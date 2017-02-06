14:05 06 февраля

Сирийский Т-62М выдержал попадание противотанковой ракеты

В интернет-пространство выложен видеоматериал, демонстрирующий попадание противотанковой управляемой ракеты в танк Т-62М правительственных войск Сирии. Бронемашины данного типа в январе текущего года прибыли в Тартус. Уже в скором времени они начали принимать активное участие в боевых действиях, в том числе ведущихся в районе авиабазы Т4, расположенной вблизи Пальмиры.

Раскадровка, проведенная «Вестником Мордовии», позволяет внимательно рассмотреть инцидент. На позиции находится танк Т-62М, ведущий огонь по противнику. В башню боевой машины попадает ПТУР:

Сирийский Т-62М выдержал попадание противотанковой ракеты



Раздается мощный взрыв. В случае попадания по Т-62 старой модификации экипаж с высокой долей вероятности мог погибнуть. Однако в данном случае, как можно предположить, ракета попала в установленные на башне металлокерамические блоки, значительно нейтрализующие пробивную мощь кумулятивного заряда. Данная защита устанавливается в ходе модернизации танков силами сирийцев.



В итоге башню бронемашины покинули все три члена экипажа. На этом видеосъемка завершается. Можно с уверенностью сказать, что и механик-водитель остался невредимым.



Как полагают военные эксперты, имеется большая вероятность того, что танк получил незначительные повреждения и после небольшого ремонта будет способен принимать дальнейшее участие в боевых действиях.


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Комментарии 97
  1. Тот же ЛЕХА Сегодня, 07:35
    Главное экипаж уцелел...
    однако удар был нанесен с фланга...пехота что то не прикрывает,наблюдателей нет,не грамотно все это?
    Тот же ЛЕХА
    1. Zibelew Сегодня, 07:38
      Т-62 «с бровями Ильича» (т.е. генсека Л.И. Брежнева) для сирийской армии самое то.
      Zibelew
      1. svp67 Сегодня, 08:00
        Цитата: Zibelew
        Т-62 «с бровями Ильича»

        Лучше бы, пока готовили танки к отправке "брови" сняли, а вместо них крепление ""коробочек" наварили бы, что бы довести танк до модификации Т-62МВ

        svp67
        1. Marksman Сегодня, 08:11
          Опять тянем "кишку" к Пальмире, тогда как форпост САА (Тияс или Т4) под огнём то Градов, то даже ПТУР.

          О наблюдателях. Попробуйте в 6 вечера посмотреть на предметы с расстояния 1,5 км. А там пейзаж такой, что хоть в плотную подходи. Нужны мощные тепловизоры, но вокруг далекой авиабазы такие разве расставят они.
          Marksman
          1. Тот же ЛЕХА Сегодня, 08:14
            Попробуйте в 6 вечера посмотреть на предметы с расстояния 1,5 км.


            Ну так наводчик ПТУРА смог это сделать...
            всегда считал и считаю если противник смог победить тебя значит ты что то не доработал в своей подготовке...или он тебя достанет или ты его ,третьего не дано.
            Тот же ЛЕХА
            1. svp67 Сегодня, 08:19
              Цитата: Тот же ЛЕХА
              Ну так наводчик ПТУРА смог это сделать...

              Если это ТОW, то там электроника ему в помощь, а если что то из "советского наследства" то приличная оптика, 1,5 км для таких приборов прицеливания - не расстояние, даже в начинающихся сумерках.
              svp67
              1. Тот же ЛЕХА Сегодня, 08:32
                Если это ТОW, то там электроника ему в помощь, а если что то из "советского наследства" то приличная оптика, 1,5 км для таких приборов прицеливания - не расстояние, даже в начинающихся сумерках.


                Разве дело в электронике...
                расставить наблюдателей можно и на расстоянии 1-2км.
                Грамотный командир при оборудовании позиции всегда просчитывает внезапные действия врага и тут как говорится хочешь жить умей вертеться.
                Тот же ЛЕХА
                1. svp67 Сегодня, 08:37
                  Цитата: Тот же ЛЕХА
                  Грамотный командир при оборудовании позиции всегда просчитывает внезапные действия врага и тут как говорится хочешь жить умей вертеться.

                  Ой, там грамота большинства командиров ограничивается умением считать в уме денежную прибыль. Пока Ассад не приведет армию в надлежащий вид, а для этого пора бы ввести всеобщую воинскую повинность, а не ограничиваться "добровольцами". Мне как то не "улыбается", что там воюют наши парни, и умирают там, когда очень много сирийских мужчин живут себе мирной жизнью и "в ус не дуют"...
                  svp67
                  1. Тот же ЛЕХА Сегодня, 08:49
                    что там воюют наши парни, и умирают там, когда очень много сирийских мужчин живут себе мирной жизнью и "в ус не дуют"...

