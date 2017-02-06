13:58 06 февраля

Митингующие в Мадриде потребовали от властей разорвать отношения с Украиной

Собравшиеся в воскресенье в Мадриде перед зданием МИД протестующие выступили с резкой критикой в адрес испанского правительства, потребовав прекратить поддержку Киева «прямым или косвенным образом» и даже разорвать с Украиной дипломатические отношения, передает РИА Новости.



Мы требуем от правительства Испании разорвать дипломатические отношения с правительством Украины,
сказала агентству организатор акции, представитель «Форума против империалистической войны и НАТО» Анхелес Маэстро.


Митинг был организован после того, как стало известно о резком обострении ситуации в Донбассе. Активисты возложили ответственность за это на украинские власти, которые «развернули карательную операцию против гражданского населения Донбасса, нарушив минские соглашения, предписывающие отказаться от использования тяжелого вооружения».

По словам Маэстро, митингующие «обвиняют Евросоюз в пособничестве правительству, созданному в результате государственного переворота, и которое поддерживают люди нацистской идеологии».

Акция протеста, в которой приняли участие несколько десятков человек, проходила под лозунгом «Киев бомбит гражданское население. Донбасс сопротивляется». В руках активисты держали фотографии разрушенных в ходе обстрелов домов, а также флаг Донецкой республики.



«Фашизм вон из Донбасса!», «Донбасс победит!», «Нет НАТО, базы вон!», – скандировали собравшиеся.

Мы как интернационалисты и антифашисты хотим выразить солидарность Донбассу. Мы помним, что Мадрид в долгу перед украинцами, которые ехали в Испанию бороться с франкизмом во время Гражданской войны (1936-1939),
сказала Маэстро.

«Мы требуем прекратить политическую и военную поддержку, прямую и косвенную, через ЕС и НАТО, преступному правительству в Киеве», – заявила она.

Использованы фотографии: Даниэль Мартин Сантос/РИА Новости
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Комментарии 34
  1. svp67 Сегодня, 09:37
    Пока это "глас вопиющего в пустыне"... Их НИ КТО НЕ УСЛЫШИТ, а увидят только по RT...
    svp67
    1. Смог Сегодня, 09:46
      Мало пока, всего несколько десятков.
      Но вода она и камень точит.
      Смог
      1. Ратник с пулеметом Сегодня, 10:30
        видимо про но пасаран вспомнили вот только не позновато ли,но надо отдать испанцам должное,когда их ребят которые воевали за ЛДНР начали власти щемить,люди вышли и сказали уберите свои грязные грабли.
        Ратник с пулеметом
      2. злой партизан Сегодня, 11:21
        Цитата: Смог
        Мало пока, всего несколько десятков.

        В 2014г. несколько десятков "левых" в Испании пресекли попытки хахлов распростронять дезу насчёт войны на Донбассе в университетах Испании.Напрочь.
        злой партизан
    2. dik-nsk Сегодня, 09:47
      да эти голоса и были всегда, только их мизер. скорее всего те же фанаты, что не дали нацику Зозуле перейти в их клуб, поставив ультиматум руководству
      dik-nsk
      1. svp67 Сегодня, 09:51
        Цитата: dik-nsk
        скорее всего те же фанаты, что не дали нацику Зозуле перейти в их клуб, поставив ультиматум руководству

        Мне украинская дурь всегда впечатляла... Ну перед тем как куда то переходить не мешало бы поинтересоваться ТРАДИЦИЯМИ этого клуба. А в нем не один немец не играл, только из-за того, что он немец, потомок фашиствующей нации. И тут этот "укрокукушонок", с его ярко нацистскими взглядами...
        svp67
      2. dik-nsk Сегодня, 09:52
        Как болельщики «Райо Вальекано» изгнали из клуба обвиненного в фашизме Зозулю

        В последний день трансферного окна, 31 января, украинский футболист Роман Зозуля присоединился к испанскому «Райо Вальекано» на правах аренды, которая продлилась... один день. Болельщики команды устроили акцию, направленную против игрока, известного проукраинскими взглядами, обвинили его в связях с фашистами и потребовали выгнать из клуба. Руководство «Райо» не пошло на конфликт с фанатами и указало украинцу на дверь. Теперь Зозуля полгода будет смотреть футбол с трибуны, так как в предыдущем клубе его успели вычеркнуть из заявки на сезон.

