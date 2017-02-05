12:46 05 февраля

Басурин: Киев не выполняет условия прекращения огня

Украинские силовики к 5 февраля не выполнили в полном объеме условий прекращения огня, согласованных на встрече контактной группы, передает Лента.ру заявление замкомандующего оперативным командованием ДНР Эдуарда Басурина.

Басурин: Киев не выполняет условия прекращения огня


Несмотря на наступление крайнего срока – 5 февраля – нельзя констатировать выполнение украинской стороной обозначенных на минской встрече в среду условий прекращения огня,
сказал Басурин, отметив, что командование не располагает данными о том, что ВСУ отвели тяжелое вооружение от линии разграничения.


Вместе с тем он отметил снижение обстрелом Донецка. «В настоящее время обстановка относительно стабильная. Отмечаются одиночные факты обстрелов, однако еще накануне днем украинские военные продолжали применять по нашим населенным пунктам минометы», – добавил Басурин.

Днем ранее представитель командования республики сообщил о повреждении линии электропередачи, питающей Горловку.

«В районе населенного пункта Светлодарск на территории, контролируемой ВСУ, силовики подорвали в 14.30 линию электропередачи, в результате чего весь город Горловка остался без света. На данный момент город запитывается от других городов, расположенных рядом, Енакиево и Макеевки», – рассказал он.

В свою очередь представитель Народной милиции Луганской республики Андрей Марочко сообщил о замаскированной технике ВСУ, находящейся у линии соприкосновения.

«По нашим данным, в населенном пункте Золотое зафиксирована замаскированная гусеничная бронетехника ВСУ, а именно танки, самоходно-артиллерийские установки и боевые машины пехоты», – сказал он.

По словам Марочко, «в зоне ответственности 1 батальона 14 бригады ВСУ также проводятся мероприятия по маскировке военной техники, находящейся на передовых позициях». Он пояснил, что всё это делается с целью сокрытия тяжелой техники от наблюдателей ОБСЕ.

«Кроме того, нам стало известно, что в зоне ответственности 14 бригады в районе населенного пункта Теплое Станично-Луганского района находится подразделение радиоэлектронной борьбы ВСУ из состава оперативно-тактической группировки "Луганск" для прослушивания переговоров своих военнослужащих и граждан, проживающих в приграничных населенных пунктах в данном районе», – рассказал представитель Народной милиции.

Изложенные факты свидетельствуют о том, что «украинское руководство предпринимает все для дальнейшей эскалации конфликта на юго-востоке Украины», – подчеркнул он.

Кроме того, в субботу министр госбезопасности ЛНР Леонид Пасечник сообщил о том, что СБУ использует в своей деятельности в зоне АТО «машины-клоны» наблюдательной миссии ОБСЕ.

«Нами зафиксированы факты использования сотрудниками СБУ полных копий автомобилей и брендированной формы миссии ОБСЕ», – сказал Пасечник.

«Первый заместитель главы специальной мониторинговой миссии ОБСЕ Александр Хуг на одной из недавних конференций, отвечая на вопрос журналиста, подтвердил, что ему известно о применении "машин-клонов" военнослужащими ВСУ и пообещал провести соответствующее расследование», – отметил он.

Нам не известно, проводится ли расследования, будут ли обнародованы его результаты, но МГБ располагает достоверными данными о том, что под маркой миссии ОБСЕ работают не военнослужащие ВСУ, а оперативные группы сотрудников СБУ, выполняя задачи по разработке и проведению специальных операций,
сказал министр.

Он подчеркнул, что «использование символики международной организации в сочетании с террористическими методами ведения войны открывает перед украинскими спецслужбами новые горизонты для провокаций, которые могут приобрести международный характер».

«Они не остановятся ни перед чем», – заключил Пасечник.

