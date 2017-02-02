02:22 03 февраля

В текущем году в Китай будет поставлено 10 истребителей Су-35

В 2017 году в Китай будет поставлена вторая партия из 10-ти истребителей Су-35, оставшиеся самолеты будут переданы в 2018-ом, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в сфере военно-технического сотрудничества.

Су-35 в Сирии

«Первые четыре машины были поставлены еще в конце прошлого года, а вторая партия из 10 самолетов будет поставлена заказчику в этом году», сказал собеседник агентства, добавив, что заключительная партия (10 машин) будет передана в 2018 г.


В Федеральной службе по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) эту информацию комментировать не стали.

Напомним, контракт на поставку 24-х истребителей был подписан в 2015 г, его стоимость – около $ 2 млрд. В эту стоимость входит также поставка наземного оборудования и резервных двигателей. Условия контракта должны быть выполнены в течение 3-х лет

В ноябре 2016 г замдиректора ФСВТС Владимир Дрожжов сообщил, что Россия приступила к выполнению первого этапа обязательств по заключенному с КНР договору.

Использованы фотографии: Валерий Шарифулин/ТАСС
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Комментарии 27
  1. Михаил177 Вчера, 14:01
    Да они к концу года уже наклепают 300 штук каких-нибудь J-121 ну очень похожих на Су-35....
    Михаил177
    1. Vadivak Вчера, 14:04
      Цитата: Михаил177
      Да они к концу года уже наклепают 300 штук каких-нибудь J-121 ну очень похожих на Су-35.

      Внешне похожих весьма возможно, а в остальном прекрасная маркиза.......
      Vadivak
      1. Вас Влад Вчера, 14:21
        Тут без научной школы далеко не уедешь hi
        Вас Влад
        1. Arh Вчера, 14:36
          Полюбому урезаны и полюбому срисуют , лучше поставили бы индусам !!!
          Arh
          1. cniza Вчера, 16:17
            Да , они могут срисовать всё , но не все смогут сделать.
            cniza
            1. Nosgoth Вчера, 16:53
              Это им не помешает забирать наши контракты (т.е. лишать нашу оборонку доходов) на экспорт Су-35, благодаря меньшей цене за свои копии. Как это происходит сейчас :-(
              Nosgoth
              1. Berkut24 Вчера, 21:22
                1) Ноу-Хау (знаю как). Движки уж сколько раз разбирали-собирали.... А не выходит цветок аленький.
                2) Опять же движки. Они предыдущую итерацию повторить не смогли, а тут следующая модернизация у русских. Они для своих копий и своих разработок на экспорт закупают наши движки, наше предприятие в шоколаде. А вот эти новые модернизированные, думаю, продавать будут пошкучно в рамках гарантийного сопровождения. А со старыми движками - это уже другой самолет.
                3) БРЭО У китайцев есть свое от предыдущих моделей, но все не то...
                4) Китай сейчас очень ценит отношение с Россией - они перессорились со всеми вокруг, в том числе и с америкосами в лице Трампа. Думаете, на фоне заключения с нами официального договора об интеллектуальной собственности Китай захочет разос*аться с последним партнером, который обеспечивает Китай всем, что касается топлива, некоторых технологий и политической поддержки?
                Berkut24
      2. тол100в Вчера, 17:31
        Цитата: Vadivak
        Внешне похожих весьма возможно

        Венеру Милосскую копировали множество раз, а результат будет такой же!
        тол100в
    2. Alexey RA Вчера, 14:23
      Цитата: Михаил177
      Да они к концу года уже наклепают 300 штук каких-нибудь J-121 ну очень похожих на Су-35....

      И как скоро Китай наклепал клоны поставленных им ранее Су-27? А главное - чьи движки им пришлось для них закупать? wink
      Виктор Михайлович уцелел чудом и из обломков мотоцикла в следующий запойный период устроил стационарный двигатель, который был очень похож на настоящий двигатель, но не работал.
      © Ильф и Петров
      Alexey RA
      1. donavi49 Вчера, 14:29
        Ну все же на свои клоны Су-27 они уже серийно АФАР ставят и сменили авионику полностью. На фоне последних серий J-11B - СМ3 смотрится очень тускло. А у них уже J-11D летает. Новая версия, с новой кабиной, новой оптической станцией, правками в планере (по типу Су-35 + значительно использование композитов), новой широкоформатной и высокоинформативной ИЛС от 5 поколения, новым РЛС АФАР. Открытой архитектурой борта, уже в базе позволяющей использовать ракеты В-В, В-поверхность от их 5 поколения + любые контейнера.
        donavi49
    3. Тикси-3 Вчера, 14:25
      Цитата: Михаил177
      Да они к концу года уже наклепают 300 штук

      и ШО??...хоть 3000...где брать валюту для дальнейшего развития авиации?....экспорт это хорошо....импорт -плохо...
      Тикси-3
  2. Мар.Тира Вчера, 14:13
    Цитата: Vadivak
    Цитата: Михаил177
    Да они к концу года уже наклепают 300 штук каких-нибудь J-121 ну очень похожих на Су-35.

    Внешне похожих весьма возможно, а в остальном прекрасная маркиза.......

    Наши надеюсь не дураки, и научились подписывать контракты с Китайцами.Где каждая деталь,узел,имеют Российский патент.
    Мар.Тира
    1. Nosgoth Вчера, 16:54
      Мечтайте дальше :-)
      Nosgoth
    2. тол100в Вчера, 17:35
      Цитата: Мар.Тира
      Где каждая деталь,узел,имеют Российский патент.

