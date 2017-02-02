Официальный представитель МО Украины: "В Авдеевке танков нет"
Официальный представитель пресс-службы МО Украины по вопросам так называемой «АТО» Леонид Матюхин сегодня в очередной заставил общественность сомневаться даже в намёке на наличие адекватности у украинских чиновников (военных в том числе). Матюхин объявил о том, что украинских танков «в Авдеевке нет».
Такое заявление представитель пресс-центра «АТО» сделал на фоне материалов, отснятых британскими журналистами (телеканал BBC) именно в Авдеевке. На кадрах прекрасно видно, что украинские танки находятся в жилом секторе города – среди многоэтажных домов.
Вот эти кадры:
А это заявление г-на Матюхина:
По этому поводу в социальных сетях появилась шутка следующего содержания: «Если в Донбассе танка нет, но он заснят журналистами, то это украинский танк, а если танка никто не видел, но МО Украины утверждает, что танк есть, то это танк российской армии».
Судя по всему, общественность должна поверить именно г-ну Матюхину, а не кадрам, опубликованным всеми крупнейшими каналами.
Такое заявление представитель пресс-центра «АТО» сделал на фоне материалов, отснятых британскими журналистами (телеканал BBC) именно в Авдеевке. На кадрах прекрасно видно, что украинские танки находятся в жилом секторе города – среди многоэтажных домов.
Вот эти кадры:
А это заявление г-на Матюхина:
Я в Авдеевке сегодня целый день, я не видел ни одного танка, видел один полицейский БРМ.
По этому поводу в социальных сетях появилась шутка следующего содержания: «Если в Донбассе танка нет, но он заснят журналистами, то это украинский танк, а если танка никто не видел, но МО Украины утверждает, что танк есть, то это танк российской армии».
Судя по всему, общественность должна поверить именно г-ну Матюхину, а не кадрам, опубликованным всеми крупнейшими каналами.