09:01 02 февраля

Порошенко собрался провести референдум по вступлению Украины в НАТО

Президент Украины дал интервью немецкому изданию Berliner Morgenрost, в ходе которого заявил о готовности провести общенациональный референдум по вопросу вступления Украины в Североатлантический военный блок. По словам Порошенко, вступление в НАТО не противоречит украинским законам, так как в декабре 2014 года ВРУ приняла законы, которые выводят Украины из внеблокового статуса.

Порошенко собрался провести референдум по вступлению Украины в НАТО


Петра Порошенко цитирует РИА Новости:
Четыре года назад членство Украины в НАТО поддерживали 16% населения. Сейчас – 54%. Как президент я руководствуюсь мнением своего народа — я проведу референдум по вопросу вступления в НАТО. Если украинцы проголосуют за, я приложу все усилия для того, чтобы добиться членства в Североатлантическом альянсе.



Президент Украины ранее заявлял, что лишь членство страны в западном военном блоке «может остановить агрессию России».

При этом Порошенко не рассказал немецким журналистам о том, а ждут ли Украину в НАТО, даже если он (президент Украины) проведёт три или пять референдумов. На самой Украине заявления Порошенко не особенно оценили, заявив, что президент, который фактически провалил переговоры с ЕС, теперь собирается вешать народу лапшу на уши по поводу вступления в НАТО, причём при учёте того, что не менее 45% украинцев идею о вступлении в натовский военный блок не поддерживают.

Использованы фотографии: Reto Klar
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Комментарии 28
  1. Тот же ЛЕХА Сегодня, 07:11
    причём при учёте того, что не менее 45% украинцев идею о вступлении в натовский военный блок не поддерживают.

    А их и спрашивать никто и не будет.
    Впрочем НАТО такая УКРАИНА нужна только как пушечное мясо ...в ряды НАТО ее никто не примет.
    В НАТО понимают если они примут УКРАИНУ в свои ряды это в КРЕМЛЕ будет восприниматься как угроза национальной безопасности РОССИИ...
    на самом деле так оно и есть.
    Тот же ЛЕХА
    1. роман66 Сегодня, 07:27
      в нато не принимают воюющих, а до мира там еще далекоо!!!
      роман66
      1. Александр романов Сегодня, 07:39
        Цитата: роман66
        в нато не принимают воюющих,

        Вы не поняли тонкости темы,это новая шоколадная морковка от Пети. С ЕС не срослось,теперь будет озвучена дата вступления в НАТО.
        Александр романов
        1. роман66 Сегодня, 07:47
          нет, ну что он в неадеквате, это да, но кто-то там должен быть с мозгами?
          роман66
          1. Александр романов Сегодня, 07:50
            Цитата: роман66
            но кто-то там должен быть с мозгами?

            Есть с мозгами ,но они живут в Донецке,в Луганске или уже в Россию переехали.
            Александр романов
            1. роман66 Сегодня, 07:52
              т. е. там нет?
              роман66
              1. Александр романов Сегодня, 08:08
                Цитата: роман66
                т. е. там нет?

                Таки да ! Посмотрите сами-пусто request
                Александр романов
  2. inkass_98 Сегодня, 07:12
    Пеця в своем репертуаре. Воюет с Россией, а она на войну не приходит, проводит референдум о вступлении в НАТО, а там его никто не ждет.
    Молодец.
    inkass_98
    1. Александр романов Сегодня, 07:24
      Предлагаю всем саитом,провести референдум по вступлению в акционеры Газпрома. потом результаты референдума на стол Миллеру,как козырный туз выложить. Шах и мат господин Миллер.
      Александр романов
      1. роман66 Сегодня, 07:26
        очень хорошая идея, кучу проблем можно решить, как вот только до стола Миллера добраться
        роман66
        1. Александр романов Сегодня, 07:36
          Цитата: роман66
          очень хорошая идея, кучу проблем можно решить, как вот только до стола Миллера добратьс