        «Украинский игрок давал деньги фашистским батальонам, демонстрировал символы фашистских батальонов и множество раз активно поддерживал крайне правых в своей стране. Трибуны "Райо Вальекано" против этого типа, где бы он ни находился — на поле или в секторе», — говорится в заявлении. Новость о переходе в их клуб украинского форварда фанаты встретили транспарантами «Вальекас — не место для нацистов. Преса (президент «Райо Вальекано») — и для тебя. Убирайся!».
        dik-nsk
    3. ПАМ Сегодня, 09:49
      несколько десятков для евросоюза тьфу, если забивают на сотни тысяч в Румынии (что Информ агентства, что всевозможные чуть что голосящие лидеры и представители правительств других государств евросоюза)
      ПАМ
      1. Смог Сегодня, 09:52
        А на что забили в Румынии? Там правительство на попятную пошло.
        Смог
        1. ПАМ Сегодня, 09:56
          пошло laughing после нескольких дней митингов которые разрослись до 300 тысяч если верить RT, но еврогейцы ни словом не обмолвись (осудили и еще как- нибуть проявили возражения, когда митингующих было всего несколько тысяч да сейчас лидеры молчат)
          ПАМ
      2. Стропорез Сегодня, 12:03
        Цитата: ПАМ
        несколько десятков для евросоюза тьфу

        Дело в том , что в европе ширится движение антиглобалистов, так их называют, чтобы скрыть явно куммунистический характер этого движения.
        А идеи соцмализма очень сильны во всём мире.
        Стропорез
    4. Ныробский Сегодня, 13:44
      Цитата: svp67
      Пока это "глас вопиющего в пустыне"... Их НИ КТО НЕ УСЛЫШИТ, а увидят только по RT...

      Река тоже с ручья начинается.
      Ныробский
  2. rasputin17 Сегодня, 09:41
    Не там они митингуют!!! Им надо в Брюссель! Там все решают за их марионеточное правительство! hi
    rasputin17
  3. asbond Сегодня, 09:43
    Но это уже звоночек... Неужели отдельные представители Европы просыпаются от спячки и информационного дурмана?!
    asbond
    1. НЕКСУС Сегодня, 10:15
      Цитата: asbond
      Но это уже звоночек... Неужели отдельные представители Европы просыпаются от спячки и информационного дурмана?!

      Главное не правительства просыпаются,а народ этих государств.Они то и "будят" этих политиков.Не было бы этих волнений,митингов,фильмов о войне на Донбассе и тд,политики бы и дальше продолжали поддерживать нацистов.
      НЕКСУС
  4. МВГ Сегодня, 09:47
    Вот это сильно! Ща начнется - "рука Кремля" в Испании )))
    А вообще хорошая тенденция - там тоже не хотят свои налоги на непонятно кого тратить. Свой контингент в НАТО Испания же за свои кровные содержит, а те из налогов граждан формируются, да и прямая помощь Украине не за личные средства правительства Испании. Молодцы Мадридцы!
    МВГ
  5. Jovanni Сегодня, 09:53
    Митингующие в Мадриде потребовали от властей разорвать отношения с Украиной

    Да, их мало... Но спасибо! И дай им Бог здоровья...
    Jovanni
  6. Vitalson Сегодня, 09:55
    Несколько десятков на весь Мадрид, маловато будет.
    Vitalson
    1. НЕКСУС Сегодня, 10:18
      Цитата: Vitalson
      Несколько десятков на весь Мадрид, маловато будет.

      Любой океан начинается с маленького ручья. Люди в ЕС начинают прозревать и задавать неудобные вопросы политикам. Пропаганда против РФ уже не так эффективно работает.
      НЕКСУС
      1. Комментарий был удален.
  7. Vitalson Сегодня, 10:23
    Цитата: НЕКСУС
    Люди в ЕС начинают прозревать и задавать неудобные вопросы политикам. Пропаганда против РФ уже не так эффективно работает.