Использованы фотографии: РИА Новости. Игорь Маслов
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Комментарии 25
  1. Чёрный Сегодня, 09:39
    Значит кровавая свинья решила пойти ва-банк. Страх перед правосеками оказался сильнеетздравог смысла.
    Чёрный
    1. дядя Мурзик Сегодня, 09:45
      а когда украина их выполняла? belay
      дядя Мурзик
      1. Zibelew Сегодня, 10:09
        Только контрбатарейная борьба с артиллерией противника есть аргумент в противостоянии с Укрогабоном. От ОБСЕ тоже польза есть. Они как крысы разбегаются перед обстрелами. Чуют наверное...
        Zibelew
        1. 210окв Сегодня, 10:20
          Аргумент?Контрбатарейная борьба?Да уничтожение этой "власти" в Киеве может изменить ситуацию..Политика Москвы направленная на умиротворение преступного режима ни к чему хорошему не приведет Пример -Мюнхенский сговор.
          Цитата: Zibelew
          Только контрбатарейная борьба с артиллерией противника есть аргумент в противостоянии с Укрогабоном. От ОБСЕ тоже польза есть. Они как крысы разбегаются перед обстрелами. Чуют наверное...
          210окв
          1. Zibelew Сегодня, 10:27
            Цитата: 210окв
            Аргумент?Контрбатарейная борьба?Да уничтожение этой "власти" в Киеве может изменить ситуацию..Политика Москвы направленная на умиротворение преступного режима ни к чему хорошему не приведет Пример -Мюнхенский сговор.
            Цитата: Zibelew
            Только контрбатарейная борьба с артиллерией противника есть аргумент в противостоянии с Укрогабоном. От ОБСЕ тоже польза есть. Они как крысы разбегаются перед обстрелами. Чуют наверное...

            Где Ваш броневик, с которого можно толкнуть речь об уничтожении Киевского режима? Где лозунги мы возьмем Львов? ЛДНР по факту контролируют 1/3 территории бывших областей и сил хватает только на удержание позиций. Для прорыва эшелонированной обороны укропов нужен многократный численные перевес и превосходство в качестве и количестве вооружения.
            Zibelew
            1. Karabin Сегодня, 12:03
              Цитата: Zibelew
              Где Ваш броневик,

              При чем здесь броневик и штурм Львова?Камрад 210окв совершенно здраво заметил, что все потуги Москвы замириться с бандерлогами окончились пшиком и попахивают мюнхеном. Я бы сказал воняют предательством. Политику по отношению к Киеву и Донбассу нужно кардинально менять. К миру можно принудить и не прибегая к танковым клиньям. Думаю, что и "серьезных намерений". подкрепленных демонстрацией достаточно. А контрбатарейка, это лечение таблетками, когда необходимо хирургическое вмешательство. У ВСУ полюбому стволов.снарядов и мяса больше, а мотивации не меньше.
              Karabin
        2. Чёрный Сегодня, 10:26
          Лучше бы этих крыс из обсе на цепь посадить. Причем в каждом населенном пункте ЛДНР. Пусть на своих никчемных шкурах прочувствуют, что такое артобстрелы.
          Чёрный
    2. vovanpain Сегодня, 09:56
      Первый заместитель главы специальной мониторинговой миссии ОБСЕ Александр Хуг на одной из недавних конференций, отвечая на вопрос журналиста, подтвердил

      Ну да,ну да,внук бандеровца сбежавшего в свое время в Канаду,подтвердил.
      vovanpain
    3. Либероид- Сегодня, 10:06
      Цитата: Чёрный
      Значит кровавая свинья решила пойти ва-банк. Страх перед правосеками оказался сильнеетздравог смысла.

      Видать да...Кровь должна литься на Донбассе постоянно! Пыиказ или денег не получите ....
      Даже Трамп им не указ.. negative

      Будем мочить свидомых....Все сроки уже прошли..!
      Либероид-
      1. Karabin Сегодня, 11:42
        Цитата: Либероид-
        Даже Трамп им не указ..

        С чего вы взяли,что Трамп против киева?
        Karabin
    4. Jovanni Сегодня, 10:29
      Вроде как потрашенко с Трампом по телефону говорил, и тот его не поругал. Стало быть свинья может это принять как сигнал к дальнейшим убийствам людей...
      Jovanni
  2. avt Сегодня, 09:40
    Кроме того, в субботу министр госбезопасности ЛНР Леонид Пасечник сообщил о том, что СБУ использует в своей деятельности в зоне АТО «машины-клоны» наблюдательной миссии ОБСЕ.
    «Нами зафиксированы факты использования сотрудниками СБУ полных копий автомобилей и брендированной формы миссии ОБСЕ», – сказал Пасечник.
    Это натуральный БРЕД ! Это что за МГБ такое !? Тупо на такой территории не могут наладить систему КПП и связь с ними ? Они там пеших посыльных используют для передачи информации ? Уже с Минска2 всё МГБ не может определить , год с лишним, где находятся машины и сотрудник ОБСЕ и довести информацию до сотрудников на блоках???? Это на кого рассчитано ? Да за одно такое заявление в трибунал отправлять нужно !!!
    avt
    1. Громобой Сегодня, 09:48
      Цитата: avt
      Тупо на такой территории не могут наладить систему КПП и связь с ними ?

