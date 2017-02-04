16:01 04 февраля

Белый дом выторговал у Lockheed Martin скидку на самолёты F-35

Правительство США закупило у компании Lockheed Martin 55 новейших истребителей F-35 со скидкой 7,5 процентов, передает РИА Новости сообщение представителя Белого дома Шона Спайсера.

Белый дом выторговал у Lockheed Martin скидку на самолёты F-35


Вчера была достигнута замечательная сделка с Lockheed Martin по покупке новой партии F-35 в количестве 90 самолетов. 55 (из них) уже закуплены для военных США»,
сказал на брифинге Спайсер.


По его словам, «скидка на самолеты составила 7,5% от предыдущей цены», а сумма «сэкономленных средств для налогоплательщиков США составила $ 455 миллионов».

Это еще одна большая победа для американских налогоплательщиков, которой добился президент,
– заявил Спайсер.

После заключения сделки на сайте компании появилось сообщение, в котором отмечается ведущая роль Дональда Трампа в переговорах.

«Личное участие президента (США Дональда) Трампа в программе F-35 ускорило переговоры и сконцентрировало наше внимание на снижении цены. Договоренность об этом была достигнута в течение нескольких недель и представляет значительную экономию по сравнению с предыдущими контрактами. Это хорошая сделка для американских налогоплательщиков, нашей страны, нашей компании и наших поставщиков», – говорится в релизе Lockheed Martin.

Использованы фотографии: Flickr/ Day Donaldson
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Комментарии 49
  1. Вождь краснокожих Сегодня, 11:32
    А как же великий РАСПИЛ?!!! Учить и учить амеров еще нужно...
    Вождь краснокожих
    1. Либероид- Сегодня, 11:41
      Цитата: Вождь краснокожих
      А как же великий РАСПИЛ?!!! Учить и учить амеров еще нужно...

      Перепродадут ...! Японии ,Южной кореи саудам...Купят как миленькие! wassat Еще и в прибыли останутся...Израиль будет отбрыкиватся ,но тоже купит парочку арабов пугать..))))
      Либероид-
      1. Монос Сегодня, 12:25
        Я предлагаю представить себе насколько завышена цена самолёта, если Локхид так легко отказался от полулярда долляров.
        Монос
        1. Либероид- Сегодня, 12:34
          Цитата: Монос
          Я предлагаю представить себе насколько завышена цена самолёта, если Локхид так легко отказался от полулярда долляров.

          ну дык станок печатающий баксы у них находится...Так что они просто обменялись понимающими улыбками и подписали контракт и ВСЕ!
          Либероид-
          1. cniza Сегодня, 13:19
            Цитата: Вождь краснокожих
            А как же великий РАСПИЛ?!!! Учить и учить амеров еще нужно...


            Здесь убыло , в другом месте прибудет и своего они не упустят.
            cniza
          2. Штык Сегодня, 13:50
            Цитата: Либероид-
            ну дык станок печатающий баксы у них находится..

            Чувствуется экономист ! Может и нам станок включить - будет всем счастье ? laughing
            Штык
            1. Либероид- Сегодня, 14:57
              Цитата: Штык
              Цитата: Либероид-
              ну дык станок печатающий баксы у них находится..

              Чувствуется экономист ! Может и нам станок включить - будет всем счастье ? laughing

              Тебя штык на станок, нужно!Вы этому станку поклоняетесь я так понимаю....Следишь за мной опять? ну ну...
              Либероид-
        2. jonhr Сегодня, 13:16
          локхид скорее посчитал сколько потеряет если кол-во самолётов сократят
          jonhr
        3. HAPA Сегодня, 13:17
          Цитата: Монос
          Я предлагаю представить себе насколько завышена цена самолёта, если Локхид так легко отказался от полулярда долляров.

          Внезапно, но чем больше серия тем меньше ценна единицы . Этот снижение еще c 2012 года планировалась . В следующим году будет на 140 самолетов цена единицы будет 86 млн$
          HAPA
        4. kirgiz58 Сегодня, 14:35
          Да это как в любом магазе, вначале накрутят цену на 200%, а потом типа скидка 7,5%. Налетай подешевело!
          kirgiz58
      2. oleg-gr Сегодня, 12:58
        Бизнесмен он и есть бизнесмен. Лично полез в переговоры о сделке. Что, больше заняться нечем?
        oleg-gr
  2. Olegater Сегодня, 11:33
    Вот в этом весь Трамп купить по дешевле и продать по дороже. И самое интересное ВПК сша мне напоминает базар - а во время реальных боевых эти компании так же будут вести отчаянный торг по продаже оружия своей армии. Вот хохма армия где нибудь загибается без вооружения мо сша срочно требует от впк обеспечить, а в ответ начинается торг. Пока сойдутся в цене и вооружать будет некого.
    Olegater
    1. Wiskar Сегодня, 12:22
      Цитата: Olegater
      - а во время реальных боевых эти компании так же будут вести отчаянный торг по продаже оружия своей армии.


