайне удивительна...
    я понимаю можно промахнуться по учебной цели но попасть при этом в свою базу это ...понимаете ли нонсенс... belay

    МакКейн угробил сразу несколько самолётов,при посадке на авианосец.Возомнил себя камикадзе!А этот скорее всего решил поиграть.Они с легкостью расстреливают людей в других странах.Видать инстинкт сработал
    Мар.Тира
  6. Изгоняющий либероидов Сегодня, 06:53
    Ошибочно вышел на цель?Или ворона литела спереди-решил сбить?Ждет пилота суровый американский суд,а там многое зависит и от законов штата,могут и п/ж дать.
    Изгоняющий либероидов
  7. Александр 3 Сегодня, 06:55
    Правильно бей своих что бы чужие боялись.
    Александр 3
  8. rotmistr60 Сегодня, 06:57
    по ошибке выпустил ракету типа «воздух-земля»

    То ядерные бомбы теряют, то по ошибке по своим лупят (не говоря о свадьбах и похоронах). А если по "ошибке" еще куда-нибудь или по кому-нибудь пульнут например в Восточно-Китайском море?
    rotmistr60
  9. Нелюдь Сегодня, 07:00
    Думается мне, такая ситуёвина в армии США была всегда. Вот почему, вдруг, она начала так активно освещаться в СМИ - другой вопрос.
    Нелюдь
  10. WildFox Сегодня, 07:34
    Больше похоже на нарушение ТБ при проведении стрельб. Не там парочка решила уединиться. am
    WildFox
  11. HAM Сегодня, 07:59
    И этти дятлы постоянно твердят о непрофессионализме российских лётчиков!! crying
    HAM
  12. Black_PR Сегодня, 08:05
    В своё время в ГСВГ( ЗГВ ) мы тренировались на МиГ-27 в имитации( Официально! ) пуска ракет "воздух-рлс" по своим же РЛС на нашем аэродроме, полная отработка, только "Главный" нам контрили , чтобы по оплошности по своим на запустить...)) Может, здесь пилот случайно на 100% отработал? Ну не отмороженный же он , чтобы умышленно так сделать...!
    Black_PR
  13. INZHENER Сегодня, 08:28
    Меня терзают смутные сомнения... Агенты Путина?
    INZHENER

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