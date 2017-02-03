Успех совместной операции войск Асада и курдов

В последнее время правительство в Дамаске всё чаще демонстрирует симпатии к курдам. Чтобы выжить и добиться поставленных целей, им приходится сотрудничать. Они взаимодействуют не только под Дейр-эз-Зором, но и в районе Алеппо и Аль-Баба. Они вполне могут сотрудничать, чтобы замкнуть кольцо вокруг города.

Как сообщают " Известия ", в результате совместных действий под Дейр-эз-Зором 2 февраля «Сирийские демократические силы» (СДС) нанесли удар по северным подступам к городу, находящемуся в осаде. Легкая курдская пехота, размещенная на джипах с пулеметами, при поддержке американской авиации захватила ряд нефтяных объектов в этом районе, что оттянуло на них силы ИГИЛ (запрещенная в России террористическая организация). Успеху способствовало отсутствие оборонительных позиций к северу от города. Это привело к стабилизации военной ситуации в Дейр-эз-Зоре, куда на помощь брошены лучшие правительственные силы, бои приняли позиционный характер. Это дает возможность сирийцам сосредоточиться на деблокировании трассы, связывающей военный аэродром и базу 137-й правительственной бригады.В целом, стратегическая обстановка в Дейр-эз-Зоре складывается в пользу ИГИЛ. В данных обстоятельствах крайне важно объединить разрозненные анклавы правительственных войск. Однако достигнутый успех совместной операции может носить временный характер, так как основные силы СДС задействованы в районе Ракки, где готовится штурм столицы «халифата». Удержание Дейр-эз-зоро позволит сохранить контроль над богатейшими запасами нефти и не даст ИГИЛ сомкнуть свои отряды в случае их отступления из Ракки и Мосула.По некоторым данным, переговоры между курдами и Дамаском, прошедшие в январе, стали возможны благодаря посредничеству российских представителей. На них обсуждалось послевоенное устройство Сирии, перспективы федерализации страны, возможности совместной борьбы с противниками режима Башара Асада.– пояснил по этому поводу директор Центра изучения Ближнего Востока и Центральной Азии Семен Багдасаров.