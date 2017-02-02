09:04 02 февраля

Россия создала пограничную зону на границе с Беларусью

ФСБ ввела режим пограничной зоны на границе Брянской, Смоленской и Псковской областей с Республикой Беларусь, передает РИА Новости.

Россия создала пограничную зону на границе с Беларусью


На сайте правовой информации отмечается, что данное решение принято для «создания необходимых условий охраны государственной границы Российской Федерации».


Согласно сообщению, региональные погрануправления ФСБ должны «установить места и время для въезда лиц и транспорта в пограничную зону, а также организовать установку предупреждающих знаков».

Агентство напоминает, что ранее Беларусь установили безвизовый режим для 80 государств, граждане которых прибывают в республику на срок не более 5-ти суток. В том числе, указ распространяется на 39 европейских стран, США, Японию, Бразилию и др. При этом между Москвой и Минском действует режим свободного передвижения, и иностранные граждане, прибывшие без виз в Беларусь, могут нелегально проникнуть в Россию.

Использованы фотографии: РИА Новости. Андрей Александров
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Комментарии 27
  1. Мар.Тира Сегодня, 08:08
    +Похоже украинцы полезли через кордон?Батька открыл братьям границу?ФСБ не зря беспокоится!
    Мар.Тира
    1. Чёрный Сегодня, 08:10
      Границу надо брать под контроль тк через нее валом идет санкционная продукция с подделанными в Беларуси документами, еженедельно на наших овощебазах находят товары прошедшие из европы через Беларусь, если бы Лукашенко хотел перекрыть этот канал доставки то за день бы навел порядок...соответственно кто наживается неа этом всем ясно..вот и ответ про союзников а ща еще всякая нечисть повалит после лукашенковского безвиза..
      Чёрный
      1. cniza Сегодня, 08:38
        Там основная проблема - это санкционная продукция из Европы.
        cniza
    2. Тринадцатый Сегодня, 08:12
      Батька хочет усидеть на двух стульях сразу, и нашим и вашим. Обычно это плохо заканчивается.
      Тринадцатый
      1. васильев ю Сегодня, 09:03
        Точно, берега потерял Лукашенко, совсем без мозгов стал. Проблемы с поставками нефтепродуктов стали видно последней каплей. И до упёртого до тупости Лукашенко никак дойти не может, что просрал он уже свою возможность контролировать форточку в Европу. С приходом Трампа, его и посылают... лесом.
        Может дойдёт до тупенького? Болею за Белоруссию, но у батьки от прос ранных возможностей обида перекрывает все мозги. Тяжёлые времена ожидают Белоруссию.
        васильев ю
  2. sxfRipper Сегодня, 08:11
    Не пора ли прикрыть частную лавочку под названием Союзное государство России и Белоруссии?
    sxfRipper
    1. Чёрный Сегодня, 08:12
      Нет. А в чём проблема? Показал белорусский паспорт и поехал. А вот всем остальным из 80 стран (которым в Беларуси безвиз установили)ПОГРАНИЧНЫЙ контроль!
      Чёрный
    2. Stas157 Сегодня, 08:31
      Белоруссия пошла в отрыв от России! Но, а пограничная зона, я понимаю, это защитная мера, вынужденный шаг.
      Stas157
  3. кеп Сегодня, 08:12
    При этом между Москвой и Минском действует режим свободного передвижения, и иностранные граждане, прибывшие без виз в Беларусь, могут нелегально проникнуть в Россию.

    Агентство напоминает, что ранее Беларусь установили безвизовый режим для 80 государств, граждане которых прибывают в республику на срок не более 5-ти суток.


    "Бацька"решил рай для нелегалов и прочей нечисти устроить. "Нам такой хоккей не нужен". laughing
    кеп
    1. Александр романов Сегодня, 08:18
      Цитата: кеп
      "Бацька"решил рай для нелегалов и прочей нечисти устроить

      Просто всему способами пытается пополнить бюджет. Думает а белоруссию народ валом повалит на пару днеи отдохнуть и пивка попить .Экономика без денег России не работает.
      Александр романов
  4. Рабинович Сегодня, 08:15
    Ну таджики,узбеки и т.д. спокойно в Россию ходят, в том числе и не легально. Почему с беларусами так строго sad
    Рабинович
    1. Серый брат Сегодня, 08:18
      Цитата: Рабинович
      Почему с беларусам и так строго

      Белорусы как свободно ездили, так и будут ездить. Только раньше на границе документы не спрашивали не у кого, а теперь будут.
      Чтобы лиц не имеющих белорусского гражданства обратно заворачивать.
      Серый брат
      1. Koshak Сегодня, 09:01
        Цитата: Серый брат
        Белорусы как свободно ездили, так и будут ездить. Только раньше на границе документы не спрашивали не у кого, а теперь будут.
        Чтобы лиц не имеющих белорусского гражданства обратно заворачивать.

