МО РФ опровергает заявления ТК "Аль-Джазира" о гибели российских военнослужащих в Сирии

Сообщения катарского телеканала "Аль-Джазира" о якобы гибели российских военнослужащих в Сирии является очередным информационным вбросом. Все российские военнослужащие в этой стране живы и продолжают выполнять свои задачи.

Минобороны России опровергает информацию, опубликованную телеканалом «Аль-Джазира». Напомним, что в эфире телеканала вышел репортаж, в котором утверждалось о гибели российских военнослужащих в результате подрыва военного автомобиля в сирийской провинции Латакия. РИА Новости приводит текст сообщения официального представителя МО РФ генерал-майора Игоря Конашенкова:По словам Игоря Конашенкова, министерство обороны РФ выражает сожаление по поводу того, что крупный телеканал занимается распространением фальшивок.Стоит заметить, что «Аль-Джазира» была неоднократно уличено во лжи. Ранее, ссылаясь на так называемых «белокасочников», близких к «Джебхат ан-Нусре» (запрещена в РФ), этот телеканал утверждал, что российская авиация бомбит жилые кварталы Восточного Алеппо. К моменту публикации того материала, самолёты ВКС РФ в течение нескольких недель не осуществляли никаких операций над сирийской провинцией Алеппо. Поэтому распространение ложной информации в последнее время становится визитной карточкой катарского телеканала.