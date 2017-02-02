Россия создала пограничную зону на границе с Беларусью
ФСБ ввела режим пограничной зоны на границе Брянской, Смоленской и Псковской областей с Республикой Беларусь, передает РИА Новости.
На сайте правовой информации отмечается, что данное решение принято для «создания необходимых условий охраны государственной границы Российской Федерации».
Согласно сообщению, региональные погрануправления ФСБ должны «установить места и время для въезда лиц и транспорта в пограничную зону, а также организовать установку предупреждающих знаков».
Агентство напоминает, что ранее Беларусь установили безвизовый режим для 80 государств, граждане которых прибывают в республику на срок не более 5-ти суток. В том числе, указ распространяется на 39 европейских стран, США, Японию, Бразилию и др. При этом между Москвой и Минском действует режим свободного передвижения, и иностранные граждане, прибывшие без виз в Беларусь, могут нелегально проникнуть в Россию.
На сайте правовой информации отмечается, что данное решение принято для «создания необходимых условий охраны государственной границы Российской Федерации».
Согласно сообщению, региональные погрануправления ФСБ должны «установить места и время для въезда лиц и транспорта в пограничную зону, а также организовать установку предупреждающих знаков».
Агентство напоминает, что ранее Беларусь установили безвизовый режим для 80 государств, граждане которых прибывают в республику на срок не более 5-ти суток. В том числе, указ распространяется на 39 европейских стран, США, Японию, Бразилию и др. При этом между Москвой и Минском действует режим свободного передвижения, и иностранные граждане, прибывшие без виз в Беларусь, могут нелегально проникнуть в Россию.
Использованы фотографии: РИА Новости. Андрей Александров