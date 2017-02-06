На майском саммите НАТО обсудят справедливое распределение расходов между членами альянса
В ходе саммита НАТО, который пройдет в Брюсселе в конце мая, обсудят, в том числе вопросы борьбы с терроризмом, справедливого распределения расходов среди стран альянса, а также ситуацию на Украине и политику в отношении РФ, передает РИА Новости сообщение пресс-службы НАТО по итогам телефонных переговоров между генсеком организации Столтенбергом и президентом США Трампом.
Лидеры обсудили «прогресс в борьбе с терроризмом, оборонные расходы НАТО и отметили необходимость продолжить усилия, чтобы добиться справедливого распределения бремени между союзниками по альянсу», говорится в сообщении.
Кроме того, речь шла об эскалации насилия в Донбассе и о перспективах мирного урегулирования. В коммюнике отмечается также, что генсек Столтенберг «напомнил президенту США о политике альянса в отношении России, которая заключается в сильной обороне и диалоге».
Лидеры обсудили «прогресс в борьбе с терроризмом, оборонные расходы НАТО и отметили необходимость продолжить усилия, чтобы добиться справедливого распределения бремени между союзниками по альянсу», говорится в сообщении.
Кроме того, речь шла об эскалации насилия в Донбассе и о перспективах мирного урегулирования. В коммюнике отмечается также, что генсек Столтенберг «напомнил президенту США о политике альянса в отношении России, которая заключается в сильной обороне и диалоге».
Генеральный секретарь и президент Трамп заявили, что ждут предстоящего саммита НАТО в Брюсселе в конце мая, чтобы обсудить эти вопросы,говорится в релизе.
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