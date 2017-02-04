10:55 04 февраля

Протестная акция в Бухаресте собрала уже около 300 тыс. человек

Несмотря на то, что власти Румынии объявили о готовности «дать оценку новым законодательным инициативам», пыл протестующих это заявление не погасило. Даже наоборот – на улицы Бухареста вышли уже свыше 300 тысяч жителей (каждый шестой житель города), главный лозунг которых: сменить коррумпированную власть. Напомним, что акции протеста и массовые беспорядки в румынской столице вспыхнули после того, как стало известно о намерении властей принять решение об амнистии, по которой на свободу смогут выйти и проворовавшиеся чиновники.

Несмотря на то, что парламент отказался голосовать за выдвинутую кабмином инициативу, правительство всё же решило протолкнуть скандальный законопроект, что вызвало ещё большее возмущение со стороны населения. При этом обращает на себя внимание явная организованность протестов. Если «периферия» протестующей толпы бурлит стихийно, то её центр, если можно так выразиться, структурирован – с ораторами и внушительной группой поддержки. Основной лозунг: «Мы протестуем – вы нас сажаете в тюрьму, а вы воруете и остаётесь неподсудными!»

Протестная акция в Бухаресте собрала уже около 300 тыс. человек


Интересным фактом можно считать то, что протест поддержал и президент Румынии Клаус Йоханнис, имеющий немецкое происхождение. По его словам, «правительству необходимо держать ответ перед народом за фактическую поддержку преступности и отдельно коррупции».

Премьер-министр Румынии Сорин Гриндяну сначала попытался внести коррективы в законопроект, но когда протестующих стало только больше, он принял бескомпромиссную позицию, заявив, что договариваться с «проплаченными лжеактивистами» не намерен.

Противники законопроекта обещают вывести на улицы Бухареста в выходные дни (4-5 февраля) до миллиона протестующих.

В украинском сегменте социальных сетей появились записи о том, что из нескольких городов Украины, включая Винницу и Черновцы, для поддержки народного протеста в Румынии отправляются украинские активисты. Речь идёт преимущественно об украинцах с румынскими корнями. Кем поддерживается эта акция в отношении украинских румын - пока неизвестно.

Использованы фотографии: https://twitter.com/
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Комментарии 40
  1. андрей юрьевич Сегодня, 07:23
    беспорядки в румынской столице вспыхнули после того, как стало известно о намерении властей принять решение об амнистии, по которой на свободу смогут выйти и проворовавшиеся чиновники
    странные они-румыны...нам вот пофиг,матюкнёмся, да и хрен с ними...
    андрей юрьевич
    1. злой партизан Сегодня, 07:45
      Цитата: андрей юрьевич
      нам вот пофиг,матюкнёмся, да и хрен с ними

      Т.е., как я понял из Вашего Коллега потока бессознательного, после того, как Вы матюкнётесь к ним приходит ХРЕН, чтоли?? belay Теперь я понимаю: кто на Украину порчу навёл... winked
      Привет, маг хренов! drinks
      злой партизан
      1. товарищ ШУХЕР Сегодня, 08:26
        Цитата: злой партизан
        Привет, маг хренов!

        Не ругай его, это эмоции...
        А то что румыны подняли бучу, так видать их самих уже задолбали собственные жулики.
        В Китае хоть и стараются уменьшать вороватое поголовье при помощи пули, однако не совсем хорошо идёт это дело, плодятся жулики быстрей полёта пули.
        Да и в нашем российском королевстве с этим делом, пока ещё мутно и непонятно.
        товарищ ШУХЕР
      2. андрей юрьевич Сегодня, 08:26
        Цитата: злой партизан
        Привет, маг хренов!