                    Хуже будет если они у нас где нибудь на КАВКАЗЕ или ТАТАРСТАНЕ начнут умирать...всегда лучше воевать на чужой территории хоть это и цинично ...но это все таки настоящая война без правил.
                    Тот же ЛЕХА
                    1. svp67 Сегодня, 09:13
                      Цитата: Тот же ЛЕХА
                      всегда лучше воевать на чужой территории хоть это и цинично ...но это все таки настоящая война без правил.

                      Оно то да, только у нас тут под боком снова "краина-У" зашевелилась, нам наши силы и тут, в любой момент потребоваться могут, причем ВСЕ. Пора бы уже с этим "гнойником" заканчивать.
                      svp67
          2. svp67 Сегодня, 08:16
            Цитата: Marksman
            Опять тянем "кишку" к Пальмире, тогда как форпост САА (Тияс или Т4) под огнём то Градов, то даже ПТУР.

            А есть иной путь к Т4? Покажите...
            svp67
            1. Marksman Сегодня, 08:22
              Цитата: svp67
              Цитата: Marksman
              Опять тянем "кишку" к Пальмире, тогда как форпост САА (Тияс или Т4) под огнём то Градов, то даже ПТУР.

              А есть иной путь к Т4? Покажите...


              Может к Пальмире?
              Восстановить "буфер" на флангах. Хотя, видимо есть причины это не делать. (Их оборонять надо, желательно не обозниками, Пальмиру пропукавшими)
              Нашим, конечно, на месте виднее.

              В каком направлении не наступай (а обычно это деревня-две в день), в случае серьёзной контратаки бросают их стремительно, проезжая на бешеной скорости, не упираясь, организованно сопротивляясь. Арабские методы ведения войны.
              Marksman
              1. alexmach Сегодня, 11:43
                Однако сам факт, что Пальмиру "слили" практически за сутки. А отвоевывать придется месяца наверно 2 очень показателен.
                alexmach
        2. pepel79 Сегодня, 12:26
          Максимальная толщина брони лобовой части башни Т-62 составляла 211 мм под углом наклона 17 градусов. Лобовая часть корпуса образована двумя сходящимися клином 100-мм бронеплитами: верхней, расположенной под наклоном в 60° к вертикали и нижней, имеющей наклон в 55°.
          Т-62М (1983 г.) уровень защиты башни от БПС — 320 мм, от КС — 400—450 мм.
          Т-62МВ (1985 г.) — Т-62М с установленой навесной динамической защитой и без дополнительной броневой защиты башни, и корпуса. Контакт-1 дает прирост броне не более 250 мм (мах). Стойкость с учетом 211+250 = 460 мм от КС (только лоб) . По БПС на прежнем уровне 211. Кроме выигрыша по массе, при потере стойкости от БПС , модификация МВ , не чего не дает (боевая масса Т-62МВ составляла 38,4 т., Т-62М составляла 41,5)...
          «TOW-2A» предназначена для поражения бронетехники оснащёной динамической защитой.
          В ракете использована боевая часть тандемного типа. При попадании ракеты в цель вспомогательный заряд формирует кумулятивную струю, которая вызывает срабатывание динамической защиты бронеобъекта, а кумулятивная струя срабатывающего следом основного заряда беспрепятственно проходит защиту, пробивая 850 мм (900 по другим данным) гомогенной брони. Чем Т-62МВ лучше Т-62М...я допустим не вижу... даже лоб обоих модификаций, не помеха для большинства ракет применяемых на сирийском театре боевых действий. А сметенная ДЗ Контакта-1, после первого попадания (основная кумулятивная частьTOW-2А калибра 152 мм, массой 6,12 кг боевой части), не к чему хорошему не приведет.
          pepel79
          1. Касым Сегодня, 13:21
            Реклама то какая для советских (российских) танков!!! Леопарды с Абрамсами горят, а старичок Т-62М сдюжил! Ну и на какие танки "клиенты" будут клевать? Навесить на этих старичков современную ДЗ и ... сколько этих Т-62 у нас в загашниках!?
            А как они свои 60-ти тонные монстры хвалили, лучшими во всех рейтингах - а оно во-на как!!! Ихние круппы рядом не пляшут рядом с советскими металлургами!!! hi
            Честное слово, восхищен!!! С такой же позиции Леопарды и Абрамсы горели, как спички. Сейчас начнут про то что ДЗ нет или еще чего - но кто им мешал те плитки навесить, как сирийцы. Это даже ни ДЗ. hi
            Касым
    2. svp67 Сегодня, 07:45
      Цитата: Тот же ЛЕХА
      однако удар был нанесен с фланга...пехота что то не прикрывает,наблюдателей нет,не грамотно все это?