      Речь о новой партии F-35 в количестве 90 самолетов.

      Вот хохма армия где нибудь загибается без вооружения мо сша срочно требует от впк обеспечить, а в ответ начинается торг.


      А в сложных и критически ситуациях сначала поставляют,а потом уже решают подобные проблемы, если возникают проблемы.
      Тем более не стоит забывать о том сколько из бюджета США идёт денег для Lockheed Martin по разным проектам и поэтому понятно, что при желании правительство США может хорошенько прижать Lockheed Martin ,если те будут выпендриваться.
      Wiskar
  3. Комментарий был удален.
  4. askort154 Сегодня, 11:42
    Дональд, нет проблем, мы эти 7,5 % "отобьём" с наших союзников: Японии, Израиля, Норвегии, Канады, Австралии, короче со всех, кого мы "крышуем". "Lockheed Marlin" - это ни какое -то там "МММ"!
    askort154
    1. dauria Сегодня, 12:06
      мы эти 7,5 % "отобьём" с наших союзников: Японии, Израиля,


      Израиль вроде делает крыло , причём большую партию. Если правда, очень выгодный заказ.
      dauria
    2. HAPA Сегодня, 13:19
      Цитата: askort154
      Дональд, нет проблем, мы эти 7,5 % "отобьём" с наших союзников: Японии, Израиля, Норвегии, Канады, Австралии, короче со всех, кого мы "крышуем". "Lockheed Marlin" - это ни какое -то там "МММ"!

      А хоть чуть почитать и подумать?
      Это общий контракт, цена для всех одна.
      Контракт LRIP 10 включает в себя 55 самолетов для американских служб и 35 самолетов для международных партнеров и зарубежных заказчиков военных продаж:
      44 F-35A для ВВС США
      9 F-35B для Корпуса морской пехоты США
      2 F-35C для ВМС США
      3 F-35B для Великобритании
      6 F-35A для Норвегии
      8 F-35A для Австралии
      2 F-35A для Турции
      4 F-35A для Японии
      6 F-35A для Израиля
      6 F-35A для Южной Кореи
      HAPA
      1. Штык Сегодня, 13:52
        Цитата: HAPA
        А хоть чуть почитать и подумать?

        Это лишнее ! laughing
        Штык
    3. кеп Сегодня, 13:19
      Цитата: askort154
      Дональд, нет проблем, мы эти 7,5 % "отобьём" с наших союзников: Японии, Израиля, Норвегии, Канады, Австралии, короче со всех, кого мы "крышуем". "Lockheed Marlin" - это ни какое -то там "МММ"!


      Всё верно "МММ" салаги по сравнению с аббревиатурой "США",тоже три буквы,но они не скромничая пирамиду прямо на свою купюру выложили.
      кеп
  5. Дамир Сегодня, 11:46
    Личное участие президента (США Дональда) Трампа в программе F-35 ускорило переговоры и сконцентрировало наше внимание на снижении цены
    м-да..... программа экономии средств.... но количества!!!!! + 90 машин.... а у нас в очередной раз сроки по ПАК ФА перенесли....
    Дамир
    1. НЕКСУС Сегодня, 12:13
      Цитата: Дамир
      а у нас в очередной раз сроки по ПАК ФА перенесли....

      Подходы у нас разные...матрассы клепают серию,после чего стараются по ходу производства исправлять выявленные проблемы ,а мы стараемся довести предсерийную машину до оптимального состояния,дабы потом ,в серийных образцах не всплывали конструкторские огрехи.
      НЕКСУС
      1. Дамир Сегодня, 12:28
        но это приводит к тому что у них уже под сотню F-35 в строю и под 200-ти F-22!!!! и такой аппарат по двадцать штук в месяц не изготовишь!!! приключись приключениям отбиваться не весело будет...
        Дамир
        1. НЕКСУС Сегодня, 13:23
          Цитата: Дамир
          и такой аппарат по двадцать штук в месяц не изготовишь!!!

