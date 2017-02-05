12:48 05 февраля

«Ратник» каждому солдату

Экипировку «Ратник» к 2020 году получат практически все военнослужащие Сухопутных войск (СВ), передает ТАСС сообщение председателя военно-технического комитета войск Александра Романюты.

«Ратник» каждому солдату


Я надеюсь, что к 2020 году это будет уже нормой, и практически каждый военнослужащий Сухопутных войск будут этим обеспечен. Пока все идет именно к этому,
сказал полковник в эфире «Эхо Москвы».

Ранее главком Сухопутных войск Олег Салюков сообщил, в текущем году для военнослужащих СВ, ВДВ и морской пехоты будет закуплено 50 тысяч комплектов экипировки.

Издание напоминает, что в состав боевой экипировки «Ратник» второго поколения входят средства бронезащиты и боевого снаряжения, стрелковое оружие, средства разведки и прицеливания. Комплекты поставляются в Сухопутные войска, подразделения ВДВ и морской пехоты с 2016 г.

Использованы фотографии: Ладислав Карпов/ТАСС
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Комментарии 23
  1. Мар.Тира Сегодня, 08:25
    Это радует.Что не с одним автоматом Калашникова,сапёрной лопаткой,и божьей матерью будут ходить.Главное научить им правильно,и по назначению пользоваться.
    Мар.Тира
    1. 210окв Сегодня, 10:25
      Да это отлично!Только какого ляда ответственные лица делают на "Эхе"?Съездили бы в Пентагон,там бы отчитались..что равносильно.
      Цитата: Мар.Тира
      Это радует.Что не с одним автоматом Калашникова,сапёрной лопаткой,и божьей матерью будут ходить.Главное научить им правильно,и по назначению пользоваться.
      210окв
      1. cniza Сегодня, 12:35
        А там уже и Ратник 2 на подходе и много ещё чего интересного. Успехов.
        cniza
      2. Homo Сегодня, 12:44
        Цитата: 210окв
        Только какого ляда ответственные лица делают на "Эхе"?

        Всё правильно. Рупор либерализма из первых рук получает информацию, переврать нельзя будет. Придётся хвалить а не ругать за развал армии.
        Homo
    2. Либероид- Сегодня, 10:29
      Цитата: Мар.Тира
      Это радует.Что не с одним автоматом Калашникова,сапёрной лопаткой,и божьей матерью будут ходить.Главное научить им правильно,и по назначению пользоваться.

      Так то да ,но вот это меня очень настораживает реально мужики...Что то здесь не чисто явно!
      сказал полковник в эфире «Эхо Москвы».

      Эти просто так не хвалят армию в своем эфире "эхо москвы-вашингтона" что то не чисто в этом и подвох есть! Полковник имя не назвал...? Как они тонко ковыряют в душах мрази...
      Либероид-
      1. Titsen Сегодня, 11:11
        Цитата: Либероид-
        Что то здесь не чисто явно!


        Попили ли мы бюджет, попилили!
        Titsen
    3. Jovanni Сегодня, 10:38
      Цитата: Мар.Тира
      Главное научить им правильно,и по назначению пользоваться.

      Ещё бы вернуть в Школы НВП. Вот у меня в школе был очень толковый военрук, - никто из наших ребят в армии никаких проблем не знал, адаптировались сразу.
      Jovanni
      1. Либероид- Сегодня, 11:42
        Цитата: Jovanni
        Цитата: Мар.Тира
        Главное научить им правильно,и по назначению пользоваться.

        Ещё бы вернуть в Школы НВП. Вот у меня в школе был очень толковый военрук, - никто из наших ребят в армии никаких проблем не знал, адаптировались сразу.