      Это так воюют сирийцы...турки. Нам бы не разучиться.
      svp67
      1. Marksman Сегодня, 08:14
        Цитата: svp67
        Цитата: Тот же ЛЕХА
        однако удар был нанесен с фланга...пехота что то не прикрывает,наблюдателей нет,не грамотно все это?

        Это так воюют сирийцы...турки. Нам бы не разучиться.


        У Турок вот опять израМ-60 шлепнули. Но справедливости ради, пожара не показали, как и в случае с т-62.

        Интересная работа Ми-28 в Мосуле появилась. Блин, Иракцы - красавчики на наших машинах))
        Marksman
        1. svp67 Сегодня, 08:20
          Цитата: Marksman
          Интересная работа Ми-28 в Мосуле появилась. Блин, Иракцы - красавчики на наших машинах))

          Красавцы, то они красавцы. Но лишь бы снова под удар не подлетели...
          svp67
        2. Тот же ЛЕХА Сегодня, 09:01
          Интересная работа Ми-28 в Мосуле появилась. Блин, Иракцы - красавчики на наших машинах))


          hi пожалуйста ссылочку оставьте.
          Тот же ЛЕХА
        3. jonhr Сегодня, 09:04
          а иракцы красавцы потому-что на ваших машинах или потому-что на ваших машинах и обучали их американцы , и используется тактика американцев?
          мне просто интересно , а то так много было вылито на голову иракцам за то , что их готовили американские инструкторы, а в игиле таки костяк бывшей иракской армии подготовленной советскими инструкторами, что прям не смог пройти стороной
          jonhr
          1. Стабилиози Сегодня, 09:48
            газифицировал лужу)... или жидко набросил?
            Стабилиози
          2. Стилет_71 Сегодня, 10:53
            потому-что на ваших машинах и обучали их американцы

            Ооочень интересно! Иракские пилоты проходили обучение на базе Центра боевого применения армейской авиации в Торжке.
            Там оказывается американцы?! belay
            Сенсация!!!
            Стилет_71
    3. Серый брат Сегодня, 08:23
      Цитата: Тот же ЛЕХА
      пехота что то не прикрывает

      Как они его прикроют, грудью что ли?
      Серый брат
      1. Marksman Сегодня, 08:33
        Цитата: Серый брат
        Цитата: Тот же ЛЕХА
        пехота что то не прикрывает

        Как они его прикроют, грудью что ли?


        Если бы не у костра фоткались, а бинокли и СВД смотрели в 4 стороны, возможно можно было риск такой снизить. Но это же так утомительно, руси-руси ещё привезут танков.
        Marksman
        1. Серый брат Сегодня, 08:45
          Цитата: Marksman
          а бинокли и СВД смотрели в 4 стороны,

          Стрелковкой расчёт ПТРК как правило не достать - или слишком далеко, или торчит одна труба.
          Наблюдателя с биноклем самого грохнут.
          Серый брат
      2. Тот же ЛЕХА Сегодня, 09:05
        Как они его прикроют, грудью что ли?


        Ну если они считают что на курорте находятся то грош цена таким бойцам...врагу только на радость.
        Посмотрел как то как игиловцы упакованых по самое не могу иракских пехотинцев расстреливали ...в шоке был...у человека под рукой есть оружие...гранаты...голова на плечах ...что еще надо для сопротивления...
        нет сдались на милость врагу и были потом безжалостно расстреляны...иди..ты и трусы.
        Тот же ЛЕХА
    4. donavi49 Сегодня, 09:46
      Это же местная армия. Там у всех сторон принято стоят птуроуловителем, что у пользователей Лео, что у пользователей Абраш, что у пользователей Тешек.

      Там другое. Черные на поток поставили ударные дроны уже. Сопля несет 2х40мм гранаты со стабилизатором отлитым = плюс бросают через приложение (которое считает точку попадание). В итоге они накрывают машину с хорошей высоты.

      В Ираке уже в 3 провинциях. Используют.

      Вчера использовали по Мусину в ДеЗ - 1 машина повреждена, генерал Гасан ранен и чудом не погиб (осколок в мобильном телефоне у сердца застрял), журналист ранен.

