ВВС Иордании наносят удары по ИГИЛ на юге Сирии
Иорданские источники сообщают о том, что самолёты ВВС королевства вошли в воздушное пространство Сирии и нанесли удары по позициям так называемого «Исламского государства» (запрещено в РФ) на юге САР. Информационное агентство Petra сообщает, что в результате удара были уничтожены: склад боеприпасов, автомобиль, начинённый взрывчаткой, несколько других транспортных средств террористов, а также бараки, оборудованные под казармы для боевиков.
Сирийское информагентство SANA сообщает о продолжении наступления армии САР на позиции террористов в районе Дейр-эз-Зора. Силами сирийской гвардии и армейских подразделений после кровопролитных боёв удалось перекрыть линии снабжения террористов в районах Ас-Сарда и Мухиям аль-Дифаа. Уничтожена группа террористов, а также несколько единиц военной техники близ населённого пункта Аль-Джафра.
Между тем, канал FrontInfo в YouTube публикует видео (по материалам ANNANews.TV), в котором демонстрируется охота на снайперов, оставленных покинувшими Алеппо террористами. Из материала понятно, что сирийской армии помогали осуществлять такого рода действия российские военнослужащие. Один из этапов операции проводился в промышленном районе Алеппо Шейх-Наджаре. Операция проводилась против боевиков, оборудовавших снайперскую точку в одном из полуразрушенных зданий.
Сирийское информагентство SANA сообщает о продолжении наступления армии САР на позиции террористов в районе Дейр-эз-Зора. Силами сирийской гвардии и армейских подразделений после кровопролитных боёв удалось перекрыть линии снабжения террористов в районах Ас-Сарда и Мухиям аль-Дифаа. Уничтожена группа террористов, а также несколько единиц военной техники близ населённого пункта Аль-Джафра.
Между тем, канал FrontInfo в YouTube публикует видео (по материалам ANNANews.TV), в котором демонстрируется охота на снайперов, оставленных покинувшими Алеппо террористами. Из материала понятно, что сирийской армии помогали осуществлять такого рода действия российские военнослужащие. Один из этапов операции проводился в промышленном районе Алеппо Шейх-Наджаре. Операция проводилась против боевиков, оборудовавших снайперскую точку в одном из полуразрушенных зданий.
Использованы фотографии: F-16.net