          У нас есть программа перевооружения,которая идет своим ходом.Заметьте,не гонка вооружения,а заложенное еще в 10 году перевооружение армии и флота. Конечно хочется быстрее и в хорошем количестве,но зачем "сырую"машину пускать в серию? Есть СУ-35С и СУ-30СМ,которые наше МО закупает,а конструкторы по ходу результатов военного применения их совершенствуют. На сегодняшний день основным тяжелым МФИ России(флагманом) явлется СУ-35С. Но СУ-30 у нас количественно больше,тк приняли его на вооружение раньше.
          При этом,и западные эксперты и наши говорят о том,что СУ-35С способен не только на равных биться с Раптором,но и побеждать его. До 20 года у нас в ВКС будет 96 СУ-35С. Вот тут конечно было бы совсем не лишним довести количество СУ-35 до 200...но это мое мнение.
          У нас нехорошая ситуация сложилась с парком ЛФИ...и тут логично появление МИГ-35 и ускорение работ по нему. Соотношение легких к тяжелым истребителям количественно у нас было -одна треть тяжелые и две трети легкие истребители. Вот и считайте примерные планы обновления парка легких истребителей.
          НЕКСУС
      2. HAPA Сегодня, 13:26
        Цитата: НЕКСУС
        Цитата: Дамир
        а у нас в очередной раз сроки по ПАК ФА перенесли....

        Подходы у нас разные...матрассы клепают серию,после чего стараются по ходу производства исправлять выявленные проблемы ,а мы стараемся довести предсерийную машину до оптимального состояния,дабы потом ,в серийных образцах не всплывали конструкторские огрехи.

        Первые Су-27 поступили в вооруженные силы в 1984 г., к концу следующего года было выпущено уже значительное количество таких истребителей, и началось массовое перевооружение частей истребительной авиации войск ПВО и ВВС па новый тип самолета. Государственные совместные испытания Су-27 завершились в 1985 г. Однако некоторые системы бортового радиоэлектронного оборудования (в первую очередь, аппаратура РЭП и система управлении групповыми действиями) требовали дополнительных испытаний, которые проводились по специальным программам уже посте окончания ГСИ. После отладки всего комплекса БРЭО Постановлением Совета Министров СССР от 23 aвгycra 1990 г. Су-27 был официально принят на вооружение ВВС и авиации ПВО Советского Союза.
        Испытания Су-27 по различным программам продолжались еще несколько лет. На вооружение Су-27 принят постановлением правительства от 23 августа 1990 года, только после того, как были устранены все основные недостатки, выявленные в испытаниях. К этому времени Су-27 уже 5 лет находились в эксплуатации. Из строевых частей, первыми в июне 1985 года Су-27 получили летчики 60 ИАП Дальневосточного ВО (Дземги). К 1989 г. самолеты Су-27 находились на вооружении в 16 строевых частях ВВС и войск ПВО СССР.
        У все все то же самое.
        У Су-35
        HAPA
      3. Штык Сегодня, 13:54
        Цитата: НЕКСУС
        Подходы у нас разные...матрассы клепают серию,после чего стараются по ходу производства исправлять выявленные проблемы ,а мы стараемся довести предсерийную машину до оптимального состояния,дабы потом ,в серийных образцах не всплывали конструкторские огрехи.

        Это Вы эксплуатационникам расскажите ! smile
        Штык
    2. Арон Заави Сегодня, 12:28
      Цитата: Дамир
      м-да..... программа экономии средств.... но количества!!!!! + 90 машин.... а у нас в очередной раз сроки по ПАК ФА перенесли....

      Там не все для США.

      http://www.defensenews.com/articles/pentagon-lock
      heed-sign-f-35-contract-for-90-jets
      44 F-35A for the U.S. Air Force
      9 F-35B for the U.S. Marine Corps
      2 F-35C for the U.S. Navy
      3 F-35B for UK
      6 F-35A for Norway
      8 F-35A for Australia
      2 F-35A for Turkey
      4 F-35A for Japan
      6 F-35A for Israel
      6 F-35A for South Korea

      Но самое интересное прошло мимо. Прошел первый "Red Flag"с участием F-35А. Вполне неплохие результаты, хотя конечно F-22 показывал значительно более впечатляющиее.