      В Дейр-эз-Зоре обстреляна съемочная группа ANNA NEWS, ранены сопровождающие
      Сегодня мы в очередной раз снимали позиции боевиков ИГИЛ (террориcтической организации, запрещенной в России) на кладбище Дейр-эз-Зора. В ответ террористы попытались снять нас. Их небольшой дрон достаточно точно бросил на нашу машину самодельную бомбу. Мина разорвалась в метре от автомобиля. Пробит радиатор и передние колеса, поврежден двигатель, что в условиях окружения достаточно проблематично починить.
      В этот раз никто не пострадал.
      Мы сменили позицию. Запустили квадрокоптер и стали наводить его на боевиков. Наш квадрокоптер по ошибке попытались сбить сирийские солдаты, но промахнулись и прекратили огонь, услышав непереводимую игру слов на русском и арабском языках. Нам помогали управлять устройством наш друг генерал Гасан Арафат и сирийский журналист Ахмад Хамдуш. В этот момент исламистский дрон снова обнаружил нас и бросил бомбу в 20 метрах от группы. Генерал Гасан получил осколочные ранения в живот и в ногу, Ахмад — осколок в ногу. Генерал родился «в рубашке». Еще один осколок шел ему в сердце, но пробив левый грудной карман лежащий в нем телефон, потерял смертельную силу.
      donavi49
      1. Тот же ЛЕХА Сегодня, 09:58
        Черные на поток поставили ударные дроны уже. Сопля несет 2х40мм гранаты со стабилизатором отлитым = плюс бросают через приложение (которое считает точку попадание)


        Да недавно такое видео видел...пока средств противодействия кроме стрелкового оружия ни у кого нет.
        Если сразу несколько сотен таких дронов задействовать в каком либо районе жизнь противника можно в ад превратить.
        Тот же ЛЕХА
  2. 210окв Сегодня, 07:36
    А вот отъехать с позиции как,не вариант?Уйти вместе с машиной.Или на самом деле по другому-танк все же получил повреждения.Хотя главное-люди живы..
    210окв
    1. Опасный Сегодня, 07:40
      Так это национальная арабская привычка, покидать танк после любого попадания. Кто интересовался первой и второй чеченскими войнами, наверняка знает и помнит фото и видеоматериалы неоднократных попаданий в наши танки, после чего те все равно самостоятельно возвращались в расположение частей.
      Опасный
    2. Тот же ЛЕХА Сегодня, 07:41
      А вот отъехать с позиции как,не вариант?Уйти вместе с машиной


      Может не успеть пока летит ракета...за несколько секунд получить предупреждение и сдать назад тут нужен опытный экипаж...все таки наблюдателей нет и сделать тут ничего нельзя кроме как получить в бочину ракету.
      Тот же ЛЕХА
      1. Опасный Сегодня, 07:43
        210окв другое имел в виду - отъехать назад после попадания
        Опасный
    3. svp67 Сегодня, 07:55
      Цитата: 210окв
      А вот отъехать с позиции как,не вариант?Уйти вместе с машиной.Или на самом деле по другому-танк все же получил повреждения.Хотя главное-люди живы..

      Экипаж сначала найти и остановить надо. Разобраться, что с мех-водом, а затем ночью вытащить танк с позиций в ремонт.
      svp67
      1. Marksman Сегодня, 08:34
        Нормальный дух пошлёт вторую ракету. Чтобы ночью оттаскивать было нечего.
        Marksman
        1. svp67 Сегодня, 09:01
          Цитата: Marksman
          Нормальный дух пошлёт вторую ракету. Чтобы ночью оттаскивать было нечего.

          При условии, что эту позицию, сейчас не накроют минометами... И даже если и пошлет вторую ракету и даже попадет, то для Т-62 это может быть не фатально, уж такая это машина...
          svp67
  3. Мар.Тира Сегодня, 07:39
    Цитата: 210окв
    А вот отъехать с позиции как,не вариант?Уйти вместе с машиной.Или на самом деле по другому-танк все же получил повреждения.Хотя главное-люди живы..

    Арабы в том числе и сирийцы,все так делают.Это у нас принято горящие машины выводить с боя,или направлять их на врага.При малейшей опасности они их бросают.Вот потому то у ИГила их такое огромное количество.
    Мар.Тира
    1. Jovanni Сегодня, 07:49
      Цитата: Мар.Тира
      Арабы в том числе и сирийцы,все так делают.Это у нас принято горящие машины выводить с боя,или направлять их на врага.При малейшей опасности они их бросают.


      Нда... Никогда не слышал про арабских Гастелло, Матросовых... Против инстинкта не попрешь! Просто у арабов свой, арабский инстинкт, а у нас свой...
      Jovanni
      1. просто экспл Сегодня, 08:01
        зато когда к нам приезжают все ходят в золоте и строят из себя настоящих таких всех из себя мущщщщин . а как до боя дело доходит , то мущщщщина превращается , а превращается он в того кем и был , в араба .
        просто экспл
      2. Чёрный Полковник Сегодня, 08:08
        Цитата: Jovanni
        Цитата: Мар.Тира
        Арабы в том числе и сирийцы,все так делают.Это у нас принято горящие машины выводить с боя,или направлять их на врага.При малейшей опасности они их бросают.


        Нда... Никогда не слышал про арабских Гастелло, Матросовых... Против инстинкта не попрешь! Просто у арабов свой, арабский инстинкт, а у нас свой...

