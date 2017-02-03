15:52 03 февраля

"Правосеки" заявляют, что вышли на позиции в районе Спартака

Из Донбасса снова приходят тревожные новости. Командование ВС ДНР сообщает о том, что ВСУ обновили свой же собственный рекорд по численности обстрелов за сутки. Так, число обстрелов территории Донецкой народной республики за истекшие 24 часа превысило 3,5 тысячи. Обстрелы ведутся из различных видов вооружений, включая такие как РСЗО «Град» и «Ураган».

Донецкое агентство новостей сообщает, что обстрелам со стороны ВСУ и радикальных украинских вооружённых формирований, в ВСУ не входящих, подверглись 28 населённых пунктов республики.

"Правосеки" заявляют, что вышли на позиции в районе Спартака



На этом фоне «правосеки» сообщают о том, что им удалось выйти на передовые позиции в районе Спартака. Информационный портал «Ворон Ньюс», ссылающийся на публикации украинских радикалов в социальных сетях, пишет о том, что, по словам боевиков «Правого сектора» (запрещён в РФ), им удалось не только пробиться к позициям в районе Спартака, но и совместно с ВСУ установить так называемый «огневой контроль» над дорогой, соединяющей Донецк с Горловкой.

Телеканал «Звезда» при этом подтверждает факт бегства из Донецка сотрудников специальной мониторинговой миссии ОБСЕ. Очевидцы отсняли материал, который показывает, как три машины СММ ОБСЕ (одна с прицепом, в который загружены вещи) в срочном порядке покидают Донецк.

Министерство госбезопасности ДНР сообщает, что в связи с очередным витком эскалации конфликта Киев активизировал деятельность корректировщиков огня, а также диверсионных групп в регионе.

Заявление:
На территории Республики активизировалась деятельность корректировщиков артиллерийского огня противника, а также фиксируются факты сбора отдельными лицами информации о местах дислокации и перемещениях военной техники и личного состава ВС ДНР, а также иная агентурная деятельность.

Использованы фотографии: RT
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Комментарии 29
  1. Тралл Сегодня, 14:44
    Котла номер 3, похоже, не миновать.
    Интрига только в том, как он будет называться.
    Тралл
    1. Shuttle Сегодня, 14:56
      Цитата: Тралл
      Котла номер 3, похоже, не миновать.
      Интрига только в том, как он будет называться.

      Трщъ генрл... рзрште длжть... Не номер 3, а номер 8.

      http://chervonec-001.livejournal.com/839886.html
      Shuttle
    2. макс702 Сегодня, 15:41
      Сдается мне что наше МО наблюдает как готовы ВС ЛДНР.. впрок ли пошла наука и обеспечение.. если совсем худо станет потянет северным ветром...
      макс702
  2. Горный стрелок Сегодня, 14:46
    Тревожно становится. Эскалация нарастает, из США окрика не последовало, из Германии тоже, укроп обнаглел. Бить надо, наверное. Уже пора?
    Горный стрелок
    1. JonnyT Сегодня, 15:19
      Так этого и ждут. В США и старушке Европе уже запаслись попкорном в ожидании зрелищной кровавой битвы. В Болгарии, Польше и Венгрии опять оружейные заводы заработали, Аллепо прикрыли, теперь Авдеевку открывают.
      JonnyT
    2. Rus2012 Сегодня, 15:41
      Цитата: Горный стрелок
      из США окрика не последовало, из Германии тоже, укроп обнаглел. Бить надо, наверное. Уже пора?

      Цитата: JonnyT
      Так этого и ждут. В США и старушке Европе уже запаслись попкорном в ожидании зрелищной кровавой битвы.

      ...а тут хохложопство в полную -

      При этом представитель фашистского государства "Украина" в ООН тыкал всем фотографию
      "невинно убиенного" украинского карателя, которого все, почему-то, должны жалеть.