        здарова северянин,с приездом! drinks пробухал командировочные? wink
        андрей юрьевич
        1. злой партизан Сегодня, 09:02
          Цитата: андрей юрьевич
          пробухал командировочные?

          stop
          Облико морале! soldier
          злой партизан
  2. Баракуда Сегодня, 07:30
    Ну там хоть чинуш садят. А у нас - дел заведено куча, а реальных (а не шушера) сидельцев как не было (Юлю и Луцика можно не считать),так и нет, да и не будет. Разве что раду с кабмином огородить и сжечь к ядреной фене. am
    Баракуда
  3. Александр романов Сегодня, 07:30
    В украинском сегменте социальных сетей появились записи о том, что из нескольких городов Украины, включая Винницу и Черновцы, для поддержки народного протеста в Румынии отправляются украинские активисты. Речь идёт преимущественно об украинцах с румынскими корнями.
    Вообще то в украинских сетях пошел слух,что в бухаресте платят участникам протеста. Вот и потянулись маиданщики на заработки.
    Александр романов
    1. Reptiloid Сегодня, 07:46
      Как же без укропов протестовать? Платят €€€€€-----уже ограмные+++++ для них!!!!!!
      А ведь ещё и пограбить дополнительно можно. Такую командировку себе подыскали!!!!!
      Reptiloid
    2. rotmistr60 Сегодня, 08:54
      А на Украине выходит не платили? У них все как положено - "демократия". Я торчу от такого украинского "прихода".
      rotmistr60
      1. Александр романов Сегодня, 09:20
        Цитата: rotmistr60
        А на Украине выходит не платили?

        По вашему может и не платили. Все остальные на этом саите иного мнения
        Александр романов
  4. фа2998 Сегодня, 07:32
    Цитата: андрей юрьевич
    странные они-румыны

    Молодцы румыны.И лозунги демонстраций тоже понятна-и в России суды к простых людям беспощаден,а к ворам-снисходителен.Но русский мужик долго запрягает-но быстро едет.Пока его отвлекают всякими санкциями,Сириями,Украиной и прочими внешними опасностями и победами.Но нужно и российскими делами заниматся,и воров сажать! hi
    фа2998
    1. злой партизан Сегодня, 07:49
      Цитата: фа2998
      Молодцы румыны.

      Да бараны румыны похлеще хахлов, а никакие не молодцы! Нищие бараны.
      злой партизан
      1. jonhr Сегодня, 08:39
        то есть они бараны в вашем понимании только потому-что они нищие? люди вышли на улицы против закона реально не вписывающегося в правовое поле. а вам так для сравнения. ввп на душу населения в 2015 по данным мвф Россия-9054 и Румыния-8906. а вот данных на 2016 нет. но там очень интересный прогноз который давался банком Россия-7742 и Румыния-9157.
        ну и как мне вас называть по прогнозу?
        jonhr
        1. злой партизан Сегодня, 09:07
          Цитата: jonhr
          ввп на душу населения в 2015 по данным мвф

          Если бы наша организация не пыталась в своё время работать с Румынией я бы возможно и полез бы в изучение вопроса о ВВП на душу населения по данным МВФ. А раз так - увольте. Нищеброды. И это факт.
          злой партизан
          1. jonhr Сегодня, 09:21
            я не взяд данные с потолка, а взял данные которые есть в открытом доступе. а вот вы говорите абстрактно.
            и вы не ответили на вопрос . например как например американец должен вас называть раз у него зарплата в разы больше вашей, или немец? у вас интересное суждение о людях. вы ради денег как я понимаю способны на всё. и для меня понятно откуда берутся предатели
            jonhr
            1. злой партизан Сегодня, 09:43
              Цитата: jonhr
              у него зарплата в разы больше вашей

              Про ВВП по ППС слышал? А про США не надо мне ля-ля. У меня приятель только-только оттуда вернулся. Месяц жил у своих американских друзей. Материальное положение - примерно как у нас. ЖКХ - убитое, дороги хуже чем в Екатеринбурге. Общественный транспорт - тихий ужос. Продукты - дрянь. Понятно, что это только один срез, но чему я должен завидовать? Как они должны меня называть? А мне по . yes
              злой партизан
              1. jonhr Сегодня, 10:17
                удивлю вас . но я тоже знаю людей живущих в сша и у них совсем другое мнение отличное от вашего. тяжело жить у них тем кто живёт на менее 40 тысяч долларов в год.
                jonhr
              2. jonhr Сегодня, 10:43
                кстати по паритету покупательной способности не совсем корректно сравнивать. это можно было-бы сравнивать если -бы страны не импортировали и не экспортировали, а полностью все продукты и оборудование производили-бы для себя сами. цена компьютера произведённого в Китае в США и в России не существенно отличается. ну или автомобили возьмём как пример
                jonhr
      2. Reptiloid Сегодня, 10:29
        Цитата: злой партизан
        Цитата: фа2998
        Молодцы румыны.