    Хорошо бы если это было так. Помнится в 40-х годах прошлого столетия европейцы(в частности немцы) начали прозревать только тогда когда им на головы посыпались советские бомбы. Сейчас эффект от бомб заменили убытки от российских контрсанкций. Но вот единицы понимающие что к чему в европе были всегда, но повторюсь - в основном это единицы
    Vitalson
  8. Monster_Fat Сегодня, 10:30
    Ах, как много "митингующих"! Аж, целых 20 человек!
    Monster_Fat
    1. sergo1914 Сегодня, 11:00
      Против Сосули больше пришло.
      sergo1914
  9. bratchanin3 Сегодня, 10:50
    Мысль о разрыве дипотношений с хохляндией очень хорошая и непонятно, почему, признав хунту не легитимной, Россия не спешит разорвать с ней дипотношений. Пока население хохляндии (и русскоязычное и хохлы) не получат качественную прививку против нацизма и самостийности, они не станут нормальными. Только голод, холод, болезни и кровь излечат хохлонарод, который ПРЕДАЛ память своих отцов и дедов в великой битве с нацизмом.
    bratchanin3
    1. Monster_Fat Сегодня, 11:31
      Почему же не понятно, это то как раз и понятно. Если разорвать "дип-отношения", то придется "пересмотреть" положение на вьезд и выезд и выгнать обратно в Украину несколько миллионов каклов, которые прочно обосновались в нашей экономике и выгодны нашим капиталистам и правителям тем, что они демпингуют цены на рынке труда..
      Monster_Fat
  10. Sly Сегодня, 11:07
    Цитата: bratchanin3
    Пока население хохляндии (и русскоязычное и хохлы) не получат качественную прививку против нацизма

    Какая прививка сможет помочь, когда 26 лет там промывали мозги и вырастили целое поколение? И второе на подходе. Этим поколениям уже ничто не поможет, а прививки тем более.
    Sly
    1. Orionvit Сегодня, 11:25
      Прививка поможет, только если украину разделить на две части. На западную, которая по сути и есть украина, где прививки бесполезны. И восточную, то есть Малороссию. где при желании, корни украинства, можно прополоть очень быстро.
      Orionvit
  11. Orionvit Сегодня, 11:22
    Цитата: Vitalson
    Помнится в 40-х годах прошлого столетия европейцы(в частности немцы) начали прозревать только тогда когда им на головы посыпались советские бомбы

    Это точно. А до этого все дружно поддерживали Гитлера, считали славян недочеловеками, и все мечтали о поместье на востоке со славянскими рабами. Я не могу понять тех идиотов (написал бы по другому, а то опять забанят), на украине и не только, которые поддерживают идеологию германского нацизма, причём со всей оригинальной атрибутикой. И это потомки тех, чьих предков, в случае победы нацизма, просто пустили бы на удобрения.
    Orionvit
    1. Monster_Fat Сегодня, 11:38
      С чего вы все взяли, что украинцы ищут "самостийности"? Украинцы не хотели и не хотят "самостоятельности" им нужен всего-лишь рачительный и богатый "хозяин"-который будет за них все решать, наводить "орднунг" и заставлять работать. От своих коллег в прошлом украинцев слышал, что их бабушки рассказывали, что на Украине немцев, во время второй мировой войны встречали с радостью-"наконец-то пришел рачительный хозяин и прогнал коммуняк-вот теперь то заживем богато и счастливо под крылышком рачительного и сильного "хозяина"-культурный немец- это вам не босяк- русский! Цэ Европа!".
      Monster_Fat
  12. мичман Сегодня, 11:32
    Какие патриоты и молодцы, 1934 год не прошел даром. Помню 1980 год, выставка в Барселоне, Франко умер, король побывал в СССР и приступил к руководству страной. Нас 4-х руководителей из Министерств: МАП, МРП, МЭП,МОМ направили туда. Летели спец рейсом на ИЛ-86, в салоне было 4 руководителя. На выставке встречали испанцы восторженно. Пытались обниматься, пожимали руки, интересовались, как живем. Так бы в других странах оценили деятельность Киева. Честь имею.
    мичман
    1. Monster_Fat Сегодня, 11:51
      Ну в Испании традиционно сильны коммунистические и анархистские идеи. Если бываете в Испании то можете увидеть в витринах книжных магазинов и различных общественных контор портреты Кропоткина, Бакунина, Маркса, Энгельса, Ленина, Сталина и как ни странно Троцкого и Мао. Кроме того по выходным дням очень часто проводятся книжные выставки на разных площадях где предлагается анархистская, троцкистская и коммунистическая литература и листовки.... Различные митинги и демонстрации с портретами перечисленных персонажей так же не редкость...
      Monster_Fat
  13. Orionvit Сегодня, 11:56
    Цитата: Monster_Fat
    С чего вы все взяли, что украинцы ищут "самостийности"

