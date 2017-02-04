Пентагон: нет необходимости в наращивании сил в Южно-Китайском море и на Ближнем Востоке
Глава Пентагона Джеймс Мэттис не видит необходимости в каких-либо особых действиях военных в связи с активностью КНР в Южно-Китайском море, передает РИА Новости сообщение агентства Киодо.
В то же время, пишет агентство, «стороны (США и Япония) сошлись во мнении о необходимости усиления участия в вопросах, связанных с активностью Китая в этом районе».
Кроме того, Мэттис заявил, что Пентагон пока не планирует наращивание военного присутствия на Ближнем Востоке в ответ на действия Ирана, разрабатывающего баллистические ракеты, способные нести ядерные заряды.
При этом он отметил, что мир «не будет игнорировать неправильное поведение» иранских властей.
Напомним, в конце января Иран провел испытания баллистической ракеты средней дальности. После пуска ракета пролетела около 966 км перед тем, как взорваться. Министр обороны Ирана Дехган назвал испытания успешными. В ответ на деятельность Тегерана американская администрация в пятницу расширила санкционный список, включив в него более 20-ти физических и юридических лиц.
На этот момент необходимости в крупномасштабных действиях военных США нет,сказал министр на пресс-конференции в Токио.
В то же время, пишет агентство, «стороны (США и Япония) сошлись во мнении о необходимости усиления участия в вопросах, связанных с активностью Китая в этом районе».
Кроме того, Мэттис заявил, что Пентагон пока не планирует наращивание военного присутствия на Ближнем Востоке в ответ на действия Ирана, разрабатывающего баллистические ракеты, способные нести ядерные заряды.
При этом он отметил, что мир «не будет игнорировать неправильное поведение» иранских властей.
Напомним, в конце января Иран провел испытания баллистической ракеты средней дальности. После пуска ракета пролетела около 966 км перед тем, как взорваться. Министр обороны Ирана Дехган назвал испытания успешными. В ответ на деятельность Тегерана американская администрация в пятницу расширила санкционный список, включив в него более 20-ти физических и юридических лиц.
Использованы фотографии: AP Photo/Eugene Hoshiko