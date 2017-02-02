Минобороны Чехии заказало 20 колесных бронемашин Pandur II
Чешское оборонное ведомство 30 января подписало контракт с компанией «Tatra Defence Vehicle» на поставку 20-ти колесных (8х8) бронемашин Steyr Pandur II специализированных версий, сообщает Военный информатор.
Стоимость сделки составила около $ 82 млн (2,07 млрд. чешских крон).
Сообщается, что «компания "Tatra Defence Vehicle" получила эксклюзивные права на сборку и маркетинговое продвижение ББМ этого типа от материнской компании "General Dynamics European Land Systems" в 2015 году».
В настоящее время в парке бронемашин чешской армии находятся 107 «Пандуров».
Из 20-ти заказанных машин 4 будут командно штабными, остальные связными.
Сообщается, что новые машины новой партии будут оснащены дополнительной защитой, более современными бортовыми и IT-системами.
Стоимость сделки составила около $ 82 млн (2,07 млрд. чешских крон).
Сообщается, что «компания "Tatra Defence Vehicle" получила эксклюзивные права на сборку и маркетинговое продвижение ББМ этого типа от материнской компании "General Dynamics European Land Systems" в 2015 году».
В настоящее время в парке бронемашин чешской армии находятся 107 «Пандуров».
Из 20-ти заказанных машин 4 будут командно штабными, остальные связными.
Сообщается, что новые машины новой партии будут оснащены дополнительной защитой, более современными бортовыми и IT-системами.
Использованы фотографии: Łukasz Golowanow, http://dukecz.deviantart.com