        Они же исторически - кочевники. А что кочевнику защищать? Пастбище? Так его можно в другом месте найти.
        Чёрный Полковник
        1. Marksman Сегодня, 08:20
          Не в этом дело)
          Дамаск был огромным развитым городом, когда мы деревьям молились ;)
          Marksman
          1. просто экспл Сегодня, 08:32
            а есть мнение что у нас тут города вообще то стояли и цивилизация пошла с Севера .
            и у этого мнения есть основания .
            просто экспл
            1. Serg Koma Сегодня, 09:11
              Цитата: просто экспл
              цивилизация пошла с Севера .
              и у этого мнения есть основания .

              Да да, ВЫ СОВЕРШЕННО ПРАВЫ, именно это "доказали" украинские "ученые" в теории о "древних украх")))))
              Serg Koma
              1. Zibelew Сегодня, 12:48
                Кстати египетские пирамиды и сфинкс образовались из песка, который насыпали "древние украинцы", при копке котлована Черного моря.
                Zibelew
          2. jonhr Сегодня, 09:08
            дело в том ,что за технику начальство уроет и поэтому. а у арабов таких проблем не стоит
            jonhr
      3. Scoun Сегодня, 09:28
        Цитата: Jovanni
        Нда... Никогда не слышал про арабских Гастелло, Матросовых... Против инстинкта не попрешь!

        Вы прям в лужу пузыри пустили... а про бабахомобили не слышали а про смертников с поясами не слышали?
        Да у них извращённое сознание и извращённое видение мира, но это их видение и за него они готовы умирать. В общем меньше пафоса, наш Морпех, Андрей Тимошенков погиб от рук араба взорвавшего себя на автомобиле.


        https://youtu.be/3ptH1t28ffU
        Scoun
    2. AID.S Сегодня, 09:20
      Цитата: Мар.Тира
      Арабы в том числе и сирийцы,все так делают.

      А против них разве не арабы и, в том числе, сирийцы воюют? Почему бабахи не разбегаются и не бросают технику?
      AID.S
  4. Изгоняющий либероидов Сегодня, 07:41
    Где там визгуны, воющие что наша техника барохло? am Бошки бы таким поотрывал angry
    Изгоняющий либероидов
    1. jonhr Сегодня, 09:11
      есть ролик где в т-54 попал тоу. ракета пошла верх. просто счастливый случай. и тут такой-же случай
      jonhr
  5. svp67 Сегодня, 07:44
    Ну с этим "феноменом" современная российская армия столкнулась во второй чеченской, когда оказалось, что потери среди экипажей танков Т-62, части полковника Буданова, меньше, чем у более современных машин. При анализе, удалось установить, что тут большое значение оказывал больший внутренний объем данного танка, когда кумулятивный пест, при пробитии просто не находил жертву на своем пути или жертва была единична.
    svp67
    1. Zaurbek Сегодня, 07:52
      При попадании таких мощных снарядов, там и так все помрут от перепадов температуры и давления... скорее всего ракета попала в ящик с инструментами на броне. С такого ракурса ПТРК пробьет башню любого танка.
      Zaurbek
      1. Серый брат Сегодня, 08:06
        Цитата: Zaurbek
        , там и так все помрут от перепадов температуры и давления

        Там нет ни того, ни другого.
        А вот контузию там огрёб весь экипаж, потому что у них люки открыты были..
        Серый брат
      2. Mik13 Сегодня, 08:06
        Цитата: Zaurbek
        При попадании таких мощных снарядов, там и так все помрут от перепадов температуры и давления...

        Ёлки зеленые, да как вы все задолбали с этим бредом про перепады давления и температуры...

        Из-за таких идиотских сказок экипажи и ездят с открытыми люками. И погибают...
        Mik13
        1. Zaurbek Сегодня, 08:12
          А осколки с внутренней стороны тоже придуманы?. И не сравнивайте снаряд РПГ-7 со 152мм ПТУРСом ТОУ ил Корнетом. Там заряд в два-три раза больше....
          Zaurbek
          1. svp67 Сегодня, 08:23
            Цитата: Zaurbek
            А осколки с внутренней стороны тоже придуманы?. И не сравнивайте снаряд РПГ-7 со 152мм ПТУРСом ТОУ ил Корнетом. Там заряд в два-три раза больше....

