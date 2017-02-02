Порошенко собрался провести референдум по вступлению Украины в НАТО

Четыре года назад членство Украины в НАТО поддерживали 16% населения. Сейчас – 54%. Как президент я руководствуюсь мнением своего народа — я проведу референдум по вопросу вступления в НАТО. Если украинцы проголосуют за, я приложу все усилия для того, чтобы добиться членства в Североатлантическом альянсе.

Президент Украины дал интервью немецкому изданию Berliner Morgenрost , в ходе которого заявил о готовности провести общенациональный референдум по вопросу вступления Украины в Североатлантический военный блок. По словам Порошенко, вступление в НАТО не противоречит украинским законам, так как в декабре 2014 года ВРУ приняла законы, которые выводят Украины из внеблокового статуса.Петра Порошенко цитирует РИА Новости Президент Украины ранее заявлял, что лишь членство страны в западном военном блоке «может остановить агрессию России».При этом Порошенко не рассказал немецким журналистам о том, а ждут ли Украину в НАТО, даже если он (президент Украины) проведёт три или пять референдумов. На самой Украине заявления Порошенко не особенно оценили, заявив, что президент, который фактически провалил переговоры с ЕС, теперь собирается вешать народу лапшу на уши по поводу вступления в НАТО, причём при учёте того, что не менее 45% украинцев идею о вступлении в натовский военный блок не поддерживают.