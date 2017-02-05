12:52 05 февраля

Столтенберг: НАТО окажет Ираку долее существенную помощь в борьбе с террористами

НАТО начнет расширять свои усилия в борьбе с группировкой ИГ (запрещена в РФ) в Ираке, включая проведение собственной подготовки иракских военнослужащих, передает РИА Новости заявление генсека альянса Йенса Столтенберга.

Столтенберг: НАТО окажет Ираку долее существенную помощь в борьбе с террористами


Подготовка (военных) в Ираке носит ограниченный характер, но эти масштабы варьируются. И я уверен, что НАТО может и должна делать больше в данном направлении. Это только начало, затем мы произведем оценку, будем работать с союзниками и смотреть, что еще можно сделать,
сказал Столтенберг корреспонденту Wall Street Journal.


По данным газеты, миссия НАТО по подготовке иракских военных «будет включать в себя от 10 до 17 сотрудников, большинство из которых будут находиться в стране постоянно, остальные – присоединяться к ним на ротационной основе».

Вместе с тем, «Столтенберг сказал, что помощь НАТО будет более существенной, чем размещение своих офицеров», пишет издание.

«Поддержка НАТО коалиции подразумевает множество различных элементов», – добавил генсек.

Ранее в Белом доме сообщили, что Дональд Трамп в воскресенье проведет со Столтенбергом телефонный разговор.

Использованы фотографии: twitter.com / IraqiSecurity
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Комментарии 13
  1. Jovanni Сегодня, 11:35
    миссия НАТО по подготовке иракских военных «будет включать в себя от 10 до 17 сотрудников, большинство из которых будут находиться в стране постоянно, остальные – присоединяться к ним на ротационной основе».


    Это просто смехотворно! Особенно если посмотреть сколько стягивают к границам с Россией... Кто же тебе враг, крыса очкастая!!! По их раскладам это мы им а не бармалеи теракты в Европе устраиваем...
    Jovanni
    1. Громобой Сегодня, 11:45
      Цитата: Jovanni
      По их раскладам это мы им а не бармалеи теракты в Европе устраиваем...

      В своё время один важный человек определил Россию как угрозу миру№2 ,джихадисты №3,а на первом месте вирус Эболла.
      И я что-то не слышал,чтобы кто-то из ихих это опроверг.
      Громобой
      1. oleg-gr Сегодня, 11:53
        17 сотрудников вместо 10, конечно звучит угрожающе для боевиков ДАИШ. После такой новости они все быстро испугаются и разбегутся, куда глаза глядят.
        oleg-gr
        1. cniza Сегодня, 12:29
          Или такая спешка при размещении статьи , или НАТО действительно , мягко выражаясь , не понимают той ситуации и какие усилия нужны , что бы уничтожать бармалеев.
          cniza
      2. Ныробский Сегодня, 12:39
        Цитата: Громобой
        В своё время один важный человек определил Россию как угрозу миру№2 ,джихадисты №3,а на первом месте вирус Эболла.И я что-то не слышал,чтобы кто-то из ихих это опроверг.

        Эболла не упоминается вообще(видимо с уходом смуглого, уже победили), джихадисты перекочевали в разряд "онинеубийцы", а оппозиционеры.... Остаётся Россия, в категории опасности № 1.
        Ныробский
    2. Pirogov Сегодня, 11:53
      Цитата: Jovanni
      Это просто смехотворно! Особенно если посмотреть сколько стягивают к границам с Россией... Кто же тебе враг, крыса очкастая!!! По их раскладам это мы им а не бармалеи теракты в Европе устраиваем...

      Всё это рассчитано на евродураков . А враг у них один Россия !
      Pirogov
  2. Громобой Сегодня, 11:36
    «Столтенберг сказал, что помощь НАТО будет более существенной, чем размещение своих офицеров»
    Наблюдателей ОБСЕ туда пошлите,там не цивилизованная Европа и со шпионами и диверсантами разговор короткий.
    Громобой
  3. Изгоняющий либероидов Сегодня, 11:41
    Вы там уже научили одних -как с оружием в руках переходить на сторону противника fool
    Изгоняющий либероидов
  4. изя топ Сегодня, 11:41
    шо,опять?!
    изя топ
  5. Altona Сегодня, 11:56
    При штурме Мосула они "помогли" уложить около 27 тысяч военнослужащих иракской армии. Видимо такая же помощь и будет продолжаться.
    Altona
  6. кеп Сегодня, 11:58
    Вместе с тем, «Столтенберг сказал, что помощь НАТО будет более существенной, чем размещение своих офицеров», пишет издание.


    Пока в Ираке есть нефть помощь будет, кто бы сомневался.
    кеп
  7. Мар.Тира Сегодня, 12:17
    Цитата: Jovanni
    Это просто смехотворно! Особенно если посмотреть сколько стягивают к границам с Россией... Кто же тебе враг, крыса очкастая!!! По их раскладам это мы им а не бармалеи теракты в Европе устраиваем...

    Так ведь не он определяет политику НАТО выделяет деньги на содержание,а США.Ну сколько наскребли по ЕС столько и получилось.Что же его винить то в этом?
    Мар.Тира
    1. Ныробский Сегодня, 12:50
      Цитата: Мар.Тира
      Так ведь не он определяет политику НАТО выделяет деньги на содержание,а США.Ну сколько наскребли по ЕС столько и получилось.Что же его винить то в этом?

      Так то оно так. Просто говорящая голова....Они уже готовили "специалистов" для ССА в Сирии. Обучили аж 50 человек, из которых до ССА доскакало 5(двоечники), а остальные(отличники) по пути перекочевали в ряды игиловцев вместе с оружием, наверное потому, что именно для ИГ их и готовили. При этом на подготовку было потрачено 500 млн.долларов. По 10 лямов, за одну бородатую "студентческую" голову!!! Может просто эта "НВП" выгодна кому то лично(типа Маккейна)?
      Ныробский

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