10:55 04 февраля

"Каторжная республика": как декабристы превратили Читу из деревни в столицу Забайкалья

"Каторжная республика": как декабристы превратили Читу из деревни в столицу Забайкалья

Декабристы на Сенатской площади

Читинские старожилы любят рассказывать приезжим, что центр их города своими прямыми улицами сильно напоминает Санкт-Петербург, так как спроектирован сосланными сюда декабристами. Они любят показывать и главный символ города — бревенчатую Михайло-Архангельскую церковь. В ней венчались ссыльные дворяне-оппозиционеры и последовавшие за ними в Сибирь женщины. Сейчас в здании храма находится Музей декабристов, который в народе называют просто Церковью декабристов.

"Каторжная республика"


Первые декабристы прибыли в Читинский острог в конце января 1827 года. Их было четверо: братья Никита и Алексей Муравьевы, Иван Анненков и Константин Торсон. Позже, в течение 1827 и 1828 годов, сюда прислали еще около 70 участников восстания. За три с половиной года каторги они дали небольшому поселению импульс в развитии, который спустя четверть века превратил его в город и столицу Забайкальской области.

"Когда декабристы только прибыли в Читу, это была всего лишь деревушка заводского ведомства. Маленькая, 75 деревянных домов, 393 жителя. Декабристы, конечно, дали толчок развитию этого местечка", — рассказывает ТАСС заведующая Музеем декабристов Надежда Баранова. По мнению историка Михаила Константинова, "несмотря на тюремное заключение, благодаря не­сгибаемой воле и нравственной силе декабристы фактически созда­ли в Чите островок свободной мысли и духа, своего рода каторжную декабристскую республику".

Основная часть декабристов содержалась в ими же достроенном тюремном здании — четыре комнаты с маленькими окнами, где было тесно, душно и шумно, в том числе от звона кандалов. Кандалы узникам разрешили снять в августе 1828 года по особому распоряжению императора Николая I. Позже им позволили за собственный счет построить на тюремном дворе еще семь маленьких бревенчатых домиков. Там же, в тюремном дворе Читинского острога, каторжники построили здание наподобие клуба, беседку, развели огород.

Во время пребывания в тюремном остроге Читы декабристы добились негласного права на занятия наукой и просветительством. Свое научное собрание они назвали "Каторжной академией", в которой заслушивались доклады по точным, естественным и гуманитарным наукам, практиковалось взаимное обучение иностранным языкам, математике и ремеслам.

"Художник Николай Бестужев оставил акварели с видами Читы и ее окрестностей, декабрист Петр Фаленберг — топографический план острога, а Фердинанд Вольф вел здесь медицинскую практику, впервые в регионе организовал прививку от оспы. Три с половиной года, а столько дел было сделано", — отмечает Баранова.


Тюрьма в Чите, где содержалась часть декабристов. Акварель Николая Бестужева, 1830 г.

Декабристы приобщили местное население к огородничеству, садоводству, цветоводству. Взрослые и дети из тюремной округи Читы участвовали в организованных ими концертах и коллективных пениях. Узники устраивали в остроге литературные чтения, проводили шахматные турниры. Привлекая к занятиям подростков, декабристы собирали минералогические, ботанические, зоологические, археологические и нумизматические коллекции. Сергей Трубецкой вел здесь метеорологические наблюдения.

"Во глубине сибирских руд"

В феврале 1827 года в Читинский острог приехала Александра Муравьева — жена Никиты Михайловича. Она тайно привезла декабристам знаменитое послание Пушкина "Во глубине сибирских руд". Здесь же, в Чите, Александр Одоевский от лица всех декабристов написал ответ "солнцу русской поэзии", в котором есть знаменитые строки: "Наш скорбный труд не пропадет, из искры возгорится пламя".

Спустя год, в январе 1828-го, Александра Муравьева передала еще одно пушкинское послание — "Мой первый друг, мой друг бесценный", адресованное лицейскому товарищу Пушкина Ивану Пущину.

Жены и невесты ссыльных добирались до Читинского острога по несколько месяцев. В их числе были княгини Мария Волконская и Екатерина Трубецкая, генеральская жена Наталья Фонвизина, фрейлина Императорского двора Елизавета Нарышкина — знатные, образованные женщины.

Пожалуй, самая романтическая история — это венчание во все той же Михайло-Архангельской церкви французской модистки Полины Гебль и ее возлюбленного Ивана Анненкова, ради которого девушка преодолела длинный путь в Забайкалье. После таинства молодую пару приветствовал перезвон кандалов всех присутствовавших на венчании декабристов. История их любви вдохновила Александра Дюма на роман "Учитель фехтования".

Помнят стены этого храма и еще один брак — декабриста Дмитрия Завалишина и Аполлинарии Смольяниновой — местной жительницы, дочери горного инженера. Они обвенчались в Чите в 1839 году, когда Дмитрию Иринарховичу разрешили выйти на поселение.

"Жены декабристов многое сделали для нашего города. Они завели здесь огороды, привлекая местных умельцев, построили бревенчатые избы", — рассказала заведующая Музеем декабристов. Рядом с музеем находится памятник архитектуры — дом Елизаветы Петровны Нарышкиной; сейчас это библиотека.