        Не нужно думать, что безвизовый режим с Белоруссией означал, что граница была безконтрольная. Документы требовали всегда. Только по белорусскому паспорту пропускали свободно, а остальным требовалась виза.
        Koshak
    2. Чёрный Сегодня, 08:19
      Это правильно. А то после многочисленных сборов креветок в белорусском море, еще и квартиранты - беженцы , не принятые Европой, к нам диверсии делать ломанут. Да и в чём строго? Для белоруссов никаких изменений.
      Чёрный
    3. rotmistr60 Сегодня, 08:19
      Извините, забыли проконсультироваться у вас. Лукашенко своими последними действиями просто уже сам перешел все границы.
      rotmistr60
    4. костя андреев Сегодня, 08:20
      перечисленные вами граждане не могут приехать в Россию на таких же правах как и белорусы, так что или вы специально врете или темы не знаете!
      И белорусов это не касается, а касается того, что в связи с желанием батьки разместить лагерь для беженцев, и отменой виз с другими странами может полностью всякая ......
      костя андреев
      1. дядя Мурзик Сегодня, 08:41
        костя андреев да ладно! На данный момент сложно точно сказать, сколько мигрантов в России по состоянию на 2016 год. По заверениям экспертов, в начале года в стране находилось 10 000 000 иностранных граждан, причём порядка 4 000 000 из них жило здесь нелегально и ещё 860 000, оформив документы и обязавшись выехать через год, до сих пор остаются в России.
        Источник: http://topmigrant.ru/migraciya/obshhaya-informaci
        ya/migranty-v-rossii.htmlи большинство нелегалов из средней азии!Туркмения в 2014 году получила от своих «засланцев» 31 млн долларов, а в 2015-м — 16 млн долларов;
        Казахстан — 577 млн долларов в 2014-м и 318 млн в 2015-м;
        Киргизия в 2015-м снизила доходы до 1,083 млрд долларов против 2,062 млрд в 2014 году;
        Таджикистан за счет рабочего экспорта в 2014-м стал богаче на 3,854 млрд долларов, а в 2015-м — на 1,278 млрд;
        Узбекистан «заработал» руками своих мигрантов 2,37 млрд долларов в прошлом году и 5,653 млрд — в 2014-м.
        дядя Мурзик
    5. Серый брат Сегодня, 08:41
      Цитата: Рабинович
      . Почему с беларусами так строго

      Как строго?
      Проиллюстрируйте свои слова.
      Серый брат
    6. kapitan92 Сегодня, 09:03
      Цитата: Рабинович
      Ну таджики,узбеки и т.д. спокойно в Россию ходят, в том числе и не легально. Почему с беларусами так строго sad

      Строго в Бен -Гурионе досматривают, вероятно есть причина у израильских властей.
      Власти РФ в отношении погранзоны с РБ все правильно делают.
      kapitan92
  5. mitrich Сегодня, 08:15
    Правильно сделали, давно надо. И не только для людей, также для фур. Местные тропы тоже перекрыть надо, иначе приграничный бизнес откроется. А то хитрозадый колхозник вечно наровит на кривой козе обьехать.
    Не санкции, а профанация.
    mitrich
    1. мыслитель Сегодня, 08:41
      Почитайте, что такое погранзона -
      Правила пограничного режима в пограничной зоне
      http://base.garant.ru/70278052/
      мыслитель
  6. 3vs Сегодня, 08:18
    Наверное, пора перестать себе самим врать о союзном государстве и обустраивать с Белорусией нормальную
    границу!
    3vs
    1. поневолебрат Сегодня, 08:36
      Политика и экономика буксуют, потому как поручены разным проходимцам прежде всего с нашей стороны. Насколько я знаю в военном отношении у нас сотрудничество налаживалось. И С-300 им передавали и авиабазу вроде хотели нашу сделать и ПВО общее. Так что не надо спешить разбрасывать камни. Оттолкнем - подберут. Получим вторую уркаину.
      поневолебрат
      1. Roma-1977 Сегодня, 08:56
        Уже получили в лице Лукашенко аналог Украины Януковича. А после Лукашенко будет, само собой, аналог Украины Порошенко. Оружие Россия передаёт, и ПВО - общее. Но вот военную базу Лукашенко категорически отказывается размещать у себя, хотя его очень просили.
        Roma-1977
  7. Варяг86 Сегодня, 08:20
    Батька пытается сделать Беларусь более привлекательной для туризма. Упростить порядок приезда, деньги заработать для страны. Поэтому и не выгодно пропускать всех в Россию.
    Варяг86
  8. антивирус Сегодня, 08:22
    Прав Бжезинский( и Киссенджер, и Рейган) -отрыв Украины приведет к ослаблению России(СССР). Нет Союз гос-ва, или ЕАЭС, или простого "достаточно большого, емкого рынка" и пляши хоть от печки, хоть от космодрома( 2 их). Все будет мало( и космодромов, и печек)."Отпустили" украинцев в 90-е гг, набирай китайцев до "250 млн чел в едином рынке"
    антивирус
  9. Alex_Tug Сегодня, 08:33
    Так маленько щёлкнули Лукашенко по носу, чтоб не выёживался.
    Alex_Tug

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