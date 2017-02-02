AP: Трамп пригрозил ввести в Мексику американские войска

У вас (в Мексике) есть шайка плохих парней (применено испаноязычное «hombres», что в современном варианте означает латиноамериканцев и в данном случае - конкретно мексиканцев). И вы предпринимаете недостаточные меры, чтобы их остановить. Если ваша армия не может с ними справиться, или она напугана, то у нашей армии таких страхов нет, поэтому я могу её направить, чтобы они справились с проблемой.

Американские СМИ сообщают об эскалации конфликта между президентами США и Мексики. Напомним, что началось всё с заявлений Дональда Трампа о готовности построить «глухую стену» на границе США и Мексики, что вызвало негодование как среди рядовых мексиканцев, так и среди представителей властей этой латиноамериканской страны. Реакция официального Мехико в свою очередь вызвала вопросы у Вашингтона.Представители Пентагона провели встречу с мексиканскими коллегами по вопросам обеспечения безопасности. Основная тема переговорного процесса касалась обязательств официального Мехико по обеспечению безопасности на границе с мексиканской стороны – для предотвращения попадания в США нелегалов и лиц с преступным прошлым и настоящим. AP сообщает о том, что в ходе беседы Трампа с коллегой из Мексики (президентом Пенья Ньето) американский лидер пообещал направить в Мексику американских военных в том случае, если мексиканская сторона не предпримет действенных мер против потока нелегалов.Заявление Трампа публикуется в таком виде:В мексиканском МИД тем временем заявляют, что сообщения в американских СМИ не соответствуют действительности, и что беседа президентов «проходила исключительно в конструктивном и деловом ключе».