Первая инвестиция

По мнению краеведа, кандидата философских наук Андрея Букина, декабристы "были первой невольной, но качественной инвестицией в развитие Забайкалья". "Потраченные здесь ими и их женами средства всколыхнули экономику и товарное производство, стали основой для развития территории. Декабристы во многом предопределили культурное развитие края и отразили в далекой провинциальной Чите воспоминания о блеске имперской столицы. Этим отсветом Чита, по большому счету, живет и по сей день", — уверен он.

"Говоря о присвоении Чите статуса волостного города, нельзя не упомянуть Дмитрия Завалишина. Он многое сделал, чтобы доказать, что географическое расположение Читы позволяет именно ей, а не Нерчинску (старейший город региона. — Прим. ТАСС) быть центром Забайкальского края", — отметила Баранова.

Действительно, вернувшись в 1839 году в Читу, ссыльнопоселенец Завалишин завел здесь образцовое крестьянское хозяйство, занялся разведением и акклиматизацией овощей и фруктов, бесплатно раздавал крестьянам и казакам выписанные из Центральной России семена. Одним словом, вел себя как настоящий колонист, стремящийся обжить далекие земли.


Кандалы, в которые были заключены декабристы. Экспонат Музея декабристов в Чите

"Завалишин изучал медицинские пособия, из собранных и выращенных лекарственных трав готовил препараты и раздавал их нуждающимся. В своем доме устроил помещение для школы, где обучал желающих детей и взрослых, а затем добился открытия в Чите нескольких школ для крестьянских и казачьих семей. Активно участвовал в составлении плана Читы как картограф и землемер", — говорится о нем в многотомной "Энциклопедии Забайкалья".

В 1851 году именно Завалишин стал одним из организаторов торжеств, посвященных присвоению Чите статуса города и областного центра. Указ об этом был зачитан с крыльца Михайло-Архангельской церкви. И даже после состоявшейся в 1856 году амнистии Дмитрий Иринархович еще семь лет оставался в Чите, наблюдая, как крошечная деревушка, принявшая в январе 1827 года первых декабристов, превращалась в важнейший город на востоке Российской империи.
Автор: Илья Баринов
Первоисточник: http://tass.ru/v-strane/3981942


7

Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

CtrlEnter
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
Комментарии 5
  1. Echo Сегодня, 08:24
    Прямо "излечение трудом". Побольше бы этих придворных интриганов и мамкиных масонов в Сибирь ссылали, да к полезному делу пристраивали, глядишь, и таких потрясений в истории нашей страны бы не было...
    Echo
    1. Ольгович Сегодня, 09:07
      Цитата: Echo
      . Побольше бы этих придворных интриганов и мамкиных масонов в Сибирь


      Самое же отвратительное это то, что в свое преступление эти люди обманом втянули простых солдат, а уж тем досталось гораздо хуже, чем этим изсенникам....
      Ольгович
  2. parusnik Сегодня, 08:31
    Кто знал одиночество в дальнем пути,
    Чьи спутники — горе да вьюга,
    Кому провиденьем дано обрести
    В пустыне негаданно друга,
    Тот нашу взаимную радость поймет...
    - Устала, устала я, Маша!
    ?Не плачь, моя бедная Катя! Спасет
    Нас дружба и молодость наша!
    Нас жребий один неразрывно связал,
    Судьба нас равно обманула,
    И тот же поток твое счастье умчал,
    В котором мое потонуло.
    Пойдем же мы об руку трудным путем,
    Как шли зеленеющим лугом.
    И обе достойно свой крест понесем
    И будем мы сильны друг другом.
    Что мы потеряли? подумай, сестра!
    Игрушки тщеславья... Не много!
    Теперь перед нами дорога добра,
    Дорога избранников бога!
    Найдем мы униженных, скорбных мужей,
    Но будем мы им утешеньем,
    Мы кротостью нашей смягчим палачей,
    Страданье осилим терпеньем.
    Опорою гибнущим, слабым, больным
    Мы будем в тюрьме ненавистной
    И рук не положим, пока не свершим
    Обета любви бескорыстной!..
    Чиста наша жертва — мы всё отдаем
    Избранникам нашим и богу.
    И верю я: мы невредимо пройдем
    Всю трудную нашу дорогу...?
    Н.Некрасов .."Русские женщины"
    parusnik
  3. V.ic Сегодня, 08:46
    Великое СПАСИБО за сие деяние Императору Николаю Павловичу!
    V.ic
  4. мичман Сегодня, 10:02
    Тоже присоединяюсь к поздравлению нашего Императора Николая I, который не дал декабристам развалить Россию на 15 отдельных государств. Хочу отметить великую роль М.А. Милорадовича, который спас А.С. Пушкина, предварительно сослав его на юг, после беседы с ним. Он знал, Пушкин симпатизирует декабристам, но Пушкин нужен был России. Честь имею.
    мичман

Информация

Посетители, находящиеся в группе Гость, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
Картина дня