      Стелс-истребители F-35A впервые приняли участие в учебных воздушных боях с самолетами четвертого поколения F-15 и F-16, имитировавших "агрессоров", сообщают сегодня ВВС США.
      В учениях Red Flag 17-1 в Неваде (база Неллис) летали 13 новейших истребителей, в воздухе одновременно находилось и до 24 истребителей четвертого поколения, которые могли 3-4 раза "воскресать" после условного сбития. Счет боев оказался таким - на 15 сбитых "агрессоров" пришелся один сбитый F-35A.
      Сообщается, что в 2018 году самолеты получат блок программного обеспечения 3F, который позволит иметь вооружение на внешних подкрыльевых пилонах. В настоящее время истребители могут применять только ракеты из внутренних отсеков.
      В "боях" участвовали и стелс-истребители F-22, но их специально не выставляли против F-35A, сообщает источник.
      Арон Заави
      1. кеп Сегодня, 13:43
        Цитата: Арон Заави
        Но самое интересное прошло мимо. Прошел первый "Red Flag"с участием F-35А. Вполне неплохие результаты, хотя конечно F-22 показывал значительно более впечатляющиее.


        Арон приветствую !
        У меня тут появилась прекрасная идея,прямо в тему данной статьи.
        Раз Д.Трамп смог выторговать сделку с подрядчиком,почему бы и Израилю не сделать тоже самое с Пентагоном ! Достаточно договориться с руководством ВКС и провести учебный,подчеркиваю учебный, бой с нашим самолетом Су 35 который сейчас работает в Сирии. Это произведет сенсацию мирового масштаба.Патентую.
        Учитывая что Ваш Министр обороны Э́вик Льво́вич Ли́берман,родом из Кишинева и прекрасно знает русский язык,Вы можете даже лично с ним поговорить,в отличии от меня.В нашей стране это гораздо сложнее,в связи.....ну это опускаем.
        Как Вам такая идея.
        кеп
        1. He1ovek Сегодня, 14:43
          Цитата: кеп
          Достаточно договориться с руководством ВКС и провести учебный,подчеркиваю учебный, бой с нашим самолетом Су 35

          Дабы вкс собрали телеметрию с новейшего истребителя безваздмезда... и кому нужен ваш су-35 давайте уж т50 laughing
          He1ovek
          1. кеп Сегодня, 15:41
            Цитата: He1ovek
            Цитата: кеп
            Достаточно договориться с руководством ВКС и провести учебный,подчеркиваю учебный, бой с нашим самолетом Су 35

            Дабы вкс собрали телеметрию с новейшего истребителя безваздмезда... и кому нужен ваш су-35 давайте уж т50 laughing


            Lockheed Martin разорить хотите? Шансов выиграть бой F-35A у Т- 50 никаких,значит самолеты Вам можно будет получить за "бесплатно". Хитрыеееее! Читал, что Джаред Кушнер ваших кровей,теперь понятно чье влияние на Д.Трампа сэкономило бюджету США $ 455 миллионов.А ведь работает бесплатно.Всё это конечно субботний стеб. А если серьезно, пусть эти два самолета никогда не встречаются. hi שבת שלום
            кеп
      2. капрал Сегодня, 13:54
        Цитата: Арон Заави
        Счет боев оказался таким - на 15 сбитых "агрессоров" пришелся один сбитый F-35A.

        1:15 !!! belay Блин, аж как то неуютно стало.
        Может показуха?
        Цитата: Арон Заави
        В "боях" участвовали и стелс-истребители F-22, но их специально не выставляли против F-35A, сообщает источник

        Жаль , понятно что разные весовые категории, но просто интересно было бы сравнить.
        капрал
        1. Арон Заави Сегодня, 15:30
          Цитата: капрал
          Цитата: Арон Заави
          Счет боев оказался таким - на 15 сбитых "агрессоров" пришелся один сбитый F-35A.

          1:15 !!! belay Блин, аж как то неуютно стало.

          Ну во первых я получаю информацию как и все из интернета. Во вторых в ближайшие года три подобные учения проведут ВВС пяти-шести стран. Зачем рассказывать сказки своим контрагентам.
          Арон Заави
  6. Altona Сегодня, 11:48
    После 100% финансирования из бюджета добиться 7,5% скидки-это прогресс однако. Учитесь лохи как надо торговать. hi
    Altona
  7. dubowitskij.vick Сегодня, 11:54
    Цитата: Либероид-
    Цитата: Вождь краснокожих
    А как же великий РАСПИЛ?!!! Учить и учить амеров еще нужно...

