02:25 03 февраля

Официальный представитель МО Украины: "В Авдеевке танков нет"

Официальный представитель пресс-службы МО Украины по вопросам так называемой «АТО» Леонид Матюхин сегодня в очередной заставил общественность сомневаться даже в намёке на наличие адекватности у украинских чиновников (военных в том числе). Матюхин объявил о том, что украинских танков «в Авдеевке нет».

Такое заявление представитель пресс-центра «АТО» сделал на фоне материалов, отснятых британскими журналистами (телеканал BBC) именно в Авдеевке. На кадрах прекрасно видно, что украинские танки находятся в жилом секторе города – среди многоэтажных домов.

Вот эти кадры:



А это заявление г-на Матюхина:
Я в Авдеевке сегодня целый день, я не видел ни одного танка, видел один полицейский БРМ.


По этому поводу в социальных сетях появилась шутка следующего содержания: «Если в Донбассе танка нет, но он заснят журналистами, то это украинский танк, а если танка никто не видел, но МО Украины утверждает, что танк есть, то это танк российской армии».

Судя по всему, общественность должна поверить именно г-ну Матюхину, а не кадрам, опубликованным всеми крупнейшими каналами.


59

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Комментарии 59
  1. Ustrushan Вчера, 19:09
    Давайте скинемся ему на очки, ребята?
    Ustrushan
    1. хрыч Вчера, 19:10
      Цитата: Ustrushan
      на очки

      Скорей очко
      хрыч
      1. MaksoMelan Вчера, 20:58
        Более того. Украинцы евреи!!!
        MaksoMelan
        1. Дрюня2 Вчера, 22:21
          прямая трансляция Донецк - рация
          18+ матом иногда поругиваются
          Дрюня2
    2. Владыка Ситх Вчера, 19:15
      Светлодарск-Дебальцево. В ходе боя ВСН подожгли БМП, которая вела обстрел позиций ополчения из района зелёнки у грязевского ставка. Укроп взбесился и устроил массированный, с нескольких позиций, миномётный (82-ми и 120-ми).
      18:40 Широкая балка бой
      18:40 Зайцево бой
      19:00 от меня арта бьет. две Д-30 работают по 6 выстрелов в минуту каждая.
      Владыка Ситх
      1. cniza Вчера, 20:53
        Это уже даже не смешно , это как бы без мата сказать - о - наглая ложь.
        cniza
    3. vovanpain Вчера, 19:23
      Цитата: Ustrushan
      Официальный представитель МО Украины: "В Авдеевке танков нет

      Там не только танки,но и ОБСЕ засняли.
      vovanpain
      1. Монос Вчера, 19:38
        И ещё как засняли
        Монос
        1. Serg Koma Вчера, 22:54
          Цитата: Монос
          И ещё как засняли

          Организовывают подвоз "ПЕЧЕНЬЕВ" - гуманитарка от ОБСЕ, ВЫ всё "очки... куда смотрят..." Смотрят что бы НУЖНЫМ ЛЮДЯМ НЕ ДОСТАЛОСЬ от гейропы, а транши шли!!!
          Serg Koma
        1. MaksoMelan Вчера, 21:05
          А Чуркин цитировал пьяный монолог Ведра?про детей!!! Как они выцграютвойну!! Что их дети будут в тепле а там будут прятаться в бомбоубежищах.
          MaksoMelan
        2. MaksoMelan Вчера, 21:07
          Не обсуждается их перспективы а сами хотят влезть в разговор Трампа и Путина.. Послать их также как они нас послади . как ВВП говорил нам отвечали? "Это не ваше дело"!
          MaksoMelan
    4. brasist Вчера, 19:24
      Пропьёт...
      brasist
    5. shooter18 Вчера, 19:26
      Если они утверждают что там танков нет, то нужно их смело жечь!!
      shooter18
      1. Incvizitor Вчера, 19:38
        Вместе с ОБСЕ эти танки накрыть.
        Incvizitor
        1. MaksoMelan Вчера, 21:08
          Номера этих машин ОБСЕ есть? И вообще!! Что ОБСЕ говорит? Опятьмолчат и наблюдают?
          MaksoMelan
    6. vovanpain Вчера, 19:46
      Официальный представитель пресс-службы МО Украины по вопросам так называемой «АТО» Леонид Матюхин сегодня в очередной заставил общественность сомневаться даже в намёке на наличие адекватности у украинских чиновников (военных в том числе)

