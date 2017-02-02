02:27 03 февраля

Минобороны Чехии заказало 20 колесных бронемашин Pandur II

Чешское оборонное ведомство 30 января подписало контракт с компанией «Tatra Defence Vehicle» на поставку 20-ти колесных (8х8) бронемашин Steyr Pandur II специализированных версий, сообщает Военный информатор.

Минобороны Чехии заказало 20 колесных бронемашин Pandur II


Стоимость сделки составила около $ 82 млн (2,07 млрд. чешских крон).


Сообщается, что «компания "Tatra Defence Vehicle" получила эксклюзивные права на сборку и маркетинговое продвижение ББМ этого типа от материнской компании "General Dynamics European Land Systems" в 2015 году».

В настоящее время в парке бронемашин чешской армии находятся 107 «Пандуров».



Из 20-ти заказанных машин 4 будут командно штабными, остальные связными.

Сообщается, что новые машины новой партии будут оснащены дополнительной защитой, более современными бортовыми и IT-системами.

Использованы фотографии: Łukasz Golowanow, http://dukecz.deviantart.com
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Комментарии 11
  1. Изгоняющий либероидов Вчера, 15:03
    С этим боевым модулем только слепой не попадет в этот бэтээр. Как всегда мода в Европе делать высокую технику.
    Изгоняющий либероидов
    1. андрей юрьевич Вчера, 15:49
      не интересно...деньги лишние есть-пусть татят...
      андрей юрьевич
      1. cniza Вчера, 16:14
        Они покупают не для боевых действий , а для парадов и думают , что воевать за них будет НАТО - США.
        cniza
        1. Maksus Вчера, 17:31
          Пандур - это вполне годная машина, ног лучше бы чехи брали Пиранью 3. Швейцарская машина лучший в мире колесный БТР.
          Что касается высоты - БМП-1 низкая, но горят они тоже прекрасно. В век ПТРК профиль уже не имеет такого большого значения - в пустыне все и так видно, а в городе - без разницы. А вот капонир под нее рыть реально задолбаешься)))
          Maksus
    2. Штык Вчера, 20:01
      Цитата: Изгоняющий либероидов
      С этим боевым модулем только слепой не попадет в этот бэтээр.
      Пандур II
      Длина, мм 7540
      Ширина, мм 2680
      Высота, мм 2008 ( без башни)
      Найти габариты "Бумеранга", большая проблема ( тайна ! wink ) Но сравнить высоту с Пандур II, вполне возможно.
      Штык
  2. KIBL Вчера, 15:29
    Да профиль машины действительно как то высоковат,в засаду такую дуру закатить будет проблема.А для легкобронированной машины кроме действий из засады других функций как бы и нет.В чистом поле она как мишень на стрельбище очень даже удобная!
    KIBL
    1. ramzes1776 Вчера, 18:37
      А наш Бумеранг разве ниже будет?
      ramzes1776
      1. Штык Вчера, 19:36
        Цитата: ramzes1776
        А наш Бумеранг разве ниже будет?

        Нашим можно wink
        Штык
  3. yay Вчера, 18:10
    4 ляма за БТР, не кисло!
    yay
    1. активатор Вчера, 18:51
      Цитата: yay
      4 ляма за БТР, не кисло!

      Тоже так подумал вначале ,но они ведь связные начинка потянула имхо.
      активатор
    2. Штык Вчера, 21:46
      Цитата: yay
      4 ляма за БТР, не кисло!

      А Вы как добропорядочный налогоплательщик, попробуйте узнать сколько стоит "Бумеранг", "Армата" или Т-50 wink
      Штык

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