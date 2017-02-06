22:24 06 февраля

На майском саммите НАТО обсудят справедливое распределение расходов между членами альянса

В ходе саммита НАТО, который пройдет в Брюсселе в конце мая, обсудят, в том числе вопросы борьбы с терроризмом, справедливого распределения расходов среди стран альянса, а также ситуацию на Украине и политику в отношении РФ, передает РИА Новости сообщение пресс-службы НАТО по итогам телефонных переговоров между генсеком организации Столтенбергом и президентом США Трампом.



Лидеры обсудили «прогресс в борьбе с терроризмом, оборонные расходы НАТО и отметили необходимость продолжить усилия, чтобы добиться справедливого распределения бремени между союзниками по альянсу», говорится в сообщении.


Кроме того, речь шла об эскалации насилия в Донбассе и о перспективах мирного урегулирования. В коммюнике отмечается также, что генсек Столтенберг «напомнил президенту США о политике альянса в отношении России, которая заключается в сильной обороне и диалоге».

Генеральный секретарь и президент Трамп заявили, что ждут предстоящего саммита НАТО в Брюсселе в конце мая, чтобы обсудить эти вопросы,
говорится в релизе.

Использованы фотографии: https://24smi.org
8

Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

CtrlEnter
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
Комментарии 31
  1. Айрателинсион Сегодня, 17:07
    Фигасе у них диалоги
    Айрателинсион
    1. birs Сегодня, 17:14
      Нацменьшинствам и сторонникам нетрадиционной ориентации наверняка положена скидка
      birs
      1. hirurg Сегодня, 17:27
        Трампу стоит позаимствовать выражение ДАМ: -Денег нет, но вы держитесь.
        hirurg
      2. APASUS Сегодня, 19:58
        Цитата: birs
        Нацменьшинствам и сторонникам нетрадиционной ориентации наверняка положена скидка

        У Трампа таких скидок нет.
        Думаю разговор пойдет о перераспределении денег из некоторых затратных стран ,например Прибалтики.Денег они не платят ,а хотят быть защищены именно за деньги НАТО.
        APASUS
    2. To be or not to be Сегодня, 19:21
      "..справедливое ,,"
      Куда катится Европа -СПРАВЕДЛИВОЕ!!
      Охренеть -не встать! laughing
      To be or not to be
    3. 210окв Сегодня, 19:39
      "Длинные диалоги их огорчают.".Винни Пух.
      Цитата: Айрателинсион
      Фигасе у них диалоги
      210окв
    4. maxim947 Сегодня, 21:01
      Сейчас начнут икру метать))) И хохлам не пруха, деньги нужны (зря что ли "активизировались") , но теперь не до них. А еще и прибалты, те еще подстилки)))
      maxim947
  2. Серый брат Сегодня, 17:25
    Участники майского саммита НАТО обсуждают справедливое распределение расходов между членами альянса:

    lol
    Серый брат
    1. Касым Сегодня, 18:26
      Трамп союзников хочет заставить платить за амер. базы в ЕС. belay . И вот интересно, будет ли сокращать присутствие или как. А то, что отожмет союзников к гадалке не ходи. Прикол в том, что сами раздули российскую угрозу, а теперь за это надо ... раскошелиться перед Пентагоном. Вот "разводка" классная!!! hi
      Обмельчали европолитики и сильно поглупели. Где их аналитики в спецслужбах - видать и у них блат и кумовство расцветает?!
      Касым
    2. stas Сегодня, 21:32
      Не, победитель в НАТО уже известен.
      Трамп потребовал - деньги на бочку, кто против тот уволен.
      У США тоже много халявщиков как и у России.
      Легче США напрямую договориться с Россией.
      stas
      1. Серый брат Сегодня, 21:48
        Цитата: stas
        Не, победитель в НАТО уже известен.

        Ясное дело - вон он по центру, рыжий, здоровый такой с подпалинами. yes
        Серый брат
  3. svp67 Сегодня, 17:26
    Вот будет интересно посмотреть и послушать. Как Трамп НАТО "нагибать" будет...
    svp67
    1. Либероид- Сегодня, 18:04
      Цитата: svp67
      Вот будет интересно посмотреть и послушать. Как Трамп НАТО "нагибать" будет...

      Тоже интересно посмотреть ..Из всех членов нато на оборону отстегивают (2% оговоренных) только четыре страны ..Все экономят и вопят о русской угрозе...! bully
      Либероид-
      1. svp67 Сегодня, 18:32
        Цитата: Либероид-
        Все экономят и вопят о русской угрозе...!

