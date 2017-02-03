15:50 03 февраля

Вооружённый тесаками человек пытался осуществить теракт в Лувре

Из Парижа приходят сообщения о том, что неизвестный человек, вооружённый тесаком (мачете) (по другим данным - двумя большими ножами), напал на военнослужащих в районе историко-музейного комплекса Лувр. Глава парижской полиции Мишель Кадо рассказал прессе, что неизвестный перед нападением выкрикивал «Аллах акбар» и беспорядочно размахивал холодным оружием.

Неизвестный попытался прорваться через военный патруль, работавший возле арки на площади Каррузель у входа в музейный комплекс. Один из военнослужащих успел среагировать и выстрелил нападавшему в живот. Однако нападавший всё же успел нанесли удар другому представителю военного патруля, тот получил травмы и был срочно госпитализирован.

По последним данным, преступник жив и также находится в одном из парижских медучреждений. Французская полиция сообщает, что личность нападавшего устанавливается, и, вероятнее всего, это один из многочисленных мигрантов из арабоязычных стран.


Он пытался оказаться внутри музейного комплекса для совершения террористического акта. В парижском муниципалитете заявляют, что версия теракта "рассматривается среди прочих".

Вооружённый тесаками человек пытался осуществить теракт в Лувре


Французские СМИ сообщили, что в тот момент в Лувре проходила экскурсия для детей - в музее находились несколько десятков школьников.

Известно о том, что закрыта станция метров "Королевский дворец - музей Лувр". Об этом сообщает телеканал BFMTV.

В последнее время Франция превратилась в одну из наиболее опасных с точки зрения террористической угрозы для своих граждан стран. Террористические акты, к сожалению, становятся будничными вещами и для других стран Европы, которые вместе с Францией стремились насаждать "демократию" в третьих странах под диктат США.

Использованы фотографии: http://www.dailymail.co.uk
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Комментарии 14
  1. Vitalson Сегодня, 13:48
    ОН просто пришёл в Лувр за лягушачьими лапками для одного из ресторанов.
    Vitalson
    1. андрей юрьевич Сегодня, 13:51
      ну что..раненого полицая-посадить,араба-отпустить...
      андрей юрьевич
    2. Монос Сегодня, 13:52
      В парижском муниципалитете заявляют, что версия теракта "рассматривается среди прочих".

      Ну какой это терракт? Это художественная инсталяция. Он художник, он так видит.
      Монос
    3. xetai9977 Сегодня, 14:24
      Удивительно. Ненормальный какой-то. Никакой настоящий террорист там не будет маячить. Я был в Лувре и знаю,что там военные кордоны в 2-3 ряда,автоматчики..И не только там. В Версале также.и у Эйфелевой башни...Псих явный
      xetai9977
      1. ASed Сегодня, 15:07
        === что неизвестный перед нападением выкрикивал «Аллах акбар» и беспорядочно размахивал холодным оружием.===

        А вот если бы культурно подошел с вопросом: "-как пройти в библиотеку?..." точно успел бы допырнять до смерти.
        ASed
  2. 210окв Сегодня, 13:51
    Хотелось схохмить про "Мачете"..Но всё это становится уже не смешно-слишком много развелось утырков.Стрелять их как бешеных псов..
    210окв
  3. ДэнСабака Сегодня, 13:52
    Уверен, что нападавший был в медвежей шубе, шапке-ушанке и кирзачах.... и размахивал он по пьяни шашкой, крича "А где тут бар?"
    Ведь ясно ж, что вся агрессия в гейропе от диких русских, а не от несчастных затюканых беженцев-арабов...
    ДэнСабака
    1. АВП 518 Сегодня, 14:16
      Цитата: ДэнСабака
      вся агрессия в гейропе от диких русских

      Два русских танкиста сидят в парижском кафе, пьют кофе с круассаном вприкуску, рядом «припаркована» колонна российских танков. Мимо идут армейские обозы.
      И один танкист говорит другому:
      — Об одном я сожалею — проиграли мы информационную войну.
      АВП 518
  4. Изгоняющий либероидов Сегодня, 13:53
    "Шарли эбдо "просто обязан срочно нарисовать карикатуры и на того что с ножом,и на полицию!А вообще,скоро студентка с иголкой на улице будет объявлена террористкой-а вдруг обычной иголкой сотню человек заколет до смерти?
    Изгоняющий либероидов
  5. Viktor.N.Aleksandrov. Сегодня, 14:01
    Совсем расслабились французики. У них постоянно то теракты, то пострелушки, а они даже стрелять во время не успевают. Тем более патруль был, как говорится, военный, мог бы вообще очередью разрезать, не взирая не пресловутую толерантность, которая связывает руки местным копам.
    Viktor.N.Aleksandrov.
  6. Оператор Сегодня, 14:01
    Ау, "Шарли Эбдо", включите ваши анальные фантазии и сбацайте свой фирменный этноперфоманс - типа "утром в газете, вечером в клозете".
    Оператор
  7. Стройбат запаса Сегодня, 14:09
    Араба отпустить немедленно! Выплатить компенсацию за ранение и подарить квартиру на Лазурном берегу! На каком основании вообще по нему начали стрелять? Это ущемление его права ходить с мачете и рубить всех, кого захочет! И теракт тоже является его правом!
    Стройбат запаса
  8. To be or not to be Сегодня, 14:45
    "Париж, Париж ты причинил мне эту боль
    От счастья нашего потеряны ключи"
    (Париж, Париж (Стас Михайлов)
    Президентские выборы во Франции 2017 года будут проводиться в два тура: первый назначен на 23 апреля, второй — на 7 мая ,
    Предвыборная борьба разгаре . Компромат .подставы .схемы ....И это нынешняя Франция

    Запоет ли Париж Марсельезу??
    To be or not to be
  9. Наблюдатель2014 Сегодня, 14:46
    Господа! Я,был в Лувре. Там на входе под стеклянной пирамидой сисюрити досконально всё проверяют. И в чём или где или как это террарюга пронести мачете умудрился???
    Наблюдатель2014

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