Сирийская оппозиция выдвинула условия возобновления переговорного процесса
Как сообщает РИА Новости, сирийская вооруженная оппозиция заявила, что не будет участвовать в переговорах, возобновляемых 20 февраля, если по их результатам не состоится полный переход власти временному правительству.
Другим условием начала переговоров является освобождение из сирийских тюрем заключенных.
Кроме того, сирийская вооруженная оппозиция потребовала извинений от специального посланника ООН Стаффана де Мистуры, заявившего, что самостоятельно сформирует делегацию сирийской оппозиции для участия в переговорах по сирийскому урегулированию в Женеве, если до 8 февраля не получит ответа на приглашения от единой делегации.
Никакое приглашение на переговоры не может быть принято, если их результатом не будет полный переход власти временному правительству.
Другим условием начала переговоров является освобождение из сирийских тюрем заключенных.
Не может быть сделано ни единого шага в сторону политического решения, прежде чем не произойдет полное прекращение огня и не будут установлены конкретные механизмы за наблюдением этого… В том числе необходимо освободить заключенных, в первую очередь — женщин и детей.
Кроме того, сирийская вооруженная оппозиция потребовала извинений от специального посланника ООН Стаффана де Мистуры, заявившего, что самостоятельно сформирует делегацию сирийской оппозиции для участия в переговорах по сирийскому урегулированию в Женеве, если до 8 февраля не получит ответа на приглашения от единой делегации.
Кто бы то ни был, он не имеет право назначать людей, которые будут вести переговоры от имени сирийцев. Специальный посланник должен соблюдать свои полномочия и извиниться перед сирийским народом за свое заявление.