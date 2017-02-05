США и Япония провели не Гавайях испытание ракеты-перехватчика
Американские и японские военные провели успешные летные испытания ракеты-перехватчика SM-3 Block IIA, передает РИА Новости сообщение ВМС США.
Согласно информации, «испытание было проведено на Гавайях в пятницу вечером по местному времени (ранним утром по времени Восточного побережья США)». В нем участвовали специалисты ВМС и Агентства по ПРО США, а также представители японского оборонного ведомства.
«Целью служила баллистическая ракета средней дальности, запущенная из района Кауаи. Специально оборудованный корабль John Paul Jones ВМС США определил цель, после чего с его борта была выпущена ракета-перехватчик», – говорится в сообщении.
Глава американского Агентства по ПРО Джеймс Сириндж назвал испытание «важнейшей вехой в сотрудничестве по разработке SM-3».
Вице-адмирал заявил, что «эта ракета, созданная правительствами и компаниями США и Японии, является жизненно важной для обеих стран и позволит улучшить наши возможности по сдерживанию растущей баллистической угрозы по всему миру».
Архивное фото
Согласно информации, «испытание было проведено на Гавайях в пятницу вечером по местному времени (ранним утром по времени Восточного побережья США)». В нем участвовали специалисты ВМС и Агентства по ПРО США, а также представители японского оборонного ведомства.
«Целью служила баллистическая ракета средней дальности, запущенная из района Кауаи. Специально оборудованный корабль John Paul Jones ВМС США определил цель, после чего с его борта была выпущена ракета-перехватчик», – говорится в сообщении.
Глава американского Агентства по ПРО Джеймс Сириндж назвал испытание «важнейшей вехой в сотрудничестве по разработке SM-3».
Вице-адмирал заявил, что «эта ракета, созданная правительствами и компаниями США и Японии, является жизненно важной для обеих стран и позволит улучшить наши возможности по сдерживанию растущей баллистической угрозы по всему миру».
Использованы фотографии: Public domain