09:03 02 февраля

Сирийская оппозиция выдвинула условия возобновления переговорного процесса

Как сообщает РИА Новости, сирийская вооруженная оппозиция заявила, что не будет участвовать в переговорах, возобновляемых 20 февраля, если по их результатам не состоится полный переход власти временному правительству.

Никакое приглашение на переговоры не может быть принято, если их результатом не будет полный переход власти временному правительству.


Сирийская оппозиция выдвинула условия возобновления переговорного процесса



Другим условием начала переговоров является освобождение из сирийских тюрем заключенных.

Не может быть сделано ни единого шага в сторону политического решения, прежде чем не произойдет полное прекращение огня и не будут установлены конкретные механизмы за наблюдением этого… В том числе необходимо освободить заключенных, в первую очередь — женщин и детей.


Кроме того, сирийская вооруженная оппозиция потребовала извинений от специального посланника ООН Стаффана де Мистуры, заявившего, что самостоятельно сформирует делегацию сирийской оппозиции для участия в переговорах по сирийскому урегулированию в Женеве, если до 8 февраля не получит ответа на приглашения от единой делегации.

Кто бы то ни был, он не имеет право назначать людей, которые будут вести переговоры от имени сирийцев. Специальный посланник должен соблюдать свои полномочия и извиниться перед сирийским народом за свое заявление.


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Комментарии 16
  1. Тот же ЛЕХА Сегодня, 07:44
    Кто бы то ни был, он не имеет право назначать людей, которые будут вести переговоры от имени сирийцев. Специальный посланник должен соблюдать свои полномочия и извиниться перед сирийским народом за свое заявление.


    Вы это адресуйте БРЮССЕЛЮ и ГОСДЕПУ США .
    Тот же ЛЕХА
    1. Чёрный Сегодня, 07:46
      Они им этот текст и подсунули. А к этому и шло, нужно было их додавить, а потом ставить ультиматум, а не на переговоры идти.
      Чёрный
      1. Stas157 Сегодня, 08:15
        . Сирийская оппозиция выдвинула условия возобновления переговорного процесса

        Террористы выдвинули условия!
        Интересно, как в голову могла прийти мысль разговаривать о мире с террористами? Разве это возможно?(Всмысле результата) По-моему они на другом заточены!
        Stas157
        1. klaus16 Сегодня, 08:35
          Пока их будут прикрывать со всех сторон, они и будут выпендриваться. То это не так, то другое. Если бы поддержки не было, они бы согласились на любые условия. У запада не стоит задача решить эту проблему. Им она нужна. Им выгодно, что бы мы были втянуты. Это только Россия по чеснаку старается установить мир. Остальные только на публику за мир.
          klaus16
  2. Чёрный Сегодня, 07:44
    Иными словами сирийская оппозиция срывает переговорный процесс выдвигая неприемлемые условия.
    Чёрный
  3. De Laert Сегодня, 07:45
    И так было ясно, что с бармалеями договариваться бесполезно. Все эти требования - бред. Типа дайте нам все, что нужно, а мы подумаем как поступать.
    De Laert
  4. mig29mks Сегодня, 07:49
    Много хочешь,мало получаешь!
    mig29mks
  5. Flinky Сегодня, 07:50
    Продолжаем драть бармалеев.
    Flinky
  6. Vita VKO Сегодня, 07:51
    Переход власти к временному правительству в условиях жестокой борьбы с ИГИЛ и Нусрой на большей части территории означает, что действующая власть Сирии должна сама себе "отрубить голову". Это еще раз доказывает, что "сирийская оппозиция" является легализованной политической силой террористов.
    Vita VKO
  7. Мар.Тира Сегодня, 07:54
    Цитата: Чёрный
    Иными словами сирийская оппозиция срывает переговорный процесс выдвигая неприемлемые условия.

    Ни чего Калибры образумят,если по хорошему не понимают.А вообще Восток дело тонкое.Все любят торговаться.Так что через недельку,будет всё по другому.Увидите!
    Мар.Тира
  8. Злой 55 Сегодня, 07:54
    По моему, так у этого говорящего осла торчат американо-саудовские уши..Не много ли условий у "умеренной оппозиции"- родной дочки Исламского государства?
    Злой 55
  9. rotmistr60 Сегодня, 08:04
    полный переход власти временному правительству

    Никак обиженные американцы провели воспитательную беседу. Сразу практически ультиматум.
    rotmistr60
  10. Jurkovs Сегодня, 08:14
    Не добомбили!
    Jurkovs
    1. Stas157 Сегодня, 08:21
      Цитата: Jurkovs
      Не добомбили!

      Точно. Краткость - сестра таланта!))
      Stas157
  11. Волька Сегодня, 08:33
    не хотят садится за стол переговоров, значит их следует отправить в ад, все одно преступники...
    Волька
  12. BerBer Сегодня, 08:46
    Опять США задействовали " кнут и пряник". Кому-то бабла А кому-то по морде и всё в поряде. К сожалению опять не для нас.
    BerBer

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