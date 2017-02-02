Истребитель ВВС США атаковал персонал авиабазы
Как сообщает РИА Новости, в ходе учений, проходивших на территории полигона в штате Нью-Мексико, во вторник вечером истребитель F-16 военно-воздушных сил США по ошибке выпустил ракету типа «воздух-земля». По сообщению пресс-службы авиабазы ВВС США Холломан в результате инцидента один военнослужащий погиб и еще один получил ранения.
Двух пострадавших сотрудников наземных служб доставили в больницу, где один из них скончался. Второму оказали медицинскую помощь, после чего отпустили домой. Военные занимаются расследованием произошедшего.
ТТХ F-16:
Год принятия на вооружение 1976
Размах крыла, м 9,45
Длина самолета со штангой ПВД, м 15,03
Высота самолета, м 5,09
Площадь крыла, кв.м 27,87
Угол стреловидности по передней кромке, ° 40
Масса пустого самолета, кг — F-16A 7365
Масса пустого самолета, кг — F-16В 7655
Масса пустого самолета, кг — F-16C с ТРДД F100-PW-220 8275
Масса пустого самолета, кг — F-16D с ТРДД F110-GE-100 8855
Масса топлива, кг — F-16A/C 3105
Масса топлива, кг — F-16B/D 2565
Масса топлива, кг — в подвесных баках 3065
Взлетная масса, кг — расчетная с полным запасом топлива (F-16A/B) 11113
Взлетная масса, кг — расчетная с полным запасом топлива (F-16C/D) 11839
Взлетная масса, кг — максимальная с внешней нагрузкой (F-16A/B) 16057
Взлетная масса, кг — максимальная с внешней нагрузкой (F-16C) 19190
Тип двигателя — F-16A/B/C/D 1ТРДДФ Пратт-Уитни F100-PW-200
Тип двигателя — F-16C/D (партии 50/52) 1ТРДДФ Пратт-Уитни F-100-PW-229 или Дженерал Электрик F110-GE-129
Максимальная тяга форсированная/нефорсированная — F100-200 106,0/65,3 кН (10810/6655 кгс)
Максимальная тяга форсированная/нефорсированная — F100-229 129,4/79,2 кН (13200/8075 кгс)
Максимальная тяга форсированная/нефорсированная — F100-129 129,0/75,6 кН (13155/7710 кгс)
Максимальная скорость, М — у земли 1,2
Максимальная скорость, М – на высоте 12200 м > 2,0
Посадочная скорость, км/ч 226
Практический потолок, м 15240
Практическая дальность, км 1315
Перегоночная дальность, км 3890
Максимальная эксплуатационная перегрузка 9
Двух пострадавших сотрудников наземных служб доставили в больницу, где один из них скончался. Второму оказали медицинскую помощь, после чего отпустили домой. Военные занимаются расследованием произошедшего.
ТТХ F-16:
Год принятия на вооружение 1976
Размах крыла, м 9,45
Длина самолета со штангой ПВД, м 15,03
Высота самолета, м 5,09
Площадь крыла, кв.м 27,87
Угол стреловидности по передней кромке, ° 40
Масса пустого самолета, кг — F-16A 7365
Масса пустого самолета, кг — F-16В 7655
Масса пустого самолета, кг — F-16C с ТРДД F100-PW-220 8275
Масса пустого самолета, кг — F-16D с ТРДД F110-GE-100 8855
Масса топлива, кг — F-16A/C 3105
Масса топлива, кг — F-16B/D 2565
Масса топлива, кг — в подвесных баках 3065
Взлетная масса, кг — расчетная с полным запасом топлива (F-16A/B) 11113
Взлетная масса, кг — расчетная с полным запасом топлива (F-16C/D) 11839
Взлетная масса, кг — максимальная с внешней нагрузкой (F-16A/B) 16057
Взлетная масса, кг — максимальная с внешней нагрузкой (F-16C) 19190
Тип двигателя — F-16A/B/C/D 1ТРДДФ Пратт-Уитни F100-PW-200
Тип двигателя — F-16C/D (партии 50/52) 1ТРДДФ Пратт-Уитни F-100-PW-229 или Дженерал Электрик F110-GE-129
Максимальная тяга форсированная/нефорсированная — F100-200 106,0/65,3 кН (10810/6655 кгс)
Максимальная тяга форсированная/нефорсированная — F100-229 129,4/79,2 кН (13200/8075 кгс)
Максимальная тяга форсированная/нефорсированная — F100-129 129,0/75,6 кН (13155/7710 кгс)
Максимальная скорость, М — у земли 1,2
Максимальная скорость, М – на высоте 12200 м > 2,0
Посадочная скорость, км/ч 226
Практический потолок, м 15240
Практическая дальность, км 1315
Перегоночная дальность, км 3890
Максимальная эксплуатационная перегрузка 9