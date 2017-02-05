12:51 05 февраля

США и Япония провели не Гавайях испытание ракеты-перехватчика

Американские и японские военные провели успешные летные испытания ракеты-перехватчика SM-3 Block IIA, передает РИА Новости сообщение ВМС США.

США и Япония провели не Гавайях испытание ракеты-перехватчика
Архивное фото

Согласно информации, «испытание было проведено на Гавайях в пятницу вечером по местному времени (ранним утром по времени Восточного побережья США)». В нем участвовали специалисты ВМС и Агентства по ПРО США, а также представители японского оборонного ведомства.


«Целью служила баллистическая ракета средней дальности, запущенная из района Кауаи. Специально оборудованный корабль John Paul Jones ВМС США определил цель, после чего с его борта была выпущена ракета-перехватчик», – говорится в сообщении.

Глава американского Агентства по ПРО Джеймс Сириндж назвал испытание «важнейшей вехой в сотрудничестве по разработке SM-3».

Вице-адмирал заявил, что «эта ракета, созданная правительствами и компаниями США и Японии, является жизненно важной для обеих стран и позволит улучшить наши возможности по сдерживанию растущей баллистической угрозы по всему миру».

Использованы фотографии: Public domain
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Комментарии 13
  1. Teberii Сегодня, 10:41
    Ну вот,а то мы защищаемся от Ирана,уже говорят о всём мире.
    Teberii
  2. Комментарий был удален.
  3. Jovanni Сегодня, 10:41
    Ага, на товарища Ына небось оглядываются...
    Jovanni
  4. Кот канибал Сегодня, 10:50
    Янки готовятся к войне и не исключено,что воевать собираются руками японцев.
    Кот канибал
    1. Pirogov Сегодня, 12:03
      Цитата: Кот канибал
      Янки готовятся к войне и не исключено,что воевать собираются руками японцев.

      Я об этом давно говорю ,белые и пушистые япы скоро себя покажут.
      Pirogov
  5. rotmistr60 Сегодня, 10:57
    Американские и японские военные провели успешные летные испытания ракеты-перехватчика SM-3 Block IIA

    А как по поводу перехвата российских ракет? Японцы, японцы, ну сколько еще вас нужно учить?
    rotmistr60
    1. Удав КАА Сегодня, 11:21
      Цитата: rotmistr60
      А как по поводу перехвата российских ракет?

      Ну до Домбаровского они точно не достанут...
      А вот хунфузам печали прибавят однозначно. Так что их можно смело рассматривать как противоядие от DF-21D...
      Цитата: rotmistr60
      Японцы, японцы, ну сколько еще вас нужно учить?

      Пока не поменяется хозяин, самурая не переучишь!
      Опять же "северные территории"...снятся во сне...Не, рассчитывать на замирение не следует: они от своих претензий никогда не откажутся...
      Удав КАА
    2. Штык Сегодня, 11:27
      Цитата: rotmistr60
      А как по поводу перехвата российских ракет?

      Российских ракет они не опасаются, так как уверены в здравомыслии нашего руководства, а вот шалун Ын - это да! smile
      Штык
  6. Горный стрелок Сегодня, 11:13
    Так попали или нет? Или как в прошлый раз - "прошла на заданном расстоянии от объекта атаки..."
    У этих перехватчиков НЕТ БОЕГОЛОВОК, поэтому засчитывается только ПРЯМОЕ попадание wassat
    Горный стрелок
    1. Штык Сегодня, 11:31
      Цитата: Горный стрелок
      Так попали или нет?

      В сети появилось видео запуска ракеты с американского корабля в Тихом океане. Противоракета поразила условную цель, которую на себя взяла баллистическая ракета.
      https://youtu.be/dQrL9rhvpCI
      Штык
  7. Изгоняющий либероидов Сегодня, 11:46
    Это прямая угроза трем странам-России,Китаю и Северной Корее.
    Изгоняющий либероидов
  8. HMR333 Сегодня, 11:50
    блин админы что за беда со статьями ладно я страдаю грамматическими ошибками но авторы статей должны проверять статьи после написания!!! это уже системно замечаю или сделайте возможность указывать ошибки что б их оперативно устраняли! провели не Гавайях испытание - НА ГАВАЙЙЯХ !!!
    HMR333
  9. Altona Сегодня, 12:04
    Про попадание ракеты ничего не сказано. Надпись над рындой интересная "не сдавать корабль". lol
    Altona
    1. san4es Сегодня, 12:22
      ...dont give up the ship на металлолом stop
      san4es

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