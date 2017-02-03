15:55 03 февраля

Успех совместной операции войск Асада и курдов

Как сообщают "Известия", в результате совместных действий под Дейр-эз-Зором 2 февраля «Сирийские демократические силы» (СДС) нанесли удар по северным подступам к городу, находящемуся в осаде. Легкая курдская пехота, размещенная на джипах с пулеметами, при поддержке американской авиации захватила ряд нефтяных объектов в этом районе, что оттянуло на них силы ИГИЛ (запрещенная в России террористическая организация). Успеху способствовало отсутствие оборонительных позиций к северу от города. Это привело к стабилизации военной ситуации в Дейр-эз-Зоре, куда на помощь брошены лучшие правительственные силы, бои приняли позиционный характер. Это дает возможность сирийцам сосредоточиться на деблокировании трассы, связывающей военный аэродром и базу 137-й правительственной бригады.

Успех совместной операции войск Асада и курдов


В целом, стратегическая обстановка в Дейр-эз-Зоре складывается в пользу ИГИЛ. В данных обстоятельствах крайне важно объединить разрозненные анклавы правительственных войск. Однако достигнутый успех совместной операции может носить временный характер, так как основные силы СДС задействованы в районе Ракки, где готовится штурм столицы «халифата». Удержание Дейр-эз-зоро позволит сохранить контроль над богатейшими запасами нефти и не даст ИГИЛ сомкнуть свои отряды в случае их отступления из Ракки и Мосула.


По некоторым данным, переговоры между курдами и Дамаском, прошедшие в январе, стали возможны благодаря посредничеству российских представителей. На них обсуждалось послевоенное устройство Сирии, перспективы федерализации страны, возможности совместной борьбы с противниками режима Башара Асада.

В последнее время правительство в Дамаске всё чаще демонстрирует симпатии к курдам. Чтобы выжить и добиться поставленных целей, им приходится сотрудничать. Они взаимодействуют не только под Дейр-эз-Зором, но и в районе Алеппо и Аль-Баба. Они вполне могут сотрудничать, чтобы замкнуть кольцо вокруг города.

– пояснил по этому поводу директор Центра изучения Ближнего Востока и Центральной Азии Семен Багдасаров.


12

Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

CtrlEnter
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
Комментарии 5
  1. 210окв Сегодня, 13:47
    Всё верно.Все силы с которыми можно договорится стали вести себя гибче-это и приносит результаты..
    210окв
  2. Изгоняющий либероидов Сегодня, 13:49
    Курды сейчас позахватывают нефтяные месторожления, и,следующая война будет уже против курдов которые делают свои грязные делишки а не помогают армии, та же фигня и в Ираке где курды захватили нефтяные месторожления. Редкий случай когда я согласен с турками-курдов надо силой отучить брать чужое и не возвращать хозяевам.
    Изгоняющий либероидов
    1. vlad007 Сегодня, 14:47
      Цитата: Изгоняющий либероидов
      Курды сейчас позахватывают нефтяные месторожления, и,следующая война будет уже против курдов которые делают свои грязные делишки а не помогают армии, та же фигня и в Ираке где курды захватили нефтяные месторожления. Редкий случай когда я согласен с турками-курдов надо силой отучить брать чужое и не возвращать хозяевам.

      1. О каких "грязных делишках" идет речь? В этом месте поподробнее. Курды воюют так, что сирийской правительственной армии у них надо учиться.
      2. Курды и в Ираке и в Сирии и в Турции имеют территории на которых курдское население преобладает. В Ираке 80% иракских местораждений нефти расположено на территории с курдским население. Не курды захватили нефтяные месторождения, а природа так распорядилась.
      3. Курды воюют не просто так, а с мечтой о собственном курдском государстве или , как вариант, с автономными образованиями в составе Сирии и Ирака. Эрдоган именно этого и боится, что часть Турции отойдет к Курдистану или станет автономной. Не забывайте про гражданскую войну в самой Турции с курдами.

      vlad007
  3. askort154 Сегодня, 13:59
    ".....лёгкая курдская пехота размещённая на джипах с пулемётами...."


    Тачанки 21-го века ! good
    askort154
  4. mitrich Сегодня, 15:22
    И что? Нефть теперь достанется курдам и их покровителям, а Дамаску шиш. Потом воевать в курдами под крышкой амеров? Это вряд ли. Для сирийцев, по большому пофигу, кому она достанется, явно что не им, мимо носа.
    Интересно, курды тачанки ваять и успешно применять могут, а САА нет? Давно уже надо было перенять передовой опыт людоедов и создавать летучие отряды. Да ещё под прикрышкой нашей авиации. ИМХО, результат был бы.
    mitrich

Информация

Посетители, находящиеся в группе Гость, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
Картина дня