    Частично вы правы. Ну во первых я проживаю на территории современной украины, и мне как то виднее. Что бы понять настроения населения, мне не нужно смотреть новости. Те кто считает себя украинцем, почему то всегда будут себя считать "гордыми" потомками запорожских казаков, которые к слову украинцами совсем не являлись, и всячески будут выступать за "самостийнисть". То есть за некое завуалированное рабство, к которому их приучили на протяжении почти 600 лет польские хозяева. Как показывает практика, без хозяина не могут. Скажите пожалуйста, как можно организовывать "собственное" государство, под присмотром германской оккупационной администрации (1918)? Или как можно сражаться за "независимость", в рядах оккупационной германской армии (1941-1945)? По моему, тут что-то с мозгами не то, поляки с австрияками вывели новый вид, гомо украинус, с врождённой идиотией.
    Orionvit
    1. Monster_Fat Сегодня, 12:04
      Ну, так у них в жилах уже преклонение перед панами-пшеками. У нас в компании работающие каклы хоть и получают одинаковую с русскими зарплату, но они всегда всем недовольны и все время "по углам шушукаются" дескать-"вот в Польше...вот там такие денжищи можно заработать! А мы, вот тут у русских, к сожалению, застряли..." Типа опять русские-плохие и во всем виноваты. Господи, ну что за люди...
      Monster_Fat
  14. Orionvit Сегодня, 12:39
    Цитата: Monster_Fat
    Типа опять русские-плохие и во всем виноваты. Господи, ну что за люди

    Так о чём и разговор. Их запад, веками держал в рабстве, на правах третьесортных людей, а виноваты Русские. ДБ.
    Orionvit
  15. Shuttle Сегодня, 13:35
    Lied der Internationalen Brigaden
    Песня интернациональных бригад

    http://www.sovmusic.ru/m32/liedderi.mp3


    Музыка: Карлос Паласио (Carlos Palacio) Слова: Эрих Вайнерт (Erich Weinert)
    Немецкий текст

    Wir im fernen Vaterland geboren,
    Nahmen nichts als Haß im Herzen mit.
    Doch wir haben die Heimat nicht verloren,
    Unsre Heimat ist heute vor Madrid.

    Spaniens Brüder stehn auf der Barrikade,
    Unsre Brüder sind Bauer und Prolet.
    Vorwärts, Internationale Brigade!
    Hoch die Fahne der Solidarität!

    Spaniens Freiheit heißt jetzt unsre Ehre;
    unser Herz ist international.
    Jagt zum Teufel die Fremdenlegionäre!
    Jagt ins Meer den Banditengeneral!

    Träumte schon in Madrid sich zur Parade,
    doch wir waren schon da, er kam zu spät!
    Vorwärts, Internationale Brigade!
    Hoch die Fahne der Solidarität!

    Mit Gewehren, Bomben und Granaten
    wird das Ungeziefer ausgebrannt.
    Frei das Land von Banditen und Piraten,
    Brüder Spaniens, denn euch gehört das Land!

    Dem Faschistengesindel keine Gnade,
    keine Gnade dem Hund, der uns verrät!
    Vorwärts, Internationale Brigade!
    Hoch die Fahne der Solidarität!

    1936

    Перевод-подстрочник

    Мы в дальнем Отечестве рождены,
    Не взяли с собой ничего, кроме ненависти в сердце.
    /: Все же, мы не потеряли Родины,
    Сегодня наша родина под Мадридом.:/

    Испанские братья стоят на баррикадах,
    Наши братья - это крестьяне и пролетарии.
    /: Вперед, интернациональные бригады!
    Выше знамя солидарности!:/

    Свобода Испании означает сегодня нашу честь;
    наше сердце интернационально.
    /: Выгнать к черту иностранных легионеров!
    Сбросить в море бандита-генерала:/

    Воображал себя уже в Мадриде на параде,
    но мы были уже там, он прибыл слишком поздно!
    /: Вперед, интернациональные бригады!
    Выше знамя солидарности!:/

    Винтовками, бомбами и гранатами
    будет паразит выжжен.
    /: Освободить страну от бандитов и пиратов,
    испанские братья, чтобы вам принадлежала эта страна!:/

    Фашистскому сброду никакой пощады,
    никакой пощады собаке, которая предает нас!
    /: Вперед, интернациональные бригады!
    Выше знамя солидарности!:/
    Shuttle

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