        Да бараны румыны похлеще хахлов, а никакие не молодцы! Нищие бараны.

        Ведь пример Украины у них перед глазами! Нищие или нет, но после майданов жизнь их будет полный атас!Были как-то сообщения в печати о том, что сейчас говорят, будто не так уж плохо было при Чаушеску!!!!!!!!
        Reptiloid
    2. Наблюдатель 33 Сегодня, 07:54
      Цитата: фа2998
      Молодцы румыны.

      Молодцы они, или нет, станет понятно, когда увидим кто к власти придет, в результате этой бузы (если смена произойдет). А- то вон одни уже одного "вора" скинули... Вместо одного вора, получили тысячю убийц.
      Наблюдатель 33
  5. Изгоняющий либероидов Сегодня, 07:34
    Сейчас, используя баранов на улицах можно запросто под предлогом наведения порядка усадить у власти диктатора. А коррупция, только повод для захвата власти или ее дележа.
    Изгоняющий либероидов
    1. LÄRZ Сегодня, 07:49
      Цитата: Изгоняющий либероидов
      Сейчас, используя баранов на улицах можно запросто под предлогом наведения порядка усадить у власти диктатора. А коррупция, только повод для захвата власти или ее дележа.

      А вот и посмотрим, каков он, Клаус Йоханнис, президент. На что и до куда он готов пойти, ради наведения порядка в своей стране.
      LÄRZ
  6. Комментарий был удален.
    1. Комментарий был удален.
      1. злой партизан Сегодня, 08:29
        Цитата: семург
        Называть целые народы баранами и геями наверно нужно для поднятия собственного эго

        В моём возрасте обычно пытаются поднять не эго, а нечто другое. sad Тем более, что проблема эго была большей частью решена мною в те времена, когда я достаточно успешно занимался научной, изобретательской и преподавательской деятельностью. Хорошо, не бараны. Тогда я вам Коллега предлагаю самому выбрать термин для того, чтобы охарактеризовать интеллектуальный уровень тех людей, которые готовы устраивать массовые беспорядки, основываясь исключительно на правдивости и концептуальности одних лишь лозунгов и мемов, которыми их снабдили? Причём: большей частью извне. Да спроси их о государственном и территориальном устройстве их страны уверен, что подавляющее большинство из них дадут Вам неправильный ответ. Вот собственно и всё. И ещё. Народ, который при первой же возможности, отказался от своего ителлектуального развития в пользу простого обывательского существования трудно не назвать баранами Бухарест в 70-80-е годы был мощным научным (!!) центром Европы. Где сейчас этот центрrequest .? Вот собственно и всё.
        злой партизан
  7. Razvedka_Boem Сегодня, 07:51
    Мы протестуете

    Может лучше - Мы протестуем..
    Razvedka_Boem
    1. Котище Сегодня, 08:07
      Ну, ну давайте! what
      А я посмотрю!!! bully
      Котище
      1. Razvedka_Boem Сегодня, 08:34
        Всего лишь поправка к тексту статьи. А если вы имели в виду мою страну, то с новым президентом пришло ощущение весеннего ветра, несущего новое и возрождающего.
        Razvedka_Boem
  8. фа2998 Сегодня, 08:24
    Цитата: злой партизан
    Нищие бараны

    Ну да они нищие,а посмотришь на среднюю зарплату в России-вроде бы пристойно(35000),а как присмотришся-да из этого общего "котла" львиную часть получают избранные,а половина перебивается на 8-10 тыс.-уж не знаю кому адресовать Ваш эпитет.
    Рванет Россию не в Москве!Она и так неплохо получает(включая "недовольных") им есть что терять.Да и "болотные"московские "лидеры" авторитета не имеют.Начнется в глубинке,народ нищает.Доходов нет,рост ЖКХ и цен в магазинах -безисходность какая то!Попробуют замять-и Росгвардия подтянется и Прокуратура приедет-стрелочников местных искать."Царь хороший-бояре плохие!" hi
    фа2998
    1. Александр романов Сегодня, 08:30
      Цитата: фа2998
      Рванет Россию не в Москве!