      Где вы в последние 3 года там адекватных видели. what
      vovanpain
    7. Ren Вчера, 20:03
      Очки не помогут, нужно скинуться на новую голову.
      Ren
      1. libivs Вчера, 20:26
        Неее.... Лучше оторвать ее совсем. С корнем.
        libivs
    8. kapitan92 Вчера, 21:32
      Цитата: Ustrushan
      Давайте скинемся ему на очки, ребята?

      Лучше на бесплатную ведровую клизму, говорят она хорошо мозги прочищает и зрение восстанавливаем. wassat
      kapitan92
  2. Lyncher Вчера, 19:10
    Видео фейк, фото это фотошоп и вообще это всё проделки Кремля. lol
    Lyncher
    1. major071 Вчера, 19:21
      Согласен на все 100%, фейк и поклеп! belay

      Если ты стоишь у танка
      Но его в упор не видишь
      И совсем-совсем не хочешь
      К окулисту на прием
      То скорей всего ты будешь
      Представитель укропрессы
      Или, даже вероятней
      Служишь кем то в ОБСЕ
      wink drinks
      major071
  3. 210окв Вчера, 19:11
    Первый в номинации "Брехун года" и одновременно на скамью обвиняемых в суде Донецка..
    210окв
  4. костя андреев Вчера, 19:15
    Я все понимаю, политика и все такое, и нам многого знать нельзя, но если мы потеряем Донбасс, мне будет наверно стыдно,за страну, за президента за то, что я русский. Наверно это будет чувство полное про ивоположность тому когда Крым стал нашим. Испытываешь плохое чувство когда подставляешь людей которые тебе поверили.
    Это не паника просто непонятно, что происходит.
    костя андреев
    1. Горный стрелок Вчера, 19:24
      Успокойтесь. Укропу просто дают перезреть и сгнить на корню. Да, это долго, гнусно и вызывает рвотный рефлекс. Вспомните Якова Кедми ( умнейший мужик). Что он сказал. Украине - хана. Полгода, год - и все это рассыплется как карточный домик. Не надо никуда спешить.
      Горный стрелок
      1. 210окв Вчера, 19:32
        А что там у Вас насчет "ДА ЗАМЕРЗНУТ ОНИ ТАМ ВСЕ ЭТОЙ ЗИМОЙ"Прогноз не сбывается?Теперь уже рассыпление карточного домика..Ждать и догонять-хуже всего.
        Цитата: Горный стрелок
        Успокойтесь. Укропу просто дают перезреть и сгнить на корню. Да, это долго, гнусно и вызывает рвотный рефлекс. Вспомните Якова Кедми ( умнейший мужик). Что он сказал. Украине - хана. Полгода, год - и все это рассыплется как карточный домик. Не надо никуда спешить.
        210окв
        1. единокровец Вчера, 20:04
          Цитата: 210окв
          А что там у Вас насчет "ДА ЗАМЕРЗНУТ ОНИ ТАМ ВСЕ ЭТОЙ ЗИМОЙ"Прогноз не сбывается?Теперь уже рассыпление карточного домика..Ждать и догонять-хуже всего.