          Петя Шоколадка не париться по этому поводу и вы не парьтесь.Главное провести референдум,тем более.что расходы на его проведения ,возьмет на себя администрация саита laughing
          А потом мы всем саитом поедем туда.....НАТО,вернее Газпром будет против,но против козыреи не попрешь. Мечты сбываются wink
          Александр романов
          1. роман66 Сегодня, 07:46
            аж защемило от нетерпения
            роман66
            1. Александр романов Сегодня, 07:56
              Цитата: роман66
              аж защемило от нетерпения

              Понимаю,но потерпите немного,после проведения референдума,на месте этого парня будете вы.Недолго осталось wink
              Александр романов
          2. антивирус Сегодня, 07:50
            Я -за референдум( по Газпрому)
            антивирус
            1. Александр романов Сегодня, 08:11
              Цитата: антивирус
              Я -за референдум( по Газпрому)

              Газпром НАШ! -Однозначно.
              А потом можно будет провести референдум в России, о присоединении Украины к России. Порох и Ко.будут против,но кого уже будет это интересовать.
              Александр романов
    2. Чёрный Сегодня, 07:42
      Видать в германии затарился шнапсом, теперь вот приспичило референдум провести. wassat
      А если серьёзно, то Парась делает всё возможное,что бы отвлечь внимание украинцев от повышения тарифов, падении уровня жизни и т.д. В общем, оттягмвает срок своего забоя.
      Чёрный
  3. Изгоняющий либероидов Сегодня, 07:31
    Ты лучше проведи референдум среди натовцев -хотят ли они видать такую страну в своих рядах?С учетом резкой смены тональности в блоке,тебя,синий мерин пошлют хоть и вежливо, но далеко и надолго, а может быть даже и невежливо пошлют. fool
    Изгоняющий либероидов
    1. Александр романов Сегодня, 07:49
      Цитата: Изгоняющий либероидов
      Ты лучше проведи референдум среди натовцев -хотят ли они видать такую страну в своих рядах?

      На Украине мнение НАТО никого не интересует.
      Александр романов
  4. Волька Сегодня, 07:35
    ну да, все по плану, очередная авантюра по краже денег у народа
    Волька
    1. Егоза Сегодня, 07:46
      Цитата: Волька
      очередная авантюра по краже денег у народа

      Ой! да какая НАТА? Пете белочка цифирь нашептала. Ну, мечтатель он! Сказочник! или думает, что под это денег дадут? Но....прилетела птица Обломинго! Не будет Украина ни в ЕС ни в НАТО. Там НАТО за себя подумать надо, того и гляди разваливаться начнет
      Егоза
  5. Safer Сегодня, 07:39
    Между прочим он тут выдал, что больше всех хочет снятия санкций с России.
    Safer
  6. aivengo2.0 Сегодня, 07:44
    сдает петюня.надо сразу не мелочась о вступлении в сша lol
    aivengo2.0
    1. Александр романов Сегодня, 08:00
      Цитата: aivengo2.0
      надо сразу не мелочась о вступлении в сша

      Отличная идея,Вашингтон вынужден будет плаить американские зарплаты и пенсии. Вольет в экономику Украины триллионы долларов.
      Парни,референдум о вступлении в акционеры Газпрома откладываю. Начинаем подготовку к референдуму в акционеры ФРС США. Не ,ну а че,кутить так кутить fellow
      Александр романов
  7. Vita VKO Сегодня, 07:45
    Наконец Путину придется признать результаты реверендумов в Донецке и Луганске и признать независимость этих республик. Как говорил Остап Бендер "Пилите Петя гирю, она золотая".
    Vita VKO
  8. Петр1 Сегодня, 07:49
    Некоторые члены НАТО давно смотрят на окраину как на лакомый кусок,если же взять её в НАТО полакомиться будет нечем. По этому окраину врятли возьмут
    НАТО.
    Петр1
  9. rotmistr60 Сегодня, 07:52
    Как президент я руководствуюсь мнением своего народа

    Тут даже не смешно, а горько. Врет на "голубом глазу" и даже нос не почесывает. А губу конечно раскатал да вот только кому нужна эта губа и рука загребущая.
    rotmistr60
  10. sl3 Сегодня, 07:57
    Порося очередную пургу метет
    sl3
  11. Alex_Tug Сегодня, 08:46
    По сегодняшним заголовкам новостей Петя объелся грибов.
    Alex_Tug

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