      В министерстве обороны Украины проверяют информацию о действиях украинских танков в Авдеевке, сообщили Би-би-си в ведомстве.
      "Силы АТО в Авдеевке не ведут огонь из артиллерии и танков. Сейчас достаточно имеющегося оружия: автоматов, пулеметов и гранатометов", - сказал Би-би-си представитель министерства обороны Александр Мотузяник. "И даже если бы украинская артиллерия была в Авдеевке, силы АТО все равно не вели бы с нее огонь, ведь огневые позиции боевиков расположены в жилых кварталах, в частности Донецка и Ясиноватой", - добавил Мотузяник.
      (Русская служба би-Би-Си).


      А вы хотите, чтобы падальщеГ - падальщеГа к справедливости взывал!

      Гнать нациков до Крыма (сухопутку открыть) и далее до Приднестровья.
      А о дальнейшем житье нацбандеровцев пускай гейропопы думают...
      Rus2012
  3. alekc73 Сегодня, 14:46
    ПРовокаторы.Нужно дождаться встречи Путина и Трампа.Там все и решится.После с правосеками "решим".
    alekc73
    1. НЕКСУС Сегодня, 14:53
      Цитата: alekc73
      ПРовокаторы.Нужно дождаться встречи Путина и Трампа.Там все и решится.После с правосеками "решим".

      Я так полагаю,что проблему правосеков и вообще возни на Донбассе,нам,как и новороссам решать надо без Европы,Трампа и тд. Решаем политически это все уже 4-й год ,а воз и ныне там.Встречаемся,обсуждаем,договариваемся,а после все так же обстреливают,гибнут мирные жители и конца и края этому не видно.При этом Параша все эти наши договоренности в гробу видел,а тем более нац батальоны. Может хватит языками трепать то и пора бить по роже,по этой наглой бендеровской роже?
      НЕКСУС
    2. Комментарий был удален.
    3. Rus2012 Сегодня, 15:45
      Цитата: alekc73
      Нужно дождаться встречи Путина и Трампа.Там все и решится.После с правосеками "решим".

      ...между прочем, а когда они встретиться собрались, не иначе в АПРЕЛЕ?

      До тех пор кровушки русской терпеть будем?
      Rus2012
  4. Alex_Tug Сегодня, 14:46
    Телеканал «Звезда» при этом подтверждает факт бегства из Донецка сотрудников специальной мониторинговой миссии ОБСЕ.
    [media=https://www.youtube.com/watch?v=yFpL0CYXig
    M]

    Знали, что ночью будут жилые кварталы Донецка обстреливать.
    Alex_Tug
    1. Тралл Сегодня, 14:49
      Т.н. наблюдатели ОБСЕ по ротации были заменены на корректировщиков огня и ДРГ.
      Тралл
      1. JonnyT Сегодня, 15:25
        Вы вспомните 2008, как грузинские колонны шли на обстрел Цхинвала и заходили в него в сопровождении ОБСЕшников
        JonnyT
  5. Изгоняющий либероидов Сегодня, 14:48
    А МО ДНР может только плакать и жаловаться? Не настохорошело в платок плакать Захарченке? Может быть он вспомнит что он мужик, плюнет на позорные минские соглосовища и даст приказ "-нацбатовцев и всушников в плен не брать,идти вперед как минимум до границ республики "?
    Изгоняющий либероидов
    1. 210окв Сегодня, 15:46
      А он разве сможет это сделать?Из Москвы всё решают..Да и своими силами они не справятся.
      Цитата: Изгоняющий либероидов
      А МО ДНР может только плакать и жаловаться? Не настохорошело в платок плакать Захарченке? Может быть он вспомнит что он мужик, плюнет на позорные минские соглосовища и даст приказ "-нацбатовцев и всушников в плен не брать,идти вперед как минимум до границ республики "?
      210окв
  6. НЕКСУС Сегодня, 14:48
    Ох как прав Сатановский...пора рубить этот "гордиев узел". Ведь уже всем ясно,что политического решения с Украиной и в Украине не будет. А те же Калибры хорошо способны летать не только через два государства в Сирию,но и в сторону украинских земель.При этом есть еще один существенный аргумент в этом вопросе,это ЧФ РФ.
    НЕКСУС
    1. cherkas.oe Сегодня, 15:19
      Цитата: НЕКСУС
      А те же Калибры хорошо способны летать не только через два государства в Сирию,но и в сторону украинских земель