        Так понимаю теперь будут вопить, что их ГРАБЯТ....
        svp67
        1. Либероид- Сегодня, 18:50
          Да уже повизгивать начинают...
          Либероид-
  4. Proton Сегодня, 17:29
    Не прячьте ваши денежки,как говорил кот Базилио wassat
    Proton
  5. Волька Сегодня, 17:34
    дождемся мая и... нато канет в лету
    Волька
    1. svp67 Сегодня, 18:34
      Цитата: Волька
      дождемся мая и... нато канет в лету

      Ага щас. На этом "проекте" столько народу жирует, что так они и дали его утопить... Будут торговаться до последнего, а Трамп этого и добивается.
      svp67
      1. кеп Сегодня, 22:20
        Цитата: svp67
        Цитата: Волька
        дождемся мая и... нато канет в лету

        Ага щас. На этом "проекте" столько народу жирует, что так они и дали его утопить... Будут торговаться до последнего, а Трамп этого и добивается.


        Вы только представьте сколько генералов и чиновников будут сидеть и получать деньги в новом строящемся офисе НАТО.Кто откажется от теплых кресел и генеральских лампасов.Да низа что !
        кеп
  6. Изгоняющий либероидов Сегодня, 17:41
    Мне как то до лампочки что там решат,ибо все и так ясно- Трамп будет нагибать НАТО на увеличение расходов на оборону, НАТО будет визжать, упорствововать ,брыкаться и отбиваться всеми способами и позами какие только есть.По России -"ахреззор "санкции кции не снимать до второго пришествия Христа, укроина как бы своя -среди помойных крыс-пообещать следующий транш на миллиард евро, дать деньгами 200 миллионов а в графе "еще должны "дописать 3 миллиарда евро. Короче, все останется как и было при бананоеде.
    Изгоняющий либероидов
  7. sergo1914 Сегодня, 17:58
    А что. Прикольно. Соберутся чоткие пацанчики. Перетрут на кортанах по понятиям.
    sergo1914
  8. behemot Сегодня, 18:00
    гыгыгыгы, ну-с, похоже прибалтийских тихров спонсировать некому будет, за себя бы заплатить.
    behemot
  9. фа2998 Сегодня, 18:20
    Цитата: Либероид-
    ..Из всех членов нато на оборону отстегивают (2% оговоренных) только четыре страны ..Все экономят и вопят о русской угрозе...!

    Я так понимаю"справедливое распледеление расходов"-это попытка заставить европейских союзников раскошелится.И причем американцы правы-почему они должны платить за всех!А деньги на кону очень большие-только Германия и Италия "экономят"десятки миллиардов евро со своими 1,2 и 1,3%%.
    А как же расходы на беженцев,ведь они там бунт устроят! wink hi
    фа2998
    1. кеп Сегодня, 22:24
      Цитата: фа2998
      А как же расходы на беженцев,ведь они там бунт устроят! wink hi


      Скинутся на резиновые лодки и обратно в Африку,на пальмы. laughing
      кеп
  10. Lester7777 Сегодня, 18:20
    Как делить будут, поровну или по братски?
    Lester7777
  11. volodya Сегодня, 18:22
    Тут-то и начнётся "Да мы,да вас, да защищаем от России"! Особенно от Украины и прибалтов!Защитники,блин!
    volodya
  12. knn54 Сегодня, 18:53
    -справедливого распределения расходов среди стран альянса,
    Что то анекдот вспомнил:
    Мероприятие. Перед генеральным ломится стол,остальные скромно пьют кофе\чай с печеньем.Приносят счет за пойло,икру и прочую экзотику. Всего 6000 грн. Директор посмотрел и сказал: "нас шестеро,значит с каждого по тысяче"...
    knn54
  13. Berkut24 Сегодня, 19:23
    Тут из анекдота вспомнилось ...а кто будет мухлевать - того будим бить по морде. По хитрой рыжей морде!
    Berkut24
  14. Горменгаст Сегодня, 19:39
    Дайте денег, бюргеры, ситуайены и прочие pilietisы laughing

    А иначе будете стрелять в сторону ужасной России из собственных анусов laughing
    Горменгаст
  15. Чаронда Сегодня, 21:03
    А вот это понравится не всем членам НАТО...
    Чаронда
  16. zb-65 Сегодня, 21:55
    Кто бы раньше мог подумать : президент ДОНАЛЬД Трамп и вице-президент МИККИ Пенс...Дональд и Микки рулят Штатами...
    zb-65

Информация

Посетители, находящиеся в группе Гость, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
Картина дня