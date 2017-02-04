Протестная акция в Бухаресте собрала уже около 300 тыс. человек

Несмотря на то, что власти Румынии объявили о готовности «дать оценку новым законодательным инициативам», пыл протестующих это заявление не погасило. Даже наоборот – на улицы Бухареста вышли уже свыше 300 тысяч жителей (каждый шестой житель города), главный лозунг которых: сменить коррумпированную власть. Напомним, что акции протеста и массовые беспорядки в румынской столице вспыхнули после того, как стало известно о намерении властей принять решение об амнистии, по которой на свободу смогут выйти и проворовавшиеся чиновники.Несмотря на то, что парламент отказался голосовать за выдвинутую кабмином инициативу, правительство всё же решило протолкнуть скандальный законопроект, что вызвало ещё большее возмущение со стороны населения. При этом обращает на себя внимание явная организованность протестов. Если «периферия» протестующей толпы бурлит стихийно, то её центр, если можно так выразиться, структурирован – с ораторами и внушительной группой поддержки. Основной лозунг: «Мы протестуем – вы нас сажаете в тюрьму, а вы воруете и остаётесь неподсудными!»Интересным фактом можно считать то, что протест поддержал и президент Румынии Клаус Йоханнис, имеющий немецкое происхождение. По его словам, «правительству необходимо держать ответ перед народом за фактическую поддержку преступности и отдельно коррупции».Премьер-министр Румынии Сорин Гриндяну сначала попытался внести коррективы в законопроект, но когда протестующих стало только больше, он принял бескомпромиссную позицию, заявив, что договариваться с «проплаченными лжеактивистами» не намерен.Противники законопроекта обещают вывести на улицы Бухареста в выходные дни (4-5 февраля) до миллиона протестующих.В украинском сегменте социальных сетей появились записи о том, что из нескольких городов Украины, включая Винницу и Черновцы, для поддержки народного протеста в Румынии отправляются украинские активисты. Речь идёт преимущественно об украинцах с румынскими корнями. Кем поддерживается эта акция в отношении украинских румын - пока неизвестно.