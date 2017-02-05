Басурин: Киев не выполняет условия прекращения огня
Украинские силовики к 5 февраля не выполнили в полном объеме условий прекращения огня, согласованных на встрече контактной группы, передает Лента.ру заявление замкомандующего оперативным командованием ДНР Эдуарда Басурина.
Вместе с тем он отметил снижение обстрелом Донецка. «В настоящее время обстановка относительно стабильная. Отмечаются одиночные факты обстрелов, однако еще накануне днем украинские военные продолжали применять по нашим населенным пунктам минометы», – добавил Басурин.
Днем ранее представитель командования республики сообщил о повреждении линии электропередачи, питающей Горловку.
«В районе населенного пункта Светлодарск на территории, контролируемой ВСУ, силовики подорвали в 14.30 линию электропередачи, в результате чего весь город Горловка остался без света. На данный момент город запитывается от других городов, расположенных рядом, Енакиево и Макеевки», – рассказал он.
В свою очередь представитель Народной милиции Луганской республики Андрей Марочко сообщил о замаскированной технике ВСУ, находящейся у линии соприкосновения.
«По нашим данным, в населенном пункте Золотое зафиксирована замаскированная гусеничная бронетехника ВСУ, а именно танки, самоходно-артиллерийские установки и боевые машины пехоты», – сказал он.
По словам Марочко, «в зоне ответственности 1 батальона 14 бригады ВСУ также проводятся мероприятия по маскировке военной техники, находящейся на передовых позициях». Он пояснил, что всё это делается с целью сокрытия тяжелой техники от наблюдателей ОБСЕ.
«Кроме того, нам стало известно, что в зоне ответственности 14 бригады в районе населенного пункта Теплое Станично-Луганского района находится подразделение радиоэлектронной борьбы ВСУ из состава оперативно-тактической группировки "Луганск" для прослушивания переговоров своих военнослужащих и граждан, проживающих в приграничных населенных пунктах в данном районе», – рассказал представитель Народной милиции.
Изложенные факты свидетельствуют о том, что «украинское руководство предпринимает все для дальнейшей эскалации конфликта на юго-востоке Украины», – подчеркнул он.
Кроме того, в субботу министр госбезопасности ЛНР Леонид Пасечник сообщил о том, что СБУ использует в своей деятельности в зоне АТО «машины-клоны» наблюдательной миссии ОБСЕ.
«Нами зафиксированы факты использования сотрудниками СБУ полных копий автомобилей и брендированной формы миссии ОБСЕ», – сказал Пасечник.
«Первый заместитель главы специальной мониторинговой миссии ОБСЕ Александр Хуг на одной из недавних конференций, отвечая на вопрос журналиста, подтвердил, что ему известно о применении "машин-клонов" военнослужащими ВСУ и пообещал провести соответствующее расследование», – отметил он.
Он подчеркнул, что «использование символики международной организации в сочетании с террористическими методами ведения войны открывает перед украинскими спецслужбами новые горизонты для провокаций, которые могут приобрести международный характер».
«Они не остановятся ни перед чем», – заключил Пасечник.
Несмотря на наступление крайнего срока – 5 февраля – нельзя констатировать выполнение украинской стороной обозначенных на минской встрече в среду условий прекращения огня,сказал Басурин, отметив, что командование не располагает данными о том, что ВСУ отвели тяжелое вооружение от линии разграничения.
Вместе с тем он отметил снижение обстрелом Донецка. «В настоящее время обстановка относительно стабильная. Отмечаются одиночные факты обстрелов, однако еще накануне днем украинские военные продолжали применять по нашим населенным пунктам минометы», – добавил Басурин.
Днем ранее представитель командования республики сообщил о повреждении линии электропередачи, питающей Горловку.
«В районе населенного пункта Светлодарск на территории, контролируемой ВСУ, силовики подорвали в 14.30 линию электропередачи, в результате чего весь город Горловка остался без света. На данный момент город запитывается от других городов, расположенных рядом, Енакиево и Макеевки», – рассказал он.
В свою очередь представитель Народной милиции Луганской республики Андрей Марочко сообщил о замаскированной технике ВСУ, находящейся у линии соприкосновения.
«По нашим данным, в населенном пункте Золотое зафиксирована замаскированная гусеничная бронетехника ВСУ, а именно танки, самоходно-артиллерийские установки и боевые машины пехоты», – сказал он.
По словам Марочко, «в зоне ответственности 1 батальона 14 бригады ВСУ также проводятся мероприятия по маскировке военной техники, находящейся на передовых позициях». Он пояснил, что всё это делается с целью сокрытия тяжелой техники от наблюдателей ОБСЕ.
«Кроме того, нам стало известно, что в зоне ответственности 14 бригады в районе населенного пункта Теплое Станично-Луганского района находится подразделение радиоэлектронной борьбы ВСУ из состава оперативно-тактической группировки "Луганск" для прослушивания переговоров своих военнослужащих и граждан, проживающих в приграничных населенных пунктах в данном районе», – рассказал представитель Народной милиции.
Изложенные факты свидетельствуют о том, что «украинское руководство предпринимает все для дальнейшей эскалации конфликта на юго-востоке Украины», – подчеркнул он.
Кроме того, в субботу министр госбезопасности ЛНР Леонид Пасечник сообщил о том, что СБУ использует в своей деятельности в зоне АТО «машины-клоны» наблюдательной миссии ОБСЕ.
«Нами зафиксированы факты использования сотрудниками СБУ полных копий автомобилей и брендированной формы миссии ОБСЕ», – сказал Пасечник.
«Первый заместитель главы специальной мониторинговой миссии ОБСЕ Александр Хуг на одной из недавних конференций, отвечая на вопрос журналиста, подтвердил, что ему известно о применении "машин-клонов" военнослужащими ВСУ и пообещал провести соответствующее расследование», – отметил он.
Нам не известно, проводится ли расследования, будут ли обнародованы его результаты, но МГБ располагает достоверными данными о том, что под маркой миссии ОБСЕ работают не военнослужащие ВСУ, а оперативные группы сотрудников СБУ, выполняя задачи по разработке и проведению специальных операций,сказал министр.
Он подчеркнул, что «использование символики международной организации в сочетании с террористическими методами ведения войны открывает перед украинскими спецслужбами новые горизонты для провокаций, которые могут приобрести международный характер».
«Они не остановятся ни перед чем», – заключил Пасечник.
Использованы фотографии: РИА Новости. Игорь Маслов