            Весь заряд ПТРК уходит в образование песта, осколки алюминиевой оболочки остаются снаружи корпуса танка. При пробитии брони пест очень быстро теряет свою убойную силу и чем больше расстояние он проходит на открытом пространстве, тем сильнее. В Т-62 это расстояния ХВАТАЕТ, в отличии от остальных наших танков.
            svp67
            1. aba Сегодня, 09:02
              При пробитии брони пест очень быстро теряет свою убойную силу и чем больше расстояние он проходит на открытом пространстве, тем сильнее.
              В 80-х от МВТУ были в музее на Кубинке, так гид нам показывал израильский М-60, у которого башня с бортов пробита ПТУРСом навылет. Так гид ещё шутил, что ракета была бракованная.
              aba
              1. svp67 Сегодня, 09:17
                Цитата: aba
                В 80-х от МВТУ были в музее на Кубинке, так гид нам показывал израильский М-60, у которого башня с бортов пробита ПТУРСом навылет.

                Всяк бывает
                svp67
              2. Zaurbek Сегодня, 09:46
                Посмотрите выпуск "Приемка" про гранатометы. Кумулятивная струя метров на 50 еще воздействует.
                Zaurbek
            2. Zaurbek Сегодня, 09:50
              В задней части башни снаряды....
              Zaurbek
        2. jonhr Сегодня, 09:43
          хорошо вы такой умный. расскажите , что опасней в детонации боеприпаса осколки или ударная волна?
          jonhr
          1. Zaurbek Сегодня, 10:06
            Раскаленые осколки и ударная волна и кумулятивная струя.... Хоть один наблюдательный человек...
            Хотя не детонация страшна а поджиг зарядов в боеукладке.
            Zaurbek
      3. svp67 Сегодня, 08:09
        Цитата: Zaurbek
        При попадании таких мощных снарядов, там и так все помрут от перепадов температуры и давления... .
        Да вот оказывается, что нет. Правда для этого люки открытыми держали, но в Т-62 шансы выжать, при пробитии ЗНАЧИТЕЛЬНО больше, чем в Т-64,72,80 и 90...
        Цитата: Zaurbek
        С такого ракурса ПТРК пробьет башню любого танка.

        Не факт, так как, в подавляющем большинстве там воюют старые модификации танков, не известно как себя поведут более "свежие" модификации
        svp67
        1. Zaurbek Сегодня, 08:13
          Посмотрите свежие видео про Абрамс и Лео. Попадания в такой же ракурс.
          Zaurbek
          1. svp67 Сегодня, 08:24
            Цитата: Zaurbek
            Посмотрите свежие видео про Абрамс и Лео.

            Посмотрите КАКИХ модификаций эти танки. Они все устаревшие, новых там нет.
            svp67
            1. Zaurbek Сегодня, 09:43
              Самый устаревший абрамс и Лео2 , современнее и мощнее, чем Т-62М и тяжелее раза в два....
              Zaurbek
              1. svp67 Сегодня, 09:55
                Цитата: Zaurbek
                Самый устаревший абрамс и Лео2 , современнее и мощнее, чем Т-62М и тяжелее раза в два....

                Ну опыт показывает, что не всегда это положительное качество. Тем более если еще и взять в сравнение геометрические размеры... Т-62 прост, проще его только Т-55... там почти все что сломается можно или быстро починить или заменить, в отличии от М1 и Лео...
                svp67
                1. Zaurbek Сегодня, 10:09
                  Мы сейчас спорим про устойчивость к кумулятивным боеприпасам. Зато в танках типа Абрамса экипаж может долго находится в комфортных условиях, что важно при неактивных боевых действиях.
                  Zaurbek
                  1. svp67 Сегодня, 10:11
                    Цитата: Zaurbek
                    Мы сейчас спорим про устойчивость к кумулятивным боеприпасам. Зато в танках типа Абрамса экипаж может долго находится в комфортных условиях, что важно при неактивных боевых действиях.

                    И то и другое верно. Как верно и то, что "Абрамс" далеко не самый защищенный танк. В нем полно "слабых" мест...
                    А на счет этого случая, так есть уже видео попадания. По мне, так оно произошло НЕ В БАШНЮ Т-62, а в НАДГУСЕНИЧНУЮ полку... Что здорово меняет исходные условия.
                    svp67
                    1. Zaurbek Сегодня, 10:16
                      про, что я и говорю. Задняя часть башни - не самое прочное место в танке ( к тому же без ДЗ)
                      Zaurbek
                      1. svp67 Сегодня, 10:18
                        Цитата: Zaurbek
                        Задняя часть башни - не самое прочное место в танке ( к тому же без ДЗ)

                        В данном случае попадание было В ПЕРЕДНЮЮ часть, или точнее почти в центр корпуса.
                        svp67
    2. Zaurbek Сегодня, 10:03
      А анализ не показал, что Буданов танки применял грамотнее, чем другие командиры?
      Zaurbek
      1. svp67 Сегодня, 10:08
        Цитата: Zaurbek
        А анализ не показал, что Буданов танки применял грамотнее, чем другие командиры?

