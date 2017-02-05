20:56 05 февраля

МО РФ опровергает заявления ТК "Аль-Джазира" о гибели российских военнослужащих в Сирии

Минобороны России опровергает информацию, опубликованную телеканалом «Аль-Джазира». Напомним, что в эфире телеканала вышел репортаж, в котором утверждалось о гибели российских военнослужащих в результате подрыва военного автомобиля в сирийской провинции Латакия.

РИА Новости приводит текст сообщения официального представителя МО РФ генерал-майора Игоря Конашенкова:
Сообщения катарского телеканала "Аль-Джазира" о якобы гибели российских военнослужащих в Сирии является очередным информационным вбросом. Все российские военнослужащие в этой стране живы и продолжают выполнять свои задачи.


МО РФ опровергает заявления ТК "Аль-Джазира" о гибели российских военнослужащих в Сирии



По словам Игоря Конашенкова, министерство обороны РФ выражает сожаление по поводу того, что крупный телеканал занимается распространением фальшивок.

Стоит заметить, что «Аль-Джазира» была неоднократно уличено во лжи. Ранее, ссылаясь на так называемых «белокасочников», близких к «Джебхат ан-Нусре» (запрещена в РФ), этот телеканал утверждал, что российская авиация бомбит жилые кварталы Восточного Алеппо. К моменту публикации того материала, самолёты ВКС РФ в течение нескольких недель не осуществляли никаких операций над сирийской провинцией Алеппо. Поэтому распространение ложной информации в последнее время становится визитной карточкой катарского телеканала.

Использованы фотографии: YouTube
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Комментарии 28
  1. Изгоняющий либероидов Сегодня, 14:44
    Ну так подайте официальный иск против этой Аль Джазиры за клевету, потребуйте для начала как минимум извинений. ..
    Изгоняющий либероидов
    1. Zibelew Сегодня, 14:46
      Смысл реагировать на подобное? Это как укропы, что в день тысячами спецназ ГРУ уничтожают и жгут десятки армат не вставая с кровати. Этим тоже победу надо из пальца высосать.
      Zibelew
      1. Изгоняющий либероидов Сегодня, 14:57
        Тагерьян,промолчим значит правда,раз пропустили клевету и ложь ,то ее будете больше-имформационную войну против нас никто не отменял! Нам надо на каждый подобный инфоудар реагировать мгновенно и жестко, иначе сами себя перестанем уважать. hi
        Изгоняющий либероидов
        1. Rokossovsky Сегодня, 15:23
          Цитата: Изгоняющий либероидов
          Тагерьян,промолчим значит правда,раз пропустили клевету и ложь ,то ее будете больше-имформационную войну против нас никто не отменял! Нам надо на каждый подобный инфоудар реагировать мгновенно и жестко, иначе сами себя перестанем уважать. hi

          Вообще-то в мае 2015-но Верховный подписал указ, согласно которому к государственной тайне относятся сведения Министерства обороны о потерях во время специальных операций в мирное время. Так что МО может в принципе не реагировать на подобные вбросы! hi
          Rokossovsky
          1. Zibelew Сегодня, 15:32
            "Аль Джазира" изначально была создана на базе арабской редакции Би-Би-Си сотрудником корпорации Найджелом Парсонсом, который до этого работал на телевидении американского агенства Ассошиейтед Пресс. В штате "Аль-Джазиры" работали и сотрудники Пентагона, в частности, представитель Центрального командования Джош Рашинг, были сведения и о штатных сотрудниках ЦРУ. В общем ничем иным, кроме как инструментом ведения информационной войны, она не являлась и не является.
            Zibelew
          2. Тикси-3 Сегодня, 16:42
            Цитата: Rokossovsky
            Так что МО может в принципе не реагировать на подобные вбросы!

            тем более что авто реально взорвано....только вот там солдаты асада говорят были....а может и не только асада
            Тикси-3
            1. cniza Сегодня, 18:33
              Информационную войну никто не отменял - вот её проявление во всей красе.
              cniza
        2. Ныробский Сегодня, 15:52
          Цитата: Изгоняющий либероидов
          Тагерьян,промолчим значит правда,раз пропустили клевету и ложь ,то ее будете больше-имформационную войну против нас никто не отменял! Нам надо на каждый подобный инфоудар реагировать мгновенно и жестко, иначе сами себя перестанем уважать

          О чём вы сударь?))) Нам тогда надо сразу подавать в суд на все издания Европы и Америки, которые только и делают то, что выдают на гора мегатонны дезинформации о России. Мы только на оплате судебных издержек разоримся, если учитывать тот факт, что наш суд для них не указ, а их суд примет решение явно не пользу истца...
          Ныробский
      2. Joker787 Сегодня, 15:30
        Смысл хотя бы в том, чтобы успокоить семьи наших военных.
        Joker787
      3. Офицер запаса Сегодня, 16:52
        "Стоит заметить, что «Аль-Джазира» была неоднократно уличено во лжи".

