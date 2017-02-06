Митингующие в Мадриде потребовали от властей разорвать отношения с Украиной

Мы требуем от правительства Испании разорвать дипломатические отношения с правительством Украины,

Мы как интернационалисты и антифашисты хотим выразить солидарность Донбассу. Мы помним, что Мадрид в долгу перед украинцами, которые ехали в Испанию бороться с франкизмом во время Гражданской войны (1936-1939),