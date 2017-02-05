Столтенберг: НАТО окажет Ираку долее существенную помощь в борьбе с террористами

Подготовка (военных) в Ираке носит ограниченный характер, но эти масштабы варьируются. И я уверен, что НАТО может и должна делать больше в данном направлении. Это только начало, затем мы произведем оценку, будем работать с союзниками и смотреть, что еще можно сделать,

НАТО начнет расширять свои усилия в борьбе с группировкой ИГ (запрещена в РФ) в Ираке, включая проведение собственной подготовки иракских военнослужащих, передает РИА Новости заявление генсека альянса Йенса Столтенберга.сказал Столтенберг корреспонденту Wall Street Journal.По данным газеты, миссия НАТО по подготовке иракских военных «будет включать в себя от 10 до 17 сотрудников, большинство из которых будут находиться в стране постоянно, остальные – присоединяться к ним на ротационной основе».Вместе с тем, «Столтенберг сказал, что помощь НАТО будет более существенной, чем размещение своих офицеров», пишет издание.«Поддержка НАТО коалиции подразумевает множество различных элементов», – добавил генсек.Ранее в Белом доме сообщили, что Дональд Трамп в воскресенье проведет со Столтенбергом телефонный разговор.