      Да плевать они хотели на Ваши патенты, тем более, что это будет использоваться внутри страны и с грифом: "Сделано в Китае!"
      тол100в
  3. demon666 Вчера, 14:19
    Где тема по корнет
    demon666
  4. Евгений30 Вчера, 14:29
    Цитата: Alexey RA
    Цитата: Михаил177
    Да они к концу года уже наклепают 300 штук каких-нибудь J-121 ну очень похожих на Су-35....

    И как скоро Китай наклепал клоны поставленных им ранее Су-27? А главное - чьи движки им пришлось для них закупать? wink
    Виктор Михайлович уцелел чудом и из обломков мотоцикла в следующий запойный период устроил стационарный двигатель, который был очень похож на настоящий двигатель, но не работал.
    © Ильф и Петров

    Граждане, не надо делать из китайцев тупых. В свое время у СССР тоже не было ни научной школы ни промышленности, нужной для выпуска подобных машин. Первые советские танки и самолеты это или лицензионные или скопированные зарубежные....
    Китайцы действуют так же, а с учетом деградации нашей системы образования, а у китайцев она советского образца, то в ближайшем будущем мы будем закупать у них кое-что....
    Евгений30
    1. ADmA_RUS Вчера, 14:53
      Как говорится начни с себя.
      Не надо нас принимать за тупых. В СССР научная школа основывалась на научной школе РИ.
      И у них не советская школа.
      И самое главное у них по большей части мозги азиатов.
      ADmA_RUS
      1. Koshak Вчера, 16:30
        Цитата: ADmA_RUS
        И самое главное у них по большей части мозги азиатов.

        Да вы, батенька, расист. Чем мозги азиатов отличаются от мозгов европейцев? Чем, в этом плане, японец отличается от русского?
        Koshak
        1. Фантом-революции Вчера, 16:40
          Цитата: Koshak
          Цитата: ADmA_RUS
          И самое главное у них по большей части мозги азиатов.

          Да вы, батенька, расист. Чем мозги азиатов отличаются от мозгов европейцев? Чем, в этом плане, японец отличается от русского?

          Мозги ничем. А вот факторы которые дают некоторые различия хомосапиенсов есть. Начиная от культуры религии менталитета и т.д. Зверства японцев чем обусловленны и почему не происходили аналогичные зверства со стороны СССР во время ВОВ?
          Фантом-революции
          1. alexmach Вчера, 18:06
            Зверства японцев чем обусловленны и почему не происходили аналогичные зверства со стороны СССР во время ВОВ?


            Тем что в СССР в то время было "общество новго типа", воевали уже поколения воспитанные в СССР, а в Японии только только перешли от феодализма к нео-феодальному варианту госкапитализма.

            Как вы считаете, у немцев с мозгами и факторами все в порядке? А чем тогда обьясняется их жестокости во время 2мировой войны?
            alexmach
            1. KaPToC Сегодня, 00:25
              Цитата: alexmach
              Как вы считаете, у немцев с мозгами и факторами все в порядке? А чем тогда обьясняется их жестокости во время 2мировой войны?

              Чем выше плотность населения в стране - тем меньше в ней ценят человеческую жизнь. Закон природы, ничего личного..
              KaPToC
        2. KaPToC Сегодня, 00:23
          Цитата: Koshak
          Да вы, батенька, расист.

          Вопреки расхожему мнению люди, нации и расы не равны, а сильно отличаются.
          Цитата: Koshak
          Чем мозги азиатов отличаются от мозгов европейцев?

          У них письменность иероглифическая, а она по другому программирует мышление человка, это лишь один из примеров различия.
          Цитата: Koshak
          Чем, в этом плане, японец отличается от русского?

          Японец живет в крайне благоприятном для проживания человека климате, чтоб просто выжить ему надо напрягаться в десять раз меньше чем русскому.
          KaPToC
    2. тол100в Вчера, 17:47
      Цитата: Евгений30
      а с учетом деградации нашей системы образования, а у китайцев она советского образца,

      С образованием полностью согласен! Покуда будет действовать ЕГЭ-ТУПИЗМ, яко-бы боровшийся с коррупцией в сфере образования, уровень ЗНАНИЙ современных учеников упадет до уровня 30-х годов, или до "Митрофанушки" - Ямщик (Гугл) довезет!
      тол100в
  5. Громобой Вчера, 14:30
    Китайцы ценят нашу технику,наши С-300 прикрывают их Пекин---если Америка будет активнее помогать своим союзникам,то вполне возможно,что китайские Су-35 встретятся с американскими Ф-22,то о чём так много говорили многие аналитики свершится и можно будет оценить реальную ценность этих машин.
    Громобой
  6. V.ic Вчера, 14:46
    "Тихо вокруг, ветер туман унес. Hа сопках Маньчжурии воины спят
    И русских не слышат слез.
    Плачет родная мать, плачет молодая жена, Плачут все, как один человек,
    Злой рок и судьбу кляня!..."
    НА СОПКАХ МАНЬЧЖУРИИ
    V.ic
    1. андрей юрьевич Вчера, 16:19
      как бы ни хихикали,а китайцы быстро прогрессируют....
      андрей юрьевич
      1. тол100в Вчера, 17:50
        Цитата: андрей юрьевич
        ,а китайцы быстро прогрессируют....

        Они смотрят на бодающихся идиотов, и потирают руки!
        тол100в

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