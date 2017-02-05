«Ратник» каждому солдату

Я надеюсь, что к 2020 году это будет уже нормой, и практически каждый военнослужащий Сухопутных войск будут этим обеспечен. Пока все идет именно к этому,

Экипировку «Ратник» к 2020 году получат практически все военнослужащие Сухопутных войск (СВ), передает ТАСС сообщение председателя военно-технического комитета войск Александра Романюты.сказал полковник в эфире «Эхо Москвы».Ранее главком Сухопутных войск Олег Салюков сообщил, в текущем году для военнослужащих СВ, ВДВ и морской пехоты будет закуплено 50 тысяч комплектов экипировки.Издание напоминает, что в состав боевой экипировки «Ратник» второго поколения входят средства бронезащиты и боевого снаряжения, стрелковое оружие, средства разведки и прицеливания. Комплекты поставляются в Сухопутные войска, подразделения ВДВ и морской пехоты с 2016 г.