НАТО переносит переговоры с Украиной по вопросу евроПРО на неопредённый срок

Есть некоторая политическая деликатность в привлечении (к переговорам) Украины, поскольку очевидно, что это может вызвать чрезмерную реакцию со стороны России.

На фоне заявлений президента Украины в немецкой прессе о том, что он готов инициировать проведение референдума по вступлению страны в НАТО, из штаб-квартиры НАТО приходит не самые радостные новости для Киева. Издание The Wall Street Journal , ссылаясь на источники в Североатлантическом альянсе, сообщает, что чиновники НАТО решили на неопределённый срок отложить обсуждение с украинскими партнёрами вопроса противоракетной обороны в Восточной Европе.Речь идёт о ранее намеченных переговорах, в которых должен был обсуждаться вопрос применения элементов американской ПРО. В НАТО собирались прояснить для Киева вопрос, касающийся возможных инцидентов в результате опять-таки возможного применения ПРО. В качестве одного из вероятных инцидентов рассматривается ситуация с возможностью падения на украинской территории ракеты-перехватчика или её фрагментов. Обращает на себя внимание тот факт, что Киев вероятностью падения противоракет на украинской территории не столь явно обеспокоен, как члены Североатлантического военного блока... Для Киева важен другой факт: у НАТО были планы по встрече с представителями МО Украины по вопросам ПРО. Эта гипотетическая встреча, планы которой вынашивались, широко освещались в укроСМИ. Но пока не случилось... РИА Новости приводит заявление, опубликованное на страницах WSJ:В том же WSJ пишут, что Дональд Трамп может и вовсе отказаться от развёртывания евроПРО в Польше и Румынии в случае заключения взаимовыгодной сделки с Россией. Однако это пока больше похоже на гадание на кофейной гуще.