      Влажные мечты либералов о революции в России ,останутся только мечтами. Выражаю вам свои самые искренние соболезнования.
      Александр романов
      1. злой партизан Сегодня, 08:35
        Цитата: Александр романов
        Выражаю вам свои самые искренние соболезнования.

        Присоединяюсь Коллега -Аминь. yes
        Привет, расхититель народного природного достояния! drinks Где моя рыба?? am Или письмо в краевую Прокуратуру таки можно уже отправлять? wink
        злой партизан
        1. Александр романов Сегодня, 09:21
          Цитата: злой партизан
          Где моя рыба??

          В Амуре плавает smile
          Здорова
          Александр романов
      2. фа2998 Сегодня, 08:37
        Мы меня к такому обществу не причисляйте,я и как и вы с отвращением к ним отношусь!Это не революция это будет-скорее голодный бунт.И не надо причислять к либералам всех кто видит проблемы и критикует! yes hi
        фа2998
        1. Александр романов Сегодня, 09:23
          Цитата: фа2998
          Это не революция это будет-скорее голодный бунт.

          Я смотрю вы с голода пухнете . на хлебе экономите наверное,что бы за инет заплатить.
          Цитата: фа2998
          .И не надо причислять к либералам всех кто видит проблемы и критикует

          Мы с вами из параллельных миров переписываемся,потому ваши мечты ,останутся ,только мечтами. Еще раз соболезную
          Александр романов
      3. dauria Сегодня, 09:15
        Влажные мечты либералов о революции в России ,останутся только мечтами


        О как !!! Так "Капитанская дочка" - это о либерале Емельяне Пугачёве ? wink
        dauria
  9. Вождь краснокожих Сегодня, 08:45
    Мне почему то кажется, что через несколько дней риторика (нашей аудитории) поменяется - все дружно заговорят о проплаченности данных беспорядков. По крайней мере так начнут "вливать" в уши. Вот только... Румыны уже в Европе, в НАТО... Кто ж таинственный кукловод? Кого назначат?
    Вождь краснокожих
    1. Б.Т.В. Сегодня, 09:22
      Цитата: Вождь краснокожих
      Вот только... Румыны уже в Европе, в НАТО... Кто ж таинственный кукловод? Кого назначат?


      Турция, правда не в ЕС, но в НАТО, так кто там был " кукловодом"?! Или Эрдоган сам всё замутил?!
      Б.Т.В.
  10. 9lvariag Сегодня, 09:07
    Даешь Майдан с США ит всем легче будет.
    9lvariag
  11. Либероид- Сегодня, 09:08
    для поддержки народного протеста в Румынии отправляются украинские активисты.

    Все понятно, откуда уши торчат..

    Какая разница и вправду...
    Либероид-
  12. a.s.zzz888 Сегодня, 09:24
    на улицы Бухареста вышли уже свыше 300 тысяч жителей (каждый шестой житель города), главный лозунг которых: сменить коррумпированную власть

    укрокаклам надо перенять, как сменить свою власть.
    a.s.zzz888
  13. prior Сегодня, 09:44
    Цыгане дружною толпою толкали п..пой паровоз.....

    Приятно видеть, как развлекается единая Европа, вся такая демократичная, толерантная, благополучная.

    Румыны ! Мигрантов из Африки вам не хватает для полного счастья.
    prior
  14. Скифотавр Сегодня, 10:15
    В украинском сегменте социальных сетей появились записи о том, что из нескольких городов Украины, включая Винницу и Черновцы, для поддержки народного протеста в Румынии отправляются украинские активисты.
    На заработки, срочно на заработки! laughing
    Скифотавр

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