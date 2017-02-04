Белый дом выторговал у Lockheed Martin скидку на самолёты F-35
Правительство США закупило у компании Lockheed Martin 55 новейших истребителей F-35 со скидкой 7,5 процентов, передает РИА Новости сообщение представителя Белого дома Шона Спайсера.
По его словам, «скидка на самолеты составила 7,5% от предыдущей цены», а сумма «сэкономленных средств для налогоплательщиков США составила $ 455 миллионов».
После заключения сделки на сайте компании появилось сообщение, в котором отмечается ведущая роль Дональда Трампа в переговорах.
«Личное участие президента (США Дональда) Трампа в программе F-35 ускорило переговоры и сконцентрировало наше внимание на снижении цены. Договоренность об этом была достигнута в течение нескольких недель и представляет значительную экономию по сравнению с предыдущими контрактами. Это хорошая сделка для американских налогоплательщиков, нашей страны, нашей компании и наших поставщиков», – говорится в релизе Lockheed Martin.
Вчера была достигнута замечательная сделка с Lockheed Martin по покупке новой партии F-35 в количестве 90 самолетов. 55 (из них) уже закуплены для военных США»,сказал на брифинге Спайсер.
По его словам, «скидка на самолеты составила 7,5% от предыдущей цены», а сумма «сэкономленных средств для налогоплательщиков США составила $ 455 миллионов».
Это еще одна большая победа для американских налогоплательщиков, которой добился президент,– заявил Спайсер.
После заключения сделки на сайте компании появилось сообщение, в котором отмечается ведущая роль Дональда Трампа в переговорах.
«Личное участие президента (США Дональда) Трампа в программе F-35 ускорило переговоры и сконцентрировало наше внимание на снижении цены. Договоренность об этом была достигнута в течение нескольких недель и представляет значительную экономию по сравнению с предыдущими контрактами. Это хорошая сделка для американских налогоплательщиков, нашей страны, нашей компании и наших поставщиков», – говорится в релизе Lockheed Martin.
Использованы фотографии: Flickr/ Day Donaldson