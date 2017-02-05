12:55 05 февраля

ВВС Иордании наносят удары по ИГИЛ на юге Сирии

Иорданские источники сообщают о том, что самолёты ВВС королевства вошли в воздушное пространство Сирии и нанесли удары по позициям так называемого «Исламского государства» (запрещено в РФ) на юге САР. Информационное агентство Petra сообщает, что в результате удара были уничтожены: склад боеприпасов, автомобиль, начинённый взрывчаткой, несколько других транспортных средств террористов, а также бараки, оборудованные под казармы для боевиков.

Сирийское информагентство SANA сообщает о продолжении наступления армии САР на позиции террористов в районе Дейр-эз-Зора. Силами сирийской гвардии и армейских подразделений после кровопролитных боёв удалось перекрыть линии снабжения террористов в районах Ас-Сарда и Мухиям аль-Дифаа. Уничтожена группа террористов, а также несколько единиц военной техники близ населённого пункта Аль-Джафра.

Между тем, канал FrontInfo в YouTube публикует видео (по материалам ANNANews.TV), в котором демонстрируется охота на снайперов, оставленных покинувшими Алеппо террористами. Из материала понятно, что сирийской армии помогали осуществлять такого рода действия российские военнослужащие. Один из этапов операции проводился в промышленном районе Алеппо Шейх-Наджаре. Операция проводилась против боевиков, оборудовавших снайперскую точку в одном из полуразрушенных зданий.


Использованы фотографии: F-16.net
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Комментарии 24
  1. андрей юрьевич Сегодня, 08:50
    непонятное видео...понял только,что мимо всё. видимо расстояние большое,поправки не работают,возможно ветер. request
    андрей юрьевич
    1. Злой543 Сегодня, 08:57
      3 и 4 попали.
      Злой543
      1. Либероид- Сегодня, 09:20
        Иордания то куда лезет..? Не нравится мне это все...Или свои базы уничтожает,чтобы не засекли?
        Либероид-
        1. Штык Сегодня, 09:34
          Цитата: Либероид-
          Иордания то куда лезет..? Не нравится мне это все.

          Не нравится что ИГИЛ бомбят ? request
          Штык
          1. Либероид- Сегодня, 09:52
            Цитата: Штык
            Цитата: Либероид-
            Иордания то куда лезет..? Не нравится мне это все.

            Не нравится что ИГИЛ бомбят ? request

            Не нравится ,что так ты реагируешь....подставят значит Россию!
            Либероид-
            1. Штык Сегодня, 11:20
              Цитата: Либероид-
              подставят значит Россию!

              Каким образом ? smile
              Штык
              1. cniza Сегодня, 12:37
                Та чехарда , которая творится в Сирии , ничего хорошего не принесет , пора все заводить в правовое поле.
                cniza
        2. Jovanni Сегодня, 09:37
          Цитата: Либероид-
          Иордания то куда лезет..? Не нравится мне это все..


          Вообще-то король Иордании в неплохих отношениях с Путиным. Общаются они довольно часто. Так что будем надеяться, лезет она туда, куда ей разрешено...
          Jovanni
          1. andrewkor Сегодня, 09:55
            Только в Иордании есть два единственных в мире Ил-76МФ. Да и сам король в боевых вылетах участвует!!
            andrewkor
        3. ranger Сегодня, 09:42
          Цитата: Либероид-
          Иордания то куда лезет..?


          Иордания как раз лезет куда надо и потому что никогда отмороженных исламистов не поддерживала..В свое время иорданцы очень быстро и жестко "поставили на свое место" lдаже палестинцев, размещавшихся в лагерях беженцев, но попытавшихся диктовать хозяевам свои правила. И недавний визит короля Иордании в РФ был не случайным и о чем говорили догадаться нетрудно...
          В арабском мире иорданские ВС, несмотря на свою относительно скромную численность и возможности, считаются одними из самых подготовленных и боеспособных....
          Так что действия Иордании можно только приветствовать.
          ranger
          1. Либероид- Сегодня, 09:54
            Цитата: ranger
            В свое время иорданцы очень быстро и жестко "поставили на свое место" lдаже палестинцев, размещавшихся в лагерях беженцев, но попытавшихся диктовать хозяевам свои правила.

            Ну все понятно ...От куда уши светятся..))) Если даже палестинцев... bully
            Либероид-
          2. sa-ag Сегодня, 10:27
            Цитата: ranger
            Иордания как раз лезет куда надо и потому что никогда отмороженных исламистов не поддерживала.

            Да ну, наемники из Иордании у саудитов как раз и воюют
            sa-ag
        4. Titsen Сегодня, 11:39
          Цитата: Либероид-
          Иордания то куда лезет..? Не нравится мне это все...


          Ещё один непрошенный помощничек...

