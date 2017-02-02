В текущем году в Китай будет поставлено 10 истребителей Су-35
В 2017 году в Китай будет поставлена вторая партия из 10-ти истребителей Су-35, оставшиеся самолеты будут переданы в 2018-ом, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в сфере военно-технического сотрудничества.
«Первые четыре машины были поставлены еще в конце прошлого года, а вторая партия из 10 самолетов будет поставлена заказчику в этом году», сказал собеседник агентства, добавив, что заключительная партия (10 машин) будет передана в 2018 г.
В Федеральной службе по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) эту информацию комментировать не стали.
Напомним, контракт на поставку 24-х истребителей был подписан в 2015 г, его стоимость – около $ 2 млрд. В эту стоимость входит также поставка наземного оборудования и резервных двигателей. Условия контракта должны быть выполнены в течение 3-х лет
В ноябре 2016 г замдиректора ФСВТС Владимир Дрожжов сообщил, что Россия приступила к выполнению первого этапа обязательств по заключенному с КНР договору.
«Первые четыре машины были поставлены еще в конце прошлого года, а вторая партия из 10 самолетов будет поставлена заказчику в этом году», сказал собеседник агентства, добавив, что заключительная партия (10 машин) будет передана в 2018 г.
В Федеральной службе по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) эту информацию комментировать не стали.
Напомним, контракт на поставку 24-х истребителей был подписан в 2015 г, его стоимость – около $ 2 млрд. В эту стоимость входит также поставка наземного оборудования и резервных двигателей. Условия контракта должны быть выполнены в течение 3-х лет
В ноябре 2016 г замдиректора ФСВТС Владимир Дрожжов сообщил, что Россия приступила к выполнению первого этапа обязательств по заключенному с КНР договору.
Использованы фотографии: Валерий Шарифулин/ТАСС