        В той войне было уже предостаточно грамотных танковых командиров...первая быстро мозги вправила. Что конечно не отменяет военного таланта полковника Буданова. Он отлично использовал выявленные положительные качества Т-62...
        svp67
        1. Zaurbek Сегодня, 10:11
          Если обратиться к статистике потерь ЛС в обе чеченские войны погибло почти равное количество военнослужащих.
          Zaurbek
          1. svp67 Сегодня, 11:17
            Цитата: Zaurbek
            Если обратиться к статистике потерь ЛС в обе чеченские войны погибло почти равное количество военнослужащих.

            Да это так. На той стороне ведь тоже научились воевать и не только автоматами. Итог то совсем иной. И воюй мы так как в первую, то потери были бы ЗНАЧИТЕЛЬНО больше.
            svp67
  6. rotmistr60 Сегодня, 07:51
    Сирийский Т-62М выдержал попадание противотанковой ракеты

    Только +++.
    rotmistr60
  7. Серый брат Сегодня, 07:56
    . Данная защита устанавливается в ходе модернизации танков силами сирийцев.

    Да щито ви говорите... wassat
    Серый брат
    1. Андрей НМ Сегодня, 09:18
      Это в Красноярске на улице Вавилова... А справа Т-34-85 стоит, в кадр не попал...

      Андрей НМ
  8. mitrich Сегодня, 08:01
    Цитата: Тот же ЛЕХА
    Главное экипаж уцелел...
    однако удар был нанесен с фланга...пехота что то не прикрывает,наблюдателей нет,не грамотно все это?

    Согласен с вами. Стоит как на стрельбищах, со стационарной позиции, с флангов прикрытия нет. Неужели годы войны и потерь не учат? Хорошо что защиту навешивают, и техника и экипаж целы.
    mitrich
    1. Чёрный Полковник Сегодня, 08:10
      А чему потери научат? Россия и так пришлёт танки.
      Чёрный Полковник
      1. Zaurbek Сегодня, 08:14
        Потери приведут к тому, что танкистов не останется и пойдут в бой сырые экипажи...
        Zaurbek
  9. свободный Сегодня, 08:45
    Цитата: svp67
    Цитата: Zaurbek
    При попадании таких мощных снарядов, там и так все помрут от перепадов температуры и давления... .
    Да вот оказывается, что нет. Правда для этого люки открытыми держали, но в Т-62 шансы выжать, при пробитии ЗНАЧИТЕЛЬНО больше, чем в Т-64,72,80 и 90...
    Цитата: Zaurbek
    С такого ракурса ПТРК пробьет башню любого танка.

    Не факт, так как, в подавляющем большинстве там воюют старые модификации танков, не известно как себя поведут более "свежие" модификации


    может на 62-е снова перейти,ну их эти т-90 а?
    свободный
    1. dzvero Сегодня, 08:58
      Т-14 как раз своеобразный шаг в етом направлении, но на другом уровне. Виток спирали еволюции... Т-62 - последний классический средний танк. Т-72, Т-80, Т-90 - наследство концепции Т-64 - тяжелый танк в габаритах среднего, отсюда и плотная компоновка.
      dzvero
    2. роман66 Сегодня, 09:26
      тридцатьчетверка!!!!
      роман66
  10. Копчёный Сегодня, 08:57
    Есть старая статья о второй чеченской войне, полк из сибирского округа на Т-62. Там тоже ПТУР прилетел в башню, пробил казённик, все живы. Как писали, благодаря большому внутреннему объёму, всё закончилось благополучно.
    Копчёный
    1. Zaurbek Сегодня, 09:53
      Была статья про Т-80 которые выдерживали по 7 попаданий ПТ средств
      Zaurbek
      1. Копчёный Сегодня, 10:23
        Мне запомнилась БМПшка с 5-ю попаданиями.
        Копчёный
        1. Zaurbek Сегодня, 10:28
          Люди в БМП были очень везучие или боеприпасы бракованные....
          Zaurbek
  11. sergei1975 Сегодня, 09:13
    Без автомата заряжания Т-62 лучше держат удар чем ранние версии Т-72.
    sergei1975
    1. Zaurbek Сегодня, 10:18
      В Т-62 в башне лежат снаряды, а в Т-72 под башней.
      Zaurbek
  12. Мар.Тира Сегодня, 09:36
    Цитата: Scoun
    Цитата: Jovanni
    Нда... Никогда не слышал про арабских Гастелло, Матросовых... Против инстинкта не попрешь!

