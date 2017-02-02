Официальный представитель МО Украины: "В Авдеевке танков нет"

Я в Авдеевке сегодня целый день, я не видел ни одного танка, видел один полицейский БРМ.

Официальный представитель пресс-службы МО Украины по вопросам так называемой «АТО» Леонид Матюхин сегодня в очередной заставил общественность сомневаться даже в намёке на наличие адекватности у украинских чиновников (военных в том числе). Матюхин объявил о том, что украинских танков «в Авдеевке нет».Такое заявление представитель пресс-центра «АТО» сделал на фоне материалов, отснятых британскими журналистами (телеканал BBC) именно в Авдеевке. На кадрах прекрасно видно, что украинские танки находятся в жилом секторе города – среди многоэтажных домов.Вот эти кадры:А это заявление г-на Матюхина:По этому поводу в социальных сетях появилась шутка следующего содержания:Судя по всему, общественность должна поверить именно г-ну Матюхину, а не кадрам, опубликованным всеми крупнейшими каналами.