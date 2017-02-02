. Сирийская оппозиция выдвинула условия возобновления переговорного процесса

Никакое приглашение на переговоры не может быть принято, если их результатом не будет полный переход власти временному правительству.

Не может быть сделано ни единого шага в сторону политического решения, прежде чем не произойдет полное прекращение огня и не будут установлены конкретные механизмы за наблюдением этого… В том числе необходимо освободить заключенных, в первую очередь — женщин и детей.

Кто бы то ни был, он не имеет право назначать людей, которые будут вести переговоры от имени сирийцев. Специальный посланник должен соблюдать свои полномочия и извиниться перед сирийским народом за свое заявление.