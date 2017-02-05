Басурин: Киев не выполняет условия прекращения огня

Несмотря на наступление крайнего срока – 5 февраля – нельзя констатировать выполнение украинской стороной обозначенных на минской встрече в среду условий прекращения огня,

Нам не известно, проводится ли расследования, будут ли обнародованы его результаты, но МГБ располагает достоверными данными о том, что под маркой миссии ОБСЕ работают не военнослужащие ВСУ, а оперативные группы сотрудников СБУ, выполняя задачи по разработке и проведению специальных операций,