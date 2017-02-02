09:01 02 февраля

НАТО переносит переговоры с Украиной по вопросу евроПРО на неопредённый срок

На фоне заявлений президента Украины в немецкой прессе о том, что он готов инициировать проведение референдума по вступлению страны в НАТО, из штаб-квартиры НАТО приходит не самые радостные новости для Киева. Издание The Wall Street Journal, ссылаясь на источники в Североатлантическом альянсе, сообщает, что чиновники НАТО решили на неопределённый срок отложить обсуждение с украинскими партнёрами вопроса противоракетной обороны в Восточной Европе.

НАТО переносит переговоры с Украиной по вопросу евроПРО на неопредённый срок


Речь идёт о ранее намеченных переговорах, в которых должен был обсуждаться вопрос применения элементов американской ПРО. В НАТО собирались прояснить для Киева вопрос, касающийся возможных инцидентов в результате опять-таки возможного применения ПРО. В качестве одного из вероятных инцидентов рассматривается ситуация с возможностью падения на украинской территории ракеты-перехватчика или её фрагментов. Обращает на себя внимание тот факт, что Киев вероятностью падения противоракет на украинской территории не столь явно обеспокоен, как члены Североатлантического военного блока... Для Киева важен другой факт: у НАТО были планы по встрече с представителями МО Украины по вопросам ПРО. Эта гипотетическая встреча, планы которой вынашивались, широко освещались в укроСМИ. Но пока не случилось...


РИА Новости приводит заявление, опубликованное на страницах WSJ:
Есть некоторая политическая деликатность в привлечении (к переговорам) Украины, поскольку очевидно, что это может вызвать чрезмерную реакцию со стороны России.


В том же WSJ пишут, что Дональд Трамп может и вовсе отказаться от развёртывания евроПРО в Польше и Румынии в случае заключения взаимовыгодной сделки с Россией. Однако это пока больше похоже на гадание на кофейной гуще.


Использованы фотографии: Nato
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Комментарии 4
  1. Серый брат Сегодня, 08:11
    Обращает на себя внимание тот факт, что Киев вероятностью падения противоракет на украинской территории не столь явно обеспокоен,

    А ещё, на украинцах, можно новые лекарства испытывать, причём совершенно бесплатно.

    Прибывшая из США «диаспорянка» Ульяна Супрун, возглавившая Минздрав Украины, подписала приказ об испытании на украинцах вакцин, производимых фирмой, где ранее работала нынешняя чиновница.

    Об этом в эфире ток-шоу «Черное зеркало» заявила депутат Верховной Рады Александра Кужель.

    «Первый приказ, который она подписала, — это 835-й. Этим приказом она позволила в Украине 95 препаратов, проводить испытания на украинских гражданах. При том, испытания одного препарата за границей стоит примерно 50 тысяч долларов, а у нас это делается бесплатно. Из этих 95-ти — семь позиций – это фирма, где работала она и один из ее замов – «Parexel Ukraine».
    Серый брат
  2. ded100 Сегодня, 08:12
    Ну значит не судьба уж как нибудь сами! laughing
    ded100
  3. rotmistr60 Сегодня, 08:13
    А Порошенко уже себя запряг и собрался галопом в само НАТО. А они вредные даже ПРО не хотят пока разместить на самостийной земле. Облом.
    rotmistr60
  4. mitrich Сегодня, 08:17
    Евроморковку отвели чуть дальше от морды тупого свидомо- щирого осла. Думаю, побежит ещё резвее. Здоровья, видимо, много. А ума мало.
    mitrich

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