          Раздербанят Сирию по частям, ничего не останется!
          Titsen
          1. Либероид- Сегодня, 11:53
            Цитата: Titsen
            Цитата: Либероид-
            Иордания то куда лезет..? Не нравится мне это все...


            Ещё один непрошенный помощничек...

            Раздербанят Сирию по частям, ничего не останется!

            Посмотрим еще , кто кого раздербанит..! bully
            Либероид-
    2. kenig1 Сегодня, 09:20
      Еще раз пересмотрите.
      kenig1
  2. Вождь краснокожих Сегодня, 08:57
    Кто уже только этот проклятый ИГИЛ не бомбит! Причем все дружно заявляют, что удачно и эффективно, а он все существует и существует!...
    Вождь краснокожих
    1. Штык Сегодня, 09:26
      Цитата: Вождь краснокожих
      Кто уже только этот проклятый ИГИЛ не бомбит!

      Чем больше - тем лучше! Эту заразу надо всем миром искоренять! yes
      Штык
  3. Громобой Сегодня, 09:08
    Иорданские источники сообщают о том, что самолёты ВВС королевства вошли в воздушное пространство Сирии и нанесли удары по позициям так называемого «Исламского государства» (запрещено в РФ) на юге САР.
    Здесь для России нет неожиданностей,ещё в 2015 году такие действия были согласованы.И иорданцы уже бомбили ИГ,потеряв при этом одного лётчика.
    23.10.2015
    Россия и Иордания будут координировать действия авиации в ходе сирийского конфликта - об этом главы МИД стран договорились сегодня на переговорах в Женеве.Министр иностранных дел России Сергей Лавров подчеркнул, что этот и другие механизмы Женевского коммюнике необходимо активизировать как можно быстрее.
    - По договоренности между его величеством королем Абдаллой II и президентом России Владимиром Путиным военные двух стран будут координировать свои действия, в том числе действия военно-воздушных сил над сирийской территорией, - заявил Лавров по итогам встречи с иорданским коллегой Насером Джодой.Военные двух стран договорились координировать действия через рабочий механизм в Аммане - в дальнейшем к этому центру могут присоединиться и другие страны. Оба министра подчеркнули, что одновременно с политическим процессом они убеждены в необходимости резко нарастить усилия в борьбе с ИГ и прочими террористическими группами в Сирии. Договор между Россией и Иорданией означает, что правительства этих стран начнут полномасштабные переговоры, а также вступят в диалог со всеми представителями сирийской оппозиции при поддержке международных игроков.Глава МИД Иордании после встречи заявил, что взаимодействие с российскими военными необходимо их стране, поскольку она находится в опасной близости к военным действиhttp://bloknot.ru/obshhestvo/vvs-rossii-i-
    iordanii-soglasovanno-nanesut-udary-po-pozitsiyam
    -igil-334346.html

    Громобой
  4. хмурый лис Сегодня, 09:11
    смотрю многие хотят по бомбить игил и себе поставить плюсик в победе над ними мол у вас ничего не вышло бы без нас,надо вместе работать по иродам,а не так опа враг все летим бомбить его.Только координация всех сил и средств поможет победить а не разрозненные удары какой то Иордании вы то чего забыли здесь?
    хмурый лис
    1. Штык Сегодня, 09:30
      Цитата: хмурый лис
      смотрю многие хотят по бомбить игил и себе поставить плюсик в победе над ними мол у вас ничего не вышло бы без нас,

      Боитесь славу заберут ? Главное - вместе бармалеев уничтожить, а не заслуги делить.
      Штык
  5. APASUS Сегодня, 09:13
    Кто только сейчас не будет участвовать в добивании ИГИЛ ,а в начале пути все были скорее готовы помогать головорезам чем с ними бороться
    APASUS
    1. Либероид- Сегодня, 09:23
      Цитата: APASUS
      Кто только сейчас не будет участвовать в добивании ИГИЛ ,а в начале пути все были скорее готовы помогать головорезам чем с ними бороться

      Все как всегда, сейчас локтями будут друг друга расталкивать и в грудь бить , что они главные в уничтожении чертей..А Россия как всегда скромно промолчит и вздохнет тяжело! Работы у нас еще много ..
      Либероид-
  6. rotmistr60 Сегодня, 10:48
    ВВС Иордании наносят удары по ИГИЛ на юге Сирии

    Ребята разбудите меня, я наверное сплю. Иордания, которая в коалиции с саудитами вдруг решила нанести удар по ИГ. Даже не сомневаюсь, что перед этим долго согласовывали с нами.
    rotmistr60
  7. фа2998 Сегодня, 11:31
    Я так понял,что Сирия не независимое государство,а какой то нейтральный полигон,где все опробуют свое оружие:и США с коалицией западных стран,и Израиль,Турция,Иран,теперь еще Иордания.Ну и Россия,в отличие от всех она действует по просьбе правительства.Кто еще не летал над Сирией-все в очередь! what hi
    фа2998

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