        Я помню тоже своего учителя НВП Гаркушин ! Гонял нас раздолбаев...(умер уже давно кадровик был...) Сейчас в школе бабы правят..и результат понятный наглые нытики....и маменькины сынки! (жена рассказывает...) Опять сердце защимило от воспоминаний.... negative
        Либероид-
  2. PSih2097 Сегодня, 08:49
    К 2020 г практически все военнослужащие Сухопутных войск будут оснащены комплектами «Ратник»

    значит скоро его увидим на "Ганзе"...
    PSih2097
  3. МЮД Сегодня, 09:24
    А постараться?
    Как в старые, добрые, советские времена - план 3-х лет, за полтора года.
    МЮД
  4. Громобой Сегодня, 09:25
    Сколько же стоит нарядить одного бойца в такой комплект?
    Громобой
    1. CouchExpert Сегодня, 10:04
      Жизнь дороже. Это не пафосные слова. Просто если посчитать во что государству обходится сейчас в течение +/-20 лет среднестатистический житель мужского пола, то станет ясно почему не выгодно чтобы какая-то случайная пуля эту жизнь обрывала. А главное, что восполнить куда сложнее, чем потери любой техники. Клонирования и ускоренного выращивания людей пока ожидать не приходится. И это хорошо.
      CouchExpert
      1. Громобой Сегодня, 10:37
        Да нет,просто цену захотелось узнать.То что экипировка должна быть современной это очевидно.
        Громобой
        1. ДМБ84 Сегодня, 11:38
          Цитата: Громобой
          Да нет,просто цену захотелось узнать.То что экипировка должна быть современной это очевидно.

          Присоединяюсь... любопытно какая себестоимость и за какие реально деньги закупается. Думаю, что в бездонные карманы немалая сумма уходит. С финансированием оборонки у нас вообще фантастические вещи происходят. Можно гордится- самые великие откаты в мире. Интересно, а почём армия саперную лопатку покупает ? Цена изготовителя-от 80 до 200 рублей. Может кто в курсе ? Подсчитаем, сколько в распил уходит...........
          ДМБ84
      2. Titsen Сегодня, 11:14
        Цитата: CouchExpert
        то станет ясно почему не выгодно чтобы какая-то случайная пуля эту жизнь обрывала.


        Кому ясно?

        Тому у кого жизнь обрывают?

        А чиновникам плевать!

        Лишь бы мошну набить и место доходное сохранить!
        Titsen
  5. Zubr Сегодня, 09:34
    Главное, что бы эта экипировка не мешала быть подвижным и количество электронных девайсов не мешало солдату самому активно думать и принимать решения.
    Zubr
  6. Дамир Сегодня, 10:33
    маловато будет!!!! 50 тыс. в год!!!! армия мирного времени миллион человек вроде бы... т.е 20 лет на оснащение?!?!!?
    Дамир
    1. Громобой Сегодня, 10:42
      Русская народная пословица:
      Не хватит "Ратник"---получишь ватник laughing .
      Нормально...главное,чтобы артиллерией поддержали!!! soldier
      Громобой
      1. Дамир Сегодня, 10:47
        ну ватник хорошая штука, кто спорит??? и исторически он взялся не на пустом месте а есть дальнейшее развитие старого тегиляя, какой никакой а доспех был.... но каждому времени свои причуды... вот и до "ратника" дожили...
        Дамир
  7. Мар.Тира Сегодня, 11:14
    Цитата: 210окв
    Только какого ляда ответственные лица делают на "Эхе"?

    Если бы "Эхо" было не выгодно в России,его бы давно раздавили.Значит это кому то выгодно,держать подконтрольные оппозиционные СМИ?
    Мар.Тира
  8. da Vinci Сегодня, 11:20
    А кто знает: одежда у "Ратника" от Юдашкина, или улучшили? А то как-то тема затихла. Или то был просто вброс на вентилятор? Кто в теме? wink
    da Vinci
    1. Laksamana Besar Сегодня, 11:54
      Не, он к ратнику отношения не имеет, тем более Шойгу отказался от его формы. Там коллектив дизайнеров работал, что за коллектив без понятия.
      Laksamana Besar
      1. da Vinci Сегодня, 12:00
        Спасибо за информацию! hi
        da Vinci

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