        А почему бы не нашему МИДу не составить неких "рейтинг лживости" подобных СМИ? Кандидатов - хоть отбавляй. И публиковать изменения в этом рейтинге каждый месяц. С вручением символической премии в номинации "Врун месяца".
        Офицер запаса
        1. Баракуда Сегодня, 17:37
          А КТО этот рейтинг читать-смотреть-то будет ? Если даже "RT" давят везде ? Там правят балом типа "СNN" .
          И умозаключения Чуркина,Лаврова, Путина - мало кто слышал.
          Баракуда
    2. Либероид- Сегодня, 15:38
      Разберемся ...Сейчас наши либерасты подхватят эту новость, как обычно..
      Либероид-
    3. Искандер Ш Сегодня, 18:31
      Цитата: Изгоняющий либероидов
      официальный иск против этой Аль Джазиры за клевету, потребуйте для начала как минимум извинений. ..


      Аль-Джазира просто сошлется что использовал свой источник информации, о котором по международным правилам они имеют право не разглашать. На этом весь суд кончится. А издержки суда кто оплатит, Вы?
      Искандер Ш
    4. Alex20042004 Сегодня, 20:40
      Подать можно только на тех, с которых можно что-то взять.
      А что с них взять ?
      Или есть прецеденты ?
      Alex20042004
  2. Дамир Сегодня, 14:54
    поздравляю Вас господин соврамши!!!!!
    Дамир
    1. андрей юрьевич Сегодня, 15:37
      на "аль джазиру", реагировать -себя не уважать....
      андрей юрьевич
      1. Тикси-3 Сегодня, 16:45
        Цитата: андрей юрьевич
        на "аль джазиру", реагировать -себя не уважать....

        не ужели вы на комсомольскую правду реагируете лучше....проще в паутине самому найти ответ..
        Тикси-3
  3. Владимир Постников Сегодня, 16:04
    Я вот не вполне понимаю, почему такая бурная реакция. В Сирии идет война. Там сам черт не разберется кто есть кто. Да еще эти юридические тонкости деления на военнослужащих и сотрудников частных военных компаний.
    Россия - участник военного конфликта. В чём дело? Чего такой шум поднимать вокруг небольшой лжи, если сам Конашенков в этом уличен уже тоже был? В чём идея? Кто кого громче перекричит "сам лжец"?
    Владимир Постников
    1. 210окв Сегодня, 17:42
      И я вот о том же Да,гибнут люди.К сожалению.И давайте быть реалистичными-могли и наши погибнуть,тем более потери засекречены.Ну вякнул кто то и пусть.Собака лает-караван идет..
      Цитата: Владимир Постников
      Я вот не вполне понимаю, почему такая бурная реакция. В Сирии идет война. Там сам черт не разберется кто есть кто. Да еще эти юридические тонкости деления на военнослужащих и сотрудников частных военных компаний.
      Россия - участник военного конфликта. В чём дело? Чего такой шум поднимать вокруг небольшой лжи, если сам Конашенков в этом уличен уже тоже был? В чём идея? Кто кого громче перекричит "сам лжец"?
      210окв
      1. Владимир Постников Сегодня, 17:55
        Вот именно! Сказал, что ложь, и всё об этом. Без дальнейших комментариев. И это будет действенней, нежели дальше размахивать руками по этому поводу. Конашенков точно не на своем месте, как и Рогозин. Оба пытаются копировать Марию Захарову. А зачем? Чем меньше будет говорить представитель МО, тем значимее будут его слова. Оценка других СМИ не должна входить в его компетенцию. Оставьте это Захаровой. Отвечайте кратко и по существу.
        Владимир Постников
  4. Мар.Тира Сегодня, 16:22
    Цитата: Zibelew
    Смысл реагировать на подобное? Это как укропы, что в день тысячами спецназ ГРУ уничтожают и жгут десятки армат не вставая с кровати. Этим тоже победу надо из пальца высосать.

    Молчание порождает вопросы.Поэтому комментировать нужно.Во время среагировали.Молодцы!
    Мар.Тира
  5. Mareco Сегодня, 16:28
    Дай бог чтобы было ложью. Но есть неприятные моменты, когда МО сообщало о гибели бойцов только спустя несколько месяцев. Так что им тоже веры особой нет.
    В такое время можно верить только фото и видео доказательствам, а не официальным заявлением всяких структур.
    Mareco
  6. sds87 Сегодня, 18:05
    Войны без жертв не бывают. Россия там не против туземцев с луками и копьями воюет, а с хорошо воруженными боевиками. И если наши военные там не в бункере сидят и джойстиком боевыми дронами управляют, а выполняют наземные боевые задачи, то жертвы там будут. Другое дело, что в России всегда максимально замалчивают военные потери. Правда всплывет. У военных есть родственники. И не все они будут молчать даже если их обязали хранить молчание.
    sds87
    1. Karabin Сегодня, 19:58
      Цитата: sds87
      Правда всплывет. У военных есть родственники.

      На прошлой неделе,в соседнем селе,хоронили офицера. Подорвался на мине в Сирии. С ним погибли еще двое из других регионов. По словам родственников ,перед поездкой в Сирию, офицер ушел в отпуск. Формально,как военнослужащих "ихтамнет".
      Karabin
      1. Просто человек Сегодня, 20:06
        Не подскажете село?
        Просто человек
        1. stalkerwalker Сегодня, 20:16
          Цитата: Просто человек
          Не подскажете село?

          Не подскажет...
          stalkerwalker
          1. Просто человек Сегодня, 20:19
            Вот такие звездоболы и дают фон и пищу для сплетен
            Просто человек
  7. частное лицо Сегодня, 20:49
    Дыма без огня не бывает.
    частное лицо

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