09:08 02 февраля

AP: Трамп пригрозил ввести в Мексику американские войска

Американские СМИ сообщают об эскалации конфликта между президентами США и Мексики. Напомним, что началось всё с заявлений Дональда Трампа о готовности построить «глухую стену» на границе США и Мексики, что вызвало негодование как среди рядовых мексиканцев, так и среди представителей властей этой латиноамериканской страны. Реакция официального Мехико в свою очередь вызвала вопросы у Вашингтона.

Представители Пентагона провели встречу с мексиканскими коллегами по вопросам обеспечения безопасности. Основная тема переговорного процесса касалась обязательств официального Мехико по обеспечению безопасности на границе с мексиканской стороны – для предотвращения попадания в США нелегалов и лиц с преступным прошлым и настоящим.

AP: Трамп пригрозил ввести в Мексику американские войска



AP сообщает о том, что в ходе беседы Трампа с коллегой из Мексики (президентом Пенья Ньето) американский лидер пообещал направить в Мексику американских военных в том случае, если мексиканская сторона не предпримет действенных мер против потока нелегалов.

Заявление Трампа публикуется в таком виде:
У вас (в Мексике) есть шайка плохих парней (применено испаноязычное «hombres», что в современном варианте означает латиноамериканцев и в данном случае - конкретно мексиканцев). И вы предпринимаете недостаточные меры, чтобы их остановить. Если ваша армия не может с ними справиться, или она напугана, то у нашей армии таких страхов нет, поэтому я могу её направить, чтобы они справились с проблемой.


В мексиканском МИД тем временем заявляют, что сообщения в американских СМИ не соответствуют действительности, и что беседа президентов «проходила исключительно в конструктивном и деловом ключе».

Использованы фотографии: CBC
5

Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

CtrlEnter
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
Комментарии 11
  1. Чёрный Сегодня, 08:28
    Трамп жжёт...Впрочем мы другого и не ждали.Американцы ни на кого не смотрят, как на равных, они, в том числе и Трамп, считают себя «первее всех первых». До сих пор, когда заключались все договоры между Соединенными Штатами и другими странами, американцы заключали их так же, как они заключали их с индейцами, и смотрели на остальных, как на краснокожих, не равных себе. Такчто всё укладывается в рамки американского гегемона.Единственное , что може поменятся так это вектор приложения силы)))))))))
    Чёрный
    1. cniza Сегодня, 08:33
      Вся пресса США или почти вся , работает против Трампа.
      cniza
      1. Jovanni Сегодня, 08:46
        Цитата: cniza
        Вся пресса США или почти вся , работает против Трампа.

        Заговор это. Журналюги хотят Дональда без текилы оставить...
        Jovanni
  2. Jovanni Сегодня, 08:30
    В мексиканском МИД тем временем заявляют, что сообщения в американских СМИ не соответствуют действительности, и что беседа президентов «проходила исключительно в конструктивном и деловом ключе».


    Походу гонят и те, и другие...
    Jovanni
    1. RussianRoulette Сегодня, 09:04
      Бизнесмен, чё...сокращение затрат на транспортировку контенгента в удалённые регионы планеты..покопошимся ка у себя в приграничье..
      RussianRoulette
  3. mitrich Сегодня, 08:32
    Залипуха это. Гонят на нашего Трапушу. Даже он такое заявить не мог. Все таки, надо ему будет разобраться со своими СМИ, охренели в корягу.
    mitrich
    1. Svoy_tovarish Сегодня, 08:56
      По видимо он "Ваш Трампуша" , но никак не наш. Удивляют всякого рода пиететы в сторону нового Американского президента со стороны нашего общества. Человек который достаточно независим, собирающий команду профи не похожих на предыдущих "профессионалов-истеричек" , и который достаточно умен чтобы улыбаясь, пихнуть нож в спину. Его можно уважать, как опасного соперника , но градус любви к нему в нашей стране мне абсолютно не понятен.
      Svoy_tovarish
  4. rotmistr60 Сегодня, 08:37
    беседа президентов «проходила исключительно в конструктивном и деловом ключе».

    Президент Мексики немного отыграл назад, так как перед этим слишком "воинственно" отвечал на высказывания Трампа о стене. Мексиканцы понимают, что с Сша им лучше дружить, а то могут и депортировать несколько сот тысяч, а то и более назад. И, что тогда с ними делать?
    rotmistr60
  5. krops777 Сегодня, 08:47
    Трамп пригрозил ввести в Мексику американские войска


    У кого что болит Мексика, Китай....
    krops777
  6. Moskovit Сегодня, 09:03
    Слова Трампа не выглядят такими уж нелепыми. Одного из самых серьёзных преступников Коротышку мексы отправили на суд в США. Потому что только там его смогли наконец посадить навечно. В Мексике он из тюрьмы то с песнями уходил, то на мотоцикле уезжал..
    Moskovit
  7. Познающий Сегодня, 09:06
    Круто Трамп замесил... Расхлебать-бы ему все это; ведь поддержка военных эт не есть "цветик семицветик" ,- чо хочу то загадаю...
    Познающий

Информация

Посетители, находящиеся в группе Гость, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
Картина дня