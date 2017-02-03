Вооружённый тесаками человек пытался осуществить теракт в Лувре
Из Парижа приходят сообщения о том, что неизвестный человек, вооружённый тесаком (мачете) (по другим данным - двумя большими ножами), напал на военнослужащих в районе историко-музейного комплекса Лувр. Глава парижской полиции Мишель Кадо рассказал прессе, что неизвестный перед нападением выкрикивал «Аллах акбар» и беспорядочно размахивал холодным оружием.
Неизвестный попытался прорваться через военный патруль, работавший возле арки на площади Каррузель у входа в музейный комплекс. Один из военнослужащих успел среагировать и выстрелил нападавшему в живот. Однако нападавший всё же успел нанесли удар другому представителю военного патруля, тот получил травмы и был срочно госпитализирован.
По последним данным, преступник жив и также находится в одном из парижских медучреждений. Французская полиция сообщает, что личность нападавшего устанавливается, и, вероятнее всего, это один из многочисленных мигрантов из арабоязычных стран.
Он пытался оказаться внутри музейного комплекса для совершения террористического акта. В парижском муниципалитете заявляют, что версия теракта "рассматривается среди прочих".
Французские СМИ сообщили, что в тот момент в Лувре проходила экскурсия для детей - в музее находились несколько десятков школьников.
Известно о том, что закрыта станция метров "Королевский дворец - музей Лувр". Об этом сообщает телеканал BFMTV.
В последнее время Франция превратилась в одну из наиболее опасных с точки зрения террористической угрозы для своих граждан стран. Террористические акты, к сожалению, становятся будничными вещами и для других стран Европы, которые вместе с Францией стремились насаждать "демократию" в третьих странах под диктат США.
Неизвестный попытался прорваться через военный патруль, работавший возле арки на площади Каррузель у входа в музейный комплекс. Один из военнослужащих успел среагировать и выстрелил нападавшему в живот. Однако нападавший всё же успел нанесли удар другому представителю военного патруля, тот получил травмы и был срочно госпитализирован.
По последним данным, преступник жив и также находится в одном из парижских медучреждений. Французская полиция сообщает, что личность нападавшего устанавливается, и, вероятнее всего, это один из многочисленных мигрантов из арабоязычных стран.
Он пытался оказаться внутри музейного комплекса для совершения террористического акта. В парижском муниципалитете заявляют, что версия теракта "рассматривается среди прочих".
Французские СМИ сообщили, что в тот момент в Лувре проходила экскурсия для детей - в музее находились несколько десятков школьников.
Известно о том, что закрыта станция метров "Королевский дворец - музей Лувр". Об этом сообщает телеканал BFMTV.
В последнее время Франция превратилась в одну из наиболее опасных с точки зрения террористической угрозы для своих граждан стран. Террористические акты, к сожалению, становятся будничными вещами и для других стран Европы, которые вместе с Францией стремились насаждать "демократию" в третьих странах под диктат США.
Использованы фотографии: http://www.dailymail.co.uk