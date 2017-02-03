"Правосеки" заявляют, что вышли на позиции в районе Спартака

На территории Республики активизировалась деятельность корректировщиков артиллерийского огня противника, а также фиксируются факты сбора отдельными лицами информации о местах дислокации и перемещениях военной техники и личного состава ВС ДНР, а также иная агентурная деятельность.

Из Донбасса снова приходят тревожные новости . Командование ВС ДНР сообщает о том, что ВСУ обновили свой же собственный рекорд по численности обстрелов за сутки. Так, число обстрелов территории Донецкой народной республики за истекшие 24 часа превысило 3,5 тысячи. Обстрелы ведутся из различных видов вооружений, включая такие как РСЗО «Град» и «Ураган». Донецкое агентство новостей сообщает, что обстрелам со стороны ВСУ и радикальных украинских вооружённых формирований, в ВСУ не входящих, подверглись 28 населённых пунктов республики.На этом фоне «правосеки» сообщают о том, что им удалось выйти на передовые позиции в районе Спартака. Информационный портал «Ворон Ньюс» , ссылающийся на публикации украинских радикалов в социальных сетях, пишет о том, что, по словам боевиков «Правого сектора» (запрещён в РФ), им удалось не только пробиться к позициям в районе Спартака, но и совместно с ВСУ установить так называемый «огневой контроль» над дорогой, соединяющей Донецк с Горловкой.Телеканал «Звезда» при этом подтверждает факт бегства из Донецка сотрудников специальной мониторинговой миссии ОБСЕ. Очевидцы отсняли материал, который показывает, как три машины СММ ОБСЕ (одна с прицепом, в который загружены вещи) в срочном порядке покидают Донецк.Министерство госбезопасности ДНР сообщает, что в связи с очередным витком эскалации конфликта Киев активизировал деятельность корректировщиков огня, а также диверсионных групп в регионе.Заявление: