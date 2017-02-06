Сирийский Т-62М выдержал попадание противотанковой ракеты
В интернет-пространство выложен видеоматериал, демонстрирующий попадание противотанковой управляемой ракеты в танк Т-62М правительственных войск Сирии. Бронемашины данного типа в январе текущего года прибыли в Тартус. Уже в скором времени они начали принимать активное участие в боевых действиях, в том числе ведущихся в районе авиабазы Т4, расположенной вблизи Пальмиры.
Раскадровка, проведенная «Вестником Мордовии», позволяет внимательно рассмотреть инцидент. На позиции находится танк Т-62М, ведущий огонь по противнику. В башню боевой машины попадает ПТУР:
Раздается мощный взрыв. В случае попадания по Т-62 старой модификации экипаж с высокой долей вероятности мог погибнуть. Однако в данном случае, как можно предположить, ракета попала в установленные на башне металлокерамические блоки, значительно нейтрализующие пробивную мощь кумулятивного заряда. Данная защита устанавливается в ходе модернизации танков силами сирийцев.
В итоге башню бронемашины покинули все три члена экипажа. На этом видеосъемка завершается. Можно с уверенностью сказать, что и механик-водитель остался невредимым.
Как полагают военные эксперты, имеется большая вероятность того, что танк получил незначительные повреждения и после небольшого ремонта будет способен принимать дальнейшее участие в боевых действиях.
Раскадровка, проведенная «Вестником Мордовии», позволяет внимательно рассмотреть инцидент. На позиции находится танк Т-62М, ведущий огонь по противнику. В башню боевой машины попадает ПТУР:
Раздается мощный взрыв. В случае попадания по Т-62 старой модификации экипаж с высокой долей вероятности мог погибнуть. Однако в данном случае, как можно предположить, ракета попала в установленные на башне металлокерамические блоки, значительно нейтрализующие пробивную мощь кумулятивного заряда. Данная защита устанавливается в ходе модернизации танков силами сирийцев.
В итоге башню бронемашины покинули все три члена экипажа. На этом видеосъемка завершается. Можно с уверенностью сказать, что и механик-водитель остался невредимым.
Как полагают военные эксперты, имеется большая вероятность того, что танк получил незначительные повреждения и после небольшого ремонта будет способен принимать дальнейшее участие в боевых действиях.