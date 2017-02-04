16:09 04 февраля

Пентагон: нет необходимости в наращивании сил в Южно-Китайском море и на Ближнем Востоке

Глава Пентагона Джеймс Мэттис не видит необходимости в каких-либо особых действиях военных в связи с активностью КНР в Южно-Китайском море, передает РИА Новости сообщение агентства Киодо.



На этот момент необходимости в крупномасштабных действиях военных США нет,
сказал министр на пресс-конференции в Токио.


В то же время, пишет агентство, «стороны (США и Япония) сошлись во мнении о необходимости усиления участия в вопросах, связанных с активностью Китая в этом районе».

Кроме того, Мэттис заявил, что Пентагон пока не планирует наращивание военного присутствия на Ближнем Востоке в ответ на действия Ирана, разрабатывающего баллистические ракеты, способные нести ядерные заряды.

При этом он отметил, что мир «не будет игнорировать неправильное поведение» иранских властей.

Напомним, в конце января Иран провел испытания баллистической ракеты средней дальности. После пуска ракета пролетела около 966 км перед тем, как взорваться. Министр обороны Ирана Дехган назвал испытания успешными. В ответ на деятельность Тегерана американская администрация в пятницу расширила санкционный список, включив в него более 20-ти физических и юридических лиц.

Использованы фотографии: AP Photo/Eugene Hoshiko
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Комментарии 19
  1. Юрий из Волгограда Сегодня, 11:13
    Что то в лесу сдохло.
    Раз там не планируют, значит в другом месте сообразят.
    Юрий из Волгограда
    1. Либероид- Сегодня, 11:20
      Цитата: Юрий из Волгограда
      Что то в лесу сдохло.
      Раз там не планируют, значит в другом месте сообразят.

      Медведь вздохнул с облегчением, ворча и оглядываясь по сторонам (нюхая воздух тревожно..) ...Тишина в лесу всегда настораживает..(шавки лаять перестали..) Где то засаду опять готовят!
      Небольшое эссе, по настроению.. hi
      Либероид-
      1. Чёрный Сегодня, 11:55
        Предвыборная программа трампа говорит о том, что он впервую очередь будет стараться решать внутренние проблемы США.И , кстати, его первые указы о том же.Думаю, что он будет стараться избавится от нерентабельных проектов, типо "украина", "афганистан", " ближний восток" и т.д. Конечно совсем не откажется, но в основном всё будет ограничиваться политическими шагами и заявлениями.
        Чёрный
      2. кеп Сегодня, 12:41
        Цитата: Либероид-
        Небольшое эссе, по настроению..


        А что....Получилось в тему. hi
        кеп
        1. Либероид- Сегодня, 13:09
          Цитата: кеп
          Цитата: Либероид-
          Небольшое эссе, по настроению..


          А что....Получилось в тему. hi

          Спасибо...писал от души экспромтом ..А на душе все же тяжко.. hi
          Либероид-
          1. cniza Сегодня, 13:25
            Цитата: Юрий из Волгограда
            Что то в лесу сдохло.
            Раз там не планируют, значит в другом месте сообразят.


            Усыпляют бдительность Китая , хотя новый министр обороны США больше всего ненавидит Иран.
            cniza
    2. 210окв Сегодня, 12:02
      Да не сдохло..Просто подсчитали и прослезились.. what
      Цитата: Юрий из Волгограда
      Что то в лесу сдохло.
      Раз там не планируют, значит в другом месте сообразят.
      210окв
      1. Юрий из Волгограда Сегодня, 13:51
        Цитата: 210окв
        Да не сдохло..Просто подсчитали и прослезились.. what
        Цитата: Юрий из Волгограда
        Что то в лесу сдохло.
        Раз там не планируют, значит в другом месте сообразят.

        Деньги у них не кончались, пока печатают по потребности.
        Да, мыльный пузырь может лопнуть, тогда вездец будет абсолютно всем экономика мира. Кому-то больше, кому-то поменьше.
        Юрий из Волгограда
  2. Дамир Сегодня, 11:17
    О-оооо!!!!! "денег нет но вы там...." и у них тоже???? все таки начали ревизию расходов....
    Дамир
  3. yuriy55 Сегодня, 11:18
    Пентагону скоро вообще незачем будет соваться в Юго-Восточную Азию...А с падением доллара (рано или поздно это случится) на американские санкции не будет класть разве что - Гондурас... belay Он это сделает своим названием... laughing
    yuriy55
  4. Olegater Сегодня, 11:20
    Уважаемые форумчане тут с моей точки зрения есть несколько вариантов. 1. Экономия средств. 2.В сё же Трамп не собирается окончательно портить отношения с Китаем 3. Средства могут сгодиться и на другом направлении - например "сдерживать Россию" - да как бы ни звучало, а Трамп делает все для америки. И ссориться с европой потенциальным рынком ему не надо и успокоить их необходимо вот может эти средства и пойдут в европу.
    Olegater
    1. кеп Сегодня, 12:46
      Цитата: Olegater
      И ссориться с европой потенциальным рынком ему не надо и успокоить их необходимо вот может эти средства и пойдут в европу.


      Я бы тут возразил.Куда-куда но только не в Европу. Оланду с Меркель? Скорее на стену с Мексикой.
      кеп
  5. Altona Сегодня, 11:52
    После жестокого провала на Ближнем Востоке Пентагону надо бы заняться осмыслением пройденного.
    Altona
  6. Altona Сегодня, 11:53
    Цитата: Olegater
    И ссориться с европой потенциальным рынком ему не надо и успокоить их необходимо вот может эти средства и пойдут в европу.

    --------------------------
    Не знаю как насчет европейского рынка. Не хотят канальи покупать доджи и кадиллаки, хотят мерседес и бмв. Трамп на них в обиде.
    Altona
  7. Изгоняющий либероидов Сегодня, 12:08
    В Пень тагон надо брать сотрудников с фамилиями известных сказачников чтобы на брифинге звучало" представитель гос департамента мистер Гримм ","пресс секретарь Белого дома миссис Андерсон " fool
    Изгоняющий либероидов
  8. кеп Сегодня, 12:22
    При этом он отметил, что мир «не будет игнорировать неправильное поведение» иранских властей.

    Двойку в дневник, и родителей в школу? Вот это строгий учитель.
    В ответ на деятельность Тегерана американская администрация в пятницу расширила санкционный список, включив в него более 20-ти физических и юридических лиц.

    Надо думать всех представят к награде,не внесенные в список будут очень опечалены. laughing
    кеп
  9. rotmistr60 Сегодня, 12:51
    нет необходимости в наращивании сил в Южно-Китайском море и на Ближнем Востоке

    А мне кажется, что решили не ссориться с Китаем. Ведь если подумать, то себе дороже(Китай оказывается граничит с Россией) и они это наконец поняли, а вот Китаю это и понимать не надо -всегда это знает и чем пользуется.
    rotmistr60
  10. behemot Сегодня, 12:54
    хоть заусиляйся, китайцы наваляют, а кто то очень, очень, очень сильно желает по морде выхватить. Вот просто рожа чешется.
    behemot
  11. razved Сегодня, 14:43
    Нет необходимости или есть сильные опасения из-за возможного военного столкновения?
    razved

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