      Калибрами дороговато будет, есть средства чуть дешевле, да и сроки утилизации уже наверно подходят для этих средств, вот ими и нужно крошить их технику и нацбаты.
      cherkas.oe
      1. НЕКСУС Сегодня, 15:26
        Цитата: cherkas.oe
        Калибрами дороговато будет, есть средства чуть дешевле,

        Конечно есть...но чем ситуация в Украине лучше или хуже чем в Сирии? И я считаю,что тут надо бить,как говорил герой Папанова в известном фильме-Не беспокойся,Козлодоев...Буду бить аккуратно,но сильно...ну а ВСУ останутся со следами насилия на лице ,так же ,как жертва нападения неизвестных.
        НЕКСУС
        1. cherkas.oe Сегодня, 15:36
          Цитата: НЕКСУС
          ,как жертва нападения неизвестных.

          Тут хоть чем бей, неизвестным, заведомо не останешься . А вот - " дешево, надежно, и практично"-ещё ни кто, не отменял.
          cherkas.oe
        2. Koshak Сегодня, 15:46
          Цитата: НЕКСУС
          ...но чем ситуация в Украине лучше или хуже чем в Сирии? И я считаю,что тут надо бить...

          Считать можно что и как угодно. А ситуация отличается законностью оснований для ввода войск. В Сирию по просьбе правительства были приглашены ВКС России, а в Украину никто нас не приглашал. И все эти призывы о том, что нужно брать Киев, выжечь все "калибрами" и "буратинами", сбросить ядерную бомбу, не более чем просто желание о чем то покричать.
          Koshak
  7. Копчёный Сегодня, 14:50
    Морпехи давеча тоже заявляли.
    Копчёный
  8. ShadowCat Сегодня, 14:56
    Интересно, а когда окружат и будут спрашивать в духе римлян "Кто Спартак?" Будут молчать? Благо у нас с деревом проблем нету, а раз некоторые так рвутся в Европу, можно и по Европейски подойти... Заливание в глотку расплавленного золота, Прибиванние к кресту... да и простой подход - петля да через сук. Последнее и бандитам наставление и прохожему спокойнее что за дорогами пригляд.
    ShadowCat
    1. Копчёный Сегодня, 14:57
      Это вы так про лесополосы в тамошних краях безпроблемно высказались? Если их не станет там сдует нафиг плодородный слой.
      Копчёный
  9. Кот канибал Сегодня, 15:02
    России нужно ввести визовый режим с республиками бывшего СССР. Пусть Порошенко сам своих граждан кормит !
    Кот канибал
  10. максим1987 Сегодня, 15:05
    Цитата: Тралл
    Котла номер 3, похоже, не миновать.
    Интрига только в том, как он будет называться.


    будет называться Донецким если ДНР не перестанет только давать ответку
    максим1987
  11. askort154 Сегодня, 15:07
    Если Минск-2 не выполняется, то остаётся два варианта:
    - миротворческие силы по линии разграничения;
    - принуждение к миру.
    Второй вариант более действенный.
    askort154
  12. Не служил Сегодня, 15:15
    У меня такое ощущение что военные ждут пока украинцы свою арту убьют, выдохнутся, снаряды кончаться.
    Не служил
  13. pussamussa Сегодня, 15:15
    Трамп грозится ввести американские войска в Мексику, никого при этом не спрашивая .
    А кто здесь мешает ввести на Донбасс. Или так и будут убивать друг друга по сути люди одного народа.
    pussamussa
  14. Prawdorub Сегодня, 15:25
    Правильно!Давно пора украинцам освободить свою землю от террористов!Даешь Донецк!
    Prawdorub
  15. samarin1969 Сегодня, 15:28
    Безнадёжная хроника предательства.........
    samarin1969

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