          Почему вы себя на посмешище выставляете? Не дала Москва замёрзнуть Украине в 14, 15 году и не даст если будет форс-мажор. Газ без предоплаты поставила, уголь поставила взаимы и электричество . В ноги дяде Вове поклонитесь.
          Что Украина не рассыпается? Про это даже самые ярые ко патриоты на каждом шагу орут и только вы не в сознанке.
          единокровец
          1. 210окв Вчера, 20:13
            Почему я по Вашему должен "дяде Вове"кланяться?То что он поставил энергоносители укропии,а у нас в России вдоль газопровода села на дровах топят..Скажете местные начальники виноваты..Конечно,только это уже не местных касается а всей системы.Извините что разговор немного не в тему,просто надо было ответить.
            Цитата: единокровец
            Цитата: 210окв
            А что там у Вас насчет "ДА ЗАМЕРЗНУТ ОНИ ТАМ ВСЕ ЭТОЙ ЗИМОЙ"Прогноз не сбывается?Теперь уже рассыпление карточного домика..Ждать и догонять-хуже всего.

            Почему вы себя на посмешище выставляете? Не дала Москва замёрзнуть Украине в 14, 15 году и не даст если будет форс-мажор. Газ без предоплаты поставила, уголь поставила взаимы и электричество . В ноги дяде Вове поклонитесь.
            Что Украина не рассыпается? Про это даже самые ярые ко патриоты на каждом шагу орут и только вы не в сознанке.
            210окв
    2. 210окв Вчера, 19:29
      Константин,я думаю что Запад всё же нашел слабое место в политике Кремля,скорее даже не в политике,а в финансах.Вот и такая невразумительная реакция на происходящее.То что не было решено два года назад теперь уже не решить..К сожалению.В лучшем случае бандерлоги отожмут еще территории и сядут в Минске с победным видом..
      Цитата: костя андреев
      Я все понимаю, политика и все такое, и нам многого знать нельзя, но если мы потеряем Донбасс, мне будет наверно стыдно,за страну, за президента за то, что я русский. Наверно это будет чувство полное про ивоположность тому когда Крым стал нашим. Испытываешь плохое чувство когда подставляешь людей которые тебе поверили.
      Это не паника просто непонятно, что происходит.
      210окв
  5. zadorin1974 Вчера, 19:16
    Ну что пристали-не танки это-хлебовозки.А две машины ОБСЕ на заднем плане вообще мираж.
    zadorin1974
    1. ssergn Вчера, 20:02
      Цитата: zadorin1974
      машины ОБСЕ на заднем плане вообще мираж.
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      Да нихрена вы не поняли. Крузера два? Два. Танков два? два.
      Значит - это танки -телохранители. Ну просто ОБСЕ (крузеры) приехали на инспекцию...
      laughing laughing laughing laughing laughing laughing
      ssergn
  6. Наблюдатель2014 Вчера, 19:17
    Официальный представитель МО Украины: "В Авдеевке танков нет"
    Только дырка в крыше АН 26 настоящая laughing
    Наблюдатель2014
  7. Sly Вчера, 19:19
    заявление г-на Матюхина: да цэ ж не Авдеевка, вы всё брешете...
    Sly
  8. Lester7777 Вчера, 19:25
    "Прикрывает левый фланг, правый прикрывает танк..." - вот уж не думал, что это про ОБСЕ.
    Lester7777
  9. sergant89 Вчера, 19:26
    А этим (на белых крузерах)тоже очки нужны?
    sergant89
    1. Lester7777 Вчера, 19:31
      А где танки?
      Lester7777
      1. Громобой Вчера, 19:39
        Цитата: sergant89
        А этим (на белых крузерах)тоже очки нужны?

        Очки у них есть,только они "не той системы" request .
        Громобой
      2. Lyncher Вчера, 19:40
        Парни нашёл оригинал, а не этот фотошоп)
        Lyncher
        1. лысова Вчера, 20:17
          Это подтверждает о продажности ( не соответствии) этой и им подобной организации ( ООН - в том числе). А почему нет контроля, за представителями международных государств? Или в уставах это не прописано?
          лысова
        2. Рябцев Григорий Евгеньевич Вчера, 23:05
          Lyncher Сегодня, 19:40
          Плохая ретушь. Видны остатки изображений. Оценка - "неуд". Оставить на второй год.
          Рябцев Григорий Евгеньевич
          1. Lyncher Вчера, 23:16
            Ну извините сеньор, для данной приколюхи использовались только пейнт и кривые руки)
            Lyncher
  10. dojjdik Вчера, 19:28
    когда евреи Сирию обстреливают все молчат как немые-может некий Роскомнадзор заставляет всех заткнутся-как только агент порашенко отдаст приказ "наступать" сразу все сми и сайты рев и вой поднимают призывая в свидетели неких лжеукраинцев и выдавая бурду которую они несут за правду
    dojjdik
  11. Изгоняющий либероидов Вчера, 19:28
    Он прав-это не укроинские танки, они проданы ополченцам,просто укроинские войска пока не могут доставить танки новым законным хозяевам good
    Изгоняющий либероидов
  12. кг пв Вчера, 19:47
    Захарова уже классно потроллила ОБСЕшников- "Есть такая профессия-танки не замечать" good
    кг пв
  13. КИБЕРНИНДЗЯ Вчера, 19:57
    Хреновый из Матюхина гипнотизер...
    КИБЕРНИНДЗЯ
  14. Восточный ветер Вчера, 20:05
    Кроме предлогов в мыслях ничего цензурного найти не могу...
    Восточный ветер
  15. лысова Вчера, 20:05
    Один к одному, как в Абхазии (ситуация). Правда наших ребят не вернёшь ( гарнизон) . Вот и надо повторить. Ну эти, нехорошие (не за что баны по человечьи) люди, плетут интриги. Вот и вариант и пищалочки переобулись ( только одно не мало важное! --- все кто орал против России, в том числе СМИ --- должны ответить по полной).
    лысова
  16. san4es Вчера, 20:12
    украинец.танки под прикрытием ОБСЕ am
    san4es
  17. григорьевич Вчера, 20:36
    Цитата: Монос
    И ещё как засняли

    Вы всеврете,это на Мосфильме снято. lol
    григорьевич
  18. Кот канибал Вчера, 20:41
    Это такая же лож,как заявления некоторых украинцев,в которых они утверждают,что на Украине якобы нет бандеровцев.
    Кот канибал
  19. Aleksahndr Вчера, 20:51
    А ведь на западе верят этой брехне. А журналисты не правильно засняли.
    Aleksahndr
    1. samoletil18 Вчера, 21:29
      Даже ВВС не верят уже. Эдак у них перестройка случится ненароком.
      samoletil18
  20. Prawdorub Вчера, 21:27
    Даже если и есть, то почему украинская армия не может держать свои танки на территории своей страны?
    Prawdorub
    1. Стабилиози Вчера, 22:29
      ПАТАМУШТА...Читани минские...там всё русскими буквами написано.
      Стабилиози
      1. Prawdorub Сегодня, 01:24
        Так договоры же никто и не соблюдает.К примеру Будапештский меморандум.Почему тогда официальный Киев должен?Вот и освобождает свою землю от террористов
        Prawdorub
  21. Darth Revan Вчера, 21:31
    Цитата: Ustrushan
    Давайте скинемся ему на очки, ребята?


    Я б ему скинулся на гранату! am
    Darth Revan
  22. Ferdinant Вчера, 22:04
    А это не Авдеевка
    Ferdinant
  23. Метан Вчера, 22:21
    Цитата: Владыка Ситх
    Светлодарск-Дебальцево. В ходе боя ВСН подожгли БМП, которая вела обстрел позиций ополчения из района зелёнки у грязевского ставка. Укроп взбесился и устроил массированный, с нескольких позиций, миномётный (82-ми и 120-ми).
    18:40 Широкая балка бой
    18:40 Зайцево бой
    19:00 от меня арта бьет. две Д-30 работают по 6 выстрелов в минуту каждая.

    Земеля,привет!Все хочу спросить,с БП все в порядке?Ходок грит,что,мол,на только отмахаться...Как?
    Метан
  24. Serg Koma Вчера, 22:59
    Цитата: Ростов Папа
    [media=https://www.youtube.com/watch?v=Vd4yiuz8HB
    8]

    А он ПОЧЕМУ по русски говорит??? Потому что в США?
    Serg Koma

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