    Перепродадут ...! Японии ,Южной кореи саудам...Купят как миленькие! wassat Еще и в прибыли останутся...Израиль будет отбрыкиватся ,но тоже купит парочку арабов пугать..))))

    Прикажут и купят. Уже 10 штук принудили. Бедуины на верблюдах начали обетованную топтать. Чем ещё-то распугивать их?
    dubowitskij.vick
  8. dubowitskij.vick Сегодня, 11:57
    Цитата: Дамир
    Личное участие президента (США Дональда) Трампа в программе F-35 ускорило переговоры и сконцентрировало наше внимание на снижении цены
    м-да..... программа экономии средств.... но количества!!!!! + 90 машин.... а у нас в очередной раз сроки по ПАК ФА перенесли....

    Думаешь, в процессе обучения воздушной дивизии, эту новинку дорабатывать лучше, чем единичные экземпляры? Только дураки учатся на собственных ошибках, а вот чужих не видеть и делать то же самое могут только полные идиoты.
    dubowitskij.vick
  9. Изгоняющий либероидов Сегодня, 12:03
    В компании Локхид после этой сделки приняли решение окончательно переименоваться в Лох Кид fool ,ибо с такими контрактами компания окажется еще и должна штатам пару сотен миллиардов доларов crying
    Изгоняющий либероидов
  10. капрал Сегодня, 12:25
    Интересно, а наш Главнюк сможет усилием воли снизить цену на какой-нибудь ПАК ФА, или , крайнем случае тетра-пак ?
    капрал
    1. askort154 Сегодня, 13:08
      капрал........Интересно, а наш Главнюк...



      Ваш "Главнюк" - это кто? Судя по сарказму, в вашем нике пропущена центральная буква - "с". yes
      askort154
      1. капрал Сегодня, 13:18
        Цитата: askort154
        Ваш "Главнюк" - это кто?

        Путин его фамилия.
        Для ясности: еще в 2 года назад он был в моих глазах Главнокомандующим.
        капрал
        1. askort154 Сегодня, 13:48
          капрал..... еще в 2 года назад он был в моих глазах Главнокомандующим.

          И что случилось с вашими очами? belay
          askort154
          1. капрал Сегодня, 14:03
            Цитата: askort154
            И что случилось с вашими очами?

            Они видели васильеву, и эрдогана-который помидораминеотделался, не говоря о рукопожатом поросенке и пр. и пр.
            капрал
    2. НЕКСУС Сегодня, 13:41
      Цитата: капрал
      Интересно, а наш Главнюк сможет усилием воли снизить цену на какой-нибудь ПАК ФА, или , крайнем случае тетра-пак ?

      А вы знаете внутреннюю цену ПАК ФА для наших ВКС?Интересно...озвучьте ее. Или экскременты на вентилятор пустозвонством своим заниматься проще?
      НЕКСУС
      1. капрал Сегодня, 14:13
        Цитата: НЕКСУС
        А вы знаете внутреннюю цену ПАК ФА

        Понятия не имею!
        Но почему-то уверен, что если заняться посадками с конфискацией wink , то это благотворно отразится и на цене и на сроках сдачи заказа государству. yes
        капрал
        1. НЕКСУС Сегодня, 14:58
          Цитата: капрал
          Понятия не имею!

          Вот и я о том...
          Цитата: капрал
          Но почему-то уверен, что если заняться посадками с конфискацией , то это благотворно отразится и на цене и на сроках сдачи заказа государству.

          Если ,как вы говорите,заняться посадками...то думаю там не то что на программу ПАК ФА хватит и хорошей серии из них,но и на обновление флота,постройку эсминцев Лидер и авианосцев,а так же на всю сухопутную составляющую наших ВС хватит...да еще на пару-тройку Олимпиад ,думаю ,останется.
          НЕКСУС
  11. Рабинович Сегодня, 12:32
    Я так и не понял, это что, плохой самолёт?
    Рабинович
    1. Либероид- Сегодня, 13:47
      Цитата: Рабинович
      Я так и не понял, это что, плохой самолёт?