      Вся фишка в том,что "клоны" действуют на территории подконтрольной ВСУ,вот Хуг чё говорит(он не будет терпеть,хотя сам наверно очень в курсе про такое прикрытие):
      Громобой
  3. Комментарий был удален.
  4. Вождь краснокожих Сегодня, 10:05
    Вот интересная дозированная система подачи информации... Начали за обстрелы и несоблюдение ВСУ договоренностей о прекращении, закончили ОБСЕ. Причем чаще мы ОБСЕ ругаем, а тут вроде и ничего они парни... А я вчера по привычке влез на украинец тв. Так мне неприятно стало - показали разбитую "градами" Авдеевку. Укропскую. Но... мирную. Не позиции, а пункт обогрева, раздолбанный газопровод , квартиры людей, школу. Причем все на весь экран. Не "одна баба сказала", а вот оно - видео!
    Я сам всегда осуждал обстрелы Донецка, а это как назвать?
    Вождь краснокожих
    1. ИванИванов Сегодня, 10:56
      Укропу это выгодно причем в обе стороны, т.к. не отвечают ни за что, а тут еще и картинка для оон.
      ИванИванов
    2. Ююка Сегодня, 11:18
      Я сам всегда осуждал обстрелы Донецка, а это как назвать?

      "Ответка" hi
      Вынужденная и жестокая. Даже если и правда, что эти удары ДНР...
      Тем более кто первым начал - зафиксировано и обнародовано. Или ответ надо наносить по полям?
      Ююка
  5. oldzek Сегодня, 10:31
    вождю краснокожих:а мирные танки среди домов ты не заметил в той же Авдеевке?!
    oldzek
  6. rotmistr60 Сегодня, 10:42
    Самое интересное - а кто-то ждал от Киева выполнения чего-либо? Вот в этом и главный вопрос.
    rotmistr60
  7. Александр С. Сегодня, 10:46
    эй...война вообщето идет...какое прекращение огня? блин...неужели это только хохлы понимают?? или я чтото пропустил..и была подписана чьято капитуляция?
    Александр С.
  8. BOB044 Сегодня, 10:50
    А Киев и не собирается их выполнять. Их нацизм так просто не остановить, нужно давить до последнего.
    BOB044
  9. максим1987 Сегодня, 10:52
    Басурину и К давно уже нужно понять что каклам пох на все и на всех и его нытье они понимают как сигнал о том что ВСУ может делать все что хочет и им за это ничего не будет
    максим1987
  10. Дамир Сегодня, 10:56
    А чего мы вообще хорошего можем ждать от укрохунты???? вот прям счас они побежали чего там выполнять... в припрыжку... пока не начнется предметный отстрел укродеятелей все это не закончится...
    Дамир
  11. Appraiser Сегодня, 11:26
    Киев не выполняет условия прекращения огня ? А они и не собирались этого делать, для них война на Донбассе это агония политической жизни в Украине. Как только закончится война следующими будут: Порошенко, Турчинов, Гройсман, Коломойский и т.д. и вся "зрада" в полном составе..... smile
    Appraiser
  12. PValery53 Сегодня, 11:44
    А по какой же неуважительной причине не были уничтожены источники обстрелов?!. - Только так можно уменьшить обстрелы мирного населения Донбасса. Констатацией фактов и выражением "озабоченности" в этом деле не помочь.
    PValery53
  13. Туркестанец Сегодня, 12:11
    Надо прекращать эту кровавую шизофрению и вводить МИРОТВОРЧЕСКИЕ ВОЙСКА ОДКБ. ЭТО НАДО БЫЛО ДЕЛАТЬ ЕЩЁ ТРИ ГОДА НАЗАД
    Туркестанец

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