    Вы прям в лужу пузыри пустили... а про бабахомобили не слышали а про смертников с поясами не слышали?
    Да у них извращённое сознание и извращённое видение мира, но это их видение и за него они готовы умирать. В общем меньше пафоса, наш Морпех, Андрей Тимошенков погиб от рук араба взорвавшего себя на автомобиле.


    https://youtu.be/3ptH1t28ffU

    Вот гибель нашего морпеха показала это отчётливо.Хотя этот ролик не соответствует тому событию.Не знаете как погиб не сплетничайте.Он пытался прорваться в город,где стоял конвой гум помощи.И остановил он его из РПГ,почти в упор.Когда арабы бежали от приближающегося смертника он один встретил его.Хотя с ним были его товарищи,он приказал уходить..Презрев смерть.Так что не надо пи пи!Ни один зравомыслящий человек не пойдёт на смерть добровольно.Их накачивают препаратами,и зомбируют месяцами.
    Мар.Тира
    1. svp67 Сегодня, 09:46
      Цитата: Мар.Тира
      Ни один зравомыслящий человек не пойдёт на смерть добровольно.Их накачивают препаратами,и зомбируют месяцами.

      А наш морпех? Его чем "накачали" и "зомбировали"? А Матросова, Гасстело и тысячи простых советских парней и девушек в той войне? А японцев, когда они шли в "камикадзе", «кукусуйтай», "синье токкотай", "фукурю", «гирэцу кутэбутай» и в другие отряды смертников...?
      svp67
    2. 3officer Сегодня, 12:11
      Замполит что ли? Такие же "пиарщики" от МО паразитируют на реальных событиях,--"И остановил он его из РПГ,почти в упор.Когда арабы бежали от приближающегося смертника он один встретил его".--
      типичная "медвежья услуга" и дискредитация. Кстати на видео сириец на пикапе с ЗУ не куда не убежал и погиб вместе с морпехом.
      3officer
  13. Мар.Тира Сегодня, 09:53
    Цитата: svp67
    Цитата: Мар.Тира
    Ни один зравомыслящий человек не пойдёт на смерть добровольно.Их накачивают препаратами,и зомбируют месяцами.

    А наш морпех? Его чем "накачали" и "зомбировали"? А Матросова, Гасстело и тысячи простых советских парней и девушек в той войне? А японцев, когда они шли в "камикадзе", «кукусуйтай», "синье токкотай", "фукурю", «гирэцу кутэбутай» и в другие отряды смертников...?

    Не смей ровнять русского солдата и мусульманского изувера.Ни кто не хотел умирать.Если не знаешь чем отличаемся,о чём тогда с тобой разговаривать?
    Мар.Тира
    1. svp67 Сегодня, 10:15
      Цитата: Мар.Тира
      Не смей ровнять русского солдата и мусульманского изувера.Ни кто не хотел умирать.Если не знаешь чем отличаемся,о чём тогда с тобой разговаривать?

      А Вы, обороты сбавьте... С Вами нормально разговаривают и не стоит впадать в "патриотический экстаз", когда просто не можете доказать свою мысль. И это я очень ласково...
      Вы не задумывались, а почему ДАИШ мало того, что задавить не получается, так оно еще и расползается по ВСЕМУ СВЕТУ. Что то же НАРКОТИКИ и ЗОМБИРОВАНИЕ? Давно уже пора понять и признать, что у них СИЛЬНЕЙШАЯ ИДЕОЛОГИЯ. И пока мы её не победим, мы ДАИШ не одолеем....
      svp67
      1. Мар.Тира Сегодня, 11:04
        Учите историю.В разные периоду возникали "сильнейшие"идеологии заточенные под выполнение определённых задач.Эта свою задачу выполнила.Правда придётся побороться в плане выживаемости Сирии,но не сомневайтесь осилим,у нас президент и министр обороны не дураки.Доведут до конца начатое.А русские какими были,такими и останутся,при любой власти.Сирийцев видел,знаю их не по наслышке.Воевать вместе с ними не пришлось,а вот мой командир поучаствовал в боях.Правда в Советском дивизионе,но при непосредственной передаче опыта,так как был посредник..И не очень то лестно отзывался про их участие в боях.
        Мар.Тира
        1. svp67 Сегодня, 11:19
          Цитата: Мар.Тира
          А русские какими были,такими и останутся,при любой власти.

          Дай то Бог.
          Цитата: Мар.Тира
          И не очень то лестно отзывался про их участие в боях.

          Вы еще не слышали, что нынешний наши советники об этой армии говорят.... Мягко сказать - "слишком много НЕ ПЕЧАТНОГО"
          svp67
  14. Bronevick Сегодня, 10:32
    Танк выбрал очень не грамотную позицию для ведения огня.
    Bronevick
  15. Мар.Тира Сегодня, 12:20
    Цитата: svp67
    Вы еще не слышали, что нынешний наши советники об этой армии говорят.... Мягко сказать - "слишком много НЕ ПЕЧАТНОГО"

    ТРАДИЦИЯ ПО НАСЛЕДСТВУ ПЕРЕДАЛАСЬ!Эти тоже наверно в танке сидели молитву творили.Вот и пропустили удар
    Мар.Тира

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