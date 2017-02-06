Митингующие в Мадриде потребовали от властей разорвать отношения с Украиной
Собравшиеся в воскресенье в Мадриде перед зданием МИД протестующие выступили с резкой критикой в адрес испанского правительства, потребовав прекратить поддержку Киева «прямым или косвенным образом» и даже разорвать с Украиной дипломатические отношения, передает РИА Новости.
Митинг был организован после того, как стало известно о резком обострении ситуации в Донбассе. Активисты возложили ответственность за это на украинские власти, которые «развернули карательную операцию против гражданского населения Донбасса, нарушив минские соглашения, предписывающие отказаться от использования тяжелого вооружения».
По словам Маэстро, митингующие «обвиняют Евросоюз в пособничестве правительству, созданному в результате государственного переворота, и которое поддерживают люди нацистской идеологии».
Акция протеста, в которой приняли участие несколько десятков человек, проходила под лозунгом «Киев бомбит гражданское население. Донбасс сопротивляется». В руках активисты держали фотографии разрушенных в ходе обстрелов домов, а также флаг Донецкой республики.
«Фашизм вон из Донбасса!», «Донбасс победит!», «Нет НАТО, базы вон!», – скандировали собравшиеся.
«Мы требуем прекратить политическую и военную поддержку, прямую и косвенную, через ЕС и НАТО, преступному правительству в Киеве», – заявила она.
Мы требуем от правительства Испании разорвать дипломатические отношения с правительством Украины,сказала агентству организатор акции, представитель «Форума против империалистической войны и НАТО» Анхелес Маэстро.
Митинг был организован после того, как стало известно о резком обострении ситуации в Донбассе. Активисты возложили ответственность за это на украинские власти, которые «развернули карательную операцию против гражданского населения Донбасса, нарушив минские соглашения, предписывающие отказаться от использования тяжелого вооружения».
По словам Маэстро, митингующие «обвиняют Евросоюз в пособничестве правительству, созданному в результате государственного переворота, и которое поддерживают люди нацистской идеологии».
Акция протеста, в которой приняли участие несколько десятков человек, проходила под лозунгом «Киев бомбит гражданское население. Донбасс сопротивляется». В руках активисты держали фотографии разрушенных в ходе обстрелов домов, а также флаг Донецкой республики.
«Фашизм вон из Донбасса!», «Донбасс победит!», «Нет НАТО, базы вон!», – скандировали собравшиеся.
Мы как интернационалисты и антифашисты хотим выразить солидарность Донбассу. Мы помним, что Мадрид в долгу перед украинцами, которые ехали в Испанию бороться с франкизмом во время Гражданской войны (1936-1939),сказала Маэстро.
«Мы требуем прекратить политическую и военную поддержку, прямую и косвенную, через ЕС и НАТО, преступному правительству в Киеве», – заявила она.
Использованы фотографии: Даниэль Мартин Сантос/РИА Новости