      Хороший и по цене...Все будут его покупать и США благодарить...Даже Израиль! laughing Наши ПВОшники тоже кнопки полируют и ждут..))))
      Либероид-
  12. Горный стрелок Сегодня, 12:49
    Сложно даже себе представить, ПОЧЕМУ самолёт стоит так дорого. Причём это - ОРУЖИЕ, не станок, не суперкомпьютер - эксплуатация которого окупит вложения в него. Что то неправильное есть в человеческой цивилизации, что ТАКИЕ ресурсы могут расходоваться НЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНО. Эдакое каналирования излишней производительности труда.
    А по существу статьи - Трамп просто не может идти против своего нутра. Он видит товар - он ОБЯЗАН получить скидку. Из принципа wassat
    Горный стрелок
  13. фа2998 Сегодня, 13:22
    Цитата: капрал
    Интересно, а наш Главнюк сможет усилием воли снизить цену на какой-нибудь ПАК ФА, или , крайнем случае тетра-пак ?

    Цитата: oleg-gr
    Бизнесмен он и есть бизнесмен. Лично полез в переговоры о сделке. Что, больше заняться нечем?

    Вот так надо работать!Надавил-и пол миллиарда долларов в казне остались.А если по "русски"-это св.30 млрд руб.И у нас тоже есть свои налогоплательщики,но о них мало заботятся,и мало отчитываются и не спрашивают куда деньги направить.Есть у нас помещики и батраки,крепостные!Свободные люди должны строить свое государство ,а не наоборот государство "строит" свой "электорат"! yes hi
    фа2998
    1. Штык Сегодня, 13:59
      Цитата: фа2998
      И у нас тоже есть свои налогоплательщики,но о них мало заботятся,и мало отчитываются

      Я бы сказал - не считают нужным отчитываться!
      Штык
  14. dubowitskij.vick Сегодня, 15:01
    Цитата: капрал
    Интересно, а наш Главнюк сможет усилием воли снизить цену на какой-нибудь ПАК ФА, или , крайнем случае тетра-пак ?

    Вопрос совершенно излишний, если самому чуть-чуть пошевелить мозгом.
    Достаточно учесть, что ТАМ изготовитель частный и без прибыли работать не станет по определению, величина прибыли сильно зависит от тесноты контактирования и степени лоббирования своего существования.
    У НАС производитель государственный и прибыль этого лица- понятие условное. Он, в принципе, может работать совершенно не прибыльно. Ибо и покупатель и сам производитель- это части целого.
    Если вы в целом имеете 100 рублей, то как бы вы не разложили их по карманам, их больше или меньше не становится.
    dubowitskij.vick
  15. dubowitskij.vick Сегодня, 15:15
    Цитата: кеп
    Цитата: Арон Заави
    Но самое интересное прошло мимо. Прошел первый "Red Flag"с участием F-35А. Вполне неплохие результаты, хотя конечно F-22 показывал значительно более впечатляющиее.


    Арон приветствую !
    У меня тут появилась прекрасная идея,прямо в тему данной статьи.
    Раз Д.Трамп смог выторговать сделку с подрядчиком,почему бы и Израилю не сделать тоже самое с Пентагоном ! Достаточно договориться с руководством ВКС и провести учебный,подчеркиваю учебный, бой с нашим самолетом Су 35 который сейчас работает в Сирии. Это произведет сенсацию мирового масштаба.Патентую.
    Учитывая что Ваш Министр обороны Э́вик Льво́вич Ли́берман,родом из Кишинева и прекрасно знает русский язык,Вы можете даже лично с ним поговорить,в отличии от меня.В нашей стране это гораздо сложнее,в связи.....ну это опускаем.
    Как Вам такая идея.

    Этот ваш патент- выброшенный на помойку лист бумаги. Никогда и никто не согласится устроить показательные фокусы. И та и другая сторона не желает открывать все возможности потенциальному противнику. Особенно более продвинутой и кичащейся своим могуществом стороне. Представьте на секунду- Штаты проиграли. Триллионные затраты выкинуты в манду. Позорище и крах фирмы, очковтирательствующей всему миру. Разорванные договора. Политическая смерть многих бонз, проталкивающих свою продукцию в войска.
    Победа.
    Ну, и что? Соревноваться со страной , с разорванной в клочья экономикой? Победа не будет иметь такого фурора, как поражение.
    Для противной стороны положение совсем противоположное. Поражение- ерунда, дело было ясно вначале, а вот победа- это обалденные продвижения заказов на экспорт. Со всеми